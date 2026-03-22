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MOTO MOTO3 LIVE

Diretta live GP Brasile Moto3 a Goiania

Il racconto in diretta del GP del Brasile, secondo appuntamento del Mondiale 2026 della Moto3. Si corre sul Circuito di Goiania. Sono previsti 24 giri. Partenza in programma alle 16.00 di domenica 22 marzo 2026

Ultimo aggiornamento:

Aggiorna

Inizio alle ore 16:00

Cronaca in diretta

La Moto3 torna in pista per il GP del Brasile, secondo appuntamento del mondiale 2026. La classifica piloti è attualmente così composta:

  1. David Almansa (25 pt.)
  2. Maximo Quiles (20 pt.)
  3. Valentin Perrone (16 pt.)
  4. Alvaro Carpe (13 pt.)
  5. Veda Pratama (11 pt.)

Dopo un’attesa infinita a causa della voragine sul circuito brasiliano, in Moto3 pole position di Joel Esteban, alla sua prima pole in carriera, Valentin Perrone e Hakim Danish occupano la prima fila. Indietro i big, con Pini sedicesimo. Il Gran Premio del Brasile si disputa sul circuito di Goiania. Sono previsti 24 giri. Partenza in programma alle 16.00 di domenica 22 marzo 2026. Questa la griglia di partenza, sulla base dei risultati maturati in qualifica:

POS. PILOTA MOTO TEMPO/GAP
1 Joel Esteban KTM 1:26.241
2 Valentin Perrone KTM +0.206
3 Hakim Danish KTM +0.207
4 Veda Pratama Honda +0.319
5 Marco Morelli KTM +0.466
6 Brian Uriarte KTM +0.594
7 Joel Kelso Honda +0.726
8 Ryusei Yamanaka KTM +0.749
9 Rico Salmela KTM +0.759
10 Alvaro Carpe KTM +0.763
11 Maximo Quiles KTM +0.772
12 Adrian Fernandez Honda +0.795
13 Casey O’Gorman Honda +0.800
14 David Almansa KTM +0.820
15 Zen Mitami Honda +0.930
16 Guido Pini Honda +0.962
17 Leo Rammerstorfer Honda +1.890
18 Cornac Buchanan KTM +2.261

Diretta live GP Brasile Moto3 a Goiania Fonte: ANSA

Posizioni

  1. Joel Esteban
    LevelUp - MTA
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  2. Valentin Perrone
    Red Bull KTM Tech3
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  3. Hakim Danish
    AEON Credit - MT Helmets - MSI
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  4. Veda Pratama
    Honda Team Asia
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  5. Marco Morelli
    CFMOTO Gaviota Aspar Team
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  6. Brian Uriarte
    Red Bull KTM Ajo
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  7. Joel Kelso
    GRYD - Mlav Racing
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  8. Ryusei Yamanaka
    AEON Credit - MT Helmets - MSI
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  9. Rico Salmela
    Red Bull KTM Tech3
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  10. Alvaro Carpe
    Red Bull KTM Ajo
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  11. Máximo Quiles
    CFMOTO Gaviota Aspar Team
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  12. Adrian Fernandez
    Leopard Racing
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  13. Casey O'Gorman
    Sic58 Squadra Corse
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  14. David Almansa
    Liqui Moly Dynavolt Intact GP
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  15. Zen Mitani
    Honda Team Asia
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  16. Guido Pini
    Leopard Racing
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  17. Leo Rammerstorfer
    Sic58 Squadra Corse
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  18. Cormac Buchanan
    CODE Motorsports
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  19. Scott Ogden
    CIP Green Power
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  20. Matteo Bertelle
    LevelUp - MTA
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  21. Ruché Moodley
    CODE Motorsports
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  22. Eddie O'Shea
    GRYD - Mlav Racing
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  23. Nicola Carraro
    Rivacold Snipers Team
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  24. Jesus Rios
    Rivacold Snipers Team
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  25. Adrian Cruces
    CIP Green Power
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GP del Brasile - Autódromo Internacional de Goiânia – Ayrton Senna 22/03/2026
Autódromo Internacional de Goiânia – Ayrton Senna

Altri dati:

  • Ora inizio: 16:00
  • Circuito: Autódromo Internacional de Goiânia – Ayrton Senna
  • Città: Goiania
  • Nazione: Brasile
  • Numero di giri: 24
  • Lunghezza giro: 3.84 KM
  • Lunghezza gara: 92.04 KM

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