Moto2, la diretta del GP di Ungheria sul Circuito di Balaton Park LIVE: pole per Moreira

Il racconto in diretta del GP di Ungheria, quattordicesimo appuntamento del Mondiale 2025 di Moto2. Si corre sul Circuito di Balaton Park. Sono previsti 23 giri. Partenza in programma alle 12.15 di domenica 24 agosto 2025

Inizio alle ore 12:15

Cronaca in diretta

  1. Male gli italiani, Arbolino e Vietti, che non hanno superato lo scoglio della Q1. Partiranno dalla posizione 22 e 23, gara di rimonta per loro.

    11:44

  2. Tutto pronto per le Moto 2, dopo lo spettacolare finale delle Moto 3: in questo Gran Premio di Ungheria: pole position per Moreira davanti alla sorpesa Van Den Goorbergh. Terzo Gonzalez, sesto Canet.

    11:43

La Moto2 torna in pista per il GP di Ungheria, quattordicesimo appuntamento del Mondiale 2025. La classifica piloti è attualmente così composta:

  1. Manu Gonzalez (188 pt.)
  2. Aron Canet (169 pt.)
  3. Diogo Moreira (153 pt.)
  4. Barry Baltus (143 pt.)
  5. Jake Dixon (119 pt.)

Il Gran Premio di Ungheria si disputa sul Circuito di Balaton Park. Sono previsti 23 giri. Partenza in programma alle 12.15 di domenica 24 agosto 2025. Questa la griglia di partenza, sulla base dei risultati maturati in qualifica:

Pos. Tempo Pilota Moto
1 1’40.380 Diogo Moreira Kalex
2 1’40.430 Zonta van den Goorbergh Kalex
3 1’40.462 Manuel Gonzalez Kalex
4 1’40.463 Jake Dixon Boscoscuro
5 1’40.517 Collin Veijer Kalex
6 1’40.635 Aron Canet Kalex
7 1’40.655 Daniel Holgado Kalex
8 1’40.737 David Alonso Kalex
9 1’40.832 Ayumu Sasaki Kalex
10 1’40.842 Filip Salac Boscoscuro
11 1’40.863 Marcos Ramirez Kalex
12 1’40.870 Adrian Huertas Kalex
13 1’40.885 Joe Roberts Kalex
14 1’40.957 Alonso Lopez Boscoscuro
15 1’40.968 Barry Baltus Kalex

Come possiamo notare Diogo Moreira partirà dalla sua decima pole in questo 2025, condividendo la prima fila con Zonta van den Goorbergh, che è arrivato alla seconda posizione della griglia da un cammino iniziato dalla Q1, e dall’attuale leader della classifica del Motomondiale di categoria Manuel Gonzalez. Tutti e tre sono racchiusi in un intervallo davvero esiguo, ovvero meno di un decimo di secondo.

E solo 83 millesimi separano Jake Dixon, quarto, dalla prima fila. Nella seconda troviamo anche chi occupa attualmente la piazza d’onore del campionato mondiale, ovvero Aron Canet, sesto. Tra le altre posizioni, segnaliamo in coda la 22esima posizione di Tony Arbolino, davanti a Celestino Vietti, quindi entrambi in partenza dall’ottava fila.

Moto2, la diretta del GP di Ungheria sul Circuito di Balaton Park LIVE: pole per Moreira Fonte: ANSA

Posizioni

  Diogo Moreira
    Italtrans Racing Team
    Array
  Zonta Van Den Goorbergh
    RW-Idrofoglia Racing GP
    Array
  Manuel Gonzalez
    Liqui Moly Dynavolt Intact GP
    Array
  Jake Dixon
    Elf Marc VDS Racing Team
    Array
  Collin Veijer
    Red Bull KTM Ajo
    Array
  Aron Canet
    Fantic Racing LINO SONEGO
    Array
  Daniel Holgado
    CFMOTO Aspar Team
    Array
  David Alonso
    CFMOTO Aspar Team
    Array
  Ayumu Sasaki
    RW-Idrofoglia Racing GP
    Array
  Filip Salac
    Elf Marc VDS Racing Team
    Array
  Marcos Ramirez
    OnlyFans American Racing Team
    Array
  Adrián Huertas
    Italtrans Racing Team
    Array
  Joe Roberts
    OnlyFans American Racing Team
    Array
  Alonso Lopez
    Team HDR Heidrun
    Array
  Barry Baltus
    Fantic Racing LINO SONEGO
    Array
  Izan Guevara
    BLU CRU Pramac Yamaha Moto2
    Array
  Alex Escrig
    Klint Forward Factory Team
    Array
  Ivan Ortola
    QJMotor Frinsa MSI
    Array
  Jorge Navarro
    Klint Forward Factory Team
    Array
  Daniel Munoz
    Red Bull KTM Ajo
    Array
  Darryn Binder
    Italjet Gresini Moto2
    Array
  Tony Arbolino
    BLU CRU Pramac Yamaha Moto2
    Array
  Celestino Vietti
    Team HDR Heidrun
    Array
  Albert Arenas
    Italjet Gresini Moto2
    Array
  Yuki Kunii
    Idemitsu Honda Team Asia
    Array
  Unai Orradre
    QJMotor Frinsa MSI
    Array
  Sergio Garcia
    Liqui Moly Dynavolt Intact GP
    Array
  Nakarin Atiratphuvapat
    Idemitsu Honda Team Asia
    Array
Hungarian GP - Balaton Park 24/08/2025
Balaton Park

Altri dati:

  • Ora inizio: 12:15
  • Circuito: Balaton Park
  • Città: Balatonfőkajar
  • Nazione: Ungheria
  • Numero di giri: 22
  • Lunghezza giro: 4.115 KM
  • Lunghezza gara: 90.53 KM

Virgilio Sport
