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Moto3: diretta LIVE GP di San Marino a Misano

Il racconto in diretta del GP di San Marino, quattordicesimo appuntamento del Mondiale 2026 di Moto3. Si corre sull'omonimo circuito. Sono previsti 20 giri. Partenza in programma alle 11.00 di domenica 13 settembre 2026

Aggiornamento:

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Inizio alle ore 11:00

Cronaca in diretta

La Moto3 torna in pista per il GP di San Marino, quattordicesimo appuntamento del Mondiale 2026. La classifica piloti è attualmente così composta:

  1. Maximo Quiles (256 pt.)
  2. Alvaro Carpe (159 pt.)
  3. David Almansa (154 pt.)
  4. Brian Uriarte (138 pt.)
  5. Marco Morelli (131 pt.)

Sesta pole stagionale per Almansa, che a Misano scatterà davanti a Uriarte e Kelso nel Gran Premio di San Marino della Moto3. Quinta casella per Quiles, leader del Mondiale con 102 punti di vantaggio su Carpe, penalizzato di 12 posizioni in griglia. Sesto Bertelle, 20° Pini. Il Gran Premio di San Marino si disputa sul Circuito di Misano Adriatica. Sono previsti 20 giri. Partenza in programma alle 11.00 di domenica 13 settembre 2026. Questa la griglia di partenza, sulla base dei risultati maturati in qualifica:

  • 1ª Fila:
      • David Almansa (Pole position)
      • Uriarte
      • Kelso

  • Altre posizioni chiave:
    • Perrone
    • Quiles (leader del Mondiale)
    • Matteo Bertelle
    • 20° Guido Pini
Moto3: diretta LIVE GP di San Marino a Misano Fonte: ANSA

Posizioni

  1. David Almansa
    Liqui Moly Dynavolt Intact GP
  2. Brian Uriarte
    Red Bull KTM Ajo
  3. Joel Kelso
    GRYD Racing
  4. Valentin Perrone
    Red Bull KTM Tech3
  5. Maximo Quiles
    CFMOTO Aspar Team
  6. Matteo Bertelle
    LevelUp - MTA
  7. Casey O'Gorman
    Sic58 Squadra Corse
  8. Rico Salmela
    Red Bull KTM Tech3
  9. Alvaro Carpe
    Red Bull KTM Ajo
  10. Scott Ogden
    CIP Green Power
  11. Adrian Fernandez
    Leopard Racing
  12. Ryusei Yamanaka
    AEON Credit - MT Helmets - MSI
  13. Joel Esteban
    LevelUp - MTA
  14. Marco Morelli
    CFMOTO Aspar Team
  15. Eddie O'Shea
    GRYD Racing
  16. Veda Pratama
    Honda Team Asia
  17. Jesus Rios
    Rivacold Snipers Team
  18. Hakim Danish
    AEON Credit - MT Helmets - MSI
  19. Marcos Uriarte
    CODE Motorsports
  20. Adrian Cruces
    CIP Green Power
  21. Guido Pini
    Leopard Racing
  22. Zen Mitani
    Honda Team Asia
  23. Leo Rammerstorfer
    Sic58 Squadra Corse
  24. Nicola Carraro
    Rivacold Snipers Team
  25. Ruché Moodley
    CODE Motorsports
  26. David Gonzalez
    Liqui Moly Dynavolt Intact GP
San Marino GP - Misano World Circuit Marco Simoncelli 13/09/2026
Misano World Circuit Marco Simoncelli

Altri dati:

  • Ora inizio: 11:00
  • Circuito: Misano World Circuit Marco Simoncelli
  • Città: Misano Adriatico
  • Nazione: Italia
  • Numero di giri: 20
  • Lunghezza giro: 4.23 KM
  • Lunghezza gara: 84.52 KM

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