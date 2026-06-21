La Moto3 torna in pista per il GP di Cechia, nono appuntamento del Mondiale 2026. La classifica piloti è attualmente così composta:
- Maximo Quiles (170 pt.)
- Alvaro Carpe (111 pt.)
- Marco Morelli (77 pt.)
- David Almansa (76 pt.)
- Veda Pratama (71 pt.)
Quarta pole in stagione per Almansa che a Brno firma anche il record del tracciato. La griglia della Moto3 cambia però dopo le qualifiche: Pratama, Salmela, Danish e Pini sono stati penalizzati di 12 posizioni per settori lenti in Q2. Danish, inizialmente in prima fila, arretra in 14^ posizione mentre Pini passa dal 12° al 24° posto. Quiles, leader del Mondiale, resta nelle posizioni di vertice. Il Gran Premio di Cechia si disputa sul Circuito di Brno. Sono previsti 16 giri. Partenza in programma alle 11.00 di domenica 21 giugno 2026. Questa la griglia di partenza, sulla base dei risultati maturati in qualifica:
|1
|David Almansa
|KTM
|2:04.069
|2
|Hakim Danish
|KTM
|+0.017
|3
|Maximo Quiles
|KTM
|+0.421
|4
|Alvaro Carpe
|KTM
|+0.565
|5
|Brian Uriarte
|KTM
|+0.574
|6
|Eddie O’Shea
|Honda
|+1.071
|7
|Scott Ogden
|KTM
|+1.110
|8
|Veda Pratama
|Honda
|+1.201
|9
|Joel Kelso
|Honda
|+1.371
|10
|Cornac Buchanan
|KTM
|+1.371
|11
|Matteo Bertelle
|KTM
|+1.377
|12
|Guido Pini
|Honda
|+1.387
|13
|Adrian Fernandez
|Honda
|+1.390
|14
|Valentin Perrone
|KTM
|+1.445
|15
|Jesus Rios
|Honda
|+1.448