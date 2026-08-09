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MOTO MOTO3 LIVE

Moto3, la diretta del GP di Gran Bretagna sul Circuito di Silverstone. LIVE

Il racconto in diretta del GP di Gran Bretagna, dodicesimo appuntamento del Mondiale 2026 della Moto3. Si corre sul Circuito di Silverstone. Sono previsti 15 giri. Partenza in programma alle 15:30 di domenica 9 agosto 2026

Aggiornamento:

Il racconto della gara

  1. LA NUOVA CLASSIFICA - 1. Maximo Quiles 231 punti; 2. Alvaro Carpe 146; 3. David Almansa 134; 4. Brian Uriarte 127; 5. Marco Morelli 115; 6. Veda Pratama 97; 7. Valentin Perrone 95; 8. Hakim Danish 86; 9. Matteo Bertelle 66; 10. Rico Salmela 60.

    16:14

  2. Niente penalità invece per Alvaro Carpe. Dopo il contatto con Uriarte, infatti, era andato fuori pista, rientrando però dopo aver tagliato la chicane. Non ha trovato però un vantaggio secondo la Giuria di corsa, visto che aveva perso 1'' in quella manovra.

    16:12

  4. Uriarte è ripartito e ha chiuso al 19° posto, ma niente punti per lui. Un'occasione stra persa per avvicinarsi a Quiles in classifica

    16:11

  5. L'ORDINE D'ARRIVO - 1. David Almansa; 2. Alvaro Carpe; 3. Valentin Perrone; 4. Adrian Fernandez; 5. Joel Esteban; 6. Joel Kelso; 7. Rico Salmela; 8. Eddie O'Shea; 9. Veda Pratama; 10. Marco Bertelle.

    16:10

  6. Seconda vittoria per Almansa in questa stagione. Lo spagnolo aveva conquistato il primo GP di stagione in Thailandia.

    16:08

  7. VINCE ALMANSA. Vittoria meritatissima per il pilota della Liqui Moly Dynavolt Intact GP che ha condotto il gruppo di testa per quasi tutta la gara.

    16:07

  8. GIRO 15. Problemi per Adrian Fernandez che da 2° scivola al 4° posto, facendosi passare da Carpe e Perrone.

    16:06

  10. GIRO 15. E questa caduta agevola Almansa che ha 6 decimi di vantaggio su Adrian Fernandez e Carpe.

    16:05

  11. GIRO 15. URIARTE A TERRA. Che occasione persa per lui che poteva vincere e avvicinarsi a Quiles in classifica

    16:05

  12. GIRO 15. ULTIMO GIRO. Almansa davanti a Uriarte, Adrian Fernandez, Carpe e Perrone. Almansa ha 4 decimi di vantaggio

    16:05

  13. GIRO 14. Carpe fuori pista dopo essersi scornato col compagno di squadra Uriarte che lo mette fuori. Che situazione in questo finale.

    16:04

  14. GIRO 14. Almansa davanti a Adrian Fernandez, Uriarte, Carpe, Perrone e Esteban. Questi i primi 6, con Esteban leggermente staccato. I primi 5 hanno tutti una chance per vincere qui a Silverstone.

    16:03

  16. GIRO 13. Almansa si riprende la testa davanti a Adrian Fernandez. Carpe perde due posizioni in un battito di ciglia.

    16:01

  17. GIRO 13. URIARTE IN TESTA. Lungo di Almansa che lascia la porta aperta a Uriarte che si prende la leadership. Poi Adrian Fernandez, Carpe, Perrone e Esteban che finisce addirittura sulla ghiaia.

    16:01

  18. GIRO 13. Carpe va lungo e, in un colpo solo, scivola al 5° posto. Almansa quindi davanti a Uriarte, Adrian Fernandez, Esteban e Carpe.

    16:00

  19. GIRO 12. Uriarte e Carpe continuano a superarsi l'uno con l'altro. Cosa che potrebbe favorire Almansa che vuole fare un secondo tentativo di fuga.

    15:59

  20. GIRO 12. Sempre Almansa davanti a Carpe che sta cercando di capire la posizione giusta per piazzare il sorpasso. Carpe che deve stare però attento a uno scatenato Uriarte.

    15:58

  22. GIRO 11. Giro veloce di Alvaro Carpe che riporta tutti sotto a Almansa che non è riuscito ad andare via. Almeno per adesso, il primo tentativo di fuga è fallito.

    16:20

  23. GIRO 10. Carpe prova a non far scappare Almansa, portandosi a 3 decimi dal leader della corsa. Bertelle è 7°, Guido Pini è 15°

    15:55

  24. GIRO 10. Almansa ha preso 5 decimi di vantaggio. Mentre Uriarte viene scavalcato da Carpe.

    15:54

  25. GIRO 10. Almansa fa il giro veloce e Uriarte ne passa due e si prende la seconda posizione. Poi Adrian Fernandez e Carpe. Esteban e Perrone fanno fatica a tenere questo passo

    15:54

  26. GIRO 9. Almansa davanti a Carpe che ha passato Adrian Fernandez. Occhio anche a Uriarte che ha ripreso a macinare un buon ritmo

    15:53

  28. GIRO 9. Finisce a terra anche Buchanan. Diverse cadute in questa gara.

    15:52

  29. GIRO 9. Almansa sempre in testa a guidare il gruppetto. Grazie al suo ritmo si è fatta la selezione decisiva per portare via la fuga di 6.

    15:51

  30. GIRO 8. Long lap penalty per O'Gorman che, con un contatto, è stato ritenuto decisivo nello scaturire la caduta precedente in cui sono rimasti coinvolti Cruces e Danish.

    16:19

  31. GIRO 7. La situazione: davanti Almansa che guida il gruppo di testa su Carpe, Uriarte, Esteban, Adrian Fernandez e Perrone.

    16:18

  32. GIRO 7. Il primo degli italiani è Marco Bertelle che risale al 7° posto, ma il pilota della LevelUp-MTA guida il gruppo inseguitori. I primi 6 sono andati.

    16:18

  34. GIRO 7. SI RIBALTA ODGEN. Entrambi i piloti della CIP Green Power a terra con gara finita.

    15:47

  35. GIRO 6. Danish è ripartito, mentre Cruces è ancora per terra dolorante sulla ghiaia. Non una bellissima scena.

    15:46

  36. GIRO 6. Almansa ora in testa davanti a Carpe, Adrian Fernandez, Uriarte, Esteban, Perrone e Odgen. Il gruppo si è spezzato dopo l'incidente tra Cruces e Danish.

    15:46

  37. GIRO 5. Caduta di Cruces che si ribalta sulla ghiaia. Partiva dalla 2a piazza in griglia quest'oggi

    15:45

  38. GIRO 5. Continuano a giocare a ping pong Adrian Fernandez e Carpe. Fernandez di nuovo in testa. Uriarte recupera una posizione e risale al 5° posto.

    15:44

  40. GIRO 5. Con tutta questa bagarre, però, i tempi sono alti e stanno rientrando altri piloti da dietro. C'è di nuovo un bel gruppone compatto.

    15:43

  41. GIRO 4. Carpe ha ripreso di nuovo la vetta davanti a Adrian Fernandez e Almansa. Perrone davanti a Esteban per la 4a posizione. Uriarte è scivolato al 6° posto

    15:42

  42. GIRO 4. Cambiano ancora le carte. Adrian Fernandez si riprende la testa davanti a Carpe e Perrone. Ci sono 11 piloti nel giro di 2 decimi.

    15:42

  43. GIRO 4. CARPE PASSA TUTTI. Sfida Almansa-Adrian Fernandez per la leadership, ma Carpe ne approfitta per beffare entrambi

    15:41

  44. GIRO 3. URIARTE LUNGO. Perde la leadership lo spagnolo con Almansa e Adrian Fernandez che ne approfittano per scavalcarlo.

    15:40

  46. GIRO 3. Uriarte davanti ad Almansa e Cruces. Poi Perrone, Adrian Fernandez, Carpe e Odgen. Questi sette hanno 9 decimi di vantaggio su Esteban, Danish e Pratama che chiudono la top 10

    15:40

  47. GIRO 3. Gruppo compatto. Perrone riporta Odgen e Cruces e ci sono 7 corridori davanti.

    15:38

  48. GIRO 2. URIARTE IN TESTA. Il 3° del Mondiale si prende la leadership davanti a Almansa e Adrian Fernandez.

    15:38

  49. GIRO 2. Uriarte passa Carpe e tallona Almansa. Adrian Fernandez al 4° posto a chiudere questo quartetto. Perrone, Cruces e Ogden possono comunque rientrare.

    16:16

  50. GIRO 2. Uriarte e Adrian Fernandez provano ad agganciarsi a Almansa e Carpe ad inizio secondo giro. Perrone è rimasto staccato e guida il gruppetto con Adrian Fernandez, Ogden, Cruces e Danish.

    15:36

  52. GIRO 1. Carpe tallona Almansa. I due hanno già creato un bel buco rispetto agli inseguitori

    15:36

  53. GIRO 1. Almansa davanti a Carpe, anche lui autore di una grande partenza. Poi Cruces, Adrian Fernandez, Uriarte, Perrone e Odgen che è scivolato in 7a posizione

    15:35

  54. GIRO 1. ALMANSA IN TESTA. Ogden sembrava potesse mantenere la testa, ma Almansa fa un salto dal 4° al 1° posto.

    15:34

  55. SI PARTE!!! Ogden mantiene la leadership, ma occhio a Almansa che ha fatto una partenza fantastica

    15:34

  56. LA CLASSIFICA - Ma andiamo a vedere proprio la classifica generale dopo le prime 11 puntate di questo Mondiale. 1. Maximo Quiles 231 punti; 2. Brian Uriarte 127; 3. Alvaro Carpe 126; 4. Marco Morelli 115; 5. David Almansa 109; 6. Veda Pratama 90; 7. Hakim Danish 86; 8. Valentin Perrone 79; 9. Matteo Bertelle 60; 10. David Muñoz 52.

    15:21

  58. NON C'È QUILES - Da ricordare, però, l'assenza del leader del Mondiale Maximo Quiles. Lo spagnolo aveva fatto registrare l'11° tempo in qualifica prima di cadere. Nella serata di sabato è arrivato il responso: frattura della clavicola destra. Una brutta botta anche in ottica Mondiale perché sarà tutto da rifare per il pilota della CFMoto Aspar Team. Ha 104 punti di vantaggio su Uriarte, ma bisognerà capire quanti GP salterà.

    15:18

  59. LA GRIGLIA - Prima fila: Scott Ogden, Adrián Cruces, Valentin Perrone. Seconda fila: David Almansa, Álvaro Carpe, Adrián Fernández. Terza fila: Brian Uriarte, Cormac Buchanan, Hakim Danish. Quarta fila: Joel Kelso, Ryusei Yamanaka, Joel Esteban.

    15:15

  60. A fare la pole è stato l'inglese Scott Ogden, interrompendo il dominio spagnolo del 'sabato' in Moto 3. 2'09''126 per il pilota della CIP Green Power che ha battuto il suo compagno di squadra Cruces per 274 millesimi. Chiude la prima fila Perrone davanti a Almansa e Carpe.

    15:12

  61. Buongiorno a tutti gli appassionati di MotoGP. Siamo in diretta per raccontarvi il GP di Gran Bretagna di MotoGP, 12° appuntamento del Mondiale 2026.

    15:09

La Moto3 torna in pista per il GP di Gran Bretagna, dodicesimo appuntamento del Mondiale 2026. La classifica piloti è attualmente così composta:

  1. Maximo Quiles (231 pt.)
  2. Brian Uriarte (127 pt.)
  3. Alvaro Carpe (126 pt.)
  4. Marco Morelli (115 pt.)
  5. David Almansa (109 pt.)

Il Gran Premio di Gran Bretagna si disputa sul Circuito di Silverstone. Sono previsti 15 giri. Partenza in programma alle 15:30 di domenica 9 agosto 2026.

L’idolo di casa Scott Ogden conquista la pole position, beffando un arrembante David Almansa che sembrava proiettato per la prima fila nella prima parte delle qualifiche. Mentre l’inglese ha ottenuto la sua seconda partenza al palo in carriera in Moto3, Adrian Cruces e Valentin Perrone si sono ritagliati anch’essi un posto in prima fila, rispettivamente al secondo e al terzo. Quarto Almansa, mentre il leader del Mondiale di categoria Maximo Qiles è scivolato riportando la frattura della clavicola destra: non sarà ovviamente in gara questa domenica.

Questa la griglia di partenza, sulla base dei risultati maturati in qualifica:

Pos. Pilota Team Distacco dal 1° / chi precede Tempo
1
S. Ogden
 CIP Green Power 02:09.126
2
A. Cruces
 CIP Green Power +0.274 / +0.274 02:09.400
3
V. Perrone
 Red Bull KTM Tech3 +0.332 / +0.058 02:09.458
4
D. Almansa
 Liqui Moly Dynavolt Intact GP +0.335 / +0.003 02:09.461
5
A. Carpe
 Red Bull KTM Ajo +0.459 / +0.124 02:09.585
6
A. Fernandez
 Leopard Racing +0.717 / +0.258 02:09.843
7
B. Uriarte
 Red Bull KTM Ajo +0.725 / +0.008 02:09.851
8
C. Buchanan
 CODE Motorsports +0.765 / +0.040 02:09.891
9
H. Danish
 AEON Credit – MT Helmets – MSI +0.851 / +0.086 02:09.977
10
J. Kelso
 GRYD Racing +0.851 / +0.000 02:09.977
11
M. Quiles
 CFMOTO Valresa Aspar Team +1.207 / +0.356 02:10.333
12
R. Yamanaka
 AEON Credit – MT Helmets – MSI +1.286 / +0.079 02:10.412
13
J. Esteban
 LEVEL UP – MTA +1.322 / +0.036 02:10.448
14
M. Morelli
 CFMOTO Valresa Aspar Team +1.455 / +0.133 02:10.581
15
E. O’Shea
 GRYD Racing +1.499 / +0.044 02:10.625
16
V. Pratama
 Honda Team Asia +1.784 / +0.285 02:10.910
17
M. Bertelle
 LEVEL UP – MTA +1.967 / +0.183 02:11.093
18
C. O’Gorman
 SIC58 Squadra Corse +1.995 / +0.028 02:11.121

Moto3, la diretta del GP di Gran Bretagna sul Circuito di Silverstone. LIVE Fonte: ANSA

Ordine di arrivo

  1. David Almansa
    Liqui Moly Dynavolt Intact GP
    00:32:45.262
  2. Alvaro Carpe
    Red Bull KTM Ajo
    +00:00:00.701
  3. Valentin Perrone
    Red Bull KTM Tech3
    +00:00:00.991
  4. Adrian Fernandez
    Leopard Racing
    +00:00:01.111
  5. Joel Esteban
    LevelUp - MTA
    +00:00:03.743
  6. Joel Kelso
    GRYD Racing
    +00:00:11.614
  7. Rico Salmela
    Red Bull KTM Tech3
    +00:00:11.759
  8. Eddie O'Shea
    GRYD Racing
    +00:00:11.818
  9. Veda Pratama
    Honda Team Asia
    +00:00:12.276
  10. Matteo Bertelle
    LevelUp - MTA
    +00:00:12.351
  11. Jesus Rios
    Rivacold Snipers Team
    +00:00:22.415
  12. Casey O'Gorman
    Sic58 Squadra Corse
    +00:00:22.463
  13. Guido Pini
    Leopard Racing
    +00:00:22.847
  14. David Gonzalez
    Liqui Moly Dynavolt Intact GP
    +00:00:22.895
  15. Kiattisak Singhapong
    Honda Team Asia
    +00:00:35.339
  16. Marco Morelli
    CFMOTO Gaviota Aspar Team
    +00:00:35.419
  17. Leo Rammerstorfer
    Sic58 Squadra Corse
    +00:00:47.382
  18. Leonardo Abruzzo
    CODE Motorsports
    +00:00:49.274
  19. Brian Uriarte
    Red Bull KTM Ajo
    +00:01:18.732
  20. Ryusei Yamanaka
    AEON Credit - MT Helmets - MSI
    RITIRATO
  21. Nicola Carraro
    Rivacold Snipers Team
    RITIRATO
  22. Cormac Buchanan
    CODE Motorsports
    RITIRATO
  23. Scott Ogden
    CIP Green Power
    RITIRATO
  24. Hakim Danish
    AEON Credit - MT Helmets - MSI
    RITIRATO
  25. Adrian Cruces
    CIP Green Power
    RITIRATO
British GP - Silverstone Circuit 09/08/2026
Silverstone Circuit

Altri dati:

  • Ora inizio: 15:30
  • Circuito: Silverstone Circuit
  • Città: Silverstone
  • Nazione: Great Britain
  • Numero di giri: 15
  • Lunghezza giro: 5.9 KM
  • Lunghezza gara: 88.5 KM

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