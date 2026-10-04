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MOTO MOTO3 LIVE

Moto3, diretta live GP del Giappone a Motegi

Il racconto in diretta del GP del Giappone, sedicesimo appuntamento del Mondiale 2026 di Moto3. Si corre sul Circuito di Motegi. Sono previsti 17 giri. Partenza in programma alle 4.00 di domenica 4 ottobre 2026

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GIRO 17 di 17

Gara in corso

  1. David Almansa
    Liqui Moly Dynavolt Intact GP
  2. Maximo Quiles
    CFMOTO Aspar Team
  3. Alvaro Carpe
    Red Bull KTM Ajo

Cronaca in diretta

  1. Dalla Moto 3 é tutto, appuntamento alla prossima sfida di giornata, le Moto 2.

    04:37

  2. Almansa porta a casa una vittoria difendendo la prima posizione dal grande ritorno di Quiles, terzo Carpe in un podio tutto spagnolo. Quarto Uriarte, primo per gran parte della gara ma punito con un doppio long lap per un errore del suo box.

    04:37

  4. VINCE ALMANSA! Quiles ci prova ma non trova il varco, rimanendo secondo. Terzo Carpe, quarto un furioso Uriarte.

    04:36

  5. ULTIMO GIRO! Quiles riprende Almansa, un giro per provare a portare a casa la vittoria!

    04:34

  6. GIRO 16. Pazzesco Quiles che riprende Almansa e si porta a meno di mezzo secondo.

    04:32

  7. GIRO 15. Quiles prova a ricucire su Almansa, portandosi dietro Carpe.

    04:30

  8. GIRO 14. Errore di Quiles, Almansa scappa e guadagna quasi un secondo.

    04:28

  10. GIRO 13. Quiles entra nella sua "zona", sorpasso a Carpe e attacco a Almansa.

    04:25

  11. GIRO 12. Supergiro di Quiles che si rimette in scia di Carpe.

    04:24

  12. GIRO 11. Carpe prova l'attacco dopo un errore di Almansa, si stacca leggermente Quiles.

    04:22

  13. GIRO 10. Almansa si riprende la prima posizione, davanti a Carpe e Quiles: Uriarte ormai staccato.

    04:20

  14. GIRO 9. Doppio long lap per Uriarte, severi i giudici per l'attuale leader della corsa.

    04:17

  16. GIRO 8. Attenzione, investigazione per Uriarte, un meccanico sarebbe rimasto piú del dovuto in pista prima dell'inizio della gara.

    04:16

  17. GIRO 7. Quiles, con spazio e metri da recuperare, anella due giri veloci che lo portano di nuovo a contatto coi primi.

    04:15

  18. GIRO 6. Carpe passa Almansa, con Quiles che riesce a recuperare sul terzetto del podio.

    04:13

  19. GIRO 5. Errore di Quiles che si stacca da Carpe, terzo, e avvicina il gruppetto composto anche da Bertelle.

    04:11

  20. GIRO 4. Uriarte riesce a passare Almansa, giá tentativo di fuga.

    04:08

  22. GIRO 3. Caduta per Singhapong, che riesce poi a ripartire.

    04:07

  23. GIRO 2. Grande primo giro di Muñoz che si porta in terza posizione alle spalle di Almansa e Uriarte.

    04:05

  24. PARTITI! Almansa tiene la prima posizione, male Carpe che si fa superare da Quiles.

    04:03

  25. Inizia il warm up, tutto pronto per la partenza!

    04:00

  26. Quarto Quiles, che con un piazzamento in podio (e risultati avversi degli avversari) potrebbe chiudere la lotta al Mondiale.

    03:48

  28. Continua lo show di Almansa che conquista anche la pole di questo Gran Premio piazzandosi davanti a Uriarte e Carpe, solo quinto Bertelle. Male Pini, solo diciottesimo.

    03:44

  29. Benvenuti e benvenute alla diretta testuale di questa grande mattinata di Motomondiale: a Motegi va in scena il Gran Premio del Giappone, si apre con le Moto 3.

    03:42

La Moto3 torna in pista per il GP di Giappone, sedicesimo appuntamento del Mondiale 2026 che si corre sulla pista di Motegi. La classifica piloti è attualmente così composta:

  1. Maximo Quiles (306 pt.)
  2. Alvaro Carpe (175 pt.)
  3. David Almansa (174 pt.)
  4. Brian Uriarte (174 pt.)
  5. Marco Morelli (146 pt.)

Settima pole stagionale per David Almansa che, dopo un venerdì più complicato, ha preso le misure a Motegi e ha conquistato il miglior tempo nel Q2. Lo spagnolo scatterà davanti a Uriarte e Carpe con Bertelle che ha trovato un buon quinto posto. Più indietro invece Guido Pini, 18° dopo essere passato dal Q1. Il Gran Premio del Giappone si disputa sul Circuito di Motegi. Sono previsti 17 giri. Partenza in programma alle 4.00 di domenica 4 ottobre 2026. Questa la griglia di partenza, sulla base dei risultati maturati in qualifica:

  1. Almansa
  2. Uriarte
  3. Carpe
  4. Quiles
  5. Bettelle
  6. Munoz
  7. Salmela
  8. Perrone
  9. Morelli
Moto3, diretta live GP del Giappone a Motegi Fonte: ANSA

Posizioni

  1. David Almansa
    Liqui Moly Dynavolt Intact GP
  2. Maximo Quiles
    CFMOTO Aspar Team
  3. Alvaro Carpe
    Red Bull KTM Ajo
  4. Brian Uriarte
    Red Bull KTM Ajo
  5. Rico Salmela
    Red Bull KTM Tech3
  6. Matteo Bertelle
    LevelUp - MTA
  7. David Munoz
    Liqui Moly Dynavolt Intact GP
  8. Ryusei Yamanaka
    AEON Credit - MT Helmets - MSI
  9. Joel Esteban
    LevelUp - MTA
  10. Adrian Cruces
    CIP Green Power
  11. Veda Pratama
    Honda Team Asia
  12. Hakim Danish
    AEON Credit - MT Helmets - MSI
  13. Adrian Fernandez
    Leopard Racing
  14. Valentin Perrone
    Red Bull KTM Tech3
  15. Casey O'Gorman
    Sic58 Squadra Corse
  16. Ryota Ogiwara
    CODE Motorsports
  17. Joel Kelso
    GRYD Racing
  18. Marco Morelli
    CFMOTO Aspar Team
  19. Jesus Rios
    Rivacold Snipers Team
  20. Scott Ogden
    CIP Green Power
  21. Zen Mitani
    Honda Team Asia
  22. Ruche Moodley
    CODE Motorsports
  23. Leo Rammerstorfer
    Sic58 Squadra Corse
    RITIRATO
  24. Eddie O'Shea
    GRYD Racing
    RITIRATO
  25. Guido Pini
    Leopard Racing
    RITIRATO
  26. Kiattisak Singhapong
    Rivacold Snipers Team
    RITIRATO
Japanese GP - Mobility Resort Motegi 04/10/2026
Mobility Resort Motegi

Altri dati:

  • Ora inizio: 04:00
  • Circuito: Mobility Resort Motegi
  • Città: Motegi
  • Nazione: Giappone
  • Numero di giri: 17
  • Lunghezza giro: 4.8 KM
  • Lunghezza gara: 81.62 KM

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