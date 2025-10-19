Moto3 diretta GP Australia: LIVE Phillip Island

La Moto3 torna in pista con il GP d’Australia, quartultimo appuntamento del Mondiale 2025. La classifica piloti è attualmente così composta:
- José Rueda (340 pt.) CAMPIONE DEL MONDO
- Angel Piqueras (231 pt.)
- Maximo Quiles (217 pt.)
- David Munoz (197 pt.)
- Joel Kelso (159 pt.)
Joel Kelso, pilota di casa scatterà davanti a tutti: in prima fila con l’australiano anche il campione del mondo Rueda e Lunetta. Qualifica super di Bertelle, rientrato da due gare dopo l’infortunio e 5° in griglia. Più indietro gli altri italiani: 10° Pini, 11° Nepa, 15° Carraro. Il Gran Premio d’Australia si disputa sul Circuito di Phillip Island. Sono previsti 21 giri. Partenza in programma alle 3.00 di domenica 19 ottobre 2025. Questa la griglia di partenza, sulla base dei risultati maturati in qualifica:
|1
|Joel Kelso
|KTM
|1:34.056
|2
|José Antonio Rueda
|KTM
|+0.091
|3
|Luca Lunetta
|Honda
|+0.225
|4
|Taiyo Furusato
|Honda
|+0.350
|5
|Matteo Bertelle
|KTM
|+0.391
|6
|Alvaro Carpe
|KTM
|+0.436
|7
|Joel Esteban
|KTM
|+0.507
|8
|Adrian Fernandez
|Honda
|+0.528
|9
|Maximo Quiles
|KTM
|+0.647
|10
|Guido Pini
|KTM
|+0.814
|11
|Stefano Nepa
|Honda
|+0.824
|12
|Marco Morelli
|Honda
|+0.850
|13
|Jacob Roulstone
|KTM
|+0.923
|14
|Angel Piqueras
|KTM
|+0.944
|15
|Nicola Carraro
|Honda
|+0.954
|16
|Ryusei Yamanaka
|KTM
|+0.977
|17
|Cormac Buchanan
|KTM
|+1.084
|18
|David Almansa
|Honda
|+1.084