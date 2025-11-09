Virgilio Sport
MOTO MOTO2 LIVE

Moto2 diretta GP Portogallo: LIVE Portimao

Il racconto in diretta del GP del Portogallo, penultimo appuntamento del Mondiale 2025 di Moto2. Si corre sul Circuito di Portimao. Sono previsti 21 giri. Partenza in programma alle 15.30 di domenica 9 novembre 2025

Ultimo aggiornamento:

Aggiorna

Inizio alle ore 13:15

Cronaca in diretta

  1. Se la gara dovesse concludersi con la vittoria di Moreira e Gonzalez dall'ottavo posto in giù, il brasiliano del team Italtrans sarebbe Campione del Mondo. In alternativa, per il brasiliano saranno valide tutte le combinazioni che gli permetteranno di guadagnare almeno 17 punti sull'avversario.

    12:07

  2. Il penultimo atto del Mondiale 2025 si corre sul tracciato di Portimao, in pole position c'è il brasiliano Diogo Moreira, capoclassifica con 9 punti di vantaggio su Manuel Gonzalez che oggi scatta dalla casella numero 7. In prima fila ci sono Jake Dixon e Collin Veijer, mentre in seconda troviamo Baltus, Canet e Holgado. Il primo degli italiani è Celestino Vietti, nono.

    12:05

  4. Buongiorno e benvenuti alla diretta scritta del GP del Portogallo della classe Moto2.

    11:52

La Moto2 torna in pista per il GP del Portogallo, penultimo appuntamento del Mondiale 2025. La classifica piloti è attualmente questa:

  1. Diogo Moreira (256 pt.)
  2. Manu Gonzalez (248 pt.)
  3. Barry Baltus (221 pt.)
  4. Jake Dixon (215 pt.)
  5. Aron Canet (213 pt.)

Il leader del Mondiale Diogo Moreira scatterà davanti a Portimao, in prima fila anche Dixon e Veijer. Costretto alla rimonta Gonzalez (8° in griglia), staccato di 9 punti in classifica da Moreira. Il brasiliano potrebbe già laurearsi campione del mondo in Portogallo, con una gara d’anticipo. Vietti partirà dalla 9^ casella, 15° Arbolino.

DIOGO MOREIRA CAMPIONE DEL MONDO DI MOTO2 SE…

  • Vince la gara di Portimao e Gonzalez non va oltre l’8° posto
  • Il brasiliano chiude 2° e Gonzalez non va oltre il 13° posto

Il Gran Premio del Portogallo si corre sul Circuito di Portimao. Sono previsti 21 giri. Partenza in programma alle 12.15 di domenica 9 novembre 2025. Questa la griglia di partenza, sulla base dei risultati maturati in qualifica:

1 Diogo Moreira Kalex 1:41.168
2 Jake Dixon Boscoscuro +0.017
3 Collin Veijer Kalex +0.149
4 Barry Baltus Kalex +0.169
5 Aron Canet Kalex +.0187
6 Daniel Holgado Kalex +0.236
7 Daniel Muñoz Kalex +0.273
8 Manuel Gonzalez Kalex +0.331
9 Celestino Vietti Boscoscuro +0.387
10 David Alonso Kalex +0.435
11 Alex Escrig Forward +0.446
12 Alonso Lopez Boscoscuro +0.513
13 Zonta van der Goorbergh Kalex +0.550
14 Senna Agius Kalex +0.581
15 Tony Arbolino Boscoscuro +0.584
16 Albert Arenas Kalex +0.779
17 Filip Salac Boscoscuro +0.961
18 Izan Guevara Boscoscuro +0.995

Moto2 diretta GP Portogallo: LIVE Portimao Fonte: ANSA

Posizioni

  1. Diogo Moreira
    Italtrans Racing Team
    Array
  2. Jake Dixon
    Elf Marc VDS Racing Team
    Array
  3. Collin Veijer
    Red Bull KTM Ajo
    Array
  4. Barry Baltus
    Fantic Racing LINO SONEGO
    Array
  5. Aron Canet
    Fantic Racing LINO SONEGO
    Array
  6. Daniel Holgado
    CFMOTO Aspar Team
    Array
  7. Daniel Munoz
    Red Bull KTM Ajo
    Array
  8. Manuel Gonzalez
    Liqui Moly Dynavolt Intact GP
    Array
  9. Celestino Vietti
    Team HDR Heidrun
    Array
  10. David Alonso
    CFMOTO Aspar Team
    Array
  11. Alex Escrig
    Klint Forward Factory Team
    Array
  12. Alonso Lopez
    Team HDR Heidrun
    Array
  13. Zonta Van Den Goorbergh
    RW-Idrofoglia Racing GP
    Array
  14. Senna Agius
    Liqui Moly Dynavolt Intact GP
    Array
  15. Tony Arbolino
    BLU CRU Pramac Yamaha Moto2
    Array
  16. Albert Arenas
    Italjet Gresini Moto2
    Array
  17. Filip Salac
    Elf Marc VDS Racing Team
    Array
  18. Izan Guevara
    BLU CRU Pramac Yamaha Moto2
    Array
  19. Adrián Huertas
    Italtrans Racing Team
    Array
  20. Jorge Navarro
    Klint Forward Factory Team
    Array
  21. Ivan Ortola
    QJMotor Frinsa MSI
    Array
  22. Mario Aji
    Idemitsu Honda Team Asia
    Array
  23. Ayumu Sasaki
    RW-Idrofoglia Racing GP
    Array
  24. Sergio Garcia
    Italjet Gresini Moto2
    Array
  25. Marcos Ramirez
    OnlyFans American Racing Team
    Array
  26. Eric Fernandez
    QJMotor Frinsa MSI
    Array
  27. Xabi Zurutuza
    OnlyFans American Racing Team
    Array
  28. Yuki Kunii
    Idemitsu Honda Team Asia
    Array
  29. Alessandro Morosi
    Fantic Racing LINO SONEGO
    Array
GP del Portogallo - Autódromo Internacional do Algarve 09/11/2025
Autódromo Internacional do Algarve

Altri dati:

  • Ora inizio: 13:15
  • Circuito: Autódromo Internacional do Algarve
  • Città: Portimao
  • Nazione: Portogallo
  • Numero di giri: 21
  • Lunghezza giro: 4.59 KM
  • Lunghezza gara: 96.43 KM

Inglas Vetri

ULTIME NOTIZIE

SPORT TREND

Virgilio Sport
Contenuti speciali Contattaci Mappa del Sito Feed RSS Archivio