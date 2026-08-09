Moto3, la diretta del GP di Gran Bretagna sul Circuito di Silverstone. LIVE

La Moto3 torna in pista per il GP di Gran Bretagna, dodicesimo appuntamento del Mondiale 2026. La classifica piloti è attualmente così composta:
- Maximo Quiles (231 pt.)
- Brian Uriarte (127 pt.)
- Alvaro Carpe (126 pt.)
- Marco Morelli (115 pt.)
- David Almansa (109 pt.)
Il Gran Premio di Gran Bretagna si disputa sul Circuito di Silverstone. Sono previsti 15 giri. Partenza in programma alle 15:30 di domenica 9 agosto 2026.
L’idolo di casa Scott Ogden conquista la pole position, beffando un arrembante David Almansa che sembrava proiettato per la prima fila nella prima parte delle qualifiche. Mentre l’inglese ha ottenuto la sua seconda partenza al palo in carriera in Moto3, Adrian Cruces e Valentin Perrone si sono ritagliati anch’essi un posto in prima fila, rispettivamente al secondo e al terzo. Quarto Almansa, mentre il leader del Mondiale di categoria Maximo Qiles è scivolato riportando la frattura della clavicola destra: non sarà ovviamente in gara questa domenica.
Questa la griglia di partenza, sulla base dei risultati maturati in qualifica:
|Pos.
|Pilota
|Team
|Distacco dal 1° / chi precede
|Tempo
|1
|
S. Ogden
|CIP Green Power
|02:09.126
|2
|
A. Cruces
|CIP Green Power
|+0.274 / +0.274
|02:09.400
|3
|
V. Perrone
|Red Bull KTM Tech3
|+0.332 / +0.058
|02:09.458
|4
|
D. Almansa
|Liqui Moly Dynavolt Intact GP
|+0.335 / +0.003
|02:09.461
|5
|
A. Carpe
|Red Bull KTM Ajo
|+0.459 / +0.124
|02:09.585
|6
|
A. Fernandez
|Leopard Racing
|+0.717 / +0.258
|02:09.843
|7
|
B. Uriarte
|Red Bull KTM Ajo
|+0.725 / +0.008
|02:09.851
|8
|
C. Buchanan
|CODE Motorsports
|+0.765 / +0.040
|02:09.891
|9
|
H. Danish
|AEON Credit – MT Helmets – MSI
|+0.851 / +0.086
|02:09.977
|10
|
J. Kelso
|GRYD Racing
|+0.851 / +0.000
|02:09.977
|11
|
M. Quiles
|CFMOTO Valresa Aspar Team
|+1.207 / +0.356
|02:10.333
|12
|
R. Yamanaka
|AEON Credit – MT Helmets – MSI
|+1.286 / +0.079
|02:10.412
|13
|
J. Esteban
|LEVEL UP – MTA
|+1.322 / +0.036
|02:10.448
|14
|
M. Morelli
|CFMOTO Valresa Aspar Team
|+1.455 / +0.133
|02:10.581
|15
|
E. O’Shea
|GRYD Racing
|+1.499 / +0.044
|02:10.625
|16
|
V. Pratama
|Honda Team Asia
|+1.784 / +0.285
|02:10.910
|17
|
M. Bertelle
|LEVEL UP – MTA
|+1.967 / +0.183
|02:11.093
|18
|
C. O’Gorman
|SIC58 Squadra Corse
|+1.995 / +0.028
|02:11.121