Moto3, la diretta del GP di Gran Bretagna sul Circuito di Silverstone. LIVE

Il racconto della gara

A fare la pole è stato l'inglese Scott Ogden, interrompendo il dominio spagnolo del 'sabato' in Moto 3. 2'09''126 per il pilota della CIP Green Power che ha battuto il suo compagno di squadra Cruces per 274 millesimi. Chiude la prima fila Perrone davanti a Almansa e Carpe.

NON C'È QUILES - Da ricordare, però, l'assenza del leader del Mondiale Maximo Quiles. Lo spagnolo aveva fatto registrare l'11° tempo in qualifica prima di cadere. Nella serata di sabato è arrivato il responso: frattura della clavicola destra. Una brutta botta anche in ottica Mondiale perché sarà tutto da rifare per il pilota della CFMoto Aspar Team. Ha 104 punti di vantaggio su Uriarte, ma bisognerà capire quanti GP salterà.

GIRO 1. Almansa davanti a Carpe, anche lui autore di una grande partenza. Poi Cruces, Adrian Fernandez, Uriarte, Perrone e Odgen che è scivolato in 7a posizione

GIRO 2. Uriarte e Adrian Fernandez provano ad agganciarsi a Almansa e Carpe ad inizio secondo giro. Perrone è rimasto staccato e guida il gruppetto con Adrian Fernandez, Ogden, Cruces e Danish.

GIRO 2. Uriarte passa Carpe e tallona Almansa. Adrian Fernandez al 4° posto a chiudere questo quartetto. Perrone, Cruces e Ogden possono comunque rientrare.

GIRO 3. Gruppo compatto. Perrone riporta Odgen e Cruces e ci sono 7 corridori davanti.

GIRO 3. Uriarte davanti ad Almansa e Cruces. Poi Perrone, Adrian Fernandez, Carpe e Odgen. Questi sette hanno 9 decimi di vantaggio su Esteban, Danish e Pratama che chiudono la top 10

GIRO 4. Cambiano ancora le carte. Adrian Fernandez si riprende la testa davanti a Carpe e Perrone. Ci sono 11 piloti nel giro di 2 decimi.

GIRO 4. Carpe ha ripreso di nuovo la vetta davanti a Adrian Fernandez e Almansa. Perrone davanti a Esteban per la 4a posizione. Uriarte è scivolato al 6° posto

GIRO 5. Con tutta questa bagarre, però, i tempi sono alti e stanno rientrando altri piloti da dietro. C'è di nuovo un bel gruppone compatto.

GIRO 5. Continuano a giocare a ping pong Adrian Fernandez e Carpe. Fernandez di nuovo in testa. Uriarte recupera una posizione e risale al 5° posto.

GIRO 6. Almansa ora in testa davanti a Carpe, Adrian Fernandez, Uriarte, Esteban, Perrone e Odgen. Il gruppo si è spezzato dopo l'incidente tra Cruces e Danish.

GIRO 6. Danish è ripartito, mentre Cruces è ancora per terra dolorante sulla ghiaia. Non una bellissima scena.

GIRO 7. Il primo degli italiani è Marco Bertelle che risale al 7° posto, ma il pilota della LevelUp-MTA guida il gruppo inseguitori. I primi 6 sono andati.

GIRO 8. Long lap penalty per O'Gorman che, con un contatto, è stato ritenuto decisivo nello scaturire la caduta precedente in cui sono rimasti coinvolti Cruces e Danish.

GIRO 9. Almansa davanti a Carpe che ha passato Adrian Fernandez. Occhio anche a Uriarte che ha ripreso a macinare un buon ritmo

GIRO 10. Almansa fa il giro veloce e Uriarte ne passa due e si prende la seconda posizione. Poi Adrian Fernandez e Carpe. Esteban e Perrone fanno fatica a tenere questo passo

GIRO 10. Carpe prova a non far scappare Almansa, portandosi a 3 decimi dal leader della corsa. Bertelle è 7°, Guido Pini è 15°

GIRO 11. Giro veloce di Alvaro Carpe che riporta tutti sotto a Almansa che non è riuscito ad andare via. Almeno per adesso, il primo tentativo di fuga è fallito.

GIRO 13. Carpe va lungo e, in un colpo solo, scivola al 5° posto. Almansa quindi davanti a Uriarte, Adrian Fernandez, Esteban e Carpe.

GIRO 14. Almansa davanti a Adrian Fernandez, Uriarte, Carpe, Perrone e Esteban. Questi i primi 6, con Esteban leggermente staccato. I primi 5 hanno tutti una chance per vincere qui a Silverstone.

GIRO 15. ULTIMO GIRO. Almansa davanti a Uriarte, Adrian Fernandez, Carpe e Perrone. Almansa ha 4 decimi di vantaggio

GIRO 15. E questa caduta agevola Almansa che ha 6 decimi di vantaggio su Adrian Fernandez e Carpe.

Uriarte è ripartito e ha chiuso al 19° posto, ma niente punti per lui. Un'occasione stra persa per avvicinarsi a Quiles in classifica

Niente penalità invece per Alvaro Carpe. Dopo il contatto con Uriarte, infatti, era andato fuori pista, rientrando però dopo aver tagliato la chicane. Non ha trovato però un vantaggio secondo la Giuria di corsa, visto che aveva perso 1'' in quella manovra.

La Moto3 torna in pista per il GP di Gran Bretagna, dodicesimo appuntamento del Mondiale 2026. La classifica piloti è attualmente così composta:

Maximo Quiles (231 pt.) Brian Uriarte (127 pt.) Alvaro Carpe (126 pt.) Marco Morelli (115 pt.) David Almansa (109 pt.)

Il Gran Premio di Gran Bretagna si disputa sul Circuito di Silverstone. Sono previsti 15 giri. Partenza in programma alle 15:30 di domenica 9 agosto 2026.

L’idolo di casa Scott Ogden conquista la pole position, beffando un arrembante David Almansa che sembrava proiettato per la prima fila nella prima parte delle qualifiche. Mentre l’inglese ha ottenuto la sua seconda partenza al palo in carriera in Moto3, Adrian Cruces e Valentin Perrone si sono ritagliati anch’essi un posto in prima fila, rispettivamente al secondo e al terzo. Quarto Almansa, mentre il leader del Mondiale di categoria Maximo Qiles è scivolato riportando la frattura della clavicola destra: non sarà ovviamente in gara questa domenica.

Questa la griglia di partenza, sulla base dei risultati maturati in qualifica:

Pos. Pilota Team Distacco dal 1° / chi precede Tempo 1 S. Ogden CIP Green Power 02:09.126 2 A. Cruces CIP Green Power +0.274 / +0.274 02:09.400 3 V. Perrone Red Bull KTM Tech3 +0.332 / +0.058 02:09.458 4 D. Almansa Liqui Moly Dynavolt Intact GP +0.335 / +0.003 02:09.461 5 A. Carpe Red Bull KTM Ajo +0.459 / +0.124 02:09.585 6 A. Fernandez Leopard Racing +0.717 / +0.258 02:09.843 7 B. Uriarte Red Bull KTM Ajo +0.725 / +0.008 02:09.851 8 C. Buchanan CODE Motorsports +0.765 / +0.040 02:09.891 9 H. Danish AEON Credit – MT Helmets – MSI +0.851 / +0.086 02:09.977 10 J. Kelso GRYD Racing +0.851 / +0.000 02:09.977 11 M. Quiles CFMOTO Valresa Aspar Team +1.207 / +0.356 02:10.333 12 R. Yamanaka AEON Credit – MT Helmets – MSI +1.286 / +0.079 02:10.412 13 J. Esteban LEVEL UP – MTA +1.322 / +0.036 02:10.448 14 M. Morelli CFMOTO Valresa Aspar Team +1.455 / +0.133 02:10.581 15 E. O’Shea GRYD Racing +1.499 / +0.044 02:10.625 16 V. Pratama Honda Team Asia +1.784 / +0.285 02:10.910 17 M. Bertelle LEVEL UP – MTA +1.967 / +0.183 02:11.093 18 C. O’Gorman SIC58 Squadra Corse +1.995 / +0.028 02:11.121