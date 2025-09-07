Moto3: Gp Barcellona diretta LIVE

La Moto3 torna in pista con il GP di Catalunya, quindicesimo appuntamento del Mondiale 2025 che si corre sulla pista di Montmelo a Barcellona. La classifica piloti è attualmente così composta:
- Josè Rueda (250 pt.)
- Angel Piqueras (181 pt.)
- Maximo Quiles (164 pt.)
- David Munoz (155 pt.)
- Aron Carpè (146 pt.)
David Almansa conquista la sua prima pole in Moto3 riportando la Honda in testa con il team Leopard. Alle sue spalle Joel Kelso e Angel Piqueras. 6° José Rueda e 9° Maximo Quiles, che hanno guadagnato una posizione dopo la penalità di Yamanaka (partirà in fondo alla griglia). Migliore degli italiani Guido Pini (7°). Il Gran Premio di Catalunya si disputa sul Circuito di Barcellona. Sono previsti 18 giri. Partenza in programma alle 11.00 di domenica 7 settembre 2025. Questa la griglia di partenza, sulla base dei risultati maturati in qualifica:
|1
|David Almansa
|Honda
|1:46.877
|2
|Joel Kelso
|KTM
|+0.202
|3
|Angel Piqueras
|KTM
|+0.209
|4
|David Muñoz
|KTM
|+0.219
|5
|Ryusei Yamanaka
|KTM
|+0.356
|6
|Adrian Fernandez
|Honda
|+0.358
|7
|José Antonio Rueda
|KTM
|+0.363
|8
|Guido Pini
|KTM
|+0.377
|9
|Alvaro Carpe
|KTM
|+0.441
|10
|Maximo Quiles
|KTM
|+0.533
|11
|Jacob Roulstone
|KTM
|+0.661
|12
|Taiyo Furusato
|Honda
|+0.765
|13
|Dennis Foggia
|KTM
|+0.790
|14
|Luca Lunetta
|Honda
|+0.934
|15
|Valentin Perrone
|KTM
|+1.031
|16
|Riccardo Rossi
|Honda
|+1.363
|17
|Marcos Uriarte
|KTM
|+1.588
|18
|Cormac Buchanan
|KTM
|+1.591