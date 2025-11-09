Moto2 diretta GP Portogallo: LIVE Portimao

La Moto2 torna in pista per il GP del Portogallo, penultimo appuntamento del Mondiale 2025. La classifica piloti è attualmente questa:
- Diogo Moreira (256 pt.)
- Manu Gonzalez (248 pt.)
- Barry Baltus (221 pt.)
- Jake Dixon (215 pt.)
- Aron Canet (213 pt.)
Il leader del Mondiale Diogo Moreira scatterà davanti a Portimao, in prima fila anche Dixon e Veijer. Costretto alla rimonta Gonzalez (8° in griglia), staccato di 9 punti in classifica da Moreira. Il brasiliano potrebbe già laurearsi campione del mondo in Portogallo, con una gara d’anticipo. Vietti partirà dalla 9^ casella, 15° Arbolino.
DIOGO MOREIRA CAMPIONE DEL MONDO DI MOTO2 SE…
- Vince la gara di Portimao e Gonzalez non va oltre l’8° posto
- Il brasiliano chiude 2° e Gonzalez non va oltre il 13° posto
Il Gran Premio del Portogallo si corre sul Circuito di Portimao. Sono previsti 21 giri. Partenza in programma alle 12.15 di domenica 9 novembre 2025. Questa la griglia di partenza, sulla base dei risultati maturati in qualifica:
|1
|Diogo Moreira
|Kalex
|1:41.168
|2
|Jake Dixon
|Boscoscuro
|+0.017
|3
|Collin Veijer
|Kalex
|+0.149
|4
|Barry Baltus
|Kalex
|+0.169
|5
|Aron Canet
|Kalex
|+.0187
|6
|Daniel Holgado
|Kalex
|+0.236
|7
|Daniel Muñoz
|Kalex
|+0.273
|8
|Manuel Gonzalez
|Kalex
|+0.331
|9
|Celestino Vietti
|Boscoscuro
|+0.387
|10
|David Alonso
|Kalex
|+0.435
|11
|Alex Escrig
|Forward
|+0.446
|12
|Alonso Lopez
|Boscoscuro
|+0.513
|13
|Zonta van der Goorbergh
|Kalex
|+0.550
|14
|Senna Agius
|Kalex
|+0.581
|15
|Tony Arbolino
|Boscoscuro
|+0.584
|16
|Albert Arenas
|Kalex
|+0.779
|17
|Filip Salac
|Boscoscuro
|+0.961
|18
|Izan Guevara
|Boscoscuro
|+0.995