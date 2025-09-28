Virgilio Sport
Moto2 diretta GP Giappone: live Motegi

Il racconto in diretta del Gp del Giappone, diciassettesimo appuntamento del Mondiale 2025 di Moto2. Si corre sul Circuito di Motegi. Sono previsti 19 giri. Partenza in programma alle 5.15 di domenica 28 settembre 2025

Ultimo aggiornamento:

GIRO - di 19

Gara in corso

Cronaca in diretta

  1. Warm-up lap in corso. Manca pochissimo all'inizio della gara.

    05:16

  2. Il meteo resta infido. Le nuvole hanno coperto il sole, ma non sta più piovendo come successo nella prima parte di gara di Moto3.

    05:09

  4. Oggi, però, Gonzalez ha una grande chance di aumentare in maniera significativa il vantaggio sui diretti concorrenti nella lotta per il titolo, che partono indietro in griglia. A differenza di quanto successo per Rueda in Moto3, non potrà conquistare già oggi il match-point da sfruttare nel prossimo appuntamento in Indonesia.

    05:09

  5. Il margine di Gonzalez sui diretti inseguitori è di 29 punti. Lo spagnolo non vince però da sette gare: l'ultimo successo risale alla gara del Mugello.

    04:47

  6. Uno sguardo alla classifica alla vigilia della corsa. Manu Gonzalez comanda con 227 punti, davanti alla coppia composta da Diogo Moreira e Aron Canet, appaiati a quota 188. Quarto Barry Baltus con 173, quinto Jake Dixon con 152, sesto Celestino Vietti con 141.

    04:44

  7. Manu Gonzalez, leader del Mondiale con 227 punti, ha conquistato la pole position. In prima fila partono anche Daniel Holgado e David Alonso. Il miglior italiano è Celestino Vietti, che scatta dalla quarta casella. Completano la seconda fila Diogo Moreira e Jake Dixon.

    04:43

  8. Benvenuti alla diretta scritta della gara di Moto2 del GP del Giappone, 17esimo appuntamento del MotoMondiale 2025. Si corre sul circuito di Motegi.

    04:41

Il leader del Mondiale Manu Gonzalez scatterà davanti a tutti in Giappone. In prima fila con Gonzalez anche Holgado e Alonso, 4° Vietti, 5° Moreira. L’altro nostro connazionale in griglia, Arbolino, partirà 11°. Qualifiche complicate per Canet (23°), costretto alla rimonta a Motegi. Il Gran Premio del Giappone si disputa sul Circuito di Motegi. Sono previsti 19 giri. Partenza in programma alle 5.15 di domenica 28 settembre 2025. Questa la griglia di partenza, sulla base dei risultati maturati in qualifica:

Moto2 diretta GP Giappone: live Motegi Fonte: ANSA

Posizioni

  1. Manuel Gonzalez
    Liqui Moly Dynavolt Intact GP
  2. Daniel Holgado
    CFMOTO Aspar Team
  3. David Alonso
    CFMOTO Aspar Team
  4. Celestino Vietti
    Team HDR Heidrun
  5. Diogo Moreira
    Italtrans Racing Team
  6. Jake Dixon
    Elf Marc VDS Racing Team
  7. Barry Baltus
    Fantic Racing LINO SONEGO
  8. Ayumu Sasaki
    RW-Idrofoglia Racing GP
  9. Collin Veijer
    Red Bull KTM Ajo
  10. Izan Guevara
    BLU CRU Pramac Yamaha Moto2
  11. Tony Arbolino
    BLU CRU Pramac Yamaha Moto2
  12. Albert Arenas
    Italjet Gresini Moto2
  13. Ivan Ortola
    QJMotor Frinsa MSI
  14. Zonta Van Den Goorbergh
    RW-Idrofoglia Racing GP
  15. Joe Roberts
    OnlyFans American Racing Team
  16. Alonso Lopez
    Team HDR Heidrun
  17. Daniel Munoz
    Red Bull KTM Ajo
  18. Filip Salac
    Elf Marc VDS Racing Team
  19. Marcos Ramirez
    OnlyFans American Racing Team
  20. Senna Agius
    Liqui Moly Dynavolt Intact GP
  21. Adrián Huertas
    Italtrans Racing Team
  22. Aron Canet
    Fantic Racing LINO SONEGO
  23. Darryn Binder
    Italjet Gresini Moto2
  24. Alex Escrig
    Klint Forward Factory Team
  25. Yuki Kunii
    Idemitsu Honda Team Asia
  26. Unai Orradre
    QJMotor Frinsa MSI
  27. Jorge Navarro
    Klint Forward Factory Team
  28. Mario Aji
    Idemitsu Honda Team Asia
Japanese GP - Twin Ring Motegi 28/09/2025
Twin Ring Motegi

Altri dati:

  • Ora inizio: 05:15
  • Circuito: Twin Ring Motegi
  • Città: Motegi
  • Nazione: Giappone
  • Numero di giri: 19
  • Lunghezza giro: 4.23 KM
  • Lunghezza gara: 91.22 KM

