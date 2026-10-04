Cronaca in diretta

La Moto3 torna in pista per il GP di Giappone, sedicesimo appuntamento del Mondiale 2026 che si corre sulla pista di Motegi. La classifica piloti è attualmente così composta:

Maximo Quiles (306 pt.) Alvaro Carpe (175 pt.) David Almansa (174 pt.) Brian Uriarte (174 pt.) Marco Morelli (146 pt.)

Settima pole stagionale per David Almansa che, dopo un venerdì più complicato, ha preso le misure a Motegi e ha conquistato il miglior tempo nel Q2. Lo spagnolo scatterà davanti a Uriarte e Carpe con Bertelle che ha trovato un buon quinto posto. Più indietro invece Guido Pini, 18° dopo essere passato dal Q1. Il Gran Premio del Giappone si disputa sul Circuito di Motegi. Sono previsti 17 giri. Partenza in programma alle 4.00 di domenica 4 ottobre 2026. Questa la griglia di partenza, sulla base dei risultati maturati in qualifica:

Almansa Uriarte Carpe Quiles Bettelle Munoz Salmela Perrone Morelli