La Moto3 torna in pista per il GP d’Olanda, decimo appuntamento del Mondiale 2026. La classifica piloti è attualmente così composta:
- Maximo Quiles (186 pt.)
- Alvaro Carpe (121 pt.)
- Brian Uriarte (92 pt.)
- David Almansa (89 pt.)
- Marco Morelli (86 pt.)
Seconda pole stagionale per il dominatore di questa prima parte del Mondiale, Maximo Quiles. In prima fila con lo spagnolo anche Kelso e Uriarte. Più indietro gli italiani: 8° Pini, 13° Bertelle, 26° Carraro. Il Gran Premio d’Olanda si disputa sul Circuito di Assen. Sono previsti 19 giri. Partenza in programma alle 111.00 di domenica 28 giugno 2026. Questa la griglia di partenza, sulla base dei risultati maturati in qualifica:
|1
|Maximo Quiles
|KTM
|1:40.130
|2
|Joel Kelso
|Honda
|+0.025
|3
|Brian Uriarte
|KTM
|+0.300
|4
|Marco Morelli
|KTM
|+0.324
|5
|Adrian Cruces
|KTM
|+0.326
|6
|David Almansa
|KTM
|+0.485
|7
|Veda Pratama
|Honda
|+0.560
|8
|Alvaro Carpe
|KTM
|+0.590
|9
|Guido Pini
|Honda
|+0.609
|10
|Adrian Fernandez
|Honda
|+0.630
|11
|Marcos Uriarte
|KTM
|+0.657
|12
|Ryusei Yamanaka
|KTM
|+0.669
|13
|Matteo Bertelle
|KTM
|+0.738
|14
|Casey O’Gorman
|Honda
|+0.791
|15
|Eddie O’Shea
|Honda
|+0.951
|16
|Hakim Danish
|KTM
|+1.006
|17
|Rico Salmela
|KTM
|+1.037
|18
|Scott Ogden
|KTM
|+1.526