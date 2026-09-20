La Moto3 torna in pista per il GP di Austria, quindicesimo appuntamento del Mondiale 2026. La classifica piloti è attualmente così composta:
- Maximo Quiles (281 pt.)
- David Almansa (174 pt.)
- Alvaro Carpe (159 pt.)
- Bryan Uriarte (154 pt.)
- Marco Morelli (138 pt.)
Seconda pole in Moto3 per Uriarte, abile a ‘soffiare’ per soli 64 millesimi la prima casella al solito Almansa, finito secondo. Terzo Carpe, 4° Quiles, leader del Mondiale. Al suo fianco scatterà Bertelle, più indietro Pini (18°) e Carraro (26°). Il del Gran Premio di Austria si disputa sul Circuito di Spielberg. Sono previsti 20 giri. Partenza in programma alle 11.00 di domenica 20 settembre 2026. Questa la griglia di partenza, sulla base dei risultati maturati in qualifica:
|1
|Brian Uriarte
|KTM
|1:39.544
|2
|David Almansa
|KTM
|+0.064
|3
|Alvaro Carpe
|KTM
|+0.315
|4
|Maximo Quiles
|KTM
|+0.437
|5
|Scott Ogden
|KTM
|+0.783
|6
|Joel Kelso
|Honda
|+0.967
|7
|Joel Esteban
|KTM
|+1.020
|8
|David Muñoz
|KTM
|+1.058
|9
|Rico Salmela
|KTM
|+1.063
|10
|Eddie O’Shea
|Honda
|+1.180
|11
|Valentin Perrone
|KTM
|+1.220
|12
|Cornac Buchanan
|KTM
|+1.234
|13
|Adrian Fernandez
|Honda
|+1.257
|14
|Hakim Danish
|KTM
|+1.440
|15
|Adrian Cruces
|KTM
|+1.533
|16
|Matteo Bertelle
|KTM
|+1.571
|17
|Ryusei Yamanaka
|KTM
|+1.631
|18
|Guido Pini
|Honda
|+1.688