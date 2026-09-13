La Moto3 torna in pista per il GP di San Marino, quattordicesimo appuntamento del Mondiale 2026. La classifica piloti è attualmente così composta:
- Maximo Quiles (256 pt.)
- Alvaro Carpe (159 pt.)
- David Almansa (154 pt.)
- Brian Uriarte (138 pt.)
- Marco Morelli (131 pt.)
Sesta pole stagionale per Almansa, che a Misano scatterà davanti a Uriarte e Kelso nel Gran Premio di San Marino della Moto3. Quinta casella per Quiles, leader del Mondiale con 102 punti di vantaggio su Carpe, penalizzato di 12 posizioni in griglia. Sesto Bertelle, 20° Pini. Il Gran Premio di San Marino si disputa sul Circuito di Misano Adriatica. Sono previsti 20 giri. Partenza in programma alle 11.00 di domenica 13 settembre 2026. Questa la griglia di partenza, sulla base dei risultati maturati in qualifica:
- 1ª Fila:
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- 1° David Almansa (Pole position)
- 2° Uriarte
- 3° Kelso
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- Altre posizioni chiave:
- 4° Perrone
- 5° Quiles (leader del Mondiale)
- 6° Matteo Bertelle
- 20° Guido Pini