Moto2 diretta GP Giappone: live Motegi

La Moto2 torna in pista con il GP del Giappone, diciassettesimo appuntamento del Mondiale 2025. La classifica piloti è attualmente così composta:
- Manu Gonzalez (227 pt.)
- Diogo Moreira (188 pt.)
- Aron Canet (188 pt.)
- Barry Baltus (173 pt.)
- Jake Dixon (152 pt.)
Il leader del Mondiale Manu Gonzalez scatterà davanti a tutti in Giappone. In prima fila con Gonzalez anche Holgado e Alonso, 4° Vietti, 5° Moreira. L’altro nostro connazionale in griglia, Arbolino, partirà 11°. Qualifiche complicate per Canet (23°), costretto alla rimonta a Motegi. Il Gran Premio del Giappone si disputa sul Circuito di Motegi. Sono previsti 19 giri. Partenza in programma alle 5.15 di domenica 28 settembre 2025. Questa la griglia di partenza, sulla base dei risultati maturati in qualifica: