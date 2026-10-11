La Moto3 torna in pista per il GP d’Indonesia, diciassettesimo appuntamento del Mondiale 2026. La classifica piloti è attualmente così composta:
- Maximo Quiles (326 pt)
- David Almansa (199 pt.)
- Alvaro Carpe (191 pt.)
- Brian Uriarte (187 pt.)
- Marco Morelli (146 pt.)
Terza pole in Moto3 per Uriarte, abile a ‘soffiare’ la prima casella al solito Almansa, finito secondo. Terzo Carpe. Sesto Quiles, leader del Mondiale, che a Mandalika avrà il suo secondo match point per laurearsi campione del mondo. Gli italiani: 5° Pini, 8° Bertelle. Il Gran Premio d’Indonesia si disputa sul Circuito di Mandalika. Sono previsti 18 giri. Partenza in programma alle 6.00 di domenica 11 ottobre 2026. Questa la griglia di partenza, sulla base dei risultati maturati in qualifica:
- Uriarte
- Almansa
- Carpe
- Fernandez
- Pini
- Quiles
- Pratama
- Bertelle
- Cruces