Moto3 diretta GP Portogallo: LIVE Portimao

Pole position per l'australiano Joel Kelso, in prima fila con lui ci saranno il britannico Scott Ogden e lo spagnolo Angel Piqueras, tutti su KTM. Buona seconda fila per l'italiano Guido Pini che parte quinto, ai suoi fianchi ci saranno Maximo Quiles e Joel Esteban. Male gli altri italiani con Lunetta 15esimo, Foggia subito dietro e Nepa 18esimo.

15:10