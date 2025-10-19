Virgilio Sport
MOTO MOTO3 LIVE

Moto3 diretta GP Australia: LIVE Phillip Island

Il racconto in diretta del GP d'Australia, quartultimo appuntamento del Mondiale 2025 di Moto3. Si corre sul Circuito di Phillip Island. Sono previsti 21 giri. Partenza in programma alle 3.00 di domenica 19 ottobre 2025

Ultimo aggiornamento:

Aggiorna

GIRO 7 di 21

Gara in corso

  1. Jose Antonio Rueda
    Red Bull KTM Ajo
  2. Joel Kelso
    MTA Team
  3. Adrian Fernandez
    Leopard Racing

Cronaca in diretta

  1. GIRO 8. Stanno rallentando i due davanti, ma Carpe non sembra aver il ritmo per riprenderli.

    03:15

  2. GIRO 7. rueda passa Kelso, i due a quattro secondi da Carpe.

    03:13

  4. GIRO 6. Kelso e Rueda scappano in solitaria, che ritmo per i due.

    03:11

  5. GIRO 5. Errore di Piqueras, che finisce fuori pista: il pilota non cade ma rientra in fondo al gruppo.

    03:10

  6. GIRO 4. Caduta per Roulstone, che era veramente carico in questo inizio. Si toccano Quiles e Furusato.

    03:09

  7. GIRO 3. Roulstone con un gran inizio, ora quarto: il pilota di casa vuole stupire i suoi tifosi.

    03:07

  8. GIRO 2. Kelso prova a scappare, ma che battaglia alle sue spalle con Quiles ora terzo.

    03:05

  10. GIRO 1. Kelso si riprende la prima posizione, bagarre in questo primo giro.

    03:03

  11. PARTITI! Rueda parte bene, prendendosi la prima posizione. Attenzione a Furusato, terzo.

    03:03

  12. Warm up in corso, tutto pronto per la partenza!

    03:00

  13. Pole position per il pilota di casa Kelso davanti al leader mondiale Rueda, terzo Lunetta, grande ritorno di Bertelle dopo due gare di stop forzato: l'italiano partirá quinto in griglia.

    02:44

  14. Benvenuti e benvenute alla diretta testuale di questa domenica di Motomondiale: siamo a Phillip Island, Gran Premio di Australia, si inizia con le Moto 3.

    02:41

La Moto3 torna in pista con il GP d’Australia, quartultimo appuntamento del Mondiale 2025. La classifica piloti è attualmente così composta:

  1. José Rueda (340 pt.) CAMPIONE DEL MONDO
  2. Angel Piqueras (231 pt.)
  3. Maximo Quiles (217 pt.)
  4. David Munoz (197 pt.)
  5. Joel Kelso (159 pt.)

Joel Kelso, pilota di casa scatterà davanti a tutti: in prima fila con l’australiano anche il campione del mondo Rueda e Lunetta. Qualifica super di Bertelle, rientrato da due gare dopo l’infortunio e 5° in griglia. Più indietro gli altri italiani: 10° Pini, 11° Nepa, 15° Carraro. Il Gran Premio d’Australia si disputa sul Circuito di Phillip Island. Sono previsti 21 giri. Partenza in programma alle 3.00 di domenica 19 ottobre 2025. Questa la griglia di partenza, sulla base dei risultati maturati in qualifica:

1 Joel Kelso KTM 1:34.056
2 José Antonio Rueda KTM +0.091
3 Luca Lunetta Honda +0.225
4 Taiyo Furusato Honda +0.350
5 Matteo Bertelle KTM +0.391
6 Alvaro Carpe KTM +0.436
7 Joel Esteban KTM +0.507
8 Adrian Fernandez Honda +0.528
9 Maximo Quiles KTM +0.647
10 Guido Pini KTM +0.814
11 Stefano Nepa Honda +0.824
12 Marco Morelli Honda +0.850
13 Jacob Roulstone KTM +0.923
14 Angel Piqueras KTM +0.944
15 Nicola Carraro Honda +0.954
16 Ryusei Yamanaka KTM +0.977
17 Cormac Buchanan KTM +1.084
18 David Almansa Honda +1.084

Moto3 diretta GP Australia: LIVE Phillip Island Fonte: ANSA

Posizioni

  1. Jose Antonio Rueda
    Red Bull KTM Ajo
  2. Joel Kelso
    MTA Team
  3. Adrian Fernandez
    Leopard Racing
  4. Luca Lunetta
    Sic58 Squadra Corse
  5. Alvaro Carpe
    Red Bull KTM Ajo
  6. Joel Esteban
    CFMOTO Valresa Aspar Team
  7. Máximo Quiles
    CFMOTO Valresa Aspar Team
  8. Taiyo Furusato
    Honda Team Asia
  9. Matteo Bertelle
    MTA Team
  10. Marco Morelli
    GRYD - Mlav Racing
  11. David Almansa
    Leopard Racing
  12. Stefano Nepa
    Sic58 Squadra Corse
  13. Cormac Buchanan
    DENSSI Racing - BOE
  14. Scott Ogden
    CIP Green Power
  15. Eddie O'Shea
    GRYD - Mlav Racing
  16. Brian Uriarte
    Liqui Moly Dynavolt Intact GP
  17. Valentin Perrone
    Red Bull KTM Tech 3
  18. Nicola Carraro
    Rivacold Snipers Team
  19. Guido Pini
    Liqui Moly Dynavolt Intact GP
  20. Ruché Moodley
    DENSSI Racing - BOE
  21. Angel Piqueras
    MT Helmets - MSI
  22. Ryusei Yamanaka
    MT Helmets - MSI
  23. Tatchakorn Buasri
    Honda Team Asia
  24. Noah Dettwiler
    CIP Green Power
  25. Riccardo Rossi
    Rivacold Snipers Team
  26. Jacob Roulstone
    Red Bull KTM Tech 3
    RITIRATO
Australian GP - Phillip Island Grand Prix Circuit 19/10/2025
Phillip Island Grand Prix Circuit

Altri dati:

  • Ora inizio: 02:00
  • Circuito: Phillip Island Grand Prix Circuit
  • Città: Phillip Island
  • Nazione: Australia
  • Numero di giri: 21
  • Lunghezza giro: 4.45 KM
  • Lunghezza gara: 93.41 KM

De Clementi Mobility

ULTIME NOTIZIE

SPORT TREND

Virgilio Sport
Contenuti speciali Contattaci Mappa del Sito Feed RSS Archivio