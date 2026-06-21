Virgilio Sport
MOTO MOTO3 LIVE

Moto3 diretta live GP Repubblica Ceca a Brno

Il racconto in diretta del GP di Cechia, nono appuntamento del Mondiale 2026 della Moto3. Si corre sul Circuito di Brno. Sono previsti 16 giri. Partenza in programma alle 11.00 di domenica 21 giugno 2026

Ultimo aggiornamento:

Aggiorna

GIRO 16 di 16

Gara in corso

  1. Hakim Danish
    AEON Credit - MT Helmets - MSI
  2. Brian Uriarte
    Red Bull KTM Ajo
  3. Máximo Quiles
    CFMOTO Gaviota Aspar Team

Cronaca in diretta

  1. Dalle Moto 3 é tutto, appuntamento alla gara di Moto 2!

    11:38

  2. Pazzesco finale di questa Moto 3, con Danish che corona la grande rimonta chiudendo davanti a Uriarte e Quiles. Ma che battaglia anche con Carpe e Almansa. Prima vittoria per il malese, strepitoso in questa gara.

    11:37

  4. VINCE DANISH! Il rookie davanti a Uriarte e Quiles!

    11:37

  5. ULTIMO GIRO! Errore per Carpe e Almansa che si staccano con Pratama, il podio sembra una lotta tra Quiles, Uriarte e Danish.

    11:34

  6. GIRO 15. Attenzione a Danish ora secondo, ma Uriarte continua a spingere. Quiles, davanti, controlla.

    11:33

  7. GIRO 14. Che incroci in vetta, Uriarte prova ad attaccare, ma va lungo e viene passato anche da Danish.

    11:31

  8. GIRO 13. Almansa scatenato, ma Quiles risponde: iniziano i duelli davanti in vista degli ultimi giri.

    11:29

  10. GIRO 12. Pratama ora fatica a stare in scia, che lavoro peró per non perdere definitivamente il gruppo.

    11:28

  11. GIRO 11. Si scaldano i duelli nel gruppo di testa, con Carpe che entra forte su Almansa che si stacca leggermente.

    11:24

  12. GIRO 10. Danish alla fine é rientrato nel gruppo di testa, riuscendo quindi a mettersi in mezzo alla lotta per la vittoria.

    11:22

  13. GIRO 9. Almansa primo, Quiles secondo in un gruppo di sei che ha staccato il resto dei piloti di quattro secondi.

    11:20

  14. GIRO 8. Moto 3 che regala sempre nuovi protagonisti, con Uriarte ora primo, Quiles davanti a Carpe e Almansa.

    11:17

  16. GIRO 7. CADUTA! O'Gorman finisce a terra, dopo una gran prima parte di gara.

    11:15

  17. GIRO 6. Pratama arriva in terza posizione, il gruppo di testa si vede attaccare dal pilota e da O'Gorman.

    11:14

  18. GIRO 5. Almansa prova ad attaccare Quiles, attenzione a Pratama che sta salendo fortissimo.

    11:12

  19. GIRO 4. Brutta caduta per Esteban dopo un contatto: fortunatamente il pilota sembra stare bene.

    11:09

  20. GIRO 3. O'Gorman con un giro pazzesco, record della pista: nel frattempo Almansa e Carpe si stanno scornando dando un leggero vantaggio a Quiles.

    11:08

  22. GIRO 2. Che primo giro di Danish, giá quinto. Lotta in testa tra Quiles e Carpe.

    11:05

  23. PARTITI! Quiles prende la prima posizione, Almansa secondo, Carpe che si era inserito rimane terzo.

    11:03

  24. Warm up in corso, tutto pronto per la partenza!

    11:01

  25. Penalitá anche per Danish, che era arrivato secondo in qualigica, ma partirá dodicesimo.

    10:52

  26. Italiani che hanno faticato, con Bertelle nono, mentre penalizzazione per Pini, ventiquattresimo.

    11:00

  28. Pole position per Almansa, che mette a segno anche il record della pista: dietro a lui Quiles, chiude la prima fila Carpe.

    10:45

  29. Benvenuti e benvenute alla diretta testuale di questa grande domenica di Motomondiale, Gran Premio della Repubblica Ceca. A Brno, si inizia con le Moto 3, semaforo verde alle 11.00.

    10:43

La Moto3 torna in pista per il GP di Cechia, nono appuntamento del Mondiale 2026. La classifica piloti è attualmente così composta:

  1. Maximo Quiles (170 pt.)
  2. Alvaro Carpe (111 pt.)
  3. Marco Morelli (77 pt.)
  4. David Almansa (76 pt.)
  5. Veda Pratama (71 pt.)

Quarta pole in stagione per Almansa che a Brno firma anche il record del tracciato. La griglia della Moto3 cambia però dopo le qualifiche: Pratama, Salmela, Danish e Pini sono stati penalizzati di 12 posizioni per settori lenti in Q2. Danish, inizialmente in prima fila, arretra in 14^ posizione mentre Pini passa dal 12° al 24° posto. Quiles, leader del Mondiale, resta nelle posizioni di vertice. Il Gran Premio di Cechia si disputa sul Circuito di Brno. Sono previsti 16 giri. Partenza in programma alle 11.00 di domenica 21 giugno 2026. Questa la griglia di partenza, sulla base dei risultati maturati in qualifica:

1 David Almansa KTM 2:04.069
2 Hakim Danish KTM +0.017
3 Maximo Quiles KTM +0.421
4 Alvaro Carpe KTM +0.565
5 Brian Uriarte KTM +0.574
6 Eddie O’Shea Honda +1.071
7 Scott Ogden KTM +1.110
8 Veda Pratama Honda +1.201
9 Joel Kelso Honda +1.371
10 Cornac Buchanan KTM +1.371
11 Matteo Bertelle KTM +1.377
12 Guido Pini Honda +1.387
13 Adrian Fernandez Honda +1.390
14 Valentin Perrone KTM +1.445
15 Jesus Rios Honda +1.448

Moto3 diretta live GP Repubblica Ceca a Brno Fonte: ANSA

Posizioni

  1. Hakim Danish
    AEON Credit - MT Helmets - MSI
  2. Brian Uriarte
    Red Bull KTM Ajo
  3. Máximo Quiles
    CFMOTO Gaviota Aspar Team
  4. David Almansa
    Liqui Moly Dynavolt Intact GP
  5. Veda Pratama
    Honda Team Asia
  6. Alvaro Carpe
    Red Bull KTM Ajo
  7. Marco Morelli
    CFMOTO Gaviota Aspar Team
  8. Joel Kelso
    GRYD Racing
  9. Scott Ogden
    CIP Green Power
  10. Valentin Perrone
    Red Bull KTM Tech3
  11. Matteo Bertelle
    LevelUp - MTA
  12. Adrian Cruces
    CIP Green Power
  13. Marcos Uriarte
    Liqui Moly Dynavolt Intact GP
  14. Adrian Fernandez
    Leopard Racing
  15. Ryusei Yamanaka
    AEON Credit - MT Helmets - MSI
  16. Guido Pini
    Leopard Racing
  17. Jesus Rios
    Rivacold Snipers Team
  18. Cormac Buchanan
    CODE Motorsports
  19. Zen Mitani
    Honda Team Asia
  20. Ruché Moodley
    CODE Motorsports
  21. Rico Salmela
    Red Bull KTM Tech3
    RITIRATO
  22. Eddie O'Shea
    GRYD Racing
    RITIRATO
  23. Nicola Carraro
    Rivacold Snipers Team
    RITIRATO
  24. Leo Rammerstorfer
    Sic58 Squadra Corse
    RITIRATO
  25. Casey O'Gorman
    Sic58 Squadra Corse
    RITIRATO
  26. Joel Esteban
    LevelUp - MTA
    RITIRATO
Czech GP - Automotodrom Brno 21/06/2026
Automotodrom Brno

Altri dati:

  • Ora inizio: 11:00
  • Circuito: Automotodrom Brno
  • Città: Brno
  • Nazione: Czech Republic
  • Numero di giri: 16
  • Lunghezza giro: 5.4 KM
  • Lunghezza gara: 86.45 KM

Ferrara Summer Festival

ULTIME NOTIZIE

 SPORT TREND

So. Co. Ecologica

Virgilio Sport
Contenuti speciali Contattaci Mappa del Sito Feed RSS Archivio