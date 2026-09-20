LA GRIGLIA - Prima fila: Brian Uriarte, David Almansa e Álvaro Carpe. Seconda fila: Máximo Quiles, Scott Ogden e Joel Kelso. Terza fila: Joel Esteban, David Muñoz e Rico Salmela. Quarta fila: Eddie O'Shea, Valentin Perrone e Cornac Buchanan.

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