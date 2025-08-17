Moto2, GP Austria diretta LIVE:

La Moto2 torna in pista per il GP d’Austria, tredicesimo appuntamento del Mondiale 2025. La classifica piloti è attualmente così composta:
- Manu Gonzalez (188 pt.)
- Aron Canet (163 pt.)
- Barry Baltus (134 pt.)
- Diogo Moreira (128 pt.)
- Jake Dixon (119 pt.)
Manu Gonzalez conquista la pole in Austria ma partirà quarto per una penalità di tre posizioni. Occasione quindi per Holgado, che scatterà dalla prima fila assieme a Moreira e Vietti. 8° Canet, mentre gli altri italiani non brillano con Arbolino (13°) e Pasini (27°). Il Gran Premio d’Austria si disputa sul Circuito di Spielberg. Sono previsti 23 giri. Partenza in programma alle 12.15 di domenica 17 agosto 2025. Questa la griglia di partenza, sulla base dei risultati maturati in qualifica:
|1
|Manuel Gonzalez*
|Kalex
|1:32.779
|2
|Daniel Holgado
|Kalex
|+0.094
|3
|Diogo Moreira
|Kalex
|+0.198
|4
|Celestino Vietti
|Boscoscuro
|+0.280
|5
|David Alonso
|Kalex
|+0.285
|6
|Senna Agius
|Kalex
|+0.338
|7
|Albert Arenas
|Kalex
|+0.374
|8
|Aron Canet
|Kalex
|+0.400
|9
|Collin Veijer
|Kalex
|+0.457
|10
|Alonso Lopez
|Boscoscuro
|+0.466
|11
|Barry Baltus
|Kalex
|+0.514
|12
|Ivan Ortolà
|Boscoscuro
|+0.540
|13
|Tony Arbolino
|Boscoscuro
|+0.555
|14
|Marcos Ramirez
|Kalex
|+0.581
|15
|Ayumu Sasaki
|Kalex
|+0.590
|16
|Daniel Muñoz
|Kalex
|+0.815
|17
|Izan Guevara
|Boscoscuro
|+0.887
|18
|Filip Salac
|Boscoscuro
|+1.644