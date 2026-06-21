Cronaca in diretta

Benvenuti e benvenute alla diretta testuale di questa grande domenica di Motomondiale, Gran Premio della Repubblica Ceca. A Brno, si inizia con le Moto 3, semaforo verde alle 11.00.

Italiani che hanno faticato, con Bertelle nono, mentre penalizzazione per Pini, ventiquattresimo.

Penalitá anche per Danish, che era arrivato secondo in qualigica, ma partirá dodicesimo.

PARTITI! Quiles prende la prima posizione, Almansa secondo, Carpe che si era inserito rimane terzo.

GIRO 2. Che primo giro di Danish, giá quinto. Lotta in testa tra Quiles e Carpe.

GIRO 3. O'Gorman con un giro pazzesco, record della pista: nel frattempo Almansa e Carpe si stanno scornando dando un leggero vantaggio a Quiles.

GIRO 5. Almansa prova ad attaccare Quiles, attenzione a Pratama che sta salendo fortissimo.

GIRO 6. Pratama arriva in terza posizione, il gruppo di testa si vede attaccare dal pilota e da O'Gorman.

GIRO 8. Moto 3 che regala sempre nuovi protagonisti, con Uriarte ora primo, Quiles davanti a Carpe e Almansa.

GIRO 9. Almansa primo, Quiles secondo in un gruppo di sei che ha staccato il resto dei piloti di quattro secondi.

GIRO 10. Danish alla fine é rientrato nel gruppo di testa, riuscendo quindi a mettersi in mezzo alla lotta per la vittoria.

GIRO 14. Che incroci in vetta, Uriarte prova ad attaccare, ma va lungo e viene passato anche da Danish.

ULTIMO GIRO! Errore per Carpe e Almansa che si staccano con Pratama, il podio sembra una lotta tra Quiles, Uriarte e Danish.

VINCE DANISH! Il rookie davanti a Uriarte e Quiles!

Pazzesco finale di questa Moto 3, con Danish che corona la grande rimonta chiudendo davanti a Uriarte e Quiles. Ma che battaglia anche con Carpe e Almansa. Prima vittoria per il malese, strepitoso in questa gara.

Dalle Moto 3 é tutto, appuntamento alla gara di Moto 2!

La Moto3 torna in pista per il GP di Cechia, nono appuntamento del Mondiale 2026. La classifica piloti è attualmente così composta:

Maximo Quiles (170 pt.) Alvaro Carpe (111 pt.) Marco Morelli (77 pt.) David Almansa (76 pt.) Veda Pratama (71 pt.)

Quarta pole in stagione per Almansa che a Brno firma anche il record del tracciato. La griglia della Moto3 cambia però dopo le qualifiche: Pratama, Salmela, Danish e Pini sono stati penalizzati di 12 posizioni per settori lenti in Q2. Danish, inizialmente in prima fila, arretra in 14^ posizione mentre Pini passa dal 12° al 24° posto. Quiles, leader del Mondiale, resta nelle posizioni di vertice. Il Gran Premio di Cechia si disputa sul Circuito di Brno. Sono previsti 16 giri. Partenza in programma alle 11.00 di domenica 21 giugno 2026. Questa la griglia di partenza, sulla base dei risultati maturati in qualifica:

1 David Almansa KTM 2:04.069 2 Hakim Danish KTM +0.017 3 Maximo Quiles KTM +0.421 4 Alvaro Carpe KTM +0.565 5 Brian Uriarte KTM +0.574 6 Eddie O’Shea Honda +1.071 7 Scott Ogden KTM +1.110 8 Veda Pratama Honda +1.201 9 Joel Kelso Honda +1.371 10 Cornac Buchanan KTM +1.371 11 Matteo Bertelle KTM +1.377 12 Guido Pini Honda +1.387 13 Adrian Fernandez Honda +1.390 14 Valentin Perrone KTM +1.445 15 Jesus Rios Honda +1.448