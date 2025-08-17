Moto2, GP Austria diretta LIVE:

Dopo la penalità per il leader del mondiale Manu Gonzalez, sarà Daniel Holgado a partire dalla prima casella in griglia. Con lui in prima fila ci saranno Diogo Moreira e Celestino Vietti. Ottava posizione per Canet, secondo della classifica mondiale. Male gli altri italiani con Arbolino costretto a partire dalla 13esima casella e Pasini dalla 27esima.

