Moto2, la diretta del GP di Ungheria sul Circuito di Balaton Park LIVE: pole per Moreira

La Moto2 torna in pista per il GP di Ungheria, quattordicesimo appuntamento del Mondiale 2025. La classifica piloti è attualmente così composta:
- Manu Gonzalez (188 pt.)
- Aron Canet (169 pt.)
- Diogo Moreira (153 pt.)
- Barry Baltus (143 pt.)
- Jake Dixon (119 pt.)
Il Gran Premio di Ungheria si disputa sul Circuito di Balaton Park. Sono previsti 23 giri. Partenza in programma alle 12.15 di domenica 24 agosto 2025. Questa la griglia di partenza, sulla base dei risultati maturati in qualifica:
|Pos.
|Tempo
|Pilota
|Moto
|1
|1’40.380
|Diogo Moreira
|Kalex
|2
|1’40.430
|Zonta van den Goorbergh
|Kalex
|3
|1’40.462
|Manuel Gonzalez
|Kalex
|4
|1’40.463
|Jake Dixon
|Boscoscuro
|5
|1’40.517
|Collin Veijer
|Kalex
|6
|1’40.635
|Aron Canet
|Kalex
|7
|1’40.655
|Daniel Holgado
|Kalex
|8
|1’40.737
|David Alonso
|Kalex
|9
|1’40.832
|Ayumu Sasaki
|Kalex
|10
|1’40.842
|Filip Salac
|Boscoscuro
|11
|1’40.863
|Marcos Ramirez
|Kalex
|12
|1’40.870
|Adrian Huertas
|Kalex
|13
|1’40.885
|Joe Roberts
|Kalex
|14
|1’40.957
|Alonso Lopez
|Boscoscuro
|15
|1’40.968
|Barry Baltus
|Kalex
Come possiamo notare Diogo Moreira partirà dalla sua decima pole in questo 2025, condividendo la prima fila con Zonta van den Goorbergh, che è arrivato alla seconda posizione della griglia da un cammino iniziato dalla Q1, e dall’attuale leader della classifica del Motomondiale di categoria Manuel Gonzalez. Tutti e tre sono racchiusi in un intervallo davvero esiguo, ovvero meno di un decimo di secondo.
E solo 83 millesimi separano Jake Dixon, quarto, dalla prima fila. Nella seconda troviamo anche chi occupa attualmente la piazza d’onore del campionato mondiale, ovvero Aron Canet, sesto. Tra le altre posizioni, segnaliamo in coda la 22esima posizione di Tony Arbolino, davanti a Celestino Vietti, quindi entrambi in partenza dall’ottava fila.