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MOTO MOTO3 LIVE

Moto3 diretta LIVE GP di Austria

Il racconto in diretta del GP d'Austria, quindicesimo appuntamento del Mondiale 2026 di Moto3. Si corre sul Circuito di Spielberg. Sono previsti 20 giri. Partenza in programma alle 11.00 di domenica 20 settembre 2026

Aggiornamento:

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Inizio alle ore 11:00

Cronaca in diretta

  1. LA CLASSIFICA - E andiamo a vedere la classifica dopo gli ultimi due successi di Quiles tra Aragona e San Marino. 1. Máximo Quiles 281 punti; 2. David Almansa 174; 3. Álvaro Carpe 159; 4. Brian Uriarte 154; 5. Marco Morelli 138; 6. Valentin Perrone 114; 7. Veda Pratama 97; 8. Hakim Danish 94; 9. Matteo Bertelle 84; 10. Rico Salmela 70.

    10:46

  2. LA GRIGLIA - Prima fila: Brian Uriarte, David Almansa e Álvaro Carpe. Seconda fila: Máximo Quiles, Scott Ogden e Joel Kelso. Terza fila: Joel Esteban, David Muñoz e Rico Salmela. Quarta fila: Eddie O'Shea, Valentin Perrone e Cornac Buchanan.

    10:43

  4. SECONDA POLE PER URIARTE - È stato Brian Uriarte a conquistare la pole del Red Bull Ring col tempo di 1'39''544 (seconda volta in stagione dopo quella del Sachsenring). Lo spagnolo ha vinto, per 64 millesimi, il duello con David Almansa, n° 2 del Mondiale. A oltre 3 decimi Carpe, a oltre 4 il leader del Mondiale Quiles.

    10:41

  5. Buongiorno a tutti gli appassionati di MotoGP e benvenuti al GP d'Austria di Moto 3, appuntamento n° 15 del Mondiale 2026.

    10:37

La Moto3 torna in pista per il GP di Austria, quindicesimo appuntamento del Mondiale 2026. La classifica piloti è attualmente così composta:

  1. Maximo Quiles (281 pt.)
  2. David Almansa (174 pt.)
  3. Alvaro Carpe (159 pt.)
  4. Bryan Uriarte (154 pt.)
  5. Marco Morelli (138 pt.)

Seconda pole in Moto3 per Uriarte, abile a ‘soffiare’ per soli 64 millesimi la prima casella al solito Almansa, finito secondo. Terzo Carpe, 4° Quiles, leader del Mondiale. Al suo fianco scatterà Bertelle, più indietro Pini (18°) e Carraro (26°). Il del Gran Premio di Austria si disputa sul Circuito di Spielberg. Sono previsti 20 giri. Partenza in programma alle 11.00 di domenica 20 settembre 2026. Questa la griglia di partenza, sulla base dei risultati maturati in qualifica:

1 Brian Uriarte KTM 1:39.544
2 David Almansa KTM +0.064
3 Alvaro Carpe KTM +0.315
4 Maximo Quiles KTM +0.437
5 Scott Ogden KTM +0.783
6 Joel Kelso Honda +0.967
7 Joel Esteban KTM +1.020
8 David Muñoz KTM +1.058
9 Rico Salmela KTM +1.063
10 Eddie O’Shea Honda +1.180
11 Valentin Perrone KTM +1.220
12 Cornac Buchanan KTM +1.234
13 Adrian Fernandez Honda +1.257
14 Hakim Danish KTM +1.440
15 Adrian Cruces KTM +1.533
16 Matteo Bertelle KTM +1.571
17 Ryusei Yamanaka KTM +1.631
18 Guido Pini Honda +1.688

Moto3 diretta LIVE GP di Austria Fonte: ANSA

Posizioni

  1. Brian Uriarte
    Red Bull KTM Ajo
  2. David Almansa
    Liqui Moly Dynavolt Intact GP
  3. Alvaro Carpe
    Red Bull KTM Ajo
  4. Maximo Quiles
    CFMOTO Aspar Team
  5. Matteo Bertelle
    LevelUp - MTA
  6. Scott Ogden
    CIP Green Power
  7. Joel Kelso
    GRYD Racing
  8. Joel Esteban
    LevelUp - MTA
  9. David Munoz
    Liqui Moly Dynavolt Intact GP
  10. Rico Salmela
    Red Bull KTM Tech3
  11. Eddie O'Shea
    GRYD Racing
  12. Valentin Perrone
    Red Bull KTM Tech3
  13. Casey O'Gorman
    Sic58 Squadra Corse
  14. Adrian Fernandez
    Leopard Racing
  15. Hakim Danish
    AEON Credit - MT Helmets - MSI
  16. Adrian Cruces
    CIP Green Power
  17. Ryusei Yamanaka
    AEON Credit - MT Helmets - MSI
  18. Guido Pini
    Leopard Racing
  19. Veda Pratama
    Honda Team Asia
  20. Leo Rammerstorfer
    Sic58 Squadra Corse
  21. Marcos Uriarte
    CODE Motorsports
  22. Zen Mitani
    Honda Team Asia
  23. Marco Morelli
    CFMOTO Aspar Team
  24. Jesus Rios
    Rivacold Snipers Team
  25. Ruche Moodley
    CODE Motorsports
  26. Nicola Carraro
    Rivacold Snipers Team
Austrian GP - Red Bull Ring 20/09/2026
Red Bull Ring

Altri dati:

  • Ora inizio: 11:00
  • Circuito: Red Bull Ring
  • Città: Spielberg
  • Nazione: Austria
  • Numero di giri: 20
  • Lunghezza giro: 4.35 KM
  • Lunghezza gara: 86.96 KM

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