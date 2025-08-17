Virgilio Sport
Moto3, GP Austria diretta LIVE:

Il racconto in diretta del GP d'Austria, tredicesimo appuntamento del Mondiale 2025 di Moto3. Si corre sul Circuito di Spielberg. Sono previsti 20 giri. Partenza in programma alle 11.00 di domenica 17 agosto 2025

Ultimo aggiornamento:

Il racconto della gara

  1. Grazie per aver seguito la diretta scritta della gara di Moto3 del GP d'Austria, arrivederci al GP di Ungheria tra sette giorni.

    11:49

  2. Rueda continua a guidare la classifica generale con 239 punti, Piqueras rosicchia qualcosa ma resta a 71 lunghezze di ritardo. Munoz è terzo con 139 punti, gli stessi di Quiles e Carpe.

    11:48

  4. Gara palpitante al Red Bull Ring con Quiles che fa il bello e il cattivo tempo, finendo poi quarto in un finale concitato. La vittoria va a Angel Piqueras sul giapponese Yamanaka e Munoz, bravissimo a risalire dalla 14esima posizione. Rueda si salva agguantando coi denti un prezioso quinto posto che limita i danni in ottica mondiale. Dennis Foggia chiude settimo ma viene retrocesso in tredicesima per non aver scontato una long-lap penalty. Il migliore degli italiani diventa quindi Pini, nono.

    11:43

  5. BANDIERA A SCACCHI! Vince Piqueras su Yamanaka e Munoz, quarto posto per Quiles davanti a Rueda che ha infilato Furusato all'ultima curva. Settimo posto per Dennis Foggia, decimo per Pini.

    11:37

  6. ULTIMO GIRO! Occasionissima per Piqueras in ottica mondiale visto il sesto posto di Rueda.

    11:36

  7. GIRO 18. CONTATTO MUNOZ-QUILES! Ne approfitta Piqueras per andare in testa alla corsa ma è bagarre totale tra i sei al comando!

    11:35

  8. GIRO 17. Quiles si riporta in testa ma Furusato e Munoz hanno approfittato del giro lento di Perrone per agganciare la testa della corsa.

    11:34

  10. GIRO 16. Errore di Quiles che viene passato da Perrone. Dietro sbaglia anche Fernandez che finisce in settima posizione, ora a inseguire i piloti di testa c'è Furusato.

    11:32

  11. GIRO 15. Piqueras passa Perrone e Yamanaka portandosi al secondo posto. Quiles ne approfitta per guadagnare un decimo e mezzo sullo spagnolo.

    11:30

  12. GIRO 14. Quiles torna a guidare solidamente la gara, l'ultimo del gruppo di testa è Piqueras con nove decimi su Fernandez che si è scrollato di dosso tutti gli altri. Rueda intanto è nono, subito dietro a Dennis Foggia.

    11:30

  13. GIRO 13. QUILES! Lo spagnolo va lungo alla curva 1 poi si riprende la testa della corsa con un sorpasso doppio su Piqueras e Perrone. Fernandez approfitta della bagarre per portarsi a meno di un secondo dai quattro al comando.

    11:27

  14. GIRO 12. Yamanaka non sembra riuscire a tenere la coda di Perrone, Fernandez ora intravede la possibilità di agguantare il quarto posto.

    11:25

  16. GIRO 11. Quiles prova ancora a scappare ma Piqueras, Perrone e Yamanaka resistono nella sua scia. Fernandez intanto è scatenato alle loro spalle e si è portato a 1"3 dal giapponese che chiude il gruppetto di testa.

    11:24

  17. GIRO 10. Track limits warning per Quiles che sta dando tutto per trainare il gruppetto al comando ed evitare il rientro di Fernandez e degli altri.

    11:22

  18. GIRO 9. Quiles torna in testa e evita che il gruppo in fuga perda altri decimi.

    11:21

  19. GIRO 8. Yamanaka rimane al comando su Quiles e Piqueras. Il gruppo dietro, tirato da Fernandez è arrivato a 1"6 dal gruppetto di testa. Rueda intanto si è portato in sesta posizione.

    11:19

  20. GIRO 7. Yamanaka va al comando ma rallenta nettamente l'andatura rispetto a quella imposta da Quiles, gli inseguitori ne approfittano per portarsi a 1"7.

    11:17

  22. GIRO 6. Altro supergiro di Quiles, intanto dietro c'è Fernandez a fare l'andatura ma i secondi di distacco da Perrone sono più di due.

    11:15

  23. GIRO 5. Giro veloce di Quiles che continua a fare gara di testa. Nel gruppo di Foggia sta risalendo molto bene Munoz che potrebbe aiutare tutti a riprendere i quattro davanti.

    11:14

  24. GIRO 4. Ritmo forsennato imposto da Quiles, Yamanaka, Piqueras e Perrone resistono nella sua scia mentre non sembra esserci nulla da fare per Foggia che continua a perdere terreno. Difficoltà enormi per il leader del mondiale Rueda che staziona in decima posizione. Occasione d'oro per Piqueras per recuperare punti in classifica.

    11:11

  25. GIRO 3. Prove di fuga per Quiles che mette un paio di decimi tra sé e i compagni di fuga. Foggia non riesce ad agganciarsi al trenino e per ora rimane quinto a mezzo secondo da Perrone.

    11:08

  26. GIRO 2. Si è formato un quartetto al comando con Quiles, Yamanaka, Perrone e Piqueras.

    11:07

  28. GIRO 1. Scatenato Quiles che passa prima Perrone e poi Piqueras sul dritto finale portandosi al comando.

    11:05

  29. PARTITI! Piqueras infila Perrone alla prima staccata e tiene nell'incrocio successivo. Sale in terza posizione Quiles mentre Foggia è finito in sesta posizione.

    11:04

  30. Giro di ricognizione in corso, manca pochissimo al via della gara!

    11:01

  31. Si corre sulla distanza di 20 giri, il cielo sopra il Red Bull Ring è leggermente nuvoloso ma non sembra esserci il rischio pioggia.

    10:56

  32. Dopo 12 appuntamenti, Rueda guida la classifica mondiale con 228 punti, al secondo posto c'è Piqueras con 143, subito dietro troviamo Carpe con 133, poi Quiles con 126 e Munoz con 123.

    10:50

  34. Prima pole position in carriera per l'argentino Valentin Perrone che nelle prove ufficiali di ieri ha preceduto lo spagnolo Angel Piqueras e il giapponese Ryusei Yamanaka. Quarto posto per Dennis Foggia che proverà a giocarsi da subito le proprie carte. Solo ottavo il leader del mondiale José Antonio Rueda ma pronto alla rimonta per non far avvicinare Piqueras in classifica generale.

    10:48

  35. Buongiorno e benvenuti alla diretta scritta della gara di Moto3 del GP d'Austria.

    10:43

La Moto3 torna in pista per il GP d’Austria, tredicesimo appuntamento del Mondiale 2025. La classifica piloti è attualmente così composta:

  1. Jose Rueda (228 pt.)
  2. Angel Piqueras (143 pt.)
  3. Alvaro Carpe (133 pt.)
  4. Maximo Quiles (126 pt.)
  5. David Munoz (123 pt.)

Valentin Perrone conquista la prima pole position della sua carriera, terminando il Q2 davanti ad Angel Piqueras e Ryusei Yamanaka. Quarto è Dennis Foggia, mentre chiude la Top 5 Maximo Quiles. 11° Guido Pini, 18° Nicola Carraro, mentre Riccardo Rossi e Stefano Nepa sono solo 21° e 22°. Il Gran Premio d’Austria si disputa sul Circuito di Spielberg. Sono previsti 20 giri. Partenza in programma alle 11.00 di domenica 17 agosto 2025. Questa la griglia di partenza, sulla base dei risultati maturati in qualifica:

1 Valentin Perrone KTM 1:39.938
2 Angel Piqueras KTM +0.046
3 Ryusei Yamanaka KTM +0.146
4 Dennis Foggia KTM +0.152
5 Maximo Quiles KTM +0.179
6 Adrian Fernandez Honda +0.326
7 Alvaro Carpe KTM +0.415
8 José Antonio Rueda KTM +0.463
9 David Almansa Honda +0.510
10 Joel Kelso KTM +0.530
11 Guido Pini KTM +0.587
12 Jacob Roulstone KTM +0.652
13 Scott Ogden KTM +0.663
14 David Muñoz KTM +0.712
15 Taiyo Furusato Honda +0.728
16 Marcos Uriarte KTM +0.801
17 Cormac Buchanan KTM +1.189
18 Nicola Carraro Honda +1.696

Moto3, GP Austria diretta LIVE: Fonte: ANSA

Ordine di arrivo

  1. Angel Piqueras
    MT Helmets - MSI
    00:33:36.516
  2. Ryusei Yamanaka
    MT Helmets - MSI
    +00:00:00.096
  3. David Munoz
    Liqui Moly Dynavolt Intact GP
    +00:00:00.171
  4. Máximo Quiles
    CFMOTO Valresa Aspar Team
    +00:00:00.250
  5. Jose Antonio Rueda
    Red Bull KTM Ajo
    +00:00:00.541
  6. Taiyo Furusato
    Honda Team Asia
    +00:00:00.625
  7. Valentin Perrone
    Red Bull KTM Tech 3
    +00:00:01.851
  8. Adrian Fernandez
    Leopard Racing
    +00:00:02.141
  9. Guido Pini
    Liqui Moly Dynavolt Intact GP
    +00:00:02.194
  10. Alvaro Carpe
    Red Bull KTM Ajo
    +00:00:04.181
  11. Joel Kelso
    MTA Team
    +00:00:04.204
  12. David Almansa
    Leopard Racing
    +00:00:04.256
  13. Dennis Foggia
    CFMOTO Valresa Aspar Team
    +00:00:04.691
  14. Jacob Roulstone
    Red Bull KTM Tech 3
    +00:00:05.331
  15. Scott Ogden
    CIP Green Power
    +00:00:09.374
  16. Marcos Uriarte
    GRYD - Mlav Racing
    +00:00:21.633
  17. Ruché Moodley
    DENSSI Racing - BOE
    +00:00:21.745
  18. Casey O'Gorman
    Sic58 Squadra Corse
    +00:00:21.874
  19. Riccardo Rossi
    Rivacold Snipers Team
    +00:00:24.331
  20. Nicola Carraro
    Rivacold Snipers Team
    +00:00:27.288
  21. Eddie O'Shea
    GRYD - Mlav Racing
    +00:00:35.518
  22. Arbi Aditama
    Honda Team Asia
    +00:00:35.571
  23. Noah Dettwiler
    CIP Green Power
    +00:00:35.642
  24. Stefano Nepa
    Sic58 Squadra Corse
    +00:00:43.591
  25. Vicente Perez
    GRYD - Mlav Racing
    RITIRATO
  26. Cormac Buchanan
    DENSSI Racing - BOE
    RITIRATO
Austrian GP - Red Bull Ring 17/08/2025
Red Bull Ring

Altri dati:

  • Ora inizio: 11:00
  • Circuito: Red Bull Ring
  • Città: Spielberg
  • Nazione: Austria
  • Numero di giri: 20
  • Lunghezza giro: 4.35 KM
  • Lunghezza gara: 86.96 KM

