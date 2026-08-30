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Moto2, la diretta del GP di Aragona sul Circuito di Aragon. Live

Il racconto in diretta del GP di Aragona, tredicesimo appuntamento del Mondiale 2026 di Moto2. Si corre sull'omonimo circuito. Sono previsti 19 giri. Partenza in programma alle 12.15 di domenica 30 agosto 2026

Aggiornamento:

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GIRO 2 di 19

Gara in corso

  1. Alonso Lopez
    Italjet Gresini Moto2
  2. Izan Guevara
    BLU CRU Pramac Yamaha Moto2
  3. Daniel Holgado
    CFMOTO Aspar Team

Cronaca in diretta

  1. GIRO 2. Posizioni immutate rispetto al giro precedente, l'unico cambiamento è al quarto posto dove si è portato Veijer.

    12:23

  2. GIRO 1. Lopez chiude al comando il primo giro davanti a Guevara e Holgado.

    12:21

  4. PARTITI! Lopez non stecca al via e rimane in testa, dietro di lui Guevara e Holgado, poi Gonzalez, Veijer e Alonso.

    12:19

  5. Giro di ricognizione in corso, manca ormai pochissimo al via della gara.

    12:18

  6. Manu Gonzalez è al comando del Mondiale con 197,5 punti, Guevara lo segue con 155, poi Agius con 136, Ortolà con 133,5 e Holgado con 128.

    11:52

  7. Pole position per Alonso Lopez, che torna a partire al palo per la prima volta dal 2023. Guevara e Holgado completano la prima fila. In seconda ci sono Gonzalez, Alonso e Veijer. Vietti è il primo degli italiani, quindicesimo.

    11:51

  8. Si corre al Motorland Aragon, la gara sarà della durata di 19 giri.

    11:46

  10. Buongiorno e benvenuti alla diretta scritta del GP di Aragona della classe Moto2.

    11:46

La Moto3 torna in pista per il GP di Aragona, tredicesimo appuntamento del Mondiale 2026. La classifica piloti è attualmente così composta:

  1. Manu Gonzalez (197.5 pt.)
  2. Izan Guevara (155 pt.)
  3. Senna Agius (136 pt.)
  4. Ivan Ortola (133.5 pt.)
  5. Danny Holgado (128 pt.)

Il Gran Premio di Aragona si disputa sull’omonimo circuito. Sono previsti 19 giri. Partenza in programma alle 12.15 di domenica 30 agosto 2026.

Pole per Alonso Lopez, un risultato che lo spagnolo non coglieva dal 2023, e che ha coronato con il nuovo record della pista in 1:49.405. La prima fila è condivisa con Izan Guevara, inizialmente in testa nelle prime fasi della Q2, e con Danny Holgado. L’attuale leader del campionato di Moto2, Manu Gonzalez, apre la seconda fila con la sua quarta posizione.

Questa la griglia di partenza, sulla base dei risultati maturati in qualifica:

Pos. Pilota Moto Tempo/Distacco
1 Alonso Lopez Kalex 1:49.405
2 Izan Guevara Boscoscuro +0.179
3 Daniel Holgado Kalex +0.229
4 Manuel Gonzalez Kalex +0.253
5 David Alonso Kalex +0.284
6 Collin Veijer Kalex +0.339
7 Barry Baltus Kalex +0.398
8 Angel Piqueras Kalex +0.412
9 Alex Escrig Forward +0.444
10 Filip Salac Kalex +0.525
11 Senna Agius Kalex +0.538
12 Joe Roberts Kalex +0.681
13 Daniel Muñoz Kalex +0.770
14 Ayumu Sasaki Kalex +1.023
15 Ivan Ortolà Kalex +1.068
16 Celestino Vietti Boscoscuro +1.117
17 Adrian Huertas Kalex +1.233
18 Taiyo Furusato Kalex +1.565

Moto2, la diretta del GP di Aragona sul Circuito di Aragon. Live Fonte: ANSA

Posizioni

  1. Alonso Lopez
    Italjet Gresini Moto2
  2. Izan Guevara
    BLU CRU Pramac Yamaha Moto2
  3. Daniel Holgado
    CFMOTO Aspar Team
  4. Collin Veijer
    Red Bull KTM Ajo
  5. Manuel Gonzalez
    Liqui Moly Dynavolt Intact GP
  6. David Alonso
    CFMOTO Aspar Team
  7. Senna Agius
    Liqui Moly Dynavolt Intact GP
  8. Ivan Ortola
    QJ MOTOR - GALFER - MSI
  9. Angel Piqueras
    QJ MOTOR - GALFER - MSI
  10. Daniel Munoz
    Italtrans Racing Team
  11. Joe Roberts
    OnlyFans American Racing Team
  12. Deniz Oncu
    Elf Marc VDS Racing Team
  13. Adrian Huertas
    Italtrans Racing Team
  14. Ayumu Sasaki
    Momoven Idrofoglia RW Racing Team
  15. Alex Escrig
    KLINT Racing Team
  16. Taiyo Furusato
    Idemitsu Honda Team Asia
  17. Filip Salac
    OnlyFans American Racing Team
  18. Celestino Vietti
    SpeedRS Team
  19. Luca Lunetta
    SpeedRS Team
  20. Alberto Ferrandez
    BLU CRU Pramac Yamaha Moto2
  21. Jose Antonio Rueda
    Red Bull KTM Ajo
  22. Barry Baltus
    REDS Fantic Racing
  23. Mario Suryo Aji
    Idemitsu Honda Team Asia
  24. Sergio Garcia
    Italjet Gresini Moto2
  25. Zonta Van Den Goorbergh
    Momoven Idrofoglia RW Racing Team
  26. Xabi Zurutuza
    KLINT Racing Team
  27. Tony Arbolino
    REDS Fantic Racing
  28. Aron Canet
    Elf Marc VDS Racing Team
  29. Marcos Ramirez
    KLINT Racing Team
Aragon GP - Motorland Aragon 30/08/2026
Motorland Aragon

Altri dati:

  • Ora inizio: 12:15
  • Circuito: Motorland Aragon
  • Città: Alcaniz
  • Nazione: Spagna
  • Numero di giri: 19
  • Lunghezza giro: 5.08 KM
  • Lunghezza gara: 96.46 KM

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