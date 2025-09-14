Moto3 Misano: diretta GP San Marino LIVE

Cronaca in diretta

La Moto3 continua la sua marcia con il GP di San Marino, sedicesimo appuntamento del Mondiale 2025. La classifica piloti è attualmente così composta:

Josè Rueda (270 pt.) Angel Piqueras (206 pt.) Maximo Quiles (168 pt.) David Munoz (163 pt.) Alvaro Carpe (149 pt.)

Seconda pole stagionale per l’argentino Valentin Perrone al debutto in Moto3, davanti a Kelso e al compagno di squadra Roulstone. Rueda, solido leader del Mondiale, è 4° e tiene a distanza Piqueras, solo 11° dopo una qualifica complicata. Almansa (13°) cade coinvolgendo Pini (16°). Quiles 9°, Lunetta 14° dopo una scivolata. Nepa 18°, in difficoltà. Foggia 12°, Carraro 19°, Rossi 23°.

Il Gran Premio di San Marino si corre sul Circuito di Misano. Sono previsti 20 giri. Partenza in programma alle 11.00 di domenica 14 settembre 2025. Questa la griglia di partenza, sulla base dei risultati maturati in qualifica:

1 Valentin Perrone KTM 1:40.238 2 Joel Kelso KTM +0.025 3 Jacob Roulstone KTM +0.092 4 José Antonio Rueda KTM +0.110 5 David Muñoz KTM +0.112 6 Taiyo Furusato Honda +0.199 7 Ryusei Yamanaka KTM +0.255 8 Maximo Quiles KTM +0.277 9 Alvaro Carpe KTM +0.435 10 Angel Piqueras KTM +0.496 11 Dennis Foggia KTM +0.635 12 Adrian Fernandez Honda +0.713 13 David Almansa Honda +0.810 14 Scott Ogden KTM +0.946 15 Luca Lunetta Honda +1.131 16 Guido Pini KTM +1.438 17 Ruché Moodley KTM +2.262 18 Stefano Nepa Honda +2.702