Moto3, diretta GP Malesia: LIVE Sepang

La Moto3 torna in pista per il GP della Malesia, terzultimo appuntamento del Mondiale 2025. La classifica piloti è attualmente così composta:
- José Rueda (365 pt.) CAMPIONE DEL MONDO
- Angel Piqueras (231 pt.)
- Maximo Quiles (228 pt.)
- David Munoz (197 pt.)
- Joel Kelso (179 pt.)
David Almansa conquista la pole position della Moto3 a Sepang, precedendo Taiyo Furusato e il campione del Mondo José Antonio Rueda. Quarto Guido Pini, quinto un ottimo Brian Uriarte alla prima qualifica di sempre in Malesia. Poi Carpe, Perrone, Quiles e Piqueras, con Luca Lunetta in decima posizione seguito da Joel Kelso e Adrian Fernandez. Il GP della Malesia si disputa sul Circuito di Sepang. Sono previsti 15 giri. Partenza in programma alle 5.00 di domenica 26 ottobre 2025. Questa la griglia di partenza, sulla base dei risultati maturati in qualifica:
|1
|David Almansa
|KTM
|2:09.846
|2
|Taiyo Furusato
|Honda
|+0.094
|3
|José Antonio Rueda
|KTM
|+0.230
|4
|Guido Pini
|KTM
|+0.308
|5
|Brian Uriarte
|KTM
|+0.393
|6
|Alvaro Carpe
|KTM
|+0.450
|7
|Valentin Perrone
|KTM
|+0.451
|8
|Maximo Quiles
|KTM
|+0.505
|9
|Angel Piqueras
|KTM
|+0.581
|10
|Luca Lunetta
|Honda
|+0.835
|11
|Joel Kelso
|KTM
|+0.845
|12
|Adrian Fernandez
|Honda
|+0.871
|13
|Ryusei Yamanaka
|KTM
|+1.251
|14
|Hakim Danish
|KTM
|+1.641
|15
|Scott Ogden
|KTM
|+1.693
|16
|Eddie O’Shea
|Honda
|+1.744
|17
|Ruché Moodley
|KTM
|+1.954
|18
|Matteo Bertelle
|KTM
|+3.810