Moto3 diretta GP Australia: LIVE Phillip Island

Benvenuti e benvenute alla diretta testuale di questa domenica di Motomondiale: siamo a Phillip Island, Gran Premio di Australia, si inizia con le Moto 3.

GIRO 4. Caduta per Roulstone, che era veramente carico in questo inizio. Si toccano Quiles e Furusato.

GIRO 6. Kelso e Rueda scappano in solitaria, che ritmo per i due.

GIRO 8. Stanno rallentando i due davanti, ma Carpe non sembra aver il ritmo per riprenderli.

La Moto3 torna in pista con il GP d’Australia, quartultimo appuntamento del Mondiale 2025. La classifica piloti è attualmente così composta:

José Rueda (340 pt.) CAMPIONE DEL MONDO Angel Piqueras (231 pt.) Maximo Quiles (217 pt.) David Munoz (197 pt.) Joel Kelso (159 pt.)

Joel Kelso, pilota di casa scatterà davanti a tutti: in prima fila con l’australiano anche il campione del mondo Rueda e Lunetta. Qualifica super di Bertelle, rientrato da due gare dopo l’infortunio e 5° in griglia. Più indietro gli altri italiani: 10° Pini, 11° Nepa, 15° Carraro. Il Gran Premio d’Australia si disputa sul Circuito di Phillip Island. Sono previsti 21 giri. Partenza in programma alle 3.00 di domenica 19 ottobre 2025. Questa la griglia di partenza, sulla base dei risultati maturati in qualifica:

1 Joel Kelso KTM 1:34.056 2 José Antonio Rueda KTM +0.091 3 Luca Lunetta Honda +0.225 4 Taiyo Furusato Honda +0.350 5 Matteo Bertelle KTM +0.391 6 Alvaro Carpe KTM +0.436 7 Joel Esteban KTM +0.507 8 Adrian Fernandez Honda +0.528 9 Maximo Quiles KTM +0.647 10 Guido Pini KTM +0.814 11 Stefano Nepa Honda +0.824 12 Marco Morelli Honda +0.850 13 Jacob Roulstone KTM +0.923 14 Angel Piqueras KTM +0.944 15 Nicola Carraro Honda +0.954 16 Ryusei Yamanaka KTM +0.977 17 Cormac Buchanan KTM +1.084 18 David Almansa Honda +1.084