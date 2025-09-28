Moto3 diretta GP Giappone: live Motegi

La Moto3 torna in pista con il GP del Giappone, diciassettesimo appuntamento del Mondiale 2025. La classifica piloti è attualmente così composta:
- José Rueda (295 pt.)
- Angel Piqueras (217 pt.)
- Maximo Quiles (188 pt.)
- David Munoz (172 pt.)
- Alvaro Carpe (155 pt.)
l leader del Mondiale Josè Rueda conquista la pole position nelle qualifiche di Moto3 a Motegi, precedendo Perrone e Kelso per una prima fila tutta Ktm. Quarto è Piqueras, completa la Top 5 la Honda di Furusato. Solo 8° Quiles, 10° Foggia, penalizzato e costretto a partire dal fondo della griglia (come Almansa). Seguono Pini (11°), Lunetta (14°), Nepa (15°), il rientrante Bertelle (17°) e Riccardo Rossi (23°)
Il Gran Premio del Giappone si disputa sul Circuito di Motegi. Sono previsti 17 giri. Partenza in programma alle 4.00 di domenica 28 settembre 2025. Questa la griglia di partenza, sulla base dei risultati maturati in qualifica:
|1
|José Antonio Rueda
|KTM
|1:54.826
|2
|Valentin Perrone
|KTM
|+0.238
|3
|Joel Kelso
|KTM
|+0.254
|4
|Angel Piqueras
|KTM
|+0.268
|5
|Taiyo Furusato
|Honda
|+0.361
|6
|Adrian Fernandez
|Honda
|+0.394
|7
|David Muñoz
|KTM
|+0.422
|8
|Maximo Quiles
|KTM
|+0.436
|9
|David Almansa
|Honda
|+0.492
|10
|Dennis Foggia
|KTM
|+0.618
|11
|Guido Pini
|KTM
|+0.690
|12
|Alvaro Carpe
|KTM
|+0.704
|13
|Ryusei Yamanaka
|KTM
|+0.745
|14
|Luca Lunetta
|Honda
|+0.792
|15
|Stefano Nepa
|Honda
|+1.000
|16
|Marco Morelli
|KTM
|+1.879
|17
|Matteo Bertelle
|KTM
|+1.923
|18
|Cormac Buchanan
|KTM
|+1.937