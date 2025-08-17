Virgilio Sport
Moto2, GP Austria diretta LIVE:

Il racconto in diretta del GP d'Austria, tredicesimo appuntamento del Mondiale 2025 di Moto2. Si corre sul Circuito di Spielberg. Sono previsti 23 giri. Partenza in programma alle 12.15 di domenica 17 agosto 2025

Inizio alle ore 12:15

Cronaca in diretta

  1. 23 giri in programma al Red Bull Ring, cielo nuvoloso con il sole che fa capolino di tanto in tanto. Non sembra esserci pioggia all'orizzonte.

    11:58

  2. Come detto, Manu Gonzalez guida il mondiale con 188 punti, 25 di vantaggio su Aron Canet. Al terzo posto c'è Barry Baltus con 134 lunghezze, poi Moreira con 128 e Dixon con 119.

    11:57

  4. Dopo la penalità per il leader del mondiale Manu Gonzalez, sarà Daniel Holgado a partire dalla prima casella in griglia. Con lui in prima fila ci saranno Diogo Moreira e Celestino Vietti. Ottava posizione per Canet, secondo della classifica mondiale. Male gli altri italiani con Arbolino costretto a partire dalla 13esima casella e Pasini dalla 27esima.

    11:56

  5. Buongiorno e benvenuti alla diretta scritta della gara di Moto2 del GP d'Austria.

    11:53

La Moto2 torna in pista per il GP d’Austria, tredicesimo appuntamento del Mondiale 2025. La classifica piloti è attualmente così composta:

  1. Manu Gonzalez (188 pt.)
  2. Aron Canet (163 pt.)
  3. Barry Baltus (134 pt.)
  4. Diogo Moreira (128 pt.)
  5. Jake Dixon (119 pt.)

Manu Gonzalez conquista la pole in Austria ma partirà quarto per una penalità di tre posizioni. Occasione quindi per Holgado, che scatterà dalla prima fila assieme a Moreira e Vietti. 8° Canet, mentre gli altri italiani non brillano con Arbolino (13°) e Pasini (27°). Il Gran Premio d’Austria si disputa sul Circuito di Spielberg. Sono previsti 23 giri. Partenza in programma alle 12.15 di domenica 17 agosto 2025. Questa la griglia di partenza, sulla base dei risultati maturati in qualifica:

1 Manuel Gonzalez* Kalex 1:32.779
2 Daniel Holgado Kalex +0.094
3 Diogo Moreira Kalex +0.198
4 Celestino Vietti Boscoscuro +0.280
5 David Alonso Kalex +0.285
6 Senna Agius Kalex +0.338
7 Albert Arenas Kalex +0.374
8 Aron Canet Kalex +0.400
9 Collin Veijer Kalex +0.457
10 Alonso Lopez Boscoscuro +0.466
11 Barry Baltus Kalex +0.514
12 Ivan Ortolà Boscoscuro +0.540
13 Tony Arbolino Boscoscuro +0.555
14 Marcos Ramirez Kalex +0.581
15 Ayumu Sasaki Kalex +0.590
16 Daniel Muñoz Kalex +0.815
17 Izan Guevara Boscoscuro +0.887
18 Filip Salac Boscoscuro +1.644

Moto2, GP Austria diretta LIVE: Fonte: ANSA

Posizioni

  1. Manuel Gonzalez
    Liqui Moly Dynavolt Intact GP
  2. Daniel Holgado
    CFMOTO Aspar Team
  3. Diogo Moreira
    Italtrans Racing Team
  4. Celestino Vietti
    Team HDR Heidrun
  5. David Alonso
    CFMOTO Aspar Team
  6. Senna Agius
    Liqui Moly Dynavolt Intact GP
  7. Albert Arenas
    Italjet Gresini Moto2
  8. Aron Canet
    Fantic Racing LINO SONEGO
  9. Collin Veijer
    Red Bull KTM Ajo
  10. Alonso Lopez
    Team HDR Heidrun
  11. Barry Baltus
    Fantic Racing LINO SONEGO
  12. Ivan Ortola
    QJMotor Frinsa MSI
  13. Tony Arbolino
    BLU CRU Pramac Yamaha Moto2
  14. Marcos Ramirez
    OnlyFans American Racing Team
  15. Ayumu Sasaki
    RW-Idrofoglia Racing GP
  16. Daniel Munoz
    Red Bull KTM Ajo
  17. Izan Guevara
    BLU CRU Pramac Yamaha Moto2
  18. Filip Salac
    Elf Marc VDS Racing Team
  19. Zonta Van Den Goorbergh
    RW-Idrofoglia Racing GP
  20. Jake Dixon
    Elf Marc VDS Racing Team
  21. Joe Roberts
    OnlyFans American Racing Team
  22. Adrián Huertas
    Italtrans Racing Team
  23. Jorge Navarro
    Klint Forward Factory Team
  24. Darryn Binder
    Italjet Gresini Moto2
  25. Alex Escrig
    Klint Forward Factory Team
  26. Unai Orradre
    QJMotor Frinsa MSI
  27. Mattia Pasini
    Fantic Racing LINO SONEGO
  28. Yuki Kunii
    Idemitsu Honda Team Asia
  29. Nakarin Atiratphuvapat
    Idemitsu Honda Team Asia
Austrian GP - Red Bull Ring 17/08/2025
Red Bull Ring

Altri dati:

  • Ora inizio: 12:15
  • Circuito: Red Bull Ring
  • Città: Spielberg
  • Nazione: Austria
  • Numero di giri: 23
  • Lunghezza giro: 4.35 KM
  • Lunghezza gara: 100 KM

