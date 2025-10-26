Virgilio Sport
Moto3, diretta GP Malesia: LIVE Sepang

Il racconto in diretta del GP della Malesia, terzultimo appuntamento del Mondiale 2025 di Moto3. Si corre sul Circuito di Sepang. Sono previsti 15 giri. Partenza in programma alle 5.00 di domenica 26 ottobre 2025

Ultimo aggiornamento:

Il racconto della gara

  1. Per la Moto 3 è tutto. Il programma prosegue con la Moto GP (dalle 8, ore italiane), mentre la Moto2 è stata posticipata alle 9.30.

    07:28

  2. LA CLASSIFICA - Ed ecco la nuova top 10 della generale, ricordando che il Campione del Mondo Rueda non ha corso per il bruttissimo incidente avuto nel giro di formazione. 1. José Antonio Rueda 365 punti; 2. Ángel Piqueras 251; 3. Máximo Quiles 237; 4. David Muñoz 197; 5. Joel Kelso 183; 6. Álvaro Carpe 183; 7. Ádrian Fernández 163; 8. Taiyo Furusato 140; 9. Ryusei Yamanaka 134; 10. Valentin Perrone 127.

    07:28

  4. L'ORDINE D'ARRIVO - Ecco la top 10 di questo GP di Sepang. 1. Taiyo Furusato; 2. Ángel Piqueras; 3. Ádrian Fernandez; 4. David Almansa; 5. Ryusei Yamanaka; 6. Álvaro Carpe; 7. Maximo Quiles; 8. Scott Ogden; 9. Marcos Uriarte; 10. Valentin Perrone.

    07:13

  5. Primo hurrà per Furusato che non aveva ancora conquistato un successo in carriera. Festa grande anche per la Honda perché, fin qui, avevano trovato la vittoria solo moto KTM nel 2025 in Moto 3.

    07:22

  6. VINCE FURUSATO!!! Il giapponese è il primo pilota non spagnolo a vincere in questa stagione di Moto 3. Piqueras e Fernandez a podio, a più 2'' di margine, poi Almansa e Yamanaka.

    07:10

  7. Giro 10. Comincia adesso l'ultimo giro con Furusato con 2'' di vantaggio su Piqueras. Al terzo posto Fernandez che ha rischiato di cadere un'altra volta.

    07:08

  8. Giro 9. CADE GUIDO PINI. Non ci voleva proprio. Guido Pini va a terra nel tentativo di passare Fernandez. Ne approfitta Piqueras che si porta al 2° posto davanti a Fernandez e Uriarte.

    07:21

  10. Giro 9. Furusato ha ormai 1''4 di margine sugli inseguitori. Guido Pini sempre in difesa su Fernandez per tenere il secondo posto.

    07:07

  11. Giro 8. Furusato continua la sua fuga, col giapponese che ha 1''2 su Guido Pini. L'azzurro è davanti a Fernandez e Piqueras, mentre ha perso due posizioni Almansa.

    07:05

  12. Giro 7. Guido Pini registra il miglior tempo di questo giro e si porta al 2° posto davanti a Fernandez e Almansa. Il problema è che Furusato si riporta a 1'' di vantaggio su tutti.

    07:03

  13. Giro 7. Furusato ha 9 decimi di vantaggio su Fernandez. Pini risale al 3° posto davanti ad Almansa e Piqueras. Quiles è 6° dopo l'erroraccio di poco fa. Si chiude la top 10 con Uriarte, Yamanaka, Ogden e Carpe.

    07:02

  14. Giro 6. Duello tra Almansa e Fernandez, i due compagni di squadra. Cosa che permette a Furusato di guadagnare ancora: il giapponese ha ora 1'01'' di margine. Pini è 5°, Lunetta scivola fuori dalla top 10.

    07:20

  16. Giro 6. Furusato comincia ad avere un po' di margine, 3 decimi di vantaggio per lui. Mentre Guido Pini è scivolato dal 2° al 5° posto, Quiles addirittura 8° dopo un erroraccio che per poco non lo vedeva finire per terra.

    06:59

  17. Giro 5. Ancora Pini che piazza un altro sorpasso, con l'azzurro che va davanti a Quiles. C'è però il tentativo di fuga di Furusato.

    06:57

  18. Giro 5. Almansa va lungo e questo favorisce il doppio sorpasso di Quiles che si riporta al 2° posto dietro a Furusato. Guido Pini si infila anche lui davanti a Almansa. Furusato sempre davanti.

    06:56

  19. Giro 4. Altro sorpasso di Guido Pini che si porta in terza posizione subito alle spalle di Furusato e Almansa. Pini è ormai in scia.

    06:55

  20. Giro 4. Continuano a cambiarsi le posizioni degli inseguitori, ma Furusato è sempre in testa anche se Almansa si è avvicinato tantissimo. Poi Quiles e Guido Pini che risale al 4° posto. Bella rimonta per l'azzurro che, invece, aveva perso 4 posizioni in partenza.

    06:55

  22. Giro 3. Quiles risale fino alla 2a posizione e si porta a un decimo da Furusato. A 3 decimi invece Almansa e Piqueras, a 5 decimi c'è Guido Pini che chiude la top 5 davanti a Carpe e Fernandez. Lunetta staziona sempre in 8a posizione.

    07:18

  23. Giro 2. Furusato con 1 decimo e poco più di vantaggio su Almansa. Intanto è scivolato giù dal podio Quiles che è 4° davanti a Guido Pini che, nel frattempo, ha recuperato due posizioni.

    06:52

  24. Giro 1. Furusato davanti a Quiles, ma Almansa reagisce e ritrova il terzo posto davanti a Carpe e Piqueras. Guido Pini è scivolato addirittura al 7° posto. Lunetta è 9°.

    06:48

  25. SI PARTE!!! Furusato passa Almansa, ma occhio anche a Carpe. Perde posizioni invece Guido Pini che partiva dalla terza posizione.

    06:47

  26. NUOVA GRIGLIA - Si accendono le moto. Siamo ormai vicini alla partenza di questa gara di Moto3. Si partirà anche con una griglia diversa, con Guido Pini che sarà in terza posizione al posto di José Antonio Rueda, finito in ospedale. Prima fila: David Almansa, Taiyo Furusato e Guido Pini. Seconda fila: Brian Uriarte, Alvaro Carpe e Valentin Perrone. Terza fila: Maximo Quiles, Angel Piqueras e Luca Lunetta.

    06:40

  28. E arriva adesso anche il secondo elicottero a disposizione del circuito di Sepang (alle 6.35). Siamo quindi nelle condizioni di poter approcciare alla gara di Moto3, anche se non c'è ancora nessuna moto accesa. Era stata posticipata di altri 5 minuti la partenza ufficiale (6.45).

    07:17

  29. Sta rientrando ora il primo degli elicotteri utilizzati per il trasporto dei piloti all'ospedale. Ricordiamo che la partenza della gara di Moto3 è per le 6.40, fra 15 minuti.

    06:26

  30. Il rinvio e lo spostamento delle gare è dovuto al fatto che ogni gara di MotoGP, e anche delle classe minori, deve avere almeno un elicottero a supporto pronto a partire in pista. In questo caso, entrambi gli elicotteri presenti per la pista di Sepang sono stati utilizzati per il trasporto dei piloti all'ospedale di Kuala Lumpur.

    06:16

  31. Allora Moto3 alle 6.40 (di 10 giri). La gara di MotoGP comincerà alle 8, mentre la Moto2 viene posticipata alle 9.30 in seguito al GP della MotoGP. Questo è il nuovo programma della mattinata.

    06:00

  32. Comunicazione ufficiale: la gara di Moto3 partirà alle 6.40 e ci saranno soli 10 giri previsti. Cosa che porterà al ritardo dell'intero programma della Malesia.

    05:57

  34. Rispetto alle prime indicazioni, l'elisoccorso che si è recato all'ospedale è quello che trasportava Noah Dettwiler. Solo adesso Rueda viene trasportato all'ospedale, ecco perché non è stata sgomberata totalmente la pista. Attendiamo qualche comunicazione in più, con la speranza che - per quanto possibile - entrambi i piloti siano fuori pericolo.

    05:48

  35. Ancora nessuna comunicazione ufficiale. Serve che ci sia un altro elicottero a disposizione della corsa prima di iniziare una gara. E, quindi, fin quando non ci sarà l'arrivo di un altro elicottero a seguito della corsa non si potrà partire. Essendo ormai le 5.39, c'è attesa per capire il da farsi (ci sarà la cancellazione della gara di Moto 3?). C'è anche da considerare lo stato d'animo degli stessi piloti che potrebbero non essere nella condizione psicofisica ideale per cominciare una prova dopo aver assistito a questo terribile incidente.

    05:42

  36. È entrata una safety car in pista per verificare che, sul circuito, non ci siano detriti o liquidi. È ancora da capire se, effettivamente, comincerà questa gara. Il campionato di Moto3 è già deciso e si potrebbe decide di passare direttamente alla gara di Moto2 che ha come orario di partenza le 6 (ore italiane).

    05:35

  37. L'elicottero è decollato in questo momento (alle 5.30), trasportando a bordo sia Dettwiler che Rueda che vengono portati all'Ospedale per i controlli del caso dopo questo incidente.

    05:32

  38. Sembra tutto pronto per il trasporto di Dettwiler dall'elicottero al primo ospedale disponibile a Kuala Lumpur. Ricordiamo che entrambi i piloti risultano coscienti.

    05:31

  40. La partenza è ancora rimandata proprio per permettere i soccorsi. L'elicottero è ancora in pista, ma dovrebbe prendere il volo nei prossimi minuti dopo aver stabilizzato i piloti. Non abbiamo comunicazioni ufficiali, ma si dovrebbe comunque riprendere con una gara di soli 10 giri. Questa l'ultima comunicazione ufficiale da parte della MotoGP.

    05:30

  41. Per fortuna è arrivata comunicazione ufficiale che entrambi i piloti sono coscienti dopo l'incidente.

    07:15

  42. Noah Dettwiler stava procedendo a velocità ridotta tra le curve 3 e 4, a seguito di un problema di natura elettronica, mentre alle sue spalle è arrivato Rueda che non si è accorto della sua presenza, andando così a sbattere contro il pilota svizzero. Impatto violentissimo tra i due e sono stati esposte le bandiere rosse. I due piloti sono stati soccorsi direttamente in pista, con l'arrivo dell'elicottero medico che è atterrato proprio sul circuito.

    05:28

  43. PARTENZA RITARDATA - Durante il giro di formazione sono finiti a terra José Rueda e Noah Dettwiler, bruttissimo incidente tra i due piloti.

    05:38

  44. GRIGLIA - E andiamo subito a vedere la griglia dopo le qualifiche che hanno visto Almansa battere tutti col tempo di 2'09''846. Prima fila: Almansa, Furusato e Rueda. Seconda fila: Pini, Uriarte e Carpe. Terza fila: Perrone, Quiles e Piqueras. Quarta fila: Lunetta, Kelso e Adrian Fernandez.

    05:37

  46. Buongiorno a tutti gli appassionati di MotoGP e benvenuti al GP della Malesia di Moto3, terzultimo appuntamento del Mondiale.

    05:36

La Moto3 torna in pista per il GP della Malesia, terzultimo appuntamento del Mondiale 2025. La classifica piloti è attualmente così composta:

  1. José Rueda (365 pt.) CAMPIONE DEL MONDO
  2. Angel Piqueras (231 pt.)
  3. Maximo Quiles (228 pt.)
  4. David Munoz (197 pt.)
  5. Joel Kelso (179 pt.)

David Almansa conquista la pole position della Moto3 a Sepang, precedendo Taiyo Furusato e il campione del Mondo José Antonio Rueda. Quarto Guido Pini, quinto un ottimo Brian Uriarte alla prima qualifica di sempre in Malesia. Poi Carpe, Perrone, Quiles e Piqueras, con Luca Lunetta in decima posizione seguito da Joel Kelso e Adrian Fernandez. Il GP della Malesia si disputa sul Circuito di Sepang. Sono previsti 15 giri. Partenza in programma alle 5.00 di domenica 26 ottobre 2025. Questa la griglia di partenza, sulla base dei risultati maturati in qualifica:

1 David Almansa KTM 2:09.846
2 Taiyo Furusato Honda +0.094
3 José Antonio Rueda KTM +0.230
4 Guido Pini KTM +0.308
5 Brian Uriarte KTM +0.393
6 Alvaro Carpe KTM +0.450
7 Valentin Perrone KTM +0.451
8 Maximo Quiles KTM +0.505
9 Angel Piqueras KTM +0.581
10 Luca Lunetta Honda +0.835
11 Joel Kelso KTM +0.845
12 Adrian Fernandez Honda +0.871
13 Ryusei Yamanaka KTM +1.251
14 Hakim Danish KTM +1.641
15 Scott Ogden KTM +1.693
16 Eddie O’Shea Honda +1.744
17 Ruché Moodley KTM +1.954
18 Matteo Bertelle KTM +3.810

Ordine di arrivo

  1. Taiyo Furusato
    Honda Team Asia
    00:22:03.888
  2. Angel Piqueras
    MT Helmets - MSI
    +00:00:02.259
  3. Adrian Fernandez
    Leopard Racing
    +00:00:02.625
  4. David Almansa
    Leopard Racing
    +00:00:04.167
  5. Ryusei Yamanaka
    MT Helmets - MSI
    +00:00:04.338
  6. Alvaro Carpe
    Red Bull KTM Ajo
    +00:00:04.429
  7. Máximo Quiles
    CFMOTO Valresa Aspar Team
    +00:00:04.496
  8. Scott Ogden
    CIP Green Power
    +00:00:04.678
  9. Brian Uriarte
    Liqui Moly Dynavolt Intact GP
    +00:00:04.729
  10. Valentin Perrone
    Red Bull KTM Tech 3
    +00:00:06.309
  11. Luca Lunetta
    Sic58 Squadra Corse
    +00:00:06.633
  12. Joel Kelso
    MTA Team
    +00:00:06.960
  13. Marco Morelli
    GRYD - Mlav Racing
    +00:00:08.065
  14. Nicola Carraro
    Rivacold Snipers Team
    +00:00:08.238
  15. Eddie O'Shea
    GRYD - Mlav Racing
    +00:00:11.612
  16. Guido Pini
    Liqui Moly Dynavolt Intact GP
    +00:00:11.807
  17. Joel Esteban
    CFMOTO Valresa Aspar Team
    +00:00:19.512
  18. Riccardo Rossi
    Rivacold Snipers Team
    +00:00:19.592
  19. Ruché Moodley
    DENSSI Racing - BOE
    +00:00:19.890
  20. Matteo Bertelle
    MTA Team
    +00:00:19.891
  21. Tatchakorn Buasri
    Honda Team Asia
    +00:00:20.048
  22. Stefano Nepa
    Sic58 Squadra Corse
    +00:00:20.262
  23. Hakim Danish
    AEON CREDIT SIC Racing MSI
    RITIRATO
  24. Cormac Buchanan
    DENSSI Racing - BOE
    RITIRATO
Malaysian GP - Petronas Sepang International Circuit 26/10/2025
Petronas Sepang International Circuit

Altri dati:

  • Ora inizio: 05:00
  • Circuito: Petronas Sepang International Circuit
  • Città: Sepang
  • Nazione: Malaysia
  • Numero di giri: 15
  • Lunghezza giro: 5.54 KM
  • Lunghezza gara: 83.15 KM

