Moto3 diretta GP Portogallo: LIVE Portimao

La Moto3 torna in pista per il GP del Portogallo, penultimo appuntamento del Mondiale 2025. La classifica piloti è attualmente questa:
- José Rueda (365 pt.)
- Angel Piqueras (258 pt.)
- Maximo Quiles (237 pt.)
- David Munoz (197 pt.)
- Joel Kelso (183 pt.)
L’australiano Joel Kelso scatterà davanti a tutti in Portogallo. In prima fila con lui anche Ogden e Piqueras, in lotta con Quiles (4° in griglia) per il secondo posto nel Mondiale. Quinto Pini. Indietro gli altri italiani: 15° Lunetta, 16° Foggia, 18° Nepa. Il Gran Premio del Portogallo si corre sul Circuito di Portimao. Sono previsti 19 giri. Partenza in programma alle 15.30 di domenica 9 novembre 2025. Questa la griglia di partenza, sulla base dei risultati maturati in qualifica:
|1
|Joel Kelso
|KTM
|1:46.764
|2
|Scott Ogden
|KTM
|+0.069
|3
|Angel Piqueras
|KTM
|+0.163
|4
|Maximo Quiles
|KTM
|+0.280
|5
|Guido Pini
|KTM
|+0.297
|6
|Joel Esteban
|KTM
|+0.303
|7
|Casey O’Gorman
|KTM
|+0.395
|8
|Adrian Fernandez
|Honda
|+0.425
|9
|David Almansa
|Honda
|+0.438
|10
|Valentin Perrone
|KTM
|+0.467
|11
|Taiyo Furusato
|Honda
|+0.530
|12
|Alvaro Carpe
|KTM
|+0.665
|13
|Marco Morelli
|Honda
|+0.674
|14
|Brian Uriarte
|KTM
|+0.744
|15
|Luca Lunetta
|Honda
|+0.806
|16
|Dennis Foggia
|KTM
|+0.901
|17
|Hakim Danish
|KTM
|+1.053
|18
|Stefano Nepa
|Honda
|+1.483