Moto3 diretta GP Indonesia: LIVE Mandalika

La Moto3 torna in pista per il GP d’Indonesia, quintultimo appuntamento del Mondiale 2025. La classifica piloti è attualmente così composta:
- José Rueda (315 pt.)
- Angel Piqueras (222 pt.)
- Maximo Quiles (204 pt.)
- David Munoz (197 pt.)
- Alvaro Carpe (157 pt.)
Adrian Fernandez conquista la pole position del GP di Indonesia, a Mandalika, precedendo David Munoz e Joel Kelso. Completano la Top 5 Alvaro Carpe e Taiyo Furusato. 6° Maximo Quiles, 8° il primo degli italiani, Luca Lunetta. Il leader del Mondiale, José Antonio Rueda, è 9° davanti a Guido Pini e Angel Piqueras. Fuori dai 10 anche Dennis Foggia, Matteo Bertelle e Riccardo Rossi. Dichiarato unfit dopo l’highside di ieri Valentin Perrone. Il Gran Premio d’Indonesia si disputa sul Circuito di Mandalika. Sono previsti 20 giri. Partenza in programma alle 6.00 di domenica 5 ottobre 2025. Questa la griglia di partenza, sulla base dei risultati maturati in qualifica:
|1
|Adrian Fernandez
|KTM
|1:37.022
|2
|David Muñoz
|KTM
|+0.099
|3
|Joel Kelso
|KTM
|+0.152
|4
|Alvaro Carpe
|KTM
|+0.159
|5
|Taiyo Furusato
|Honda
|+0.218
|6
|Maximo Quiles
|KTM
|+0.341
|7
|David Almansa
|Honda
|+0.361
|8
|Luca Lunetta
|Honda
|+0.488
|9
|José Antonio Rueda
|KTM
|+0.525
|10
|Guido Pini
|KTM
|+0.555
|11
|Angel Piqueras
|KTM
|+0.622
|12
|Dennis Foggia
|KTM
|+0.685
|13
|Jacob Roulstone
|KTM
|+0.688
|14
|Ryusei Yamanaka
|KTM
|+0.738
|15
|Scott Ogden
|KTM
|+0.943
|16
|Matteo Bertelle
|KTM
|+1.271
|17
|Stefano Nepa
|Honda
|+1.386
|18
|Ruché Moodley
|KTM
|+1.486