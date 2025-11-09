Virgilio Sport
Moto3 diretta GP Portogallo: LIVE Portimao

Il racconto in diretta del GP del Portogallo, penultimo appuntamento del Mondiale 2025 di Moto3. Si corre sul Circuito di Portimao. Sono previsti 19 giri. Partenza in programma alle 15.30 di domenica 9 novembre 2025

Inizio alle ore 12:00

Cronaca in diretta

  1. Come in MotoGP, anche in Moto3 il campione del Mondo, José Rueda, è assente per infortunio. Dietro di lui è ancora viva la lotta per il secondo posto tra Piqueras con 258 punti e Quiles con 237. Kelso invece cerca punti pesanti per andare a caccia del quarto posto attualmente ora occupato da Munoz.

    15:15

  2. Pole position per l'australiano Joel Kelso, in prima fila con lui ci saranno il britannico Scott Ogden e lo spagnolo Angel Piqueras, tutti su KTM. Buona seconda fila per l'italiano Guido Pini che parte quinto, ai suoi fianchi ci saranno Maximo Quiles e Joel Esteban. Male gli altri italiani con Lunetta 15esimo, Foggia subito dietro e Nepa 18esimo.

    15:10

  4. Buongiorno e benvenuti alla diretta scritta del Gran Premio del Portogallo della classe Moto3.

    15:04

La Moto3 torna in pista per il GP del Portogallo, penultimo appuntamento del Mondiale 2025. La classifica piloti è attualmente questa:

  1. José Rueda (365 pt.)
  2. Angel Piqueras (258 pt.)
  3. Maximo Quiles (237 pt.)
  4. David Munoz (197 pt.)
  5. Joel Kelso (183 pt.)

L’australiano Joel Kelso scatterà davanti a tutti in Portogallo. In prima fila con lui anche Ogden e Piqueras, in lotta con Quiles (4° in griglia) per il secondo posto nel Mondiale. Quinto Pini. Indietro gli altri italiani: 15° Lunetta, 16° Foggia, 18° Nepa. Il Gran Premio del Portogallo si corre sul Circuito di Portimao. Sono previsti 19 giri. Partenza in programma alle 15.30 di domenica 9 novembre 2025. Questa la griglia di partenza, sulla base dei risultati maturati in qualifica:

1 Joel Kelso KTM 1:46.764
2 Scott Ogden KTM +0.069
3 Angel Piqueras KTM +0.163
4 Maximo Quiles KTM +0.280
5 Guido Pini KTM +0.297
6 Joel Esteban KTM +0.303
7 Casey O’Gorman KTM +0.395
8 Adrian Fernandez Honda +0.425
9 David Almansa Honda +0.438
10 Valentin Perrone KTM +0.467
11 Taiyo Furusato Honda +0.530
12 Alvaro Carpe KTM +0.665
13 Marco Morelli Honda +0.674
14 Brian Uriarte KTM +0.744
15 Luca Lunetta Honda +0.806
16 Dennis Foggia KTM +0.901
17 Hakim Danish KTM +1.053
18 Stefano Nepa Honda +1.483

Moto3 diretta GP Portogallo: LIVE Portimao Fonte: ANSA

Posizioni

  Joel Kelso
    MTA Team
    Array
  Scott Ogden
    CIP Green Power
    Array
  Angel Piqueras
    MT Helmets - MSI
    Array
  Máximo Quiles
    CFMOTO Valresa Aspar Team
    Array
  Guido Pini
    Liqui Moly Dynavolt Intact GP
    Array
  Joel Esteban
    Red Bull KTM Tech 3
    Array
  Casey O'Gorman
    Liqui Moly Dynavolt Intact GP
    Array
  Adrian Fernandez
    Leopard Racing
    Array
  David Almansa
    Leopard Racing
    Array
  Valentin Perrone
    Red Bull KTM Tech 3
    Array
  Taiyo Furusato
    Honda Team Asia
    Array
  Alvaro Carpe
    Red Bull KTM Ajo
    Array
  Marco Morelli
    GRYD - Mlav Racing
    Array
  Brian Uriarte
    Liqui Moly Dynavolt Intact GP
    Array
  Luca Lunetta
    Sic58 Squadra Corse
    Array
  Dennis Foggia
    CFMOTO Valresa Aspar Team
    Array
  Hakim Danish
    AEON CREDIT SIC Racing MSI
    Array
  Stefano Nepa
    Sic58 Squadra Corse
    Array
  Zen Mitani
    Honda Team Asia
    Array
  Matteo Bertelle
    MTA Team
    Array
  Nicola Carraro
    Rivacold Snipers Team
    Array
  Ruché Moodley
    DENSSI Racing - BOE
    Array
  Eddie O'Shea
    GRYD - Mlav Racing
    Array
  Cormac Buchanan
    DENSSI Racing - BOE
    Array
  Jesus Rios
    Rivacold Snipers Team
    Array
GP del Portogallo - Autódromo Internacional do Algarve 09/11/2025
Autódromo Internacional do Algarve

Altri dati:

  • Ora inizio: 12:00
  • Circuito: Autódromo Internacional do Algarve
  • Città: Portimao
  • Nazione: Portogallo
  • Numero di giri: 19
  • Lunghezza giro: 4.59 KM
  • Lunghezza gara: 87.25 KM

