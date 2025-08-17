Moto3, GP Austria diretta LIVE:

Il racconto della gara

Prima pole position in carriera per l'argentino Valentin Perrone che nelle prove ufficiali di ieri ha preceduto lo spagnolo Angel Piqueras e il giapponese Ryusei Yamanaka. Quarto posto per Dennis Foggia che proverà a giocarsi da subito le proprie carte. Solo ottavo il leader del mondiale José Antonio Rueda ma pronto alla rimonta per non far avvicinare Piqueras in classifica generale.

PARTITI! Piqueras infila Perrone alla prima staccata e tiene nell'incrocio successivo. Sale in terza posizione Quiles mentre Foggia è finito in sesta posizione.

GIRO 2. Si è formato un quartetto al comando con Quiles, Yamanaka, Perrone e Piqueras.

GIRO 3. Prove di fuga per Quiles che mette un paio di decimi tra sé e i compagni di fuga. Foggia non riesce ad agganciarsi al trenino e per ora rimane quinto a mezzo secondo da Perrone.

GIRO 8. Yamanaka rimane al comando su Quiles e Piqueras. Il gruppo dietro, tirato da Fernandez è arrivato a 1"6 dal gruppetto di testa. Rueda intanto si è portato in sesta posizione.

GIRO 10. Track limits warning per Quiles che sta dando tutto per trainare il gruppetto al comando ed evitare il rientro di Fernandez e degli altri.

GIRO 11. Quiles prova ancora a scappare ma Piqueras, Perrone e Yamanaka resistono nella sua scia. Fernandez intanto è scatenato alle loro spalle e si è portato a 1"3 dal giapponese che chiude il gruppetto di testa.

GIRO 14. Quiles torna a guidare solidamente la gara, l'ultimo del gruppo di testa è Piqueras con nove decimi su Fernandez che si è scrollato di dosso tutti gli altri. Rueda intanto è nono, subito dietro a Dennis Foggia.

GIRO 15. Piqueras passa Perrone e Yamanaka portandosi al secondo posto. Quiles ne approfitta per guadagnare un decimo e mezzo sullo spagnolo.

GIRO 17. Quiles si riporta in testa ma Furusato e Munoz hanno approfittato del giro lento di Perrone per agganciare la testa della corsa.

GIRO 18. CONTATTO MUNOZ-QUILES! Ne approfitta Piqueras per andare in testa alla corsa ma è bagarre totale tra i sei al comando!

BANDIERA A SCACCHI! Vince Piqueras su Yamanaka e Munoz, quarto posto per Quiles davanti a Rueda che ha infilato Furusato all'ultima curva. Settimo posto per Dennis Foggia, decimo per Pini.

Gara palpitante al Red Bull Ring con Quiles che fa il bello e il cattivo tempo, finendo poi quarto in un finale concitato. La vittoria va a Angel Piqueras sul giapponese Yamanaka e Munoz, bravissimo a risalire dalla 14esima posizione. Rueda si salva agguantando coi denti un prezioso quinto posto che limita i danni in ottica mondiale. Dennis Foggia chiude settimo ma viene retrocesso in tredicesima per non aver scontato una long-lap penalty. Il migliore degli italiani diventa quindi Pini, nono.

Rueda continua a guidare la classifica generale con 239 punti, Piqueras rosicchia qualcosa ma resta a 71 lunghezze di ritardo. Munoz è terzo con 139 punti, gli stessi di Quiles e Carpe.

Valentin Perrone conquista la prima pole position della sua carriera, terminando il Q2 davanti ad Angel Piqueras e Ryusei Yamanaka. Quarto è Dennis Foggia, mentre chiude la Top 5 Maximo Quiles. 11° Guido Pini, 18° Nicola Carraro, mentre Riccardo Rossi e Stefano Nepa sono solo 21° e 22°. Il Gran Premio d'Austria si disputa sul Circuito di Spielberg. Sono previsti 20 giri. Partenza in programma alle 11.00 di domenica 17 agosto 2025. Questa la griglia di partenza, sulla base dei risultati maturati in qualifica:

1 Valentin Perrone KTM 1:39.938 2 Angel Piqueras KTM +0.046 3 Ryusei Yamanaka KTM +0.146 4 Dennis Foggia KTM +0.152 5 Maximo Quiles KTM +0.179 6 Adrian Fernandez Honda +0.326 7 Alvaro Carpe KTM +0.415 8 José Antonio Rueda KTM +0.463 9 David Almansa Honda +0.510 10 Joel Kelso KTM +0.530 11 Guido Pini KTM +0.587 12 Jacob Roulstone KTM +0.652 13 Scott Ogden KTM +0.663 14 David Muñoz KTM +0.712 15 Taiyo Furusato Honda +0.728 16 Marcos Uriarte KTM +0.801 17 Cormac Buchanan KTM +1.189 18 Nicola Carraro Honda +1.696