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MOTO MOTO3 LIVE

Moto3, diretta LIVE Gp Germania al Sachsenring

Il racconto in diretta del GP di Germania, undicesimo appuntamento del Mondiale 2026 della Moto3. Si corre sul Circuito del Sachsenring. Sono previsti 23 giri. Partenza in programma alle 11.00 di domenica 12 luglio 2026

Ultimo aggiornamento:

Il racconto della gara

  1. Per la gara di Moto 3 dal Sachsenring è tutto. L'appuntamento ora è per le 12.15 per la gara di Moto 2.

    11:41

  2. La classifica aggiornata con i risultati di oggi: 1. Maximo Quiles 231, 2. Alvaro Carpe 126, 3. Brian Uriarte 127, 4. Marco Morelli 115, 5. David Almansa 109.

    11:40

  4. FINITA! E che finale!!! Uriarte passa Quiles, resiste al tentativo di contro-sorpasso e vince per una manciata di centesimi! E il terzo posto è per Bertelle, che supera Salmela in curva 1 e riesce poi a beffare Morelli in uscita dell'ultima curva bruciando l'avversario per soli 7 millesimi!

    11:36

  5. GIRO 22. Quiles e Uriarte apparecchiano il terreno per il duello nell'ultimo giro. Alle loro spalle, Morelli conserva la terza posizione davanti a Salmela e Bertelle.

    11:34

  6. GIRO 21. Ora Salmela affonda! Bell'attacco in curva 1 e Bertelle scala nuovamente in quinta posizione. Davanti, Quiles si tiene alle spalle Uriarte.

    11:33

  7. GIRO 20. Quiles passa Uriarte e si prende la prima posizione. Bertelle ora deve difendersi dall'assalto sempre più serrato di Salmela.

    11:31

  8. GIRO 19. Salmela non molla dopo il sorpasso subito e resta nella scia di Bertelle. L'impressione è che vivremo molte altre emozioni in queste ultime tornate.

    11:30

  10. GIRO 18. Ecco l'attacco e l'affondo di Bertelle! Superato Salmela in curva 1 e quarta posizione presa! Ora bisogna andare a caccia di Morelli per prendere il podio!

    11:28

  11. GIRO 17. Bertelle non riesce a trovare il varco per attaccare Salmela, mentre Quiles allunga a 3.7 secondi su Morelli. I primi due, ormai, sono definitivamente andati.

    11:27

  12. GIRO 16. Uriarte guadagna qualcosa nella parte centrale del circuito, ma Quiles è più veloce nel T1 e nel T4. I due continuano a girare in fotocopia e tornano ad aprire il gap oltre i 3 secondi rispetto agli inseguitori.

    11:26

  13. GIRO 15. Sorpasso e contro-sorpasso tra Quiles e Uriarte. La battaglia tra i due battistrada si infiamma, ma hanno perso 6 decimi in questa tornata rispetto al terzetto degli inseguitori. Il vantaggio resta comunque molto rassicurante, di 2.7 secondi.

    11:24

  14. GIRO 14. Bertelle ha ripreso Salmela, e ora si forma un terzetto che comprende anche Morelli, al momento in terza posizione. Il ritmo di Bertelle continua a essere molto buono.

    11:23

  16. GIRO 13. Uriarte e Quiles ormai sono andati e hanno un vantaggio superiore ai due secondi su Morelli. Bertelle è vicino a Salmela (4 decimi) e può andare legittimamente a caccia del podio.

    11:21

  17. GIRO 12. Lungo clamoroso di Carpe! Rientra a centro-gruppo e regala così una posizione a Bertelle, ora quinto e a mezzo secondo da Salmela.

    11:20

  18. GIRO 11. Carpe, Morelli e Salmela, scalato in quinta posizione, non hanno lo stesso ritmo di Uriarte e Quiles. Bertelle ha recuperato molto, portandosi sotto il secondo.

    11:19

  19. GIRO 10. Bertelle ora gira sui tempi dei primi, ma resta sempre a 1.3 secondi da Morelli. Uriarte e Quiles allungano nelle prime due posizioni.

    11:17

  20. GIRO 9. Sia Cruces che Esteban saranno portati al centro medico del circuito. La caduta, ripetiamo, è stata davvero brutta, ed entrambi si sono rialzati molto, molto doloranti. Nel frattempo, Salmela supera Carpe e si porta in terza posizione alle spalle di Quiles.

    11:15

  22. GIRO 8. Incidente spaventoso in curva 7! Coinvolti Cruces ed Esteban. Caduta veramente bruttissima per entrambi, speriamo che possano rialzarsi senza particolari conseguenze. Bertelle intanto fa segnare il miglior giro e ricuce il gap a 1.4 secondi.

    11:14

  23. GIRO 7. Beretelle sta provando ad allungare su Rios, ma ha tanto gap rispetto al gruppetto di testa. Vediamo se avrà il ritmo per provare a ricucirlo nei prossimi giri, prima che la gomma cominci seriamente a degradare.

    11:12

  24. GIRO 6. Altra caduta, sempre in curva 3, questa coinvolge Scott Ogden. Non cambia nulla nelle prime cinque posizioni, ma Bertelle risale e si prende la sesta.

    11:11

  25. GIRO 5. I primi cinque stanno tenendo un ritmo migliore rispetto al resto del gruppo: si è staccato un quintetto composto da Uriarte, Quiles, Carpe, Salmela e Morelli.

    11:09

  26. GIRO 4. Altra caduta, coinvolto Casey O'Gorman, scivolato in curva 3. Quiles ora è vicinissimo a Uriarte, esattamente nella scia del leader della corsa.

    11:08

  28. GIRO 3. Quiles esce dalla battaglia con Carpe e segna il giro più veloce della giornata. Ha rosicchiato quasi completamente il distacco da Uriarte, ora di soli 3 decimi.

    11:07

  29. GIRO 2. Attenzione! Bandiera gialla per un incidente nelle retrovie, che coinvolge Marcos Uriarte, Kelso, Perrone e Carraro. Uriarte, nel frattempo, continua ad allungare a aumenta il margine sul gruppetto che lo insegue a oltre 8 decimi!

    11:06

  30. PARTITI! Ottimo spunto di Uriarte, che riesce già a costruire un piccolo gap con gli avversari diretti. Seguono Morelli e Carpe.

    11:04

  31. Warm up lap in corso! Manca pochissimo all'inizio della gara.

    11:02

  32. Da segnalare l'assenza di David Almansa, terzo nella classifica Mondiale, per problemi di tonsillite.

    10:53

  34. La classifica alla vigilia della gara tedesca: 1. Maximo Quiles 211 punti, 2. Alvaro Carpe 121, 3. David Almansa 109, 4. Brian Uriarte 102, 5. Marco Morelli 102.

    10:40

  35. Uriarte scatta dalla pole position dopo aver fermato il cronometro sull'1:24.880 in qualifica. In prima fila, con lui, ci saranno anche Morelli e Danish. Seconda fila per Quiles, Carpe e Salmela. Il nostro Bertelle è settimo.

    10:38

  36. La temperatura si alzerà per toccare i 28°C nel pomeriggio, con un leggero rischio di pioggia (20%) in occasione della gara di MotoGP.

    10:37

  37. La temperatura dell'aria sul circuito del Sachsenring è di 23°C, quindi una situazione più che ottimale per il perfetto funzionamento delle gomme.

    10:36

  38. Benvenuti alla diretta scritta della gara di Moto 3 del GP di Germania, 11esimo appuntamento del Mondiale 2026.

    10:33

La Moto3 torna in pista per il GP di Germania, undicesimo appuntamento del Mondiale 2026. La classifica piloti è attualmente così composta:

  1. Maximo Quiles (211 pt.)
  2. Alvaro Carpe (121 pt.)
  3. David Almansa (109 pt.)
  4. Brian Uriarte (102 pt.)
  5. Marco Morelli (102 pt.)

Prima pole in Moto3 per Uriarte che al Sachsenring scatterà davanti a Morelli e Danish. In quarta casella Quiles, leader assoluto di questa prima parte del Mondiale. Settimo Bertelle, 23° Pini. Ultimo Carraro, penalizzato di 12 posizioni in griglia per guida estremamente lenta in Q1. Out Almansa, influenzato. Il Gran Premio di Germania si disputa sul Circuito del Sachsesnring. Sono previsti 23 giri. Partenza in programma alle 11.00 di domenica 12 luglio 2026. Questa la griglia di partenza, sulla base dei risultati maturati in qualifica:

1 Brian Uriarte KTM 1:24.880
2 Marco Morelli KTM +0.024
3 Hakim Danish KTM +0.029
4 Maximo Quiles KTM +0.222
5 Alvaro Carpe KTM +0.267
6 Rico Salmela KTM +0.381
7 Matteo Bertelle KTM +0.390
8 Jesus Rios Honda +0.398
9 Ryusei Yamanaka KTM +0.427
10 Adrian Fernandez Honda +0.528
11 Cornac Buchanan KTM +0.571
12 Joel Kelso Honda +0.585
13 Veda Pratama Honda +0.693
14 Casey O’Gorman Honda +0.767
15 Joel Esteban KTM +0.824
16 Eddie O’Shea Honda +0.830
17 Adrian Cruces KTM +0.842
18 Scott Ogden KTM +0.870

Moto3, diretta LIVE Gp Germania al Sachsenring Fonte: ANSA

Ordine di arrivo

  1. Brian Uriarte
    Red Bull KTM Ajo
    00:33:02.694
  2. Máximo Quiles
    CFMOTO Gaviota Aspar Team
    +00:00:00.063
  3. Matteo Bertelle
    LevelUp - MTA
    +00:00:05.053
  4. Marco Morelli
    CFMOTO Gaviota Aspar Team
    +00:00:05.060
  5. Rico Salmela
    Red Bull KTM Tech3
    +00:00:05.139
  6. Adrian Fernandez
    Leopard Racing
    +00:00:08.626
  7. Jesus Rios
    Rivacold Snipers Team
    +00:00:11.418
  8. Veda Pratama
    Honda Team Asia
    +00:00:15.657
  9. Ryusei Yamanaka
    AEON Credit - MT Helmets - MSI
    +00:00:15.774
  10. Eddie O'Shea
    GRYD Racing
    +00:00:15.789
  11. Alvaro Carpe
    Red Bull KTM Ajo
    +00:00:15.928
  12. Hakim Danish
    AEON Credit - MT Helmets - MSI
    +00:00:16.593
  13. Cormac Buchanan
    CODE Motorsports
    +00:00:25.522
  14. Joel Kelso
    GRYD Racing
    +00:00:30.087
  15. Guido Pini
    Leopard Racing
    +00:00:33.849
  16. Leo Rammerstorfer
    Sic58 Squadra Corse
    +00:00:33.935
  17. Scott Ogden
    CIP Green Power
    +00:00:47.311
  18. Marcos Uriarte
    Liqui Moly Dynavolt Intact GP
    +00:01:17.492
  19. Nicola Carraro
    Rivacold Snipers Team
    +00:01:17.647
  20. Eduardo Gutierrez
    CODE Motorsports
    +00:01:23.681
  21. Casey O'Gorman
    Sic58 Squadra Corse
    RITIRATO
  22. Adrian Cruces
    CIP Green Power
    RITIRATO
  23. Joel Esteban
    LevelUp - MTA
    RITIRATO
  24. Valentin Perrone
    Red Bull KTM Tech3
    RITIRATO
German GP - Sachsenring 12/07/2026
Sachsenring

Altri dati:

  • Ora inizio: 11:00
  • Circuito: Sachsenring
  • Città: Hohenstein-ernstthal
  • Nazione: Germania
  • Numero di giri: 23
  • Lunghezza giro: 3.67 KM
  • Lunghezza gara: 84.43 KM

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