Diretta live GP Ungheria Moto3 al Balaton Park

La Moto3 torna in pista per il GP di Ungheria, ottavo appuntamento del Mondiale 2026. La classifica piloti è attualmente così composta:
- Maximo Quiles (140 pt.)
- Alvaro Carpe (75 pt.)
- Marco Morelli (65 pt.)
- Veda Pratama (63 pt.)
- Valentin Perrone (60 pt.)
Terza pole in stagione per Almansa al termine di una qualifica molto complicata, con tante cadute e lunghe soste ai box. In prima fila anche Quiles, leader del Mondiale, e Uriarte. Indietro gli italiani: 15° Bertelle (che dovrà scontare anche un long lap penalty), 16° Pini, 25° Carraro. Il Gran Premio di Ungheria si disputa sul Circuito di Balaton Park. Sono previsti 20 giri. Partenza in programma alle 11.00 di domenica 7 giugno.