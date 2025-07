Moto2, Gp Repubblica Ceca diretta LIVE Brno

Il racconto della gara

Tutto pronto per questa sfida di Moto 2, Gran Premio della Repubblica Ceca: a Brno pole position per Baltus, prima fila chiusa da Roberts e Ramirez.

Warm up in corso, tutto pronto per la partenza di questa sfida di Moto 2!

PARTITI! Baltus e Roberts si toccano in partenza, caduta per Canet!

GIRO 8. Si ferma anche Moreira, altra ottima notizia per Gonzalez in ottica classifica Mondiale.

GIRO 12. Gonzalez ovviamente sa che ogni punto é guadagnato, non vuole dunque forzare per stare in scia con i primi, che hanno altro ritmo.

GIRO 16. Holgado non riesce ad accorciare, Gonzalez viaggia tranquillo in terza posizione.

GIRO 17. Roberts mantiene ancora la distanza da un Baltus che non si sta peró dando per vinto.

Roberts domina questa gara di Moto 2, scavalcando Baltus che ha resistito solo pochi giri. Cade Canet, si ritira Moreira, terzo posto fondamentale per Gonzalez che scappa in classifica Mondiale.

La Moto2 torna in pista con il GP della Repubblica Ceca, dodicesimo appuntamento del Mondiale 2025. La classifica piloti è attualmente così composta:

Manu Gonzalez (172 pt.) Aron Canet (163 pt.) Diogo Moreira (128 pt.) Jake Dixon (114 pt.) Barry Baltus (114 pt.)

Il belga Baltus scatterà in pole position nella gara di Moto2 del GP di Repubblica Ceca, affiancato in prima fila da Joe Roberts e Ramirez, 4° Gonzalez (attuale leader del Mondiale). Ancora una grande prestazione – dopo il sesto tempo nelle Pre-qualifiche – per Mattia Pasini, 8° e primo degli italiani. Vietti partirà 11°, Arbolino 19°. Moreira dalla pit lane. Il Gran Premio della Repubblica Ceca si disputa sul Circuito di Brno. Sono previsti 20 giri. Partenza in programma alle 12.15 di domenica 20 luglio. Questa la griglia di partenza, sulla base dei risultati maturati in qualifica:

1 Barry Baltus Kalex 1.58.322 2 Joe Roberts Kalex +0.020 3 Marcos Ramirez Kalex +0.257 4 Manuel Gonzalez Kalex +0.389 5 Daniel Holgado Kalex +0.483 6 Senna Agius Kalex +0.568 7 Jake Dixon Boscoscuro +0.658 8 Mattia Pasini Kalex +0.697 9 Filip Salac Boscoscuro +0.781 10 Alonso Lopez Boscoscuro +0.821 11 Celestino Vietti Boscoscuro +0.825 12 Ivan Ortolà Boscoscuro +0.870 13 Jorge Navarro Forward +0.940 14 Ivan Ortolà Boscoscuro +1.007 15 Zonta van der Goorbergh Kalex +1.026 16 Collin Veijer Kalex +1.089 17 Albert Arenas Kalex +2.339 18 Aron Canet Boscoscuro Nessun giro