Moto2: Gp Barcellona diretta LIVE

La Moto2 torna in pista con il GP di Catalunya, quindicesimo appuntamento del Mondiale 2025 che si corre sulla pista di Montmelo a Barcellona. La classifica piloti è attualmente così composta:
- Manu Gonzalez (204 pt.)
- Aron Canet (179 pt.)
- Diogo Moreira (173 pt.)
- Barry Baltus (147 pt.)
- Jake Dixon (132 pt.)
Prima pole in Moto2 per lo spagnolo Daniel Holgado, il più veloce nelle qualifiche di sabato al Montmelò. In prima fila anche Veijer e Dixon. Indietro i tre protagonisti del campionato: Gonzalez, Canet e Moreira scatteranno da metà griglia. Vietti ha chiuso 15°, Arbolino 28° dopo una penalità. Il Gran Premio di Catalunya si disputa sul Circuito di Barcellona. Sono previsti 21 giri. Partenza in programma alle 12.15 di domenica 7 settembre 2025. Questa la griglia di partenza, sulla base dei risultati maturati in qualifica:
|1
|Daniel Holgado
|Kalex
|1:41.549
|2
|Jake Dixon
|Boscoscuro
|+0.080
|3
|Collin Veijer
|Kalex
|+0.189
|4
|Albert Arenas
|Kalex
|+0.212
|5
|Barry Baltus
|Kalex
|+0.251
|6
|Daniel Muñoz
|Kalex
|+0.258
|7
|Filip Salac
|Boscoscuro
|+0.288
|8
|Senna Agius
|Kalex
|+0.316
|9
|Aron Canet
|Kalex
|+0.322
|10
|Ayumu Sasaki
|Kalex
|+0.325
|11
|Alonso Lopez
|Boscoscuro
|+0.475
|12
|Manuel Gonzalez
|Kalex
|+0.477
|13
|Diogo Moreira
|Kalex
|+0.482
|14
|Izan Guevara
|Boscoscuro
|+0.523
|15
|Celestino Vietti
|Boscoscuro
|+0.661
|16
|David Alonso
|Kalex
|+0.709
|17
|Ivan Ortolà
|Boscoscuro
|+0.793
|18
|Joe Roberts
|Kalex
|+0.820