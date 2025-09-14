Virgilio Sport
Moto3 Misano: diretta GP San Marino LIVE

Il racconto in diretta del GP di San Marino, sedicesimo appuntamento del Mondiale 2025 di Moto3. Si corre sul Circuito di Misano. Sono previsti 20 giri. Partenza in programma alle 11.00 di domenica 14 settembre 2025

La Moto3 continua la sua marcia con il GP di San Marino, sedicesimo appuntamento del Mondiale 2025. La classifica piloti è attualmente così composta:

  1. Josè Rueda (270 pt.)
  2. Angel Piqueras (206 pt.)
  3. Maximo Quiles (168 pt.)
  4. David Munoz (163 pt.)
  5. Alvaro Carpe (149 pt.)

Seconda pole stagionale per l’argentino Valentin Perrone al debutto in Moto3, davanti a Kelso e al compagno di squadra Roulstone. Rueda, solido leader del Mondiale, è 4° e tiene a distanza Piqueras, solo 11° dopo una qualifica complicata. Almansa (13°) cade coinvolgendo Pini (16°). Quiles 9°, Lunetta 14° dopo una scivolata. Nepa 18°, in difficoltà. Foggia 12°, Carraro 19°, Rossi 23°.

Il Gran Premio di San Marino si corre sul Circuito di Misano. Sono previsti 20 giri. Partenza in programma alle 11.00 di domenica 14 settembre 2025. Questa la griglia di partenza, sulla base dei risultati maturati in qualifica:

1 Valentin Perrone KTM 1:40.238
2 Joel Kelso KTM +0.025
3 Jacob Roulstone KTM +0.092
4 José Antonio Rueda KTM +0.110
5 David Muñoz KTM +0.112
6 Taiyo Furusato Honda +0.199
7 Ryusei Yamanaka KTM +0.255
8 Maximo Quiles KTM +0.277
9 Alvaro Carpe KTM +0.435
10 Angel Piqueras KTM +0.496
11 Dennis Foggia KTM +0.635
12 Adrian Fernandez Honda +0.713
13 David Almansa Honda +0.810
14 Scott Ogden KTM +0.946
15 Luca Lunetta Honda +1.131
16 Guido Pini KTM +1.438
17 Ruché Moodley KTM +2.262
18 Stefano Nepa Honda +2.702

Moto3 Misano: diretta GP San Marino LIVE

Posizioni

  1. Valentin Perrone
    Red Bull KTM Tech 3
  2. Joel Kelso
    MTA Team
  3. Jacob Roulstone
    Red Bull KTM Tech 3
  4. Jose Antonio Rueda
    Red Bull KTM Ajo
  5. David Munoz
    Liqui Moly Dynavolt Intact GP
  6. Adrian Fernandez
    Leopard Racing
  7. Taiyo Furusato
    Honda Team Asia
  8. Ryusei Yamanaka
    MT Helmets - MSI
  9. Máximo Quiles
    CFMOTO Valresa Aspar Team
  10. Alvaro Carpe
    Red Bull KTM Ajo
  11. Angel Piqueras
    MT Helmets - MSI
  12. Dennis Foggia
    CFMOTO Valresa Aspar Team
  13. David Almansa
    Leopard Racing
  14. Luca Lunetta
    Sic58 Squadra Corse
  15. Scott Ogden
    CIP Green Power
  16. Guido Pini
    Liqui Moly Dynavolt Intact GP
  17. Ruché Moodley
    DENSSI Racing - BOE
  18. Stefano Nepa
    Sic58 Squadra Corse
  19. Nicola Carraro
    Rivacold Snipers Team
  20. Marcos Uriarte
    MTA Team
  21. Cormac Buchanan
    DENSSI Racing - BOE
  22. Eddie O'Shea
    GRYD - Mlav Racing
  23. Riccardo Rossi
    Rivacold Snipers Team
  24. Evan Belford
    GRYD - Mlav Racing
  25. Arbi Aditama
    Honda Team Asia
  26. Noah Dettwiler
    CIP Green Power
  27. Marcos Ruda
    Angeluss - Mlav Racing
San Marino GP - Misano World Circuit Marco Simoncelli 14/09/2025
Misano World Circuit Marco Simoncelli

Altri dati:

  • Ora inizio: 11:00
  • Circuito: Misano World Circuit Marco Simoncelli
  • Città: Misano Adriatico
  • Nazione: Italia
  • Numero di giri: 20
  • Lunghezza giro: 4.23 KM
  • Lunghezza gara: 84.52 KM

