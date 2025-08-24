Moto2, la diretta del GP di Ungheria sul Circuito di Balaton Park LIVE: pole per Moreira

Cronaca in diretta

Male gli italiani, Arbolino e Vietti, che non hanno superato lo scoglio della Q1. Partiranno dalla posizione 22 e 23, gara di rimonta per loro.

La Moto2 torna in pista per il GP di Ungheria, quattordicesimo appuntamento del Mondiale 2025. La classifica piloti è attualmente così composta:

Manu Gonzalez (188 pt.) Aron Canet (169 pt.) Diogo Moreira (153 pt.) Barry Baltus (143 pt.) Jake Dixon (119 pt.)

Il Gran Premio di Ungheria si disputa sul Circuito di Balaton Park. Sono previsti 23 giri. Partenza in programma alle 12.15 di domenica 24 agosto 2025. Questa la griglia di partenza, sulla base dei risultati maturati in qualifica:

Pos. Tempo Pilota Moto 1 1’40.380 Diogo Moreira Kalex 2 1’40.430 Zonta van den Goorbergh Kalex 3 1’40.462 Manuel Gonzalez Kalex 4 1’40.463 Jake Dixon Boscoscuro 5 1’40.517 Collin Veijer Kalex 6 1’40.635 Aron Canet Kalex 7 1’40.655 Daniel Holgado Kalex 8 1’40.737 David Alonso Kalex 9 1’40.832 Ayumu Sasaki Kalex 10 1’40.842 Filip Salac Boscoscuro 11 1’40.863 Marcos Ramirez Kalex 12 1’40.870 Adrian Huertas Kalex 13 1’40.885 Joe Roberts Kalex 14 1’40.957 Alonso Lopez Boscoscuro 15 1’40.968 Barry Baltus Kalex

Come possiamo notare Diogo Moreira partirà dalla sua decima pole in questo 2025, condividendo la prima fila con Zonta van den Goorbergh, che è arrivato alla seconda posizione della griglia da un cammino iniziato dalla Q1, e dall’attuale leader della classifica del Motomondiale di categoria Manuel Gonzalez. Tutti e tre sono racchiusi in un intervallo davvero esiguo, ovvero meno di un decimo di secondo.

E solo 83 millesimi separano Jake Dixon, quarto, dalla prima fila. Nella seconda troviamo anche chi occupa attualmente la piazza d’onore del campionato mondiale, ovvero Aron Canet, sesto. Tra le altre posizioni, segnaliamo in coda la 22esima posizione di Tony Arbolino, davanti a Celestino Vietti, quindi entrambi in partenza dall’ottava fila.