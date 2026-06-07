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MOTO MOTO3 LIVE

Diretta live GP Ungheria Moto3 al Balaton Park

Il racconto in diretta del GP di Ungheria, ottavo appuntamento del Mondiale 2026 della Moto3. Si corre sul Circuito di Balaton Park. Sono previsti 20 giri. Partenza in programma alle 11.00 di domenica 7 giugno 2026

Ultimo aggiornamento:

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GIRO 19 di 20

Gara sospesa

Cronaca in diretta

  1. L’ORDINE D’ARRIVO - 1. Máximo Quiles; 2. David Almansa; 3. Álvaro Carpe; 4. Rico Salmela; 5. Adrián Cruces; 6. Marco Morelli; 7. Jesús Ríos; 8. Joel Esteban; 9. Adrián Fernández; 10. Casey O'Gorman.

    11:43

  2. Uriarte e Perrone dovrebbero stare bene, quello messo peggio è Munoz che si è completamente ribaltato

    11:41

  4. VINCE QUILES!!! Lo spagnolo conquista il successo, il quinto della sua stagione. Almansa e Carpe chiudono il podio

    11:39

  5. GIRO 20. CADUTACCIA. In tre finiscono a terra: ​Munoz, Uriarte e Perrone sull'asfalto

    11:40

  6. GIRO 20. Carpe ne passa due e torna al 3° posto davanti a Munoz e Uriarte

    11:38

  7. GIRO 20. ULTIMO GIRO. Ultimo giro per Quiles, ora grande attenzione al gruppetto per il 3° posto. In 5 per il podio

    11:37

  8. GIRO 19. Superiorità devastante per Quiles che ha raggiunto 3 secondi di vantaggio su Almansa

    11:37

  10. GIRO 18. Quiles leader con 2''9 di vantaggio su Almansa, sicuro del 2° posto visto che ha 4''1 di margine sul gruppetto in lotta per il podio. Al 3° posto per ora c'è Munoz davanti a Carpe, Uriarte, Salmela e Perrone.

    11:36

  11. GIRO 17. Si ricompatta il gruppetto per il 3° posto. Di nuovo tutti vicini Carpe, Munoz, Uriarte, Perrone e Salmela.

    11:34

  12. GIRO 16. Munoz si prende il 3° posto davanti a Carpe. Poi Uriarte, ma Perrone e Salmela sembrano ormai in declino e dire addio alla lotta per il podio

    11:33

  13. GIRO 16. Quiles con quasi 2'' di vantaggio su Almansa. A 4 secondi il gruppetto con Carpe, Munoz, Uriarte, Perrone e Salmela. A 9 secondi Cruces, Morelli e Rios a chiudere la top 10.

    11:32

  14. GIRO 16. Quiles con 1''6 di vantaggio su Almansa. Ormai è fatta per il leader del Mondiale. Intanto sorpassi e contro sorpassi nel gruppetto per il podio

    11:31

  16. GIRO 15. Quiles se ne va in fuga. Ora sì che le gomme fanno le differenza: Quiles con 1''4 di vantaggio su Almansa a 5 giri dalla fine

    11:30

  17. GIRO 15. Carpe davanti a Salmela, Munoz, Perrone e occhio che Uriarte può rientrare. Questa la situazione per il 3° posto

    11:29

  18. GIRO 15. GUADAGNA QUILES. Nell'ultimo giro, il leader del Mondiale sta cercando di andare in fuga. 9 decimi di vantaggio su Almansa.

    11:29

  19. GIRO 14. Carpe si prende il 3° posto passando Perrone e Salmela. Sta volando lo spagnolo che non vuole lasciare troppo vantaggio in classifica a Quiles

    11:28

  20. GIRO 14. Diventano 4 i secondi di vantaggio del duo Quiles-Almansa sul quartetto alle loro spalle. Perrone, Salmela, Carpe e Munoz in lotta per il 3° posto. Tagliato fuori Uriarte che ha 7 decimi di ritardo da questo quartetto

    11:27

  22. GIRO 13. 1'45''8 per Almansa che registra il miglior giro della gara. Ecco come ha fatto a raggiungere Quiles.

    11:25

  23. GIRO 12. Munoz e Carpe rientrano su Perrone e Salmela. Diventa un quartetto a caccia del 3° posto di questo GP d'Ungheria

    11:24

  24. GIRO 12. Due di testa perché Almansa è tornato sotto a Quiles. Niente fuga per il leader del Mondiale

    11:24

  25. GIRO 12. E Perrone scavalca Salmela prendendosi il 3° posto. I due sono scivolati a 2''5 di ritardo dai due di testa

    11:23

  26. GIRO 11. Munoz sta cercando di rientrare su Salmela e Perrone. 4 decimi di ritardo per lui

    11:23

  28. GIRO 11. Aumentano i distacchi. Quiles con 4 decimi di vantaggio su Almansa. A 1''7 scivolano Salmela e Perrone. A 8 decimi dal podio Munoz che resta davanti a Carpe. Si è staccato invece Uriarte.

    11:22

  29. GIRO 10. A TERRA ANCHE CARRARO. Finisce la gara di Nicola Carraro.

    11:21

  30. GIRO 10. Salmela e Perrone non guadagnano su Almansa: 1''3 di ritardo per loro. Così come Munoz non riesce a seminare Carpe e Uriarte e si trova a 1'' dal duo che sta lottando per il podio

    11:20

  31. GIRO 10. Giro veloce di Quiles che registra un bel 1'45''87. E Almansa scivola a 5 decimi dal leader del Mondiale

    11:20

  32. GIRO 9. Quiles prova a distanziare Almansa. 3 decimi di vantaggio per lui

    11:18

  34. GIRO 8. Quiles e Almansa non scappano via comunque. Il duo Salmela-Perrone a 7 decimi. Poi Carpe, Munoz e Uriarte a 1''3 dal podio

    11:16

  35. GIRO 7. SORPASSO IN TESTA. Quiles passa Almansa al primo tentativo. Vediamo se l'autore della pole risponde presente con un contro sorpasso

    11:15

  36. GIRO 7. Quiles tallona Almansa e vuole provare il sorpasso, anche perché ha visto che dietro stanno rientrando

    11:15

  37. GIRO 7. Almansa e Quiles con 5 decimi di vantaggio su Salmela e Perrone. A 1''4 il gruppetto Carpe, Munoz e Uriarte. Poi tutti gli altri staccati

    11:14

  38. GIRO 6. Almansa e Quiles stanno andando meno forte di prima: hanno già problemi di usura delle gomme? Stanno rientrando Salmela e Perrone

    11:13

  40. GIRO 6. Almansa sempre in testa, con Quiles che lo tallona. Poi Salmela e Perrone a 7 decimi. E ancora Carpe, Uriarte, Munoz, Cruces, Rios e Ogura a chiudere la top 10. Adrian Fernandez e Kelso fuori dalla top 10

    11:12

  41. GIRO 5. Nel gruppo con Carpe e Uriarte si è accodato anche David Munoz, anche lui partito dalle retrovie

    11:11

  42. GIRO 5. Carpe rimonta fino al 5° posto passando Uriarte e, ora, punta al duo Salmela e Perrone.

    11:10

  43. GIRO 4. Salmela passa Perrone e si prende il 3° posto, ma continuano a perdere dal duo di testa. 9 decimi di ritardo per loro.

    11:09

  44. GIRO 4. Ma non c'è più un quartetto in realtà davanti. Almansa e Quiles hanno dato un po' di gas, facendo scivolare Perrone e Salmela a 7 decimi

    11:09

  46. GIRO 3. Continua a guadagnare Carpe che risale al 6° posto e ora prova a conquistare la scia di Uriarte. 1''168 di ritardo per loro dal quartetto di testa

    11:08

  47. GIRO 3. Longo lap scontato per Pratama che scivola al 10° posto

    11:08

  48. GIRO 3. Si forma un quartetto in testa. Almansa e Quiles attaccati, ma ci sono anche Perronee e Salmela. Uriarte conduce il gruppo dietro a oltre 1'' di ritardo

    11:07

  49. GIRO 2. Bella rimonta di Carpe che ora si trova in 8a posizione, dopo aver recuperato ben 8 posizioni dopo la partenza

    11:06

  50. GIRO 2. Almansa in testa davanti a Quiles e Perrone. Poi Salamela, Uriarte, Pratama, Rios, Carpe, Cruces e Buchanan.

    11:06

  52. GIRO 1. A terra anche Danish, Moodley e Esteban. Che disastro in questo avvio

    11:05

  53. GIRO 1. GUIDO PINI A TERRA. Out dalla corsa l'italiano che è finito a terra dopo le prime curve. Pazzesco

    11:04

  54. SI PARTE!!! Almansa resta in testa davanti a Quiles, larghissimo Morelli

    11:04

  55. LA CLASSIFICA - 1. Maximo Quiles 145 punti; 2. Alvaro Carpe 95; 3. Veda Pratama 71; 4. Marco Morelli 68; 5. Valentin Perrone 60; 6. Brian Uriarte 59; 7. David Almansa 56; 8. David Munoz 52; 9. Guido Pini 48; 10. Hakim Danish 48.

    11:03

  56. GRIGLIA DI PARTENZA - Prima fila: David Almansa (KTM), Máximo Quiles (KTM), Brian Uriarte (KTM). Seconda fila: Valentin Perrone (KTM), Jesús Ríos (Honda), Rico Salmela (KTM). Terza fila: Marco Morelli (KTM), Adrián Cruces (KTM), Veda Pratama (Honda). Quarta fila: Joel Kelso (Honda), Adrián Fernández (Honda), Casey O'Gorman (Honda).

    11:02

  58. ALMANSA IN POLE - 1'45''686 per David Almansa, ancora in pole dopo averla conquistata al Mugello settimana scorsa. Questa volta, però, il pilota della KTM sarà regolarmente in pista. In Italia, infatti, il pilota spagnolo non poté gareggiare a causa della febbre che l’aveva colpito nella notte.

    10:57

  59. Buona domenica a tutti gli appassionati di MotoGP e benvenuti al GP d'Ungheria, 8° appuntamento del Mondiale 2026.

    10:46

La Moto3 torna in pista per il GP di Ungheria, ottavo appuntamento del Mondiale 2026. La classifica piloti è attualmente così composta:

  1. Maximo Quiles (140 pt.)
  2. Alvaro Carpe (75 pt.)
  3. Marco Morelli (65 pt.)
  4. Veda Pratama (63 pt.)
  5. Valentin Perrone (60 pt.)

Terza pole in stagione per Almansa al termine di una qualifica molto complicata, con tante cadute e lunghe soste ai box. In prima fila anche Quiles, leader del Mondiale, e Uriarte. Indietro gli italiani: 15° Bertelle (che dovrà scontare anche un long lap penalty), 16° Pini, 25° Carraro. Il Gran Premio di Ungheria si disputa sul Circuito di Balaton Park. Sono previsti 20 giri. Partenza in programma alle 11.00 di domenica 7 giugno.

Diretta live GP Ungheria Moto3 al Balaton Park Fonte: ANSA

Posizioni

  1. Máximo Quiles
    CFMOTO Gaviota Aspar Team
  2. David Almansa
    Liqui Moly Dynavolt Intact GP
  3. Alvaro Carpe
    Red Bull KTM Ajo
  4. Brian Uriarte
    Red Bull KTM Ajo
  5. Rico Salmela
    Red Bull KTM Tech3
  6. Adrian Cruces
    CIP Green Power
  7. Marco Morelli
    CFMOTO Gaviota Aspar Team
  8. Jesus Rios
    Rivacold Snipers Team
  9. Casey O'Gorman
    Sic58 Squadra Corse
  10. Adrian Fernandez
    Leopard Racing
  11. Scott Ogden
    CIP Green Power
  12. Joel Kelso
    GRYD - Mlav Racing
  13. Joel Esteban
    LevelUp - MTA
  14. Cormac Buchanan
    CODE Motorsports
  15. Matteo Bertelle
    LevelUp - MTA
  16. Veda Pratama
    Honda Team Asia
  17. Ryusei Yamanaka
    AEON Credit - MT Helmets - MSI
  18. Eddie O'Shea
    GRYD - Mlav Racing
  19. Leo Rammerstorfer
    Sic58 Squadra Corse
  20. Zen Mitani
    Honda Team Asia
  21. David Munoz
    Liqui Moly Dynavolt Intact GP
    RITIRATO
  22. Valentin Perrone
    Red Bull KTM Tech3
    RITIRATO
  23. Hakim Danish
    AEON Credit - MT Helmets - MSI
    RITIRATO
  24. Nicola Carraro
    Rivacold Snipers Team
    RITIRATO
  25. Ruché Moodley
    CODE Motorsports
    RITIRATO
  26. Guido Pini
    Leopard Racing
    RITIRATO
Hungarian GP - Balaton Park 07/06/2026
Balaton Park

Altri dati:

  • Ora inizio: 11:00
  • Circuito: Balaton Park
  • Città: Balatonfőkajar
  • Nazione: Ungheria
  • Numero di giri: 20
  • Lunghezza giro: 4.08 KM
  • Lunghezza gara: 81.5 KM

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