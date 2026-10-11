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MOTO MOTO3 LIVE

Moto3, diretta live GP Indonesia a Mandalika

Il racconto in diretta del GP d'Indonesia, diciassettesimo appuntamento del Mondiale 2026 di Moto3. Si corre sul Circuito di Mandalika. Sono previsti 18 giri. Partenza in programma alle 6.00 di domenica 11 ottobre 2026

Aggiornamento:

Il racconto della gara

  1. LA CLASSIFICA - 1. Máximo Quiles 351 punti; 2. David Almansa 219; 3. Brian Uriarte 203; 4. Álvaro Carpe 191; 5. Marco Morelli 146; 6. Valentin Perrone 123; 7. Veda Pratama 115; 8. Matteo Bertelle 109; 9. Hakim Danish 107; 10. Rico Salmela 92.

    06:44

  2. Guido Pini perde una posizione: da 7° a 8° per una penalità a causa di uno short cut in curva

    06:42

  4. L'ORDINE D'ARRIVO - 1. Máximo Quiles; 2. David Almansa; 3. Brian Uriarte; 4. Matteo Bertelle; 5. Rico Salmela; 6. Veda Pratama; 7. Adrián Fernández; 8. Guido Pini; 9. Joel Esteban; 10. Scott Ogden.

    06:41

  5. Maximo Quiles è il quinto pilota nella storia a conquistare il Mondiale con 5 turni d'anticipo come solo Mike Hailwood, Giacomo Agostini, Valentino Rossi e Marc Marquez. Classifica contata su tutte le categorie. E Quiles è l'unico a farlo nella storia del Moto 3.

    06:39

  6. E questo è il 10° successo in stagione per Maximo Quiles che si porta a casa un Mondiale meritatissimo (con 5 GP d'anticipo)

    06:37

  7. VINCE QUILES!!! Lo spagnolo conquista la gara in Indonesia e, soprattutto, vince il Mondiale. Almansa e Uriarte completano il podio.

    06:36

  8. GIRO 20. Lungo di Bertelle e, proprio nel finale, Uriarte si riprende la terza posizione

    06:35

  10. GIRO 20. ULTIMO GIRO PER QUILES. Ultimo giro per vincere il Mondiale.

    06:34

  11. GIRO 19. BERTELLE SI PRENDE IL 3° POSTO. Record di pista per il pilota italiano che passa Uriarte e rimonta dal 15° al 3° posto.

    06:33

  12. GIRO 18. Prova a risalire Guido Pini che sale al 6° posto, ma è impossibile per lui rimontare sul podio. Questo gruppetto è a 4''4 di ritardo da Uriarte e Bertelle.

    06:32

  13. GIRO 17. Vantaggio di 2''8 per Quiles che, ora, deve solo amministrare verso la vittoria di gara (e del Mondiale)

    06:31

  14. GIRO 16. Uriarte va fuori di pista per un attimo, ma Bertelle non ne approfitta per balzare in 3a posizione

    06:29

  16. GIRO 16. Quiles con 2''4 su Almansa. A 3'' da Almansa ci sono Uriarte e Bertelle a giocarsi il 3° posto. Fuori da tutto Salmela, Pratama, Pini, Fernandez, Kelso e Danish a chiudere la top 10.

    06:28

  17. GIRO 15. Almansa sta crollando. Il vantaggio di Quiles è volato a 2''4. Negli ultimi tre giri, il secondo del Mondiale sta perdendo tutto.

    06:27

  18. GIRO 14. Quiles torna su, però, con un vantaggio di 1''9 su Almansa che ha perso tanto negli ultimi due giri. A 3''3 Uriarte e Bertelle che si giocano il 3° posto.

    06:26

  19. GIRO 14. Warning per Quiles per un po' troppi track limits commessi. Già due quando è uscito fuori di pista

    06:25

  20. GIRO 13. La situazione degli italiani: Bertelle è 4° alle spalle di Uriarte e si può giocare il podio. Guido Pini è staccato, ma 6°

    06:25

  22. GIRO 13. Quiles sembra aver ripreso ritmo. 1''7 su Almansa. C'è da capire se è la gomma di Almansa a cedere un po' quando mancano 6 giri alla conclusione

    06:24

  23. GIRO 12. CRUCES A TERRA. Altra caduta. Questa volta è Cruces che si tocca con Salmela e finisce giù

    06:23

  24. GIRO 12. Almansa guadagna altri due decimi su Quiles e arriva a 1''3. Che bagarre, dietro, per il 3° posto. Bertelle è 5°, Pini è scivolato al 9° posto

    06:22

  25. GIRO 12. Quiles davanti a tutti, con Almansa che si avvicina a 1''5. Poi Adrian Fernandez, Salmela, Bertelle, Uriarte, Pratama e Pini.

    06:21

  26. GIRO 11. CARPE A TERRA. Carpe si tocca con Fernandez nel tentativo di passarlo e finisce a terra.

    06:20

  28. GIRO 11. Bertelle si prende la 5a posizione. Ha 1''7 di ritardo dagli inseguitori di Quiles: il pilota italiano ha ancora la possibilità di lottare per il podio quando abbiamo superato la prima metà della gara.

    06:20

  29. GIRO 10. ANCORA UN LUNGO DI QUILES. Cominciano a tremare le gambe al leader del Mondiale che fa un altro errore e Almansa scende di un decimo.

    06:19

  30. GIRO 10. Bertelle arriva fino al 6° posto. Era scivolato al 15°. Bertelle è addirittura il pilota più veloce in pista, anche più di Quiles.

    06:18

  31. GIRO 9. La situazione resta la stessa. Quiles con 1''7 di margine su Almansa che guida il gruppetto di inseguitori. C'è anche da considerare la gestione delle gomme vista la temperatura dell'asfalto

    06:18

  32. GIRO 8. Alle spalle di Almansa ci sono solo Fernandez e Carpe. Hanno perso qualcosa Pratama e Pini.

    06:16

  34. GIRO 8. Almansa lo vede e, quindi, prova ad accelerare il ritmo. Scende di un decimo il ritardo da Quiles.

    06:48

  35. GIRO 8. LUNGO DI QUILES. Ma occhio a non sentirsi già iridato. Errore del leader del Mondiale che commette una sbavatura e, ora, conta 1''7 di margine sul gruppetto dietro. Ha fatto una roba alla Jorge Martin.

    06:15

  36. GIRO 7. Quiles sente profumo di Mondiale. 2''8 di vantaggio su Almansa. Siamo solo ad inizio gara, però vede ormai il traguardo...

    06:14

  37. GIRO 6. Guido Pini prova a passare Adrian Fernandez, ma il tentativo di sorpasso viene respinto e resta 4°. Bertelle rimonta al 10° posto

    06:12

  38. GIRO 6. Quiles sta facendo gara a sé. Addirittura 2''4 su Almansa che, intanto, rientra sul 2° posto

    06:12

  40. GIRO 5. Quiles ha già salutato tutti. 1''5 di vantaggio su Adrian Fernandez secondo

    06:10

  41. GIRO 4. ERRORE DI BERTELLE. L'italiano rientra su Cruces, pronto per passarlo, ma vanno largo entrambi. Bertelle scivola così al 15° posto.

    06:09

  42. GIRO 4. Almansa prova a rimontare posizioni, invece, col n° 2 del Mondiale che si prende la 4a posizione

    06:09

  43. GIRO 4. Bertelle si prende l'8a posizione passando Cruces. Il pilota italiano dà uno sguardo per vedere dov'è il gruppo di testa e capire se ci sono i presupposti per rientrare

    06:09

  44. GIRO 3. Quiles, è fuga vera. 8 decimi di vantaggio su Adrian Fernandez. Poi Carpe, Pratama, Almansa, Pini e Uriarte.

    06:08

  46. GIRO 3. A terra O'Gorman. Giù anche Rammerstorfer

    06:07

  47. GIRO 3. CROLLO ALMANSA. E, stando davanti, Quiles prova subito la fuga. Fernandez non riesce a tenere il passo del leader del Mondiale che se ne va. Almansa è crollato in 6a posizione.

    06:07

  48. GIRO 2. QUILES IN TESTA. Fernandez si mette in mezzo ai due di testa, si apre un varco e ci si infila Quiles che prende la leadership.

    06:06

  49. GIRO 2. PRIMO DUELLO ALMANSA-QUILES. Quiles cerca di passare all'esterno, ma grande staccata di Almansa che tiene a bada il rivale per il Mondiale

    06:05

  50. GIRO 1. Si forma subito un gruppetto di 7 piloti davanti. Almansa leader davanti a Carpe, Quiles, Adrian Fernandez, Pratama, Uriarte e Guido Pini.

    06:04

  52. SI PARTE!!! Almansa si prende subito la leadership davanti a Uriarte e che rimonta di Quiles che è già terzo

    06:03

  53. LE COMBINAZIONI - Se Quiles arrivasse davanti ad Almansa sarà Campione del Mondo. O anche se Almansa dovesse arrivargli davanti e recuperare un solo punto (tipo 5° e 6° posto), Quiles sarebbe comunque irraggiungibile. Il tutto considerando che, dopo questo GP di Indonesia, resterebbero all'appello solo cinque GP per un totale di 125 punti.

    05:36

  54. QUILES CAMPIONE DEL MONDO? Ci siamo e già oggi, in Indonesia, potrebbe arrivare il titolo iridato per Máximo Quiles, terzo nel campionato mondiale dello scorso anno. Oggi lo spagnolo conta un vantaggio di 127 punti su Almansa e dovrà avere almeno 126 punti di margine, a fine GP, per dirsi sicuro della sua mission. Indipendentemente dalla vittoria o meno, gli basterà arrivare davanti ad Almansa per fregiarsi del titolo o al massimo perdere un solo punto nei confronti del rivale che gli parte comunque davanti.

    05:34

  55. LA CLASSIFICA - Diamo una rapida alla classifica prima dell'inizio del GP. 1. Máximo Quiles 326 punti; 2. David Almansa 199; 3. Álvaro Carpe 191; 4. Brian Uriarte 191; 5. Marco Morelli 187; 6. Valentin Perrone 146; 7. Hakim Danish 120; 8. Veda Pratama 105; 9. Matteo Bertelle 105; 10. Rico Salmela 96.

    05:28

  56. LA GRIGLIA - Prima fila: Brian Uriarte, David Almansa e Álvaro Carpe. Seconda fila: Adrián Fernández, Guido Pini e Máximo Quiles. Terza fila: Veda Pratama, Matteo Bertelle e Adrián Cruces. Quarta fila: Casey O'Gorman, Ryusei Yamanaka e Jesús Ríos.

    05:25

  58. URIARTE IN POLE - Terza pole stagionale per Brian Uriarte che partirà davanti a tutti grazie all'1'36''861 piazzato in qualifica. Il pilota della KTM Red Bull lo aveva fatto anche due week end fa in Austria, senza riuscire però a centrare la vittoria visto il dominio di Máximo Quiles. Avrà un'occasione quest'oggi? Con lui, in prima fila, ci sono Almansa (87 millesimi il suo ritardo) e Carpe (243 millesimi).

    05:22

  59. Buongiorno a tutti gli appassionati di motori e benvenuti al GP dell'Indonesia. Siamo sul circuito di Mandalika, pronti per seguire la corsa di Moto 3, 17esimo appuntamento del Mondiale 2026.

    05:22

La Moto3 torna in pista per il GP d’Indonesia, diciassettesimo appuntamento del Mondiale 2026. La classifica piloti è attualmente così composta:

  1. Maximo Quiles (326 pt)
  2. David Almansa (199 pt.)
  3. Alvaro Carpe (191 pt.)
  4. Brian Uriarte (187 pt.)
  5. Marco Morelli (146 pt.)

Terza pole in Moto3 per Uriarte, abile a ‘soffiare’ la prima casella al solito Almansa, finito secondo. Terzo Carpe. Sesto Quiles, leader del Mondiale, che a Mandalika avrà il suo secondo match point per laurearsi campione del mondo. Gli italiani: 5° Pini, 8° Bertelle. Il Gran Premio d’Indonesia si disputa sul Circuito di Mandalika. Sono previsti 18 giri. Partenza in programma alle 6.00 di domenica 11 ottobre 2026. Questa la griglia di partenza, sulla base dei risultati maturati in qualifica:

  1. Uriarte
  2. Almansa
  3. Carpe
  4. Fernandez
  5. Pini
  6. Quiles
  7. Pratama
  8. Bertelle
  9. Cruces
Moto3, diretta live GP Indonesia a Mandalika Fonte: ANSA

Ordine di arrivo

  1. Maximo Quiles
    CFMOTO Aspar Team
    00:32:36.821
  2. David Almansa
    Liqui Moly Dynavolt Intact GP
    +00:00:02.994
  3. Brian Uriarte
    Red Bull KTM Ajo
    +00:00:05.156
  4. Matteo Bertelle
    LevelUp - MTA
    +00:00:05.250
  5. Rico Salmela
    Red Bull KTM Tech3
    +00:00:10.967
  6. Veda Pratama
    Honda Team Asia
    +00:00:12.017
  7. Adrian Fernandez
    Leopard Racing
    +00:00:12.890
  8. Guido Pini
    Leopard Racing
    +00:00:15.317
  9. Joel Esteban
    LevelUp - MTA
    +00:00:17.608
  10. Scott Ogden
    CIP Green Power
    +00:00:17.659
  11. Ryusei Yamanaka
    AEON Credit - MT Helmets - MSI
    +00:00:22.978
  12. Adrian Cruces
    CIP Green Power
    +00:00:25.772
  13. Valentin Perrone
    Red Bull KTM Tech3
    +00:00:25.933
  14. Hakim Danish
    AEON Credit - MT Helmets - MSI
    +00:00:26.059
  15. Jesus Rios
    Rivacold Snipers Team
    +00:00:26.067
  16. Zen Mitani
    Honda Team Asia
    +00:00:26.206
  17. Kiattisak Singhapong
    Rivacold Snipers Team
    +00:00:26.536
  18. Marco Morelli
    CFMOTO Aspar Team
    +00:00:26.776
  19. Eddie O'Shea
    GRYD Racing
    +00:00:27.989
  20. Ruche Moodley
    CODE Motorsports
    +00:01:00.520
  21. Joel Kelso
    GRYD Racing
    RITIRATO
  22. Alvaro Carpe
    Red Bull KTM Ajo
    RITIRATO
  23. David Munoz
    Liqui Moly Dynavolt Intact GP
    RITIRATO
  24. Casey O'Gorman
    Sic58 Squadra Corse
    RITIRATO
  25. Ryota Ogiwara
    CODE Motorsports
    RITIRATO
  26. Leo Rammerstorfer
    Sic58 Squadra Corse
    RITIRATO
Indonesian GP - Pertamina Mandalika International Circuit 11/10/2026
Pertamina Mandalika International Circuit

Altri dati:

  • Ora inizio: 06:00
  • Circuito: Pertamina Mandalika International Circuit
  • Città: Central Lombok Regency
  • Nazione: Indonesia
  • Numero di giri: 20
  • Lunghezza giro: 4.3 KM
  • Lunghezza gara: 86.02 KM

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