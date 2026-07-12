La Moto3 torna in pista per il GP di Germania, undicesimo appuntamento del Mondiale 2026. La classifica piloti è attualmente così composta:
- Maximo Quiles (211 pt.)
- Alvaro Carpe (121 pt.)
- David Almansa (109 pt.)
- Brian Uriarte (102 pt.)
- Marco Morelli (102 pt.)
Prima pole in Moto3 per Uriarte che al Sachsenring scatterà davanti a Morelli e Danish. In quarta casella Quiles, leader assoluto di questa prima parte del Mondiale. Settimo Bertelle, 23° Pini. Ultimo Carraro, penalizzato di 12 posizioni in griglia per guida estremamente lenta in Q1. Out Almansa, influenzato. Il Gran Premio di Germania si disputa sul Circuito del Sachsesnring. Sono previsti 23 giri. Partenza in programma alle 11.00 di domenica 12 luglio 2026. Questa la griglia di partenza, sulla base dei risultati maturati in qualifica:
|1
|Brian Uriarte
|KTM
|1:24.880
|2
|Marco Morelli
|KTM
|+0.024
|3
|Hakim Danish
|KTM
|+0.029
|4
|Maximo Quiles
|KTM
|+0.222
|5
|Alvaro Carpe
|KTM
|+0.267
|6
|Rico Salmela
|KTM
|+0.381
|7
|Matteo Bertelle
|KTM
|+0.390
|8
|Jesus Rios
|Honda
|+0.398
|9
|Ryusei Yamanaka
|KTM
|+0.427
|10
|Adrian Fernandez
|Honda
|+0.528
|11
|Cornac Buchanan
|KTM
|+0.571
|12
|Joel Kelso
|Honda
|+0.585
|13
|Veda Pratama
|Honda
|+0.693
|14
|Casey O’Gorman
|Honda
|+0.767
|15
|Joel Esteban
|KTM
|+0.824
|16
|Eddie O’Shea
|Honda
|+0.830
|17
|Adrian Cruces
|KTM
|+0.842
|18
|Scott Ogden
|KTM
|+0.870