Moto2, la diretta del GP di Aragona sul Circuito di Aragon. Live

La Moto3 torna in pista per il GP di Aragona, tredicesimo appuntamento del Mondiale 2026. La classifica piloti è attualmente così composta:
- Manu Gonzalez (197.5 pt.)
- Izan Guevara (155 pt.)
- Senna Agius (136 pt.)
- Ivan Ortola (133.5 pt.)
- Danny Holgado (128 pt.)
Il Gran Premio di Aragona si disputa sull’omonimo circuito. Sono previsti 19 giri. Partenza in programma alle 12.15 di domenica 30 agosto 2026.
Pole per Alonso Lopez, un risultato che lo spagnolo non coglieva dal 2023, e che ha coronato con il nuovo record della pista in 1:49.405. La prima fila è condivisa con Izan Guevara, inizialmente in testa nelle prime fasi della Q2, e con Danny Holgado. L’attuale leader del campionato di Moto2, Manu Gonzalez, apre la seconda fila con la sua quarta posizione.
Questa la griglia di partenza, sulla base dei risultati maturati in qualifica:
|Pos.
|Pilota
|Moto
|Tempo/Distacco
|1
|Alonso Lopez
|Kalex
|1:49.405
|2
|Izan Guevara
|Boscoscuro
|+0.179
|3
|Daniel Holgado
|Kalex
|+0.229
|4
|Manuel Gonzalez
|Kalex
|+0.253
|5
|David Alonso
|Kalex
|+0.284
|6
|Collin Veijer
|Kalex
|+0.339
|7
|Barry Baltus
|Kalex
|+0.398
|8
|Angel Piqueras
|Kalex
|+0.412
|9
|Alex Escrig
|Forward
|+0.444
|10
|Filip Salac
|Kalex
|+0.525
|11
|Senna Agius
|Kalex
|+0.538
|12
|Joe Roberts
|Kalex
|+0.681
|13
|Daniel Muñoz
|Kalex
|+0.770
|14
|Ayumu Sasaki
|Kalex
|+1.023
|15
|Ivan Ortolà
|Kalex
|+1.068
|16
|Celestino Vietti
|Boscoscuro
|+1.117
|17
|Adrian Huertas
|Kalex
|+1.233
|18
|Taiyo Furusato
|Kalex
|+1.565