Moto3 diretta GP Valencia LIVE

La Moto3 torna in pista per il GP di Valencia, ultimo appuntamento del Mondiale 2025. La classifica piloti è attualmente così composta:
- José Rueda (365 pt.) CAMPIONE DEL MONDO
- Angel Piqueras (271 pt.)
- Maximo Quiles (263 pt.)
- David Munoz (197 pt.)
- Alvaro Carpe (195 pt.)
Adrian Fernandez scatterà davanti a tutti nel Gran Premio di Valencia, l’ultimo della stagione. In prima fila anche Almansa e Quiles. Quarto Lunetta, 7° Nepa, più indietro gli altri italiani. Il Gran Premio di Valencia si disputa sul Circuito Ricardo Tormo. Sono previsti 20 giri. Partenza in programma alle 11.00 di domenica 16 novembre. Questa la griglia di partenza, sulla base dei risultati maturati in qualifica:
|1
|Adrian Fernandez
|Honda
|1:36.990
|2
|David Almansa
|Honda
|+0.136
|3
|Maximo Quiles
|KTM
|+0.175
|4
|Luca Lunetta
|Honda
|+0.261
|5
|Marco Morelli
|KTM
|+0.306
|6
|Alvaro Carpe
|KTM
|+0.400
|7
|Stefano Nepa
|Honda
|+0.411
|8
|Valentin Perrone
|KTM
|+0.434
|9
|Angel Piqueras
|KTM
|+0.469
|10
|Valentin Perrone
|KTM
|+0.478
|11
|Adrian Cruces
|Honda
|+0.499
|12
|Joel Kelso
|KTM
|+0.510
|13
|Brian Uriarte
|KTM
|+0.652
|14
|Dennis Foggia
|KTM
|+0.712
|15
|Cormac Buchanan
|KTM
|+0.750
|16
|Jesus Rios
|Honda
|+0.787
|17
|Guido Pini
|KTM
|+0.862
|18
|Hakim Danish
|KTM
|+0.997