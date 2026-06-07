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MOTO MOTO2 LIVE

Diretta live GP Ungheria Moto2 al Balaton Park

Il racconto in diretta del GP di Ungheria, ottavo appuntamento del Mondiale 2026 della Moto2. Si corre sul Circuito di Balaton Park. Sono previsti 22 giri. Partenza in programma alle 12.15 di domenica 7 giugno 2026

Ultimo aggiornamento:

Aggiorna

Inizio alle ore 12:15

Cronaca in diretta

La Moto2 torna in pista per il GP di Ungheria, ottavo appuntamento del Mondiale 2026. La classifica piloti è attualmente così composta:

  1. Manu Gonzalez (129.5 pt.)
  2. Izan Guevara (95 pt.)
  3. Celestino Vietti (93 pt.)
  4. Senna Agius (78 pt.)
  5. Daniel Holgado (65 pt.)

Guevara davanti a tutti al Balaton Park. In prima fila con lo spagnolo anche Salac e Agius. Quarto Gonzalez, attuale leader del Mondiale. Costretti alla rimonta i piloti italiani: 12° Vietti, 15° Arbolino, 21° Lunetta. Il Gran Premio di Ungheria si disputa sul Circuito di Balaton Park. Sono previsti 22 giri. Partenza in programma alle 12.15 di domenica 7 giugno.

Diretta live GP Ungheria Moto2 al Balaton Park Fonte: ANSA

Posizioni

  1. Izan Guevara
    BLU CRU Pramac Yamaha Moto2
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  2. Filip Salac
    OnlyFans American Racing Team
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  3. Senna Agius
    Liqui Moly Dynavolt Intact GP
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  4. Manuel Gonzalez
    Liqui Moly Dynavolt Intact GP
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  5. Alex Escrig
    KLINT Racing Team
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  6. Daniel Holgado
    CFMOTO Aspar Team
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  7. Collin Veijer
    Red Bull KTM Ajo
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  8. Alonso Lopez
    Italjet Gresini Moto2
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  9. David Alonso
    CFMOTO Aspar Team
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  10. Daniel Munoz
    Italtrans Racing Team
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  11. Barry Baltus
    REDS Fantic Racing
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  12. Celestino Vietti
    SpeedRS Team
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  13. Zonta Van Den Goorbergh
    Momoven Idrofoglia RW Racing Team
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  14. Jose Antonio Rueda
    Red Bull KTM Ajo
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  15. Tony Arbolino
    REDS Fantic Racing
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  16. Aron Canet
    Elf Marc VDS Racing Team
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  17. Alberto Ferrandez
    BLU CRU Pramac Yamaha Moto2
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  18. Ivan Ortola
    QJ MOTOR - GALFER - MSI
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  19. Ayumu Sasaki
    Momoven Idrofoglia RW Racing Team
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  20. Taiyo Furusato
    Idemitsu Honda Team Asia
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  21. Luca Lunetta
    SpeedRS Team
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  22. Joe Roberts
    OnlyFans American Racing Team
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  23. Deniz Oncu
    Elf Marc VDS Racing Team
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  24. Xabi Zurutuza
    KLINT Racing Team
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  25. Sergio Garcia
    Italjet Gresini Moto2
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  26. Jacob Roulstone
    Idemitsu Honda Team Asia
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  27. Adrián Huertas
    Italtrans Racing Team
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Hungarian GP - Balaton Park 07/06/2026
Balaton Park

Altri dati:

  • Ora inizio: 12:15
  • Circuito: Balaton Park
  • Città: Balatonfőkajar
  • Nazione: Ungheria
  • Numero di giri: 22
  • Lunghezza giro: 4.08 KM
  • Lunghezza gara: 89.65 KM

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