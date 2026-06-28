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MOTO MOTO3 LIVE

Moto3, diretta live GP Olanda ad Assen

Il racconto in diretta del GP d'Olanda, decimo appuntamento del Mondiale 2026 della Moto3. Si corre sul Circuito di Assen. Sono previsti 19 giri. Partenza in programma alle 11.00 di domenica 28 giugno 2026

Ultimo aggiornamento:

Il racconto della gara

  1. Grazie per aver seguito la diretta scritta del GP d'Olanda della classe Moto3, arrivederci al 12 luglio per il GP di Germania al Sachsenring.

    11:48

  2. 211 punti in classifica per Quiles che approfitta della caduta di Carpe per allungare ulteriormente. Lo spagnolo è sempre secondo ma ora sono 90 i punti di ritardo. Al terzo posto sale Almansa con 102 punti di distacco dal leader indiscusso della stagione.

    11:48

  4. Quiles suona la sesta sinfonia stagionale, lascia sfogare Almansa e gli altri nelle battute iniziali ma poi si piazza davanti e non molla più il comando, staccando anche il connazionale nell'ultimo giro, iniziato appaiati. Al terzo posto si piazza Morelli, completando la festa del team CFMoto Aspar. Dietro fioccano le penalizzazioni per taglio di chicane, ne approfitta Rios per ottenere il quinto posto subito dietro a Perrone.

    11:42

  5. BANDIERA A SCACCHI! Quiles vince anche ad Assen, precedendo Almansa e Morelli. Quarto posto per Perrone, poi Salmela e Kelso, che saranno penalizzati, Rios, Fernandez, anch'egli penalizzato, Uriarte e Danish.

    11:38

  6. ULTIMO GIRO! Lotta a due per la vittoria ad Assen tra Quiles e Almansa!

    11:35

  7. GIRO 19. Quiles continua a guidare su Almansa, dietro c'è Morelli con 1"8 di ritardo.

    11:35

  8. GIRO 18. Salmela, con penalità però da aggiungere al proprio tempo, è terzo. Dietro di lui risale forte Morelli dal nono posto.

    11:34

  10. GIRO 17. Almansa rimane sempre nella scia di Quiles, cercando di capire dove poter provare l'attacco decisivo. Danish intanto finisce a oltre un secondo dai due. La vittoria sarà dunque un affare tutto spagnolo.

    11:33

  11. GIRO 16. Aumenta il divario tra Quiles-Almansa e Danish, tornato ad avere tre decimi su Fernandez. Sono otto invece quelli di vantaggio del duo di testa.

    11:31

  12. GIRO 15. Errore di Danish che viene riassorbito da Fernandez e dal gruppetto inseguitore. Davanti guida sempre Quiles su Almansa.

    11:28

  13. GIRO 14. Danish ha quasi ripreso Quiles e Almansa, gli altri sono a cinque decimi dal malese.

    11:28

  14. GIRO 13. Niente da fare invece per Quiles e Almansa, Danish stampa un gran giro e riporta gli inseguitori a quattro decimi dai due di testa.

    11:25

  16. GIRO 12. Sette decimi tra Quiles-Almansa e il gruppetto inseguitore. Sembra lo strappo decisivo quando mancano otto giri al termine.

    11:25

  17. GIRO 11. Quiles e Almansa provano la fuga, ora hanno sei decimi su Danish, Rios e tutti gli altri inseguitori.

    11:23

  18. GIRO 10. Quiles torna davanti, continua dunque l'alternanza alla guida del gruppo di testa.

    11:21

  19. GIRO 9. Almansa si riprende la vetta, seguito da Quiles e Danish, poi Rios, Fernandez e Salmela.

    11:19

  20. GIRO 8. Pratama cade in curva 4 e termina qui la propria gara. Quiles intanto passa Almansa e si prende il comando.

    11:18

  22. GIRO 7. Almansa sempre al comando, ora davanti a Quiles e Danish. Quarto posto per Perrone.

    11:15

  23. GIRO 6. Danish passa tutti e si piazza secondo dietro ad Almansa. Situazione molto fluida nel gruppone di testa, formato da undici piloti, tutti vicinissimi.

    11:14

  24. GIRO 5. Quiles finisce quarto poi infila Fernandez all'ultima chicane e torna terzo dietro ad Almansa e Pratama. Gara sin qui molto lenta rispetto ai tempi realizzati nelle qualifiche.

    11:12

  25. GIRO 4. Almansa sempre al comando, ora tallonato da Pratama che ha infilato Quiles. Quarto posto per Pitito Fernandez.

    11:10

  26. GIRO 3. Grande ammucchiata davanti con Almansa a guidare il serpentone su Quiles, Pratama e Kelso.

    11:08

  28. GIRO 2. CARPE A TERRA! Lo spagnolo finisce a terra in percorrenza di curva e viene investito da Cruces, fortunatamente in un tratto molto lento. Non sembrano esserci conseguenze fisiche troppo gravi per lo spagnolo.

    11:07

  29. GIRO 1. Cambi continui al vertice con Quiles, Almansa e Uriarte che si alternano al comando. Sul traguardo passa per primo quest'ultimo.

    11:05

  30. PARTITI! Quiles non stecca la partenza, Morelli va largo e finisce nelle retrovie.

    11:03

  31. Giro di ricognizione completato, siamo a pochi secondi dal via.

    11:03

  32. Splende il sole sul tracciato di Assen, i piloti sono pronti in griglia e i membri dei team stanno rientrando in pit lane.

    11:00

  34. Quiles guida il Mondiale con 65 punti di vantaggio su Carpe, a 94 c'è invece Uriarte.

    10:59

  35. Pole position per Maximo Quiles, primo nelle qualifiche davanti a Joel Kelso e Brian Uriarte. In seconda fila ci sono Morelli, Cruces e Almansa. Pini, primo degli italiani, scatta dalla nona casella.

    10:59

  36. Buongiorno e benvenuti alla diretta scritta del GP d'Olanda della classe Moto3.

    10:57

La Moto3 torna in pista per il GP d’Olanda, decimo appuntamento del Mondiale 2026. La classifica piloti è attualmente così composta:

  1. Maximo Quiles (186 pt.)
  2. Alvaro Carpe (121 pt.)
  3. Brian Uriarte (92 pt.)
  4. David Almansa (89 pt.)
  5. Marco Morelli (86 pt.)

Seconda pole stagionale per il dominatore di questa prima parte del Mondiale, Maximo Quiles. In prima fila con lo spagnolo anche Kelso e Uriarte. Più indietro gli italiani: 8° Pini, 13° Bertelle, 26° Carraro. Il Gran Premio d’Olanda si disputa sul Circuito di Assen. Sono previsti 19 giri. Partenza in programma alle 111.00 di domenica 28 giugno 2026. Questa la griglia di partenza, sulla base dei risultati maturati in qualifica:

1 Maximo Quiles KTM 1:40.130
2 Joel Kelso Honda +0.025
3 Brian Uriarte KTM +0.300
4 Marco Morelli KTM +0.324
5 Adrian Cruces KTM +0.326
6 David Almansa KTM +0.485
7 Veda Pratama Honda +0.560
8 Alvaro Carpe KTM +0.590
9 Guido Pini Honda +0.609
10 Adrian Fernandez Honda +0.630
11 Marcos Uriarte KTM +0.657
12 Ryusei Yamanaka KTM +0.669
13 Matteo Bertelle KTM +0.738
14 Casey O’Gorman Honda +0.791
15 Eddie O’Shea Honda +0.951
16 Hakim Danish KTM +1.006
17 Rico Salmela KTM +1.037
18 Scott Ogden KTM +1.526

Moto3, diretta live GP Olanda ad Assen Fonte: ANSA

Ordine di arrivo

  1. Máximo Quiles
    CFMOTO Gaviota Aspar Team
    00:33:51.801
  2. David Almansa
    Liqui Moly Dynavolt Intact GP
    +00:00:00.513
  3. Marco Morelli
    CFMOTO Gaviota Aspar Team
    +00:00:02.433
  4. Valentin Perrone
    Red Bull KTM Tech3
    +00:00:02.551
  5. Jesus Rios
    Rivacold Snipers Team
    +00:00:02.921
  6. Brian Uriarte
    Red Bull KTM Ajo
    +00:00:04.438
  7. Hakim Danish
    AEON Credit - MT Helmets - MSI
    +00:00:04.475
  8. Joel Kelso
    GRYD Racing
    +00:00:05.895
  9. Adrian Fernandez
    Leopard Racing
    +00:00:07.240
  10. Casey O'Gorman
    Sic58 Squadra Corse
    +00:00:08.010
  11. Rico Salmela
    Red Bull KTM Tech3
    +00:00:08.885
  12. Joel Esteban
    LevelUp - MTA
    +00:00:11.333
  13. Ryusei Yamanaka
    AEON Credit - MT Helmets - MSI
    +00:00:11.408
  14. Matteo Bertelle
    LevelUp - MTA
    +00:00:11.617
  15. Eddie O'Shea
    GRYD Racing
    +00:00:11.896
  16. Scott Ogden
    CIP Green Power
    +00:00:11.908
  17. Leo Rammerstorfer
    Sic58 Squadra Corse
    +00:00:39.754
  18. Guido Pini
    Leopard Racing
    +00:00:14.837
  19. Nicola Carraro
    Rivacold Snipers Team
    +00:01:13.409
  20. Marcos Uriarte
    Liqui Moly Dynavolt Intact GP
    RITIRATO
  21. Alvaro Carpe
    Red Bull KTM Ajo
    RITIRATO
  22. Veda Pratama
    Honda Team Asia
    RITIRATO
  23. Zen Mitani
    Honda Team Asia
    RITIRATO
  24. Adrian Cruces
    CIP Green Power
    RITIRATO
  25. Cormac Buchanan
    CODE Motorsports
    RITIRATO
Dutch GP - TT Circuit Assen 28/06/2026
TT Circuit Assen

Altri dati:

  • Ora inizio: 11:00
  • Circuito: TT Circuit Assen
  • Città: Assen
  • Nazione: Olanda
  • Numero di giri: 20
  • Lunghezza giro: 4.54 KM
  • Lunghezza gara: 90.84 KM

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