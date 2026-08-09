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Moto2, la diretta del GP di Gran Bretagna sul Circuito di Silverstone. LIVE

Il racconto in diretta del GP di Gran Bretagna, dodicesimo appuntamento del Mondiale 2026 della Moto2. Si corre sul Circuito di Silverstone. Sono previsti 17 giri. Partenza in programma alle 12:15 di domenica 9 agosto 2026

Aggiornamento:

Il racconto della gara

  1. LA NUOVA CLASSIFICA - 1. Manuel González 197,5 punti; 2. Izan Guevara 155; 3. Senna Agius 136; 4. Iván Ortolá 133,5; 5. Daniel Holgado 128; 6. David Alonso 116; 7. Celestino Vietti 113; 8. Filip Salac 108; 9. Alonso López 67,5; 10. Collin Veijer 55,5.

    13:02

  2. Solo 2 punti oggi per Manu Gonzalez. Lo spagnolo era convinto avesse vinto, ma mancava ancora un giro. E, nel rallentare, ha subito un contatto con Holgado che gli ha preso la marmitta. 23 punti persi dal leader del Mondiale.

    13:00

  4. L'ORDINE D'ARRIVO - 1. Filip Salac; 2. Iván Ortolá; 3. Álex Escrig; 4. Daniel Holgado; 5. Izan Guevara; 6. Alonso López; 7. Daniel Muñoz; 8. Deniz Öncü; 9. Barry Baltus; 10. Sergio García.

    12:59

  5. 1° vittoria in 89 gare di Moto2 per Filip Salac che non aveva vinto nemmeno in Moto 3 in carriera. Festa grande per il ceco.

    13:10

  6. VINCE SALAC!!! Gara pazza e vince il ceco davanti a Ortolà e Escrig. Solo 14° Manu Gonzalez che arriva dietro a Celestino Vietti

    12:54

  7. GIRO 17. Sorpasso e contro sorpasso. Passa Ortolà, ma Salac torna in testa alla curva successiva

    13:09

  8. GIRO 17. Salac e Ortolà a giocarsi la vittoria a Silverstone. Sono rimasti loro due. Manu Gonzalez scivolato al 12° posto

    13:09

  10. GIRO 17. Holgado perde il controllo della moto e viene superato da Escrig che sale al 3° posto

    12:53

  11. GIRO 17. Salac si prende la prima posizione davanti a Ortolà e Holgado

    12:52

  12. GIRO 17. ULTIMO GIRO. Manu Gonzalez passa davanti a tutti, ma ha un problema alla marmitta e riperde la leadership. Clamoroso.

    12:52

  13. GIRO 16. HOLGADO RISPONDE. Holgado passa davanti a Manu Gonzalez, ma attenzione a Salac che è terzo e pronto anche lui al sorpasso.

    12:51

  14. GIRO 16. MANU GONZALEZ DAVANTI A TUTTI. Al secondo tentativo, il leader del Mondiale passa Holgado e si prende la testa della corsa.

    12:50

  16. GIRO 16. Manu Gonzalez prova il sorpasso, ma Holgado riesce a chiudere. Ma Salac e Ortolà sono lì.

    12:50

  17. GIRO 15. Eccolo Saalc che passa Ortolà e si prende la terza posizione. Holgado sempre in testa davanti a Manu Gonzalez con 1 decimo e 6 di vantaggio

    12:48

  18. GIRO 15. Salac riprende il terzetto Holgado, Manu Gonzalez e Ortolà. Tutto ancora in gioco per la vittoria a Silverstone.

    12:48

  19. GIRO 14. Quindi, la situazione è questa: Holgado in testa davanti al leader del Mondiale Gonzalez e Ortolà. A 3 decimi Salac. A 9 decimi Guevara, Escrig, Alonso Lopez, Munoz, Oncu e Sasaki.

    12:47

  20. GIRO 13. ARBOLINO A TERRA. Clamoroso. Dopo essere stato in testa per un giro, Tony perde una posizione e finisce a terra rovinando la sua gara. Che peccato.

    12:46

  22. GIRO 13. HOLGADO SI RIPRENDE LA PRIMA POSIZIONE. In staccato Holgado passa Arbolino che non riesce a resistere

    12:45

  23. GIRO 13. Le carte continuano a mischiarsi in questa gara pazza. Manu Gonzalez passa Ortolà e si prende la terza posizione dietro a Arbolino e Holgado.

    12:44

  24. GIRO 12. ARBOLINO IN TESTA. E Tony completa questa super rimonta prendendosi la testa della corsa a 5 giri dalla fine. Ci sono 5 piloti nel giro di due decimi.

    12:43

  25. GIRO 12. ARBOLINOOOOOOOO. Tony sfrutta la sfida tra i due davanti e passa Ortolà prendendosi la 2a posizione. Clamorosa gara, lo ripetiamo, di Arbolino.

    12:42

  26. GIRO 12. HOLGADO DI NUOVO IN TESTA. Ortolà lo passa, ma Holgado risponde subito con un contro sorpasso.

    12:42

  28. GIRO 11. Ortolà in fiducia e si mette in scia a Holgado. I due hanno 5 decimi di vantaggio su Arbolino, Guevara e Manu Gonzalez.

    12:41

  29. GIRO 11. ARBOLINO IN TERZA POSIZIONE. E Tony sfrutta il momento no di Guevara per prendersi la terza posizione provvisoria. Gara spaziale dell'italiano.

    12:40

  30. GIRO 11. CONTATTO GUEVARA-ORTOLA. Guevara perde un'altra posizione, subendo anche un contatto con Ortolà che lo passa all'esterno.

    12:40

  31. GIRO 10. ANCORA ARBOLINO. Tony si prende la 4a posizione dopo aver scavalcato il leader del Mondiale Manu Gonzalez. Tutto aperto anche per il podio perché Guevara e Ortolà non sono lontani.

    12:38

  32. GIRO 9. HOLGADO IN TESTA. Il vincitore della tappa in Brasile, 2° appuntamento della stagione, si prende la testa della corsa davanti a Guevara.

    12:37

  34. GIRO 9. Sarà importante gestire la gomma, perché la corsa è molto lunga. Bisognerà completare 17 giri

    12:37

  35. GIRO 9. Guevara sempre in testa, ma Holgado si sta facendo vedere negli specchietti. Pronto a trovare lo spazio giusto per provare il sorpasso.

    12:36

  36. GIRO 8. Guevara e Holgado vicinissimi. Poi Ortolà. A 7 decimi Manu Gonzalez, Arbolino e Salac. Finito a 5 decimi da questo gruppetto un Alonso Lopez in difficoltà. Poi Escrig, Munoz e Oncu a chiudere la top 10. Vietti è 14°

    12:35

  37. GIRO 8. 2'02''6 per Tony Arbolino che fa registrare il nuovo miglior tempo. L'italiano tallona Manu Gonzalez per la 4a posizione

    12:34

  38. GIRO 7. Peccato invece per Celestino Vietti che è finito fuori dalla top 10. Il pilota del Boscoscuro è 14°

    12:33

  40. GIRO 7. ARBOLINO RISALE. Tony piazza un altro soprasso su Alonso Lopez che perde due posizioni in due curve. Arbolino è 5° dietro a Manu Gonzalez. Ma occhio perché è arrivato Salac in questo gruppetto.

    12:32

  41. GIRO 6. Situazione un po' più definita. Guevara ripreso da Holgado e Ortolà. I tre hanno 9 decimi su Alonso Lopez, Manu Gonzalez e Arbolino. Questi 3 hanno 7 decimi su Salac e Escrig. Munoz e Oncu chiudono la top 10.

    12:31

  42. GIRO 6. Gli risponde Alonso Lopez che recupera la posizione a Manu Gonzalez. In questo gioco di sorpassi e contro sorpassi, però, finiscono a 7 decimi dal trio di testa.

    12:30

  43. GIRO 5. GONZALEZ FA DUE SORPASSI IN UNO. Arbolino perde il confronto diretto con Manu Gonzalez che sorpassa subito anche Alonso Lopez. Il leader del Mondiale risale al 4° posto.

    12:29

  44. GIRO 5. Continua ad andare forte Holgado che accorcia su Guevara, portandosi a 3 decimi. Poi Ortolà, Alonso Lopez, Arbolino e un Manu Gonzalez in netta ripresa

    13:05

  46. GIRO 5. Long lap per l'altro Alonso, David Alonso, in una gara da incubo per lui. In questo momento è 20°

    12:27

  47. GIRO 4. Alonso Lopez va larghissimo e perde una posizione con Ortolà. Occhio che potrebbe approfittarne Arbolino dietro

    12:27

  48. GIRO 4. Fanno 5 i decimi di vantaggio ora per Guevara. Poi Holgado, Lopez, Ortolà, Arbolino e Manu Gonzalez che sembra in ripresa dopo un secondo giro da dimenticare. Completano, poi, la top 10 i vari Escrig, Salac e Sasaki

    12:26

  49. GIRO 3. E Holgado oltre a riportare tutti sotto, si prende anche la 2a posizione scavalcando sia Ortolà che Lopez in un battito di ciglia.

    12:25

  50. GIRO 3. Guevara cerca la fuga e ha 3 decimi di vantaggio sul resto della compagnia. Holgado, invece, riporta tutti sotto a Lopez e Ortolà.

    12:24

  52. GIRO 3. 2'02''9 per Holgado che fa il miglior tempo, avvicinandosi al trio di testa

    12:23

  53. GIRO 2. Continua il garone di Tony Arbolino che sale in 5a posizione, superando anche Munoz.

    12:23

  54. GIRO 2. Intanto arriva un long lap penalty per van den Goorbergh che dovrebbe scontare al prossimo giro

    12:24

  55. GIRO 2. Manu Gonzalez continua a scivolare. Il leader del Mondiale, partito 4°, è scivolato addirittura all'8° posto.

    12:22

  56. GIRO 2. 2'05''6 per Guevara al primo giro. Subito ritmi altissimi in questo avvio. Ma Lopez e Ortolà non mollano l'autore della pole.

    12:21

  58. GIRO 1. Guevara, Lopez e Ortolà cercano subito di scappare. Poi Munoz, Holgado, Arbolino, Manu Gonzalez, Escrig, Agius e Salac a completare la top 10. Vietti è sceso al 14° posto

    12:21

  59. GIRO 1. Guevara riprende la testa superando Alonso Lopez. Poi Ortolà, Munoz, Holgado e Arbolino che recupera un'altra posizione e si prende la 6a piazza

    13:03

  60. GIRO 1. Alonso Lopez sorpassa però Guevara alla prima curva. Rimontona di Tony Arbolino che risale in 7a posizione. Era oltre la top 10 il pilota italiano

    12:19

  61. SI PARTE!!! Non parte benissimo Guevara che riesce però a mantenere la testa davanti a Lopez e Ortolà

    12:19

  62. LA CLASSIFICA - 1. Manuel González 195,5 punti; 2. Izan Guevara 144; 3. Senna Agius 136; 4. David Alonso 116; 5. Daniel Holgado 115; 6. Iván Ortolá 113,5; 7. Celestino Vietti 109; 8. Filip Salac 83; 9. Alonso López 57,5; 10. Collin Veijer 55,5.

    12:10

  64. LA GRIGLIA - Prima fila: Izan Guevara, Alonso López, Iván Ortolá. Seconda fila: Manuel González, Daniel Muñoz, Filip Salac. Terza fila: Daniel Holgado, Álex Escrig, Joe Roberts. Quarta fila: Ayumu Sasaki, Senna Agius, Celestino Vietti.

    12:08

  65. In pole abbiamo Izan Guevara che ha fatto registrare il miglior tempo nelle qualifiche, fermando il crono in 2'01''483. Oltre 3 decimi meglio di Alonso López e 4 decimi meglio di Iván Ortolá. Si vedrà la stessa superiorità in gara a Silverstone?

    12:06

  66. Buongiorno a tutti gli appassionati di MotoGP. Siamo in diretta per raccontarvi il GP di Gran Bretagna di Moto2, 12° appuntamento del Mondiale 2026.

    12:04

La Moto2 torna in pista per il GP di Gran Bretagna, dodicesimo appuntamento del Mondiale 2026. La classifica piloti è attualmente così composta:

  1. Manuel Gonzalez (195.5 pt.)
  2. Izan Guevara (144 pt.)
  3. Senna Agius (136 pt.)
  4. David Alonso (116 pt.)
  5. Daniel Holgado (115 pt.)

Il Gran Premio di Gran Bretagna si disputa sul Circuito di Silverstone. Sono previsti 17 giri. Partenza in programma alle 12:15 di domenica 9 agosto 2026.

Izan Guevara per il team Yamaha Pramac ha conquistato la pole in 2:01.483 dopo aver svettato nella seconda sessione delle prove libere. Lo spagnolo ha battuto l’alfiere del team Gresini Alonso Lopez per tre decimi, mentre per quattro non ha ottenuto la pole Iván Ortolá, terzo e in prima fila. A seguire Manuel González, Daniel Muñoz e Filip Salač in seconda fila. Migliore degli italiani Celestino Vietti, dodicesimo, seguito subito dopo da Tony Arbolino. Ventiquattresimo posto invece per Luca Lunetta.

Questa la griglia di partenza, sulla base dei risultati maturati in qualifica:

Pos. Pilota Team Distacco dal 1° / chi precede Tempo
1
I. Guevara
 BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 02:01.483
2
A. Lopez
 ITALJET Gresini Moto2 +0.326 / +0.326 02:01.809
3
I. Ortola
 QJMOTOR – Biolec – MSI +0.419 / +0.093 02:01.902
4
M. Gonzalez
 LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP +0.607 / +0.188 02:02.090
5
D. Muñoz
 Italtrans Racing Team +0.782 / +0.175 02:02.265
6
F. Salac
 OnlyFans American Racing Team +0.795 / +0.013 02:02.278
7
D. Holgado
 CFMOTO Gaviota Aspar Team +0.813 / +0.018 02:02.296
8
A. Escrig
 KLINT Racing Team +0.828 / +0.015 02:02.311
9
J. Roberts
 OnlyFans American Racing Team +0.861 / +0.033 02:02.344
10
A. Sasaki
 Momoven Idrofoglia RW Racing Team +0.907 / +0.046 02:02.390
11
S. Agius
 LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP +0.940 / +0.033 02:02.423
12
C. Vietti
 GT Trevisan SpeedRS Team +0.948 / +0.008 02:02.431
13
T. Arbolino
 REDS Fantic Racing +0.949 / +0.001 02:02.432
14
B. Baltus
 REDS Fantic Racing +0.949 / +0.000 02:02.432
15
C. Veijer
 Red Bull KTM Ajo +1.044 / +0.095 02:02.527
16
S. Garcia
 ITALJET Gresini Moto2 +1.681 / +0.637 02:03.164
17
Z. Van Den Goorbergh
 Momoven Idrofoglia RW Racing Team +8.695 / +7.014 02:10.178
Non classificato
M. Suryo Aji
 Idemitsu Honda Team Asia

Moto2, la diretta del GP di Gran Bretagna sul Circuito di Silverstone. LIVE Fonte: ANSA

Ordine di arrivo

  1. Filip Salac
    OnlyFans American Racing Team
    00:35:01.869
  2. Ivan Ortola
    QJ MOTOR - GALFER - MSI
    +00:00:00.303
  3. Alex Escrig
    KLINT Racing Team
    +00:00:00.652
  4. Daniel Holgado
    CFMOTO Aspar Team
    +00:00:01.743
  5. Izan Guevara
    BLU CRU Pramac Yamaha Moto2
    +00:00:02.555
  6. Alonso Lopez
    Italjet Gresini Moto2
    +00:00:06.201
  7. Daniel Munoz
    Italtrans Racing Team
    +00:00:06.293
  8. Deniz Oncu
    Elf Marc VDS Racing Team
    +00:00:07.185
  9. Barry Baltus
    REDS Fantic Racing
    +00:00:07.310
  10. Sergio Garcia
    Italjet Gresini Moto2
    +00:00:08.873
  11. Ayumu Sasaki
    Momoven Idrofoglia RW Racing Team
    +00:00:09.066
  12. Joe Roberts
    OnlyFans American Racing Team
    +00:00:13.675
  13. Celestino Vietti
    SpeedRS Team
    +00:00:13.722
  14. Manuel Gonzalez
    Liqui Moly Dynavolt Intact GP
    +00:00:15.060
  15. Alberto Ferrandez
    BLU CRU Pramac Yamaha Moto2
    +00:00:15.063
  16. Luca Lunetta
    SpeedRS Team
    +00:00:18.494
  17. Angel Piqueras
    QJ MOTOR - GALFER - MSI
    +00:00:18.548
  18. Adrian Huertas
    Italtrans Racing Team
    +00:00:18.702
  19. Jose Antonio Rueda
    Red Bull KTM Ajo
    +00:00:18.840
  20. Senna Agius
    Liqui Moly Dynavolt Intact GP
    +00:00:19.246
  21. David Alonso
    CFMOTO Aspar Team
    +00:00:20.029
  22. Mario Suryo Aji
    Idemitsu Honda Team Asia
    +00:00:21.323
  23. Taiyo Furusato
    Idemitsu Honda Team Asia
    +00:00:22.360
  24. Zonta Van Den Goorbergh
    Momoven Idrofoglia RW Racing Team
    +00:00:22.481
  25. Xabi Zurutuza
    KLINT Racing Team
    +00:00:27.683
  26. Tony Arbolino
    REDS Fantic Racing
    RITIRATO
  27. Aron Canet
    Elf Marc VDS Racing Team
    RITIRATO
  28. Collin Veijer
    Red Bull KTM Ajo
    RITIRATO
British GP - Silverstone Circuit 09/08/2026
Silverstone Circuit

Altri dati:

  • Ora inizio: 12:15
  • Circuito: Silverstone Circuit
  • Città: Silverstone
  • Nazione: Great Britain
  • Numero di giri: 17
  • Lunghezza giro: 5.9 KM
  • Lunghezza gara: 100.3 KM

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