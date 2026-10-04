La Moto3 torna in pista per il GP di Giappone, sedicesimo appuntamento del Mondiale 2026 che si corre sulla pista di Motegi. La classifica piloti è attualmente così composta:
- Maximo Quiles (306 pt.)
- Alvaro Carpe (175 pt.)
- David Almansa (174 pt.)
- Brian Uriarte (174 pt.)
- Marco Morelli (146 pt.)
Settima pole stagionale per David Almansa che, dopo un venerdì più complicato, ha preso le misure a Motegi e ha conquistato il miglior tempo nel Q2. Lo spagnolo scatterà davanti a Uriarte e Carpe con Bertelle che ha trovato un buon quinto posto. Più indietro invece Guido Pini, 18° dopo essere passato dal Q1. Il Gran Premio del Giappone si disputa sul Circuito di Motegi. Sono previsti 17 giri. Partenza in programma alle 4.00 di domenica 4 ottobre 2026. Questa la griglia di partenza, sulla base dei risultati maturati in qualifica:
- Almansa
- Uriarte
- Carpe
- Quiles
- Bettelle
- Munoz
- Salmela
- Perrone
- Morelli