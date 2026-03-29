Moto3, diretta live GP Americhe ad Austin

Cronaca in diretta

Benvenuti e benvenute a questa diretta testuale di questa domenica di Motomondiale: si inizia con le Moto 3, partenza alle 19.00

PARTITI! Che partenza, tutti molto vicini: atteznione a Quiles che si è inserito tra i primi.

GIRO 3. Perrone all'attacco, Quiles che difende dagli attacchi da Fernandez e Pini.

GIRO 5. Che battaglia ora per il primo posto, con Quiles che passa Perrone e Fernandez che quasi si inserisce.

GIRO 6. CADUTA PER PRATAMA E ESTEBAN! Contatto tra i due, che scivolano entrambi fuori pista.

GIRO 7. Gran sorpasso di Pini che si trova ora secondo, Quiles ne approfitta e mette un piccolo distacco dagli inseguitori.

GIRO 8. Pini va lunghissimo e porta fuori scia Perrone, Quiles non ne aprrofitta.

GIRO 9. Errore di Quiles, che fa rientrare Perrone e Pini.

GIRO 11. Quiles con Perrone e Pini molto vicini, Carpe in arrivo.

UTLIMO GIRO! Perrone primo, Pini e Carpe all'attacco: Quiles che prova a recuperare.

PAZZESCA VITTORIA DI PINI! Carpe e Perrone nella lotta si trovano nell'ultima curva larghi, ne approfitta l'italiano che vince!

Che gara in queste Moto 3, con Pini che approfitta della lotta tra i due primi - Perrone. Carpe - e passa per primo in volata!

Dalle Moto 3 é tutto, appuntamento alle Moto 2!

La Moto3 torna in pista per il GP delle Americhe, terzo appuntamento del Mondiale 2026. La classifica piloti è attualmente così composta:

Maximo Quiles (45 pt.) Marco Morelli (28 pt.) Veda Pratama (27 pt.) Alvaro Carpe (26 pt.) David Almansa (25 pt.)

Alvaro Carpe si prende la seconda pole in carriera, con tanto di record, Casey O’Gorman, secondo a sorpresa il pilota irlandese di 18 anni, alla sua prima stagione in Moto3, in squadra con Paolo Simoncelli; Perrone terzo, e Pratama, quarto. Il primo degli italiani è Pini (5°), più indietro Bertelle (13°) e Carraro (16°).

Il Gran Premio delle Americhe si disputa sul Circuito di Austin, in Texas. Sono previsti 14 giri. Partenza in programma alle 19.00 di domenica 29 marzo 2026. Questa la griglia di partenza, sulla base dei risultati maturati in qualifica:

1 Alvaro Carpe KTM 2:12.107 2 Casey O’Gorman Honda +0.412 3 Valentin Perrone KTM +0.419 4 Veda Pratama Honda +0.706 5 Guido Pini Honda +0.730 6 Joel Esteban KTM +0.762 7 Adrian Fernandez Honda +0.810 8 Maximo Quiles KTM +0.889 9 Scott Ogden KTM +1.137 10 Joel Kelso Honda +1.217 11 Zen Mitami Honda +1.427 12 Brian Uriarte KTM +1.454 13 Rico Salmela KTM +1.526 14 Adrian Cruces KTM +1.544 15 Nicola Carraro Honda +1.556 16 Eddie O’Shea Honda +1.581 17 Matteo Bertelle KTM +1.687 18 Marco Morelli KTM +2.539