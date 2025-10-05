Virgilio Sport
MOTO MOTO3 LIVE

Moto3 diretta GP Indonesia: LIVE Mandalika

Il racconto in diretta del GP d'Indonesia, quintultimo appuntamento del Mondiale 2025 di Moto3. Si corre sul Circuito di Mandalika. Sono previsti 20 giri. Partenza in programma alle 6.00 di domenica 5 ottobre 2025

Ultimo aggiornamento:

Aggiorna

Inizio alle ore 05:00

Cronaca in diretta

La Moto3 torna in pista per il GP d’Indonesia, quintultimo appuntamento del Mondiale 2025. La classifica piloti è attualmente così composta:

  1. José Rueda (315 pt.)
  2. Angel Piqueras (222 pt.)
  3. Maximo Quiles (204 pt.)
  4. David Munoz (197 pt.)
  5. Alvaro Carpe (157 pt.)

Adrian Fernandez conquista la pole position del GP di Indonesia, a Mandalika, precedendo David Munoz e Joel Kelso. Completano la Top 5 Alvaro Carpe e Taiyo Furusato. 6° Maximo Quiles, 8° il primo degli italiani, Luca Lunetta. Il leader del Mondiale, José Antonio Rueda, è 9° davanti a Guido Pini e Angel Piqueras. Fuori dai 10 anche Dennis Foggia, Matteo Bertelle e Riccardo Rossi. Dichiarato unfit dopo l’highside di ieri Valentin Perrone. Il Gran Premio d’Indonesia si disputa sul Circuito di Mandalika. Sono previsti 20 giri. Partenza in programma alle 6.00 di domenica 5 ottobre 2025. Questa la griglia di partenza, sulla base dei risultati maturati in qualifica:

1 Adrian Fernandez KTM 1:37.022
2 David Muñoz KTM +0.099
3 Joel Kelso KTM +0.152
4 Alvaro Carpe KTM +0.159
5 Taiyo Furusato Honda +0.218
6 Maximo Quiles KTM +0.341
7 David Almansa Honda +0.361
8 Luca Lunetta Honda +0.488
9 José Antonio Rueda KTM +0.525
10 Guido Pini KTM +0.555
11 Angel Piqueras KTM +0.622
12 Dennis Foggia KTM +0.685
13 Jacob Roulstone KTM +0.688
14 Ryusei Yamanaka KTM +0.738
15 Scott Ogden KTM +0.943
16 Matteo Bertelle KTM +1.271
17 Stefano Nepa Honda +1.386
18 Ruché Moodley KTM +1.486

Moto3 diretta GP Indonesia: LIVE Mandalika Fonte: ANSA

Posizioni

  1. Adrian Fernandez
    Leopard Racing
    Array
  2. David Munoz
    Liqui Moly Dynavolt Intact GP
    Array
  3. Joel Kelso
    MTA Team
    Array
  4. Alvaro Carpe
    Red Bull KTM Ajo
    Array
  5. Taiyo Furusato
    Honda Team Asia
    Array
  6. Máximo Quiles
    CFMOTO Valresa Aspar Team
    Array
  7. David Almansa
    Leopard Racing
    Array
  8. Luca Lunetta
    Sic58 Squadra Corse
    Array
  9. Jose Antonio Rueda
    Red Bull KTM Ajo
    Array
  10. Guido Pini
    Liqui Moly Dynavolt Intact GP
    Array
  11. Angel Piqueras
    MT Helmets - MSI
    Array
  12. Dennis Foggia
    CFMOTO Valresa Aspar Team
    Array
  13. Jacob Roulstone
    Red Bull KTM Tech 3
    Array
  14. Ryusei Yamanaka
    MT Helmets - MSI
    Array
  15. Scott Ogden
    CIP Green Power
    Array
  16. Matteo Bertelle
    MTA Team
    Array
  17. Stefano Nepa
    Sic58 Squadra Corse
    Array
  18. Ruché Moodley
    DENSSI Racing - BOE
    Array
  19. Eddie O'Shea
    GRYD - Mlav Racing
    Array
  20. Riccardo Rossi
    Rivacold Snipers Team
    Array
  21. Marco Morelli
    GRYD - Mlav Racing
    Array
  22. Noah Dettwiler
    CIP Green Power
    Array
  23. Cormac Buchanan
    DENSSI Racing - BOE
    Array
  24. Zen Mitani
    Rivacold Snipers Team
    Array
  25. Arbi Aditama
    Honda Team Asia
    Array
  26. Valentin Perrone
    Red Bull KTM Tech 3
    Array
Indonesian GP - Pertamina Mandalika Circuit 05/10/2025
Pertamina Mandalika Circuit

Altri dati:

  • Ora inizio: 05:00
  • Circuito: Pertamina Mandalika Circuit
  • Città: Central Lombok Regency
  • Nazione: Indonesia
  • Numero di giri: 20
  • Lunghezza giro: 4.3 KM
  • Lunghezza gara: 86.02 KM

Leader Piattaforme Aeree

ULTIME NOTIZIE

SPORT TREND

Virgilio Sport
Contenuti speciali Contattaci Mappa del Sito Feed RSS Archivio