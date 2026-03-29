Moto3, diretta live GP Americhe ad Austin

La Moto3 torna in pista per il GP delle Americhe, terzo appuntamento del Mondiale 2026. La classifica piloti è attualmente così composta:
- Maximo Quiles (45 pt.)
- Marco Morelli (28 pt.)
- Veda Pratama (27 pt.)
- Alvaro Carpe (26 pt.)
- David Almansa (25 pt.)
Alvaro Carpe si prende la seconda pole in carriera, con tanto di record, Casey O’Gorman, secondo a sorpresa il pilota irlandese di 18 anni, alla sua prima stagione in Moto3, in squadra con Paolo Simoncelli; Perrone terzo, e Pratama, quarto. Il primo degli italiani è Pini (5°), più indietro Bertelle (13°) e Carraro (16°).
Il Gran Premio delle Americhe si disputa sul Circuito di Austin, in Texas. Sono previsti 14 giri. Partenza in programma alle 19.00 di domenica 29 marzo 2026. Questa la griglia di partenza, sulla base dei risultati maturati in qualifica:
|1
|Alvaro Carpe
|KTM
|2:12.107
|2
|Casey O’Gorman
|Honda
|+0.412
|3
|Valentin Perrone
|KTM
|+0.419
|4
|Veda Pratama
|Honda
|+0.706
|5
|Guido Pini
|Honda
|+0.730
|6
|Joel Esteban
|KTM
|+0.762
|7
|Adrian Fernandez
|Honda
|+0.810
|8
|Maximo Quiles
|KTM
|+0.889
|9
|Scott Ogden
|KTM
|+1.137
|10
|Joel Kelso
|Honda
|+1.217
|11
|Zen Mitami
|Honda
|+1.427
|12
|Brian Uriarte
|KTM
|+1.454
|13
|Rico Salmela
|KTM
|+1.526
|14
|Adrian Cruces
|KTM
|+1.544
|15
|Nicola Carraro
|Honda
|+1.556
|16
|Eddie O’Shea
|Honda
|+1.581
|17
|Matteo Bertelle
|KTM
|+1.687
|18
|Marco Morelli
|KTM
|+2.539