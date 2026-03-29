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MOTO MOTO3 LIVE

Moto3, diretta live GP Americhe ad Austin

Il racconto in diretta del GP delle Americhe, terzo appuntamento del Mondiale 2026 della Moto3. Si corre sul Circuito di Austin, Texas. Sono previsti 14 giri. Partenza in programma alle 19.00 di domenica 29 marzo 2026

Ultimo aggiornamento:

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GIRO 14 di 14

Gara in corso

  1. Guido Pini
    Leopard Racing
  2. Máximo Quiles
    CFMOTO Gaviota Aspar Team
  3. Alvaro Carpe
    Red Bull KTM Ajo

Cronaca in diretta

  1. Dalle Moto 3 é tutto, appuntamento alle Moto 2!

    19:37

  2. Che gara in queste Moto 3, con Pini che approfitta della lotta tra i due primi - Perrone. Carpe - e passa per primo in volata!

    19:36

  4. PAZZESCA VITTORIA DI PINI! Carpe e Perrone nella lotta si trovano nell'ultima curva larghi, ne approfitta l'italiano che vince!

    19:36

  5. UTLIMO GIRO! Perrone primo, Pini e Carpe all'attacco: Quiles che prova a recuperare.

    19:33

  6. GIRO 13. Pini passa, Quiles risponde immediatamente!

    19:30

  7. GIRO 12. Pini si difende da Perrone, con un giro super che lo avvicina a Quiles.

    19:28

  8. GIRO 11. Quiles con Perrone e Pini molto vicini, Carpe in arrivo.

    19:26

  10. GIRO 10. Rientra Carpe nel gruppo dei primi, ora il poleman a meno di un secondo.

    19:24

  11. GIRO 9. Errore di Quiles, che fa rientrare Perrone e Pini.

    19:21

  12. GIRO 8. Pini va lunghissimo e porta fuori scia Perrone, Quiles non ne aprrofitta.

    19:19

  13. GIRO 7. Gran sorpasso di Pini che si trova ora secondo, Quiles ne approfitta e mette un piccolo distacco dagli inseguitori.

    19:17

  14. GIRO 6. CADUTA PER PRATAMA E ESTEBAN! Contatto tra i due, che scivolano entrambi fuori pista.

    19:14

  16. GIRO 5. Che battaglia ora per il primo posto, con Quiles che passa Perrone e Fernandez che quasi si inserisce.

    19:11

  17. GIRO 4. Errore di Capre, che perde ben tre posizioni: Perrone primo, Quiles alle sue spalle.

    19:10

  18. GIRO 3. Perrone all'attacco, Quiles che difende dagli attacchi da Fernandez e Pini.

    19:08

  19. GIRO 2. Carpe primo ma Perrone in scia, Pini per ora settimo.

    19:06

  20. GIRO 1. Carpe primo, Perrone alle sue spalle, Quiles giá all'attacco.

    19:05

  22. PARTITI! Che partenza, tutti molto vicini: atteznione a Quiles che si è inserito tra i primi.

    19:04

  23. Warm up in corso, tutto pronto per la partenza.

    19:01

  24. Pole position per Carpe seconda la sorpresa O’Gorman, terzo Perrone. Primo degli italiani Pini, quinto.

    19:01

  25. Benvenuti e benvenute a questa diretta testuale di questa domenica di Motomondiale: si inizia con le Moto 3, partenza alle 19.00

    18:56

La Moto3 torna in pista per il GP delle Americhe, terzo appuntamento del Mondiale 2026. La classifica piloti è attualmente così composta:

  1. Maximo Quiles (45 pt.)
  2. Marco Morelli (28 pt.)
  3. Veda Pratama (27 pt.)
  4. Alvaro Carpe (26 pt.)
  5. David Almansa (25 pt.)

Alvaro Carpe si prende la seconda pole in carriera, con tanto di record, Casey O’Gorman, secondo a sorpresa il pilota irlandese di 18 anni, alla sua prima stagione in Moto3, in squadra con Paolo Simoncelli; Perrone terzo, e Pratama, quarto. Il primo degli italiani è Pini (5°), più indietro Bertelle (13°) e Carraro (16°).

Il Gran Premio delle Americhe si disputa sul Circuito di Austin, in Texas. Sono previsti 14 giri. Partenza in programma alle 19.00 di domenica 29 marzo 2026. Questa la griglia di partenza, sulla base dei risultati maturati in qualifica:

1 Alvaro Carpe KTM 2:12.107
2 Casey O’Gorman Honda +0.412
3 Valentin Perrone KTM +0.419
4 Veda Pratama Honda +0.706
5 Guido Pini Honda +0.730
6 Joel Esteban KTM +0.762
7 Adrian Fernandez Honda +0.810
8 Maximo Quiles KTM +0.889
9 Scott Ogden KTM +1.137
10 Joel Kelso Honda +1.217
11 Zen Mitami Honda +1.427
12 Brian Uriarte KTM +1.454
13 Rico Salmela KTM +1.526
14 Adrian Cruces KTM +1.544
15 Nicola Carraro Honda +1.556
16 Eddie O’Shea Honda +1.581
17 Matteo Bertelle KTM +1.687
18 Marco Morelli KTM +2.539

Moto3, diretta live GP Americhe ad Austin Fonte: ANSA

Posizioni

  1. Guido Pini
    Leopard Racing
  2. Máximo Quiles
    CFMOTO Gaviota Aspar Team
  3. Alvaro Carpe
    Red Bull KTM Ajo
  4. Valentin Perrone
    Red Bull KTM Tech3
  5. Adrian Fernandez
    Leopard Racing
  6. Adrian Cruces
    CIP Green Power
  7. Rico Salmela
    Red Bull KTM Tech3
  8. Brian Uriarte
    Red Bull KTM Ajo
  9. Matteo Bertelle
    LevelUp - MTA
  10. Scott Ogden
    CIP Green Power
  11. Eddie O'Shea
    GRYD - Mlav Racing
  12. Marco Morelli
    CFMOTO Gaviota Aspar Team
  13. Hakim Danish
    AEON Credit - MT Helmets - MSI
  14. Marcos Uriarte
    Liqui Moly Dynavolt Intact GP
  15. Jesus Rios
    Rivacold Snipers Team
  16. Ruché Moodley
    CODE Motorsports
  17. Nicola Carraro
    Rivacold Snipers Team
  18. Ryusei Yamanaka
    AEON Credit - MT Helmets - MSI
  19. Cormac Buchanan
    CODE Motorsports
  20. Leo Rammerstorfer
    Sic58 Squadra Corse
  21. Zen Mitani
    Honda Team Asia
    RITIRATO
  22. Casey O'Gorman
    Sic58 Squadra Corse
    RITIRATO
  23. Joel Esteban
    LevelUp - MTA
    RITIRATO
  24. Joel Kelso
    GRYD - Mlav Racing
    RITIRATO
  25. Veda Pratama
    Honda Team Asia
    RITIRATO
Americas GP - Circuit Of The Americas 29/03/2026
Circuit Of The Americas

Altri dati:

  • Ora inizio: 19:00
  • Circuito: Circuit Of The Americas
  • Città: Austin
  • Nazione: United States of America
  • Numero di giri: 14
  • Lunghezza giro: 5.51 KM
  • Lunghezza gara: 77.18 KM

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