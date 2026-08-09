Moto2, la diretta del GP di Gran Bretagna sul Circuito di Silverstone. LIVE

La Moto2 torna in pista per il GP di Gran Bretagna, dodicesimo appuntamento del Mondiale 2026. La classifica piloti è attualmente così composta:
- Manuel Gonzalez (195.5 pt.)
- Izan Guevara (144 pt.)
- Senna Agius (136 pt.)
- David Alonso (116 pt.)
- Daniel Holgado (115 pt.)
Il Gran Premio di Gran Bretagna si disputa sul Circuito di Silverstone. Sono previsti 17 giri. Partenza in programma alle 12:15 di domenica 9 agosto 2026.
Izan Guevara per il team Yamaha Pramac ha conquistato la pole in 2:01.483 dopo aver svettato nella seconda sessione delle prove libere. Lo spagnolo ha battuto l’alfiere del team Gresini Alonso Lopez per tre decimi, mentre per quattro non ha ottenuto la pole Iván Ortolá, terzo e in prima fila. A seguire Manuel González, Daniel Muñoz e Filip Salač in seconda fila. Migliore degli italiani Celestino Vietti, dodicesimo, seguito subito dopo da Tony Arbolino. Ventiquattresimo posto invece per Luca Lunetta.
Questa la griglia di partenza, sulla base dei risultati maturati in qualifica:
|Pos.
|Pilota
|Team
|Distacco dal 1° / chi precede
|Tempo
|1
|
I. Guevara
|BLU CRU Pramac Yamaha Moto2
|02:01.483
|2
|
A. Lopez
|ITALJET Gresini Moto2
|+0.326 / +0.326
|02:01.809
|3
|
I. Ortola
|QJMOTOR – Biolec – MSI
|+0.419 / +0.093
|02:01.902
|4
|
M. Gonzalez
|LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP
|+0.607 / +0.188
|02:02.090
|5
|
D. Muñoz
|Italtrans Racing Team
|+0.782 / +0.175
|02:02.265
|6
|
F. Salac
|OnlyFans American Racing Team
|+0.795 / +0.013
|02:02.278
|7
|
D. Holgado
|CFMOTO Gaviota Aspar Team
|+0.813 / +0.018
|02:02.296
|8
|
A. Escrig
|KLINT Racing Team
|+0.828 / +0.015
|02:02.311
|9
|
J. Roberts
|OnlyFans American Racing Team
|+0.861 / +0.033
|02:02.344
|10
|
A. Sasaki
|Momoven Idrofoglia RW Racing Team
|+0.907 / +0.046
|02:02.390
|11
|
S. Agius
|LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP
|+0.940 / +0.033
|02:02.423
|12
|
C. Vietti
|GT Trevisan SpeedRS Team
|+0.948 / +0.008
|02:02.431
|13
|
T. Arbolino
|REDS Fantic Racing
|+0.949 / +0.001
|02:02.432
|14
|
B. Baltus
|REDS Fantic Racing
|+0.949 / +0.000
|02:02.432
|15
|
C. Veijer
|Red Bull KTM Ajo
|+1.044 / +0.095
|02:02.527
|16
|
S. Garcia
|ITALJET Gresini Moto2
|+1.681 / +0.637
|02:03.164
|17
|
Z. Van Den Goorbergh
|Momoven Idrofoglia RW Racing Team
|+8.695 / +7.014
|02:10.178
|Non classificato
|
M. Suryo Aji
|Idemitsu Honda Team Asia