Moto3: Gp Barcellona diretta LIVE

Il racconto in diretta del GP di Catalunya, quindicesimo appuntamento del Mondiale 2025 di Moto3. Si corre sul Circuito di Barcellona. Sono previsti 18 giri. Partenza in programma alle 11.00 di domenica 7 settembre 2025

Ultimo aggiornamento:

Il racconto della gara

  1. Grazie per aver seguito la diretta scritta del GP di Catalogna della classe Moto3, arriverci al prossimo weekend a Misano Adriatico.

    11:45

  2. Rueda rimane saldamente in vetta al Mondiale, Piqueras gli rosicchia infatti soli cinque punti e rimane a 64 di distacco. Sogni iridati, probabilmente, finiti per Quiles che finisce a 102 lunghezze di distacco dal connazionale.

    11:43

  4. Seconda vittoria nelle ultime tre gare e quarta stagionale per Angel Piqueras, Rueda limita al massimo i danni agguantando coi denti un insperato secondo posto. Furusato non riesce invece a interrompere il dominio spagnolo in Moto3, gli iberici portano a casa la 15esima vittoria in altrettante gare stagionali.

    11:41

  5. Almansa guida per più di metà gara fino al rientro di Rueda, bravissimo nel rimontare dalla 14esima casella dopo aver scontato una long-lap penalty. Il leader del mondiale sembra poter scappar via ma da dietro rientrano Piqueras e Furusato col primo che riesce a mettersi dietro tutti all'inizio dell'ultimo giro, non mollando più la testa fino al traguardo.

    11:39

  6. BANDIERA A SCACCHI! Vince Piqueras! Lo spagnolo passa tutti a inizio giro e resiste al rientro di Rueda e Furusato nel finale. Gara pazzesca al Montmelò.

    11:37

  7. ULTIMO GIRO! Sempre Rueda-Piqueras-Furusato al comando.

    11:34

  8. GIRO 16. Rueda viene ripresao, ora al secondo posto c'è Piqueras mentre Furusato è terzo. Finale incertissimo al Montmelò.

    11:33

  10. GIRO 15. Almansa resiste alle spalle di Rueda gli mangia due decimi, dietro intanto c'è il giro veloce di Furusato che risale in quarta posizione.

    11:31

  11. GIRO 14. Rueda vola via con mezzo secondo su Almansa e Munoz, poi Piqueras, Fernandez e Furusato. Pini è il primo degli italiani in nona posizione.

    11:29

  12. GIRO 13. Rueda guida sempre il gruppo davanti a Munoz e Piqueras.

    11:27

  13. GIRO 12. Contatto a inizio giro tra Quiles e Piqueras, il secondo riesce a rimanere in pista e chiude il giro al quarto posto, subito davanti ad Almansa, in netto calo rispetto alla prima parte di gara. Quiles invece è finito in 14esima posizione.

    11:26

  14. GIRO 11. RUEDA AL COMANDO! Rimonta clamorosa del leader del mondiale che si mette davanti a tutti e prova a scappare via. Almansa resiste in seconda posizione, poi Munoz e Furusato.

    11:23

  16. GIRO 10. Almansa allunga su Quiles e Munoz, Furusato è quarto davanti a Rueda.

    11:21

  17. GIRO 9. Almansa cede per mezzo giro la testa della corsa a Quiles ma poi si ripiazza davanti. Rueda è sempre quinto mentre Pini è finito in nona posizione.

    11:20

  18. GIRO 8. Risalita pazzesca di Rueda che si trova ora in quinta posizione, il leader del mondiale è quindi tornato in lotta per la vittoria.

    11:18

  19. GIRO 7. Rientro furioso di Furusato che si porta in terza posizione, davanti a lui ci sono solo Almansa e Munoz ma il giapponese sembra averne più di tutti in questa fase.

    11:16

  20. GIRO 6. Almansa prova ad allungare e chiude il giro con due decimi su Quiles, Pini intanto è in lotta con Munoz per il quarto posto.

    11:15

  22. GIRO 5. Sempre Almansa al comando del gruppone con Quiles e Fernandez a tallonarlo. Pini è sempre sesto.

    11:13

  23. GIRO 4. Quiles sale in seconda posizione trascinandosi dietro Piqueras, Fernandez finisce quarto, poi Munoz e Pini. Rueda intanto ha iniziato una rimonta folle, facendo registrare il giro veloce della gara.

    11:11

  24. GIRO 3. Rueda sconta la long-lap penalty e finisce in 14esima posizione. Al comando c'è sempre Almansa, tallonato da Fernandez ma gli altri sono subito dietro.

    11:09

  25. GIRO 2. Crollo di Kelso che si ritrova in decima posizione, Almansa va quindi al comando davanti a Fernandez, Munoz e Quiles.

    11:07

  26. GIRO 1. Kelso chiude al comando il primo dei 18 giri previsti oggi. Alle sue spalle c'è il consueto serpentone di piloti, guidato da Almansa.

    11:05

  28. PARTITI! Almansa non si fa tradire dall'emozione e scatta bene dalla prima casella in griglia. Gran partenza di Quiles che si porta in quarta posizione.

    11:04

  29. Giro di ricognizione in corso sotto un cielo nuvoloso. Al Montmelò ci sono 25 gradi, fa meno caldo rispetto alle previsioni della vigilia.

    11:01

  30. Non sarà una gara semplice per Rueda che, oltre alla partenza dalla sesta casella, dovrà scontare anche una long-lap penalty. Occasione d'oro dunque per Piqueras, chiamato a ridurre il gap di 69 punti dal leader della classifica.

    10:52

  31. Le qualifiche di ieri hanno regalato a David Almansa la prima pole in carriera nel motomondiale, con lui in prima fila ci saranno Joel Kelso e Angel Piqueras. Munoz, Fernandez e il leader del mondiale Ruede. Pini, primo degli italiani, parte settimo, affiancato da Carpe e Quiles.

    10:50

  32. Buongiorno e benvenuti alla diretta scritta del GP di Catalogna della classe Moto3.

    10:47

La Moto3 torna in pista con il GP di Catalunya, quindicesimo appuntamento del Mondiale 2025 che si corre sulla pista di Montmelo a Barcellona. La classifica piloti è attualmente così composta:

  1. Josè Rueda (250 pt.)
  2. Angel Piqueras (181 pt.)
  3. Maximo Quiles (164 pt.)
  4. David Munoz (155 pt.)
  5. Aron Carpè (146 pt.)

David Almansa conquista la sua prima pole in Moto3 riportando la Honda in testa con il team Leopard. Alle sue spalle Joel Kelso e Angel Piqueras. 6° José Rueda e 9° Maximo Quiles, che hanno guadagnato una posizione dopo la penalità di Yamanaka (partirà in fondo alla griglia). Migliore degli italiani Guido Pini (7°). Il Gran Premio di Catalunya si disputa sul Circuito di Barcellona. Sono previsti 18 giri. Partenza in programma alle 11.00 di domenica 7 settembre 2025. Questa la griglia di partenza, sulla base dei risultati maturati in qualifica:

1 David Almansa Honda 1:46.877
2 Joel Kelso KTM +0.202
3 Angel Piqueras KTM +0.209
4 David Muñoz KTM +0.219
5 Ryusei Yamanaka KTM +0.356
6 Adrian Fernandez Honda +0.358
7 José Antonio Rueda KTM +0.363
8 Guido Pini KTM +0.377
9 Alvaro Carpe KTM +0.441
10 Maximo Quiles KTM +0.533
11 Jacob Roulstone KTM +0.661
12 Taiyo Furusato Honda +0.765
13 Dennis Foggia KTM +0.790
14 Luca Lunetta Honda +0.934
15 Valentin Perrone KTM +1.031
16 Riccardo Rossi Honda +1.363
17 Marcos Uriarte KTM +1.588
18 Cormac Buchanan KTM +1.591

Ordine di arrivo

  1. Angel Piqueras
    MT Helmets - MSI
  2. Jose Antonio Rueda
    Red Bull KTM Ajo
    +00:00:00.081
  3. Taiyo Furusato
    Honda Team Asia
    +00:00:00.156
  4. David Almansa
    Leopard Racing
    +00:00:00.229
  5. Adrian Fernandez
    Leopard Racing
    +00:00:00.542
  6. Guido Pini
    Liqui Moly Dynavolt Intact GP
    +00:00:00.587
  7. Joel Kelso
    MTA Team
    +00:00:00.773
  8. David Munoz
    Liqui Moly Dynavolt Intact GP
    +00:00:01.216
  9. Ryusei Yamanaka
    MT Helmets - MSI
    +00:00:01.240
  10. Valentin Perrone
    Red Bull KTM Tech 3
    +00:00:01.289
  11. Luca Lunetta
    Sic58 Squadra Corse
    +00:00:04.973
  12. Máximo Quiles
    CFMOTO Valresa Aspar Team
    +00:00:05.005
  13. Alvaro Carpe
    Red Bull KTM Ajo
    +00:00:05.067
  14. Scott Ogden
    CIP Green Power
    +00:00:08.197
  15. Marcos Uriarte
    MTA Team
    +00:00:17.124
  16. Riccardo Rossi
    Rivacold Snipers Team
    +00:00:18.135
  17. Marco Morelli
    GRYD - Mlav Racing
    +00:00:18.167
  18. Ruché Moodley
    DENSSI Racing - BOE
    +00:00:19.079
  19. Dennis Foggia
    CFMOTO Valresa Aspar Team
    +00:00:19.505
  20. Nicola Carraro
    Rivacold Snipers Team
    +00:00:20.330
  21. Noah Dettwiler
    CIP Green Power
    +00:00:24.386
  22. Eddie O'Shea
    GRYD - Mlav Racing
    +00:00:27.245
  23. Stefano Nepa
    Sic58 Squadra Corse
    +00:00:31.955
  24. Arbi Aditama
    Honda Team Asia
    +00:00:58.381
  25. Jacob Roulstone
    Red Bull KTM Tech 3
    RITIRATO
  26. Cormac Buchanan
    DENSSI Racing - BOE
    RITIRATO
Catalan GP - Circuit de Barcelona-Catalunya 07/09/2025
Circuit de Barcelona-Catalunya

Altri dati:

  • Ora inizio: 11:00
  • Circuito: Circuit de Barcelona-Catalunya
  • Città: Montmelo
  • Nazione: Spagna
  • Numero di giri: 18
  • Lunghezza giro: 4.66 KM
  • Lunghezza gara: 83.83 KM

