Diretta live GP Brasile Moto3 a Goiania

La Moto3 torna in pista per il GP del Brasile, secondo appuntamento del mondiale 2026. La classifica piloti è attualmente così composta:
- David Almansa (25 pt.)
- Maximo Quiles (20 pt.)
- Valentin Perrone (16 pt.)
- Alvaro Carpe (13 pt.)
- Veda Pratama (11 pt.)
Dopo un’attesa infinita a causa della voragine sul circuito brasiliano, in Moto3 pole position di Joel Esteban, alla sua prima pole in carriera, Valentin Perrone e Hakim Danish occupano la prima fila. Indietro i big, con Pini sedicesimo. Il Gran Premio del Brasile si disputa sul circuito di Goiania. Sono previsti 24 giri. Partenza in programma alle 16.00 di domenica 22 marzo 2026. Questa la griglia di partenza, sulla base dei risultati maturati in qualifica:
|POS.
|PILOTA
|MOTO
|TEMPO/GAP
|1
|Joel Esteban
|KTM
|1:26.241
|2
|Valentin Perrone
|KTM
|+0.206
|3
|Hakim Danish
|KTM
|+0.207
|4
|Veda Pratama
|Honda
|+0.319
|5
|Marco Morelli
|KTM
|+0.466
|6
|Brian Uriarte
|KTM
|+0.594
|7
|Joel Kelso
|Honda
|+0.726
|8
|Ryusei Yamanaka
|KTM
|+0.749
|9
|Rico Salmela
|KTM
|+0.759
|10
|Alvaro Carpe
|KTM
|+0.763
|11
|Maximo Quiles
|KTM
|+0.772
|12
|Adrian Fernandez
|Honda
|+0.795
|13
|Casey O’Gorman
|Honda
|+0.800
|14
|David Almansa
|KTM
|+0.820
|15
|Zen Mitami
|Honda
|+0.930
|16
|Guido Pini
|Honda
|+0.962
|17
|Leo Rammerstorfer
|Honda
|+1.890
|18
|Cornac Buchanan
|KTM
|+2.261