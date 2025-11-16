Moto3 diretta GP Valencia LIVE

Virgilio Sport
Il racconto in diretta del GP di Valencia, ultimo appuntamento del Mondiale 2025 di Moto3. Si corre sul Circuito Ricardo Tormo. Sono previsti 20 giri. Partenza in programma alle 11.00 di domenica 16 novembre 2025

  1. Grazie per aver seguito la diretta scritta della gara di Moto3 del GP della Comunità Valenciana, arrivederci all'anno prossimo per le gare della classe minore, a tra poco invece per la gara di Moto2.

    11:45

  2. La stagione di Moto3 si chiude senza vittorie italiane e con il dominio spagnolo, interrotto solo dalla vittoria di Furusato a Sepang.

    11:44

  4. Piqueras difende il proprio secondo posto nel Mondiale dall'attacco di Quiles, i due spagnoli si piazzano quindi sul podio alle spalle di Rueda, già campione del Mondo e oggi assente per infortunio.

    11:41

  5. Fernandez ottiene la prima vittoria nel Motomondiale dopo una gara maiuscola, guidata dall'inizio alla fine. Carpe ottiene il quinto podio della propria ottima stagione mentre Furusato finisce ancora terzo come a Portimao sette giorni fa.

    11:40

  6. Furusato viene declassato di una posizione per aver pizzicato il verde in uscita da curva 12. Carpe chiude quindi secondo.

    11:38

  7. BANDIERA A SCACCHI! Vince Adriàn Fernandez! Furusato si prende il secondo posto mentre Quiles va largo alla penultima curva e chiude quinto, superato da Carpe e Pini. Sesto posto per Piqueras, poi Almansa e Lunetta.

    11:37

  8. ULTIMO GIRO! Furusato torna davanti a Quiles che ora rischia di subire anche il sorpasso di Carpe.

    11:35

  10. GIRO 19. Quiles torna davanti a Furusato, ne approfitta Fernandez per allungare in testa. Lotta serrata a che tra Carpe e Pini per il quarto posto.

    11:34

  11. GIRO 18. Furusato si mette dietro Quiles e prova a insidiare Fernandez.

    11:32

  12. GIRO 17. Sempre Fernandez al comando seguito da Quiles, Furusato, Carpe e Pini.

    11:31

  13. GIRO 16. Si è formato un trenino di cinque piloti al comando della gara. Fernandez guida su Quiles, Furusato, Carpe e Pini. Leggermente più staccato Lunetta.

    11:29

  14. GIRO 15. Quiles entra su Furusato all'ultima curva proprio mentre Carpe aveva ricucito lo strappo dai primi tre. Situazione apertissima a cinque giri dal termine.

    11:28

  16. GIRO 14. Ora è Carpe a guidare l'inseguimento dopo che a Pini non era riuscito l'aggancio. I tre davanti sembrano andare via di comune accordo con Fernandez al comando, seguito da Furusato e Quiles.

    11:27

  17. GIRO 13. Pini si porta al comando del gruppetto inseguitore e riduce a tre decimi il gap dai tre al comando della gara.

    11:25

  18. GIRO 12. Giro veloce di Fernandez mentre Furusato ha passato Quiles. Lunetta ha perso terreno dai primi tre e si trova a mezzo secondo dal podio.

    11:23

  19. GIRO 11. Fernandez, Quiles e Furusato sembrano i più in palla tra i piloti del gruppetto di testa. Lunetta e Pini faticano a tenere la scia del giapponese.

    11:22

  20. GIRO 10. Lunetta e Pini sono nel primo gruppetto, sempre guidato da Fernandez e Quiles.

    11:20

  22. GIRO 9. Si crea il buco tra i primi sei e gli inseguitori, ora staccati di sei decimi. Il settimo è Almansa, seguito da Piqueras e Morelli.

    11:18

  23. GIRO 8. Ora è Furusato il più veloce sul tracciato valenciano, il giapponese è terzo incollato al codone di Quiles.

    11:16

  24. GIRO 7. Quiles passa Lunetta che poi commette un errore e finisce quarto, superato anche da Furusato. Carpe è quinto davanti a Pini e Almansa.

    11:15

  25. GIRO 6. Giro veloce di Almansa che si è portato in quarta posizione.

    11:13

  26. GIRO 5. Sempre Fernandez in testa davanti a Quiles e Lunetta. Non ci sono gap comunque anche con gli altri dietro, stiamo assistendo al consueto serpentone che caratterizza la Moto3.

    11:12

  28. GIRO 4. Almansa è risalito in quinta posizione davanti a Carpe e Morelli. Terzo posto invece per Lunetta che è il più veloce in pista al momento grazie alla soft all'anteriore.

    11:10

  29. GIRO 3. Piqueras intanto è decimo, subito dietro a Guido Pini. Fernandez sempre in testa seguito da Quiles e Carpe.

    11:08

  30. GIRO 2. Errore anche per Almansa che finisce ottavo dopo un lungo. Fernandez prende la testa della gara su Quiles e Carpe che nel frattempo ha passato Lunetta.

    11:06

  31. GIRO 1. Errore di Fernandez che nel frattempo si era portato al comando. In testa ci va quindi Almansa davanti a Quiles e Lunetta.

    11:05

  32. PARTITI! Grande staccata di Quiles che si porta al comando della gara. Male invece Piqueras che si ritrova undicesimo.

    11:04

  34. Sul Circuito Ricardo Tormo splende il sole ed è tutto pronto per il via all'ultima gara del Motomondiale 2025.

    10:44

  35. Assente anche oggi il campione del mondo Rueda, come detto la lotta da seguire è quella per il secondo posto tra Piqueras e Quiles, separati da otto punti.

    10:43

  36. C'è Adrian Fernandez in pole position, subito davanti a David Almansa e Maximo Quiles. In quarta posizione c'è un ottimo Luca Lunetta che andrà a caccia del terzo podio stagionale. Parte dietro Angel Piqueras, solo nono, che deve difendere otto punti su Quiles per chiudere la stagione al secondo posto nella classifica mondiale.

    10:42

  37. Buongiorno e benvenuti alla diretta scritta del GP della Comunità Valenciana della classe Moto3.

    10:22

La Moto3 torna in pista per il GP di Valencia, ultimo appuntamento del Mondiale 2025. La classifica piloti è attualmente così composta:

  1. José Rueda (365 pt.) CAMPIONE DEL MONDO
  2. Angel Piqueras (271 pt.)
  3. Maximo Quiles (263 pt.)
  4. David Munoz (197 pt.)
  5. Alvaro Carpe (195 pt.)

Adrian Fernandez scatterà davanti a tutti nel Gran Premio di Valencia, l’ultimo della stagione. In prima fila anche Almansa e Quiles. Quarto Lunetta, 7° Nepa, più indietro gli altri italiani. Il Gran Premio di Valencia si disputa sul Circuito Ricardo Tormo. Sono previsti 20 giri. Partenza in programma alle 11.00 di domenica 16 novembre. Questa la griglia di partenza, sulla base dei risultati maturati in qualifica:

1 Adrian Fernandez Honda 1:36.990
2 David Almansa Honda +0.136
3 Maximo Quiles KTM +0.175
4 Luca Lunetta Honda +0.261
5 Marco Morelli KTM +0.306
6 Alvaro Carpe KTM +0.400
7 Stefano Nepa Honda +0.411
8 Valentin Perrone KTM +0.434
9 Angel Piqueras KTM +0.469
10 Valentin Perrone KTM +0.478
11 Adrian Cruces Honda +0.499
12 Joel Kelso KTM +0.510
13 Brian Uriarte KTM +0.652
14 Dennis Foggia KTM +0.712
15 Cormac Buchanan KTM +0.750
16 Jesus Rios Honda +0.787
17 Guido Pini KTM +0.862
18 Hakim Danish KTM +0.997

Ordine di arrivo

  1. Adrian Fernandez
    Leopard Racing
    00:32:48.909
  2. Alvaro Carpe
    Red Bull KTM Ajo
    +00:00:00.286
  3. Taiyo Furusato
    Honda Team Asia
    +00:00:00.109
  4. Guido Pini
    Liqui Moly Dynavolt Intact GP
    +00:00:00.397
  5. Máximo Quiles
    CFMOTO Valresa Aspar Team
    +00:00:00.448
  6. Angel Piqueras
    MT Helmets - MSI
    +00:00:05.844
  7. Luca Lunetta
    Sic58 Squadra Corse
    +00:00:05.934
  8. David Almansa
    Leopard Racing
    +00:00:05.935
  9. Jesus Rios
    Rivacold Snipers Team
    +00:00:14.236
  10. Valentin Perrone
    Red Bull KTM Tech 3
    +00:00:14.382
  11. Stefano Nepa
    Sic58 Squadra Corse
    +00:00:14.507
  12. Marco Morelli
    GRYD - Mlav Racing
    +00:00:15.021
  13. Casey O'Gorman
    Liqui Moly Dynavolt Intact GP
    +00:00:17.079
  14. Hakim Danish
    AEON CREDIT SIC Racing MSI
    +00:00:17.166
  15. Adrian Cruces
    CIP Green Power
    +00:00:17.173
  16. Jacob Roulstone
    Red Bull KTM Tech 3
    +00:00:17.382
  17. Brian Uriarte
    Liqui Moly Dynavolt Intact GP
    +00:00:17.522
  18. Nicola Carraro
    Rivacold Snipers Team
    +00:00:32.315
  19. Matteo Bertelle
    MTA Team
    +00:00:32.283
  20. Eddie O'Shea
    GRYD - Mlav Racing
    +00:00:32.403
  21. Dennis Foggia
    CFMOTO Valresa Aspar Team
    +00:00:32.932
  22. Ruché Moodley
    DENSSI Racing - BOE
    +00:00:32.993
  23. Joel Kelso
    MTA Team
    +00:00:35.392
  24. Cormac Buchanan
    DENSSI Racing - BOE
    +00:00:47.939
  25. Zen Mitani
    Honda Team Asia
    RITIRATO
  26. Scott Ogden
    CIP Green Power
    RITIRATO
Valencia GP - Circuit Ricardo Tormo 16/11/2025
Circuit Ricardo Tormo

Altri dati:

  • Ora inizio: 11:00
  • Circuito: Circuit Ricardo Tormo
  • Città: Valencia
  • Nazione: Spagna
  • Numero di giri: 20
  • Lunghezza giro: 4.01 KM
  • Lunghezza gara: 80.1 KM

