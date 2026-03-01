Virgilio Sport
Moto3 GP Thailandia diretta LIVE Buriram

Il racconto in diretta del GP della Thailandia, primo appuntamento del Mondiale 2026 della Moto3. Si corre sul Circuito di Buriram. Sono previsti 19 giri. Partenza in programma alle 6.00 di domenica 1 marzo 2026

Il racconto della gara

  1. Dalle Moto 3 é tutto, appuntamento alla prossima sfida di Moto 3!

    06:37

  2. Pazzesco ultimo settore: Quiles prima sbaglia, poi ritorna e supera Almansa all¡ultima curva, in volata peró lo spagnolo vince al photo finish! Terzo Perrone, che batte la concorrenza agguerrita di Pratama, Fernandez e Carpe.

    06:37

  4. VINCE ALMANSA! Per tre millesimi batte Quiles che lo aveva superato all'ultima curva! Terzo Perrona.

    06:35

  5. ULTIMO GIRO! Errore di Quiles che perde metri, Almansa verso la vittoria!

    06:34

  6. GIRO 18. Almansa e Quiles preparano il duello, ma l'attenzione é su Morelli che sta cercando di prendere il gruppo per il terzo posto.

    06:32

  7. GIRO 17. Tre giri alla fine, il gruppo del terzo posto ha rallentato molto, con Morelli e Muñoz che stanno arrivando con forza.

    06:31

  8. GIRO 16. Almansa non riesce a staccare per ora Quiles, che resta a ruota.

    06:29

  10. GIRO 15. Il gruppo del terzo posto ora vede davanti Fernandez, ma continui i sorpassi tra i quattro.

    06:27

  11. GIRO 14. Almansa passa Quiles e prova a scappare, sapendo la forza dell'avversario nell'uno contro uno.

    06:26

  12. GIRO 13. Pratama con un errore perde la terza posizione, con Carpe che ne approfitta.

    06:24

  13. GIRO 12. Quiles passa Almansa, ora tocca al piú esperto pilota dare il ritmo.

    06:22

  14. GIRO 11. Attenzione al track limits warning di Prata, che sta spingendo moltissimo.

    06:21

  16. GIRO 10. Siamo a metá gara, con Almansa e Quiles a giocarsi alla vittoria e Pratama e Carpe il terzo posto.

    06:19

  17. GIRO 9. Almansa e Quiles ormai a piú di due secondi dagli inseguitori.

    06:17

  18. GIRO 8. Almansa e Quiles scappano, ma Pratama sta facendo fuoco e fiamme alle loro spalle: doppio sorpasso a Fernandez e Carpe, si inserisce anche Perrone.

    06:15

  19. GIRO 7. Errore di Carpe che salva la gara ma perde il terzo posto, ora di Fernanedez.

    06:13

  20. GIRO 6. Pratama e Perrore tornano a contatto con il gruppo dei primi, ora a due decimi.

    06:12

  22. GIRO 5. Almansa prova il primo tentativo di fuga, staccando di tre decimi Quiles.

    06:10

  23. GIRO 4. Caduta anche per Guido Pini, che perde l'anteriore.

    06:08

  24. GIRO 3. Almansa, Quiles, Carpe e Fernandez davanti, mentre cominciano le prime cadute.

    06:07

  25. GIRO 2. Gruppo di cinque, guidato da Almansa, che ha staccato il resto del gruppo.

    06:05

  26. GIRO 1. Almansa si prende la prima posizione, il suo avversario é Quiles!

    06:04

  28. PARTITI! Fernandez si prende la prima posizione, Quiles peró molto aggressivo!

    06:03

  29. Inizia il warm up, tutto pronto per la partenza dei questa sfida e del Mondiale delle Moto 3!

    06:01

  30. Pole position per Almansa, con Carpe e Fernandez a chiudere la prima fila. Italiani che si troveranno a recuperare, il primo é Pini (nono), mentre Bertelle partirá dalla posizione 21.

    05:51

  31. Benvenuti e benvenute alla diretta testuale di questa prima gara di Moto 3 del Mondiale 2026: siamo in Thailandia, inizia il campionato!

    17:59

La Moto3 scende in pista per il primo appuntamento della stagione 2026, il Gran Premio della Thailandia. Prima fila tutta spagnola in Thailandia con Almansa in pole davanti a Carpe e Adrian Fernandez. Pini (9°) è il primo degli italiani, più indietro in griglia Bertelle (21°) e Carraro (24°). Il Gran Premio di Thailandia si disputa sul Circuito di Buriram. Sono previsti 19 giri. Partenza in programma alle 6.00 di domenica 1 febbraio 2026. Questa la griglia di partenza sulla base dei risultati maturati in qualifica:

1 David Almansa KTM 1:40.088
2 Alvaro Carpe KTM +0.430
3 Adrian Fernandez Honda +0.605
4 Maximo Quiles KTM +0.609
5 Veda Pratama Honda +0.789
6 David Muñoz KTM +1.003
7 Ryusei Yamanaka KTM +1.110
8 Scott Ogden KTM +1.203
9 Guido Pini Honda +1.231
10 Cornac Buchanan Honda +1.249
11 Marco Morelli KTM +1.275
12 Brian Uriarte KTM +1.338
13 Rico Salmela KTM +1.606
14 Valentin Perrone KTM +1.664
15 Hakim Danish KTM +1.673
16 Joel Kelso Honda +1.700
17 Jesus Rios Honda +1.706
18 Joel Esteban KTM +1.815

Ordine di arrivo

  1. David Almansa
    Liqui Moly Dynavolt Intact GP
    00:32:14.186
  2. Máximo Quiles
    CFMOTO Gaviota Aspar Team
    +00:00:00.003
  3. Valentin Perrone
    Red Bull KTM Tech3
    +00:00:09.480
  4. Alvaro Carpe
    Red Bull KTM Ajo
    +00:00:09.573
  5. Veda Pratama
    Honda Team Asia
    +00:00:09.687
  6. Adrian Fernandez
    Leopard Racing
    +00:00:09.723
  7. Brian Uriarte
    Red Bull KTM Ajo
    +00:00:11.068
  8. Marco Morelli
    CFMOTO Gaviota Aspar Team
    +00:00:11.334
  9. Joel Esteban
    LevelUp - MTA
    +00:00:11.541
  10. David Munoz
    Liqui Moly Dynavolt Intact GP
    +00:00:11.657
  11. Casey O'Gorman
    Sic58 Squadra Corse
    +00:00:11.863
  12. Scott Ogden
    CIP Green Power
    +00:00:13.732
  13. Adrian Cruces
    CIP Green Power
    +00:00:16.365
  14. Joel Kelso
    GRYD - Mlav Racing
    +00:00:17.264
  15. Eddie O'Shea
    GRYD - Mlav Racing
    +00:00:17.459
  16. Leo Rammerstorfer
    Sic58 Squadra Corse
    +00:00:25.668
  17. Jesus Rios
    Rivacold Snipers Team
    +00:00:25.731
  18. Hakim Danish
    AEON Credit - MT Helmets - MSI
    +00:00:25.810
  19. Rico Salmela
    Red Bull KTM Tech3
    +00:00:25.898
  20. Guido Pini
    Leopard Racing
    +00:00:36.323
  21. Ruché Moodley
    CODE Motorsports
    +00:00:36.854
  22. Zen Mitani
    Honda Team Asia
    +00:00:37.978
  23. Nicola Carraro
    Rivacold Snipers Team
    +00:00:54.641
  24. Ryusei Yamanaka
    AEON Credit - MT Helmets - MSI
  25. Matteo Bertelle
    LevelUp - MTA
    RITIRATO
  26. Cormac Buchanan
    CODE Motorsports
    RITIRATO
Thai GP - Chang International Circuit 01/03/2026
Chang International Circuit

Altri dati:

  • Ora inizio: 06:00
  • Circuito: Chang International Circuit
  • Città: Buriram
  • Nazione: Thailand
  • Numero di giri: 19
  • Lunghezza giro: 4.55 KM
  • Lunghezza gara: 86.53 KM

