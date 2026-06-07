Diretta live GP Ungheria Moto2 al Balaton Park

La Moto2 torna in pista per il GP di Ungheria, ottavo appuntamento del Mondiale 2026. La classifica piloti è attualmente così composta:
- Manu Gonzalez (129.5 pt.)
- Izan Guevara (95 pt.)
- Celestino Vietti (93 pt.)
- Senna Agius (78 pt.)
- Daniel Holgado (65 pt.)
Guevara davanti a tutti al Balaton Park. In prima fila con lo spagnolo anche Salac e Agius. Quarto Gonzalez, attuale leader del Mondiale. Costretti alla rimonta i piloti italiani: 12° Vietti, 15° Arbolino, 21° Lunetta. Il Gran Premio di Ungheria si disputa sul Circuito di Balaton Park. Sono previsti 22 giri. Partenza in programma alle 12.15 di domenica 7 giugno.