Virgilio Sport
MOTO MOTO2 LIVE

Moto2: Gp Barcellona diretta LIVE

Il racconto in diretta del GP di Catalunya, quindicesimo appuntamento del Mondiale 2025 di Moto2. Si corre sul Circuito di Barcellona. Sono previsti 21 giri. Partenza in programma alle 12.15 di domenica 7 settembre 2025

Ultimo aggiornamento:

Aggiorna

Inizio alle ore 12:15

Cronaca in diretta

  1. Prima pole position in Moto2 per Daniel Holgado che ieri ha bruciato Jake Dixon e Colin Vieijer. Mezzo disastro invece per i piloti in lizza per il titolo mondiale: Manu Gonzalez è 12esimo, Aron Canet nono e Diogo Moreira addirittura 13esimo.

    12:02

  2. Buongiorno e benvenuti alla diretta scritta del GP di Catalogna della classe Moto2.

    11:59

La Moto2 torna in pista con il GP di Catalunya, quindicesimo appuntamento del Mondiale 2025 che si corre sulla pista di Montmelo a Barcellona. La classifica piloti è attualmente così composta:

  1. Manu Gonzalez (204 pt.)
  2. Aron Canet (179 pt.)
  3. Diogo Moreira (173 pt.)
  4. Barry Baltus (147 pt.)
  5. Jake Dixon (132 pt.)

Prima pole in Moto2 per lo spagnolo Daniel Holgado, il più veloce nelle qualifiche di sabato al Montmelò. In prima fila anche Veijer e Dixon. Indietro i tre protagonisti del campionato: Gonzalez, Canet e Moreira scatteranno da metà griglia. Vietti ha chiuso 15°, Arbolino 28° dopo una penalità. Il Gran Premio di Catalunya si disputa sul Circuito di Barcellona. Sono previsti 21 giri. Partenza in programma alle 12.15 di domenica 7 settembre 2025. Questa la griglia di partenza, sulla base dei risultati maturati in qualifica:

1 Daniel Holgado Kalex 1:41.549
2 Jake Dixon Boscoscuro +0.080
3 Collin Veijer Kalex +0.189
4 Albert Arenas Kalex +0.212
5 Barry Baltus Kalex +0.251
6 Daniel Muñoz Kalex +0.258
7 Filip Salac Boscoscuro +0.288
8 Senna Agius Kalex +0.316
9 Aron Canet Kalex +0.322
10 Ayumu Sasaki Kalex +0.325
11 Alonso Lopez Boscoscuro +0.475
12 Manuel Gonzalez Kalex +0.477
13 Diogo Moreira Kalex +0.482
14 Izan Guevara Boscoscuro +0.523
15 Celestino Vietti Boscoscuro +0.661
16 David Alonso Kalex +0.709
17 Ivan Ortolà Boscoscuro +0.793
18 Joe Roberts Kalex +0.820

Moto2: Gp Barcellona diretta LIVE Fonte: ANSA

Posizioni

  1. Daniel Holgado
    CFMOTO Aspar Team
    Array
  2. Jake Dixon
    Elf Marc VDS Racing Team
    Array
  3. Collin Veijer
    Red Bull KTM Ajo
    Array
  4. Albert Arenas
    Italjet Gresini Moto2
    Array
  5. Barry Baltus
    Fantic Racing LINO SONEGO
    Array
  6. Daniel Munoz
    Red Bull KTM Ajo
    Array
  7. Filip Salac
    Elf Marc VDS Racing Team
    Array
  8. Senna Agius
    Liqui Moly Dynavolt Intact GP
    Array
  9. Aron Canet
    Fantic Racing LINO SONEGO
    Array
  10. Ayumu Sasaki
    RW-Idrofoglia Racing GP
    Array
  11. Alonso Lopez
    Team HDR Heidrun
    Array
  12. Manuel Gonzalez
    Liqui Moly Dynavolt Intact GP
    Array
  13. Diogo Moreira
    Italtrans Racing Team
    Array
  14. Izan Guevara
    BLU CRU Pramac Yamaha Moto2
    Array
  15. Celestino Vietti
    Team HDR Heidrun
    Array
  16. David Alonso
    CFMOTO Aspar Team
    Array
  17. Ivan Ortola
    QJMotor Frinsa MSI
    Array
  18. Joe Roberts
    OnlyFans American Racing Team
    Array
  19. Alex Escrig
    Klint Forward Factory Team
    Array
  20. Marcos Ramirez
    OnlyFans American Racing Team
    Array
  21. Zonta Van Den Goorbergh
    RW-Idrofoglia Racing GP
    Array
  22. Mario Aji
    Idemitsu Honda Team Asia
    Array
  23. Adrián Huertas
    Italtrans Racing Team
    Array
  24. Tony Arbolino
    BLU CRU Pramac Yamaha Moto2
    Array
  25. Unai Orradre
    QJMotor Frinsa MSI
    Array
  26. Yuki Kunii
    Idemitsu Honda Team Asia
    Array
  27. Darryn Binder
    Italjet Gresini Moto2
    Array
  28. Eric Fernandez
    FAU55 Racing
    Array
  29. Jorge Navarro
    Klint Forward Factory Team
    Array
Catalan GP - Circuit de Barcelona-Catalunya 07/09/2025
Circuit de Barcelona-Catalunya

Altri dati:

  • Ora inizio: 12:15
  • Circuito: Circuit de Barcelona-Catalunya
  • Città: Montmelo
  • Nazione: Spagna
  • Numero di giri: 21
  • Lunghezza giro: 4.66 KM
  • Lunghezza gara: 97.8 KM

ULTIME NOTIZIE

SPORT TREND

Virgilio Sport
Contenuti speciali Contattaci Mappa del Sito Feed RSS Archivio