Moto3 diretta GP Giappone: live Motegi

La Moto3 torna in pista con il GP del Giappone, diciassettesimo appuntamento del Mondiale 2025. La classifica piloti è attualmente così composta:

José Rueda (295 pt.) Angel Piqueras (217 pt.) Maximo Quiles (188 pt.) David Munoz (172 pt.) Alvaro Carpe (155 pt.)

l leader del Mondiale Josè Rueda conquista la pole position nelle qualifiche di Moto3 a Motegi, precedendo Perrone e Kelso per una prima fila tutta Ktm. Quarto è Piqueras, completa la Top 5 la Honda di Furusato. Solo 8° Quiles, 10° Foggia, penalizzato e costretto a partire dal fondo della griglia (come Almansa). Seguono Pini (11°), Lunetta (14°), Nepa (15°), il rientrante Bertelle (17°) e Riccardo Rossi (23°)

Il Gran Premio del Giappone si disputa sul Circuito di Motegi. Sono previsti 17 giri. Partenza in programma alle 4.00 di domenica 28 settembre 2025. Questa la griglia di partenza, sulla base dei risultati maturati in qualifica:

1 José Antonio Rueda KTM 1:54.826 2 Valentin Perrone KTM +0.238 3 Joel Kelso KTM +0.254 4 Angel Piqueras KTM +0.268 5 Taiyo Furusato Honda +0.361 6 Adrian Fernandez Honda +0.394 7 David Muñoz KTM +0.422 8 Maximo Quiles KTM +0.436 9 David Almansa Honda +0.492 10 Dennis Foggia KTM +0.618 11 Guido Pini KTM +0.690 12 Alvaro Carpe KTM +0.704 13 Ryusei Yamanaka KTM +0.745 14 Luca Lunetta Honda +0.792 15 Stefano Nepa Honda +1.000 16 Marco Morelli KTM +1.879 17 Matteo Bertelle KTM +1.923 18 Cormac Buchanan KTM +1.937