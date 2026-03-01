Moto3 GP Thailandia diretta LIVE Buriram

La Moto3 scende in pista per il primo appuntamento della stagione 2026, il Gran Premio della Thailandia. Prima fila tutta spagnola in Thailandia con Almansa in pole davanti a Carpe e Adrian Fernandez. Pini (9°) è il primo degli italiani, più indietro in griglia Bertelle (21°) e Carraro (24°). Il Gran Premio di Thailandia si disputa sul Circuito di Buriram. Sono previsti 19 giri. Partenza in programma alle 6.00 di domenica 1 febbraio 2026. Questa la griglia di partenza sulla base dei risultati maturati in qualifica:
|1
|David Almansa
|KTM
|1:40.088
|2
|Alvaro Carpe
|KTM
|+0.430
|3
|Adrian Fernandez
|Honda
|+0.605
|4
|Maximo Quiles
|KTM
|+0.609
|5
|Veda Pratama
|Honda
|+0.789
|6
|David Muñoz
|KTM
|+1.003
|7
|Ryusei Yamanaka
|KTM
|+1.110
|8
|Scott Ogden
|KTM
|+1.203
|9
|Guido Pini
|Honda
|+1.231
|10
|Cornac Buchanan
|Honda
|+1.249
|11
|Marco Morelli
|KTM
|+1.275
|12
|Brian Uriarte
|KTM
|+1.338
|13
|Rico Salmela
|KTM
|+1.606
|14
|Valentin Perrone
|KTM
|+1.664
|15
|Hakim Danish
|KTM
|+1.673
|16
|Joel Kelso
|Honda
|+1.700
|17
|Jesus Rios
|Honda
|+1.706
|18
|Joel Esteban
|KTM
|+1.815