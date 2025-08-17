Moto3, GP Austria diretta LIVE:

La Moto3 torna in pista per il GP d’Austria, tredicesimo appuntamento del Mondiale 2025. La classifica piloti è attualmente così composta:
- Jose Rueda (228 pt.)
- Angel Piqueras (143 pt.)
- Alvaro Carpe (133 pt.)
- Maximo Quiles (126 pt.)
- David Munoz (123 pt.)
Valentin Perrone conquista la prima pole position della sua carriera, terminando il Q2 davanti ad Angel Piqueras e Ryusei Yamanaka. Quarto è Dennis Foggia, mentre chiude la Top 5 Maximo Quiles. 11° Guido Pini, 18° Nicola Carraro, mentre Riccardo Rossi e Stefano Nepa sono solo 21° e 22°. Il Gran Premio d’Austria si disputa sul Circuito di Spielberg. Sono previsti 20 giri. Partenza in programma alle 11.00 di domenica 17 agosto 2025. Questa la griglia di partenza, sulla base dei risultati maturati in qualifica:
|1
|Valentin Perrone
|KTM
|1:39.938
|2
|Angel Piqueras
|KTM
|+0.046
|3
|Ryusei Yamanaka
|KTM
|+0.146
|4
|Dennis Foggia
|KTM
|+0.152
|5
|Maximo Quiles
|KTM
|+0.179
|6
|Adrian Fernandez
|Honda
|+0.326
|7
|Alvaro Carpe
|KTM
|+0.415
|8
|José Antonio Rueda
|KTM
|+0.463
|9
|David Almansa
|Honda
|+0.510
|10
|Joel Kelso
|KTM
|+0.530
|11
|Guido Pini
|KTM
|+0.587
|12
|Jacob Roulstone
|KTM
|+0.652
|13
|Scott Ogden
|KTM
|+0.663
|14
|David Muñoz
|KTM
|+0.712
|15
|Taiyo Furusato
|Honda
|+0.728
|16
|Marcos Uriarte
|KTM
|+0.801
|17
|Cormac Buchanan
|KTM
|+1.189
|18
|Nicola Carraro
|Honda
|+1.696