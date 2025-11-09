Moto2 diretta GP Portogallo: LIVE Portimao

Il penultimo atto del Mondiale 2025 si corre sul tracciato di Portimao, in pole position c'è il brasiliano Diogo Moreira, capoclassifica con 9 punti di vantaggio su Manuel Gonzalez che oggi scatta dalla casella numero 7. In prima fila ci sono Jake Dixon e Collin Veijer, mentre in seconda troviamo Baltus, Canet e Holgado. Il primo degli italiani è Celestino Vietti, nono.

12:05