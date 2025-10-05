Moto3 diretta GP Indonesia: LIVE Mandalika

Cronaca in diretta

La Moto3 torna in pista per il GP d’Indonesia, quintultimo appuntamento del Mondiale 2025. La classifica piloti è attualmente così composta:

José Rueda (315 pt.) Angel Piqueras (222 pt.) Maximo Quiles (204 pt.) David Munoz (197 pt.) Alvaro Carpe (157 pt.)

Adrian Fernandez conquista la pole position del GP di Indonesia, a Mandalika, precedendo David Munoz e Joel Kelso. Completano la Top 5 Alvaro Carpe e Taiyo Furusato. 6° Maximo Quiles, 8° il primo degli italiani, Luca Lunetta. Il leader del Mondiale, José Antonio Rueda, è 9° davanti a Guido Pini e Angel Piqueras. Fuori dai 10 anche Dennis Foggia, Matteo Bertelle e Riccardo Rossi. Dichiarato unfit dopo l’highside di ieri Valentin Perrone. Il Gran Premio d’Indonesia si disputa sul Circuito di Mandalika. Sono previsti 20 giri. Partenza in programma alle 6.00 di domenica 5 ottobre 2025. Questa la griglia di partenza, sulla base dei risultati maturati in qualifica:

1 Adrian Fernandez KTM 1:37.022 2 David Muñoz KTM +0.099 3 Joel Kelso KTM +0.152 4 Alvaro Carpe KTM +0.159 5 Taiyo Furusato Honda +0.218 6 Maximo Quiles KTM +0.341 7 David Almansa Honda +0.361 8 Luca Lunetta Honda +0.488 9 José Antonio Rueda KTM +0.525 10 Guido Pini KTM +0.555 11 Angel Piqueras KTM +0.622 12 Dennis Foggia KTM +0.685 13 Jacob Roulstone KTM +0.688 14 Ryusei Yamanaka KTM +0.738 15 Scott Ogden KTM +0.943 16 Matteo Bertelle KTM +1.271 17 Stefano Nepa Honda +1.386 18 Ruché Moodley KTM +1.486