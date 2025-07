Moto3, Gp Repubblica Ceca diretta LIVE Brno

Cronaca in diretta

La Moto3 torna in pista con il GP della Repubblica Ceca, dodicesimo appuntamento del Mondiale 2025. La classifica piloti è attualmente così composta:

José Rueda (203 pt.) Angel Piqueras (130 pt.) Alvaro Carpe (129 pt.) Joel Kelso (110 pt.) David Munoz (107 pt.)

Con un incredibile ultimo giro il rookie toscano Guido Pini conquista la sua prima pole position. Il leader iridato José Antonio Rueda partirà invece dal secondo posto. Grande delusione per David Munoz, terzo ma costretto a scattare dal fondo per aver rallentato i piloti in prequalifica. Ottimo 6° posto per l’altro superstite italiano Dennis Foggia. Il Gran Premio della Repubblica Ceca si disputa sul Circuito di Brno. Sono previsti 18 giri. Partenza in programma alle 11.00 di domenica 20 luglio. Questa la griglia di partenza, sulla base dei risultati maturati in qualifica:

1 Guido Pini KTM 2:05.019 2 José Antonio Rueda KTM +0.026 3 David Muñoz* KTM +0.038* 4 David Almansa Honda +0.072 5 Maximo Quiles KTM +0.156 6 Dennis Foggia KTM +0.169 7 Valentin Perrone KTM +0.251 8 Adrian Fernandez Honda +0.375 9 Marco Morelli KTM +0.557 10 Angel Piqueras KTM +0.582 11 Marcos Uriarte KTM +0.611 12 Scott Ogden KTM +0.836 13 Nicola Carraro Honda +0.918 14 Alvaro Carpe KTM +1.113 15 Noah Dettwiler KTM +1.240 16 Jacob Roulstone KTM +1.535 17 Joel Kelso KTM Nessun giro 18 Ryusei Yamanaka Honda Nessun giro

*Munoz partirà dal fondo dello schieramento