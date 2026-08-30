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MOTO MOTO3 LIVE

Moto3, la diretta del GP di Aragona sul Circuito di Aragon. Live

Il racconto in diretta del GP di Aragona, tredicesimo appuntamento del Mondiale 2026 di Moto3. Si corre sull'omonimo circuito. Sono previsti 17 giri. Partenza in programma alle 11.00 di domenica 30 agosto 2026

Aggiornamento:

Il racconto della gara

  1. Grazie per aver seguito la diretta scritta del GP di Aragona e arrivederci al 13 settembre per il GP di San Marini e della Riviera di Rimini a Misano Adriatico.

    11:43

  2. Quiles allunga ulteriormente in classifica, ora sono 97 i punti di vantaggio su Carpe, 102 quelli su Almansa e 118 su Uriarte.

    11:42

  4. Settima vittoria stagionale per Maximo Quiles, la decima assoluta in Moto3.

    11:39

  5. Il leader del Mondiale torna dopo aver saltato Siverstone e lo fa in grande stile, strappando la vittoria a un caparbio Almansa che aveva guidato a lungo. Terzo posto per Morelli che porta la seconda moto del team Aspar sul podio.

    11:39

  6. BANDIERA A SCACCHI! Quiles allunga durante l'ultimo giro e batte Almansa e Morelli. Carpe chiude quarto davanti a Uriarte, Cruces, O'Gorman, Perrone, Fernandez e Bertelle.

    11:37

  7. ULTIMO GIRO! Almansa si riaggancia a Quiles e saranno loro due a giocarsi la vittoria!

    11:35

  8. GIRO 16. Errore di Quiles che riesce però a tenere i tre decimi di vantaggio su Almansa. Più staccato Morelli che non sembra in gradi di lottare per la vittoria.

    11:35

  10. GIRO 15. Almansa non ci sta e si riporta a tre decimi da Quiles. Si stacca invece Carpe, ora a sei decimi da Morelli.

    11:33

  11. GIRO 14. Errore di Carpe che danneggia anche Almansa e Morelli. Quiles ne approfitta per scappare via con otto decimi di vantaggio.

    11:31

  12. GIRO 13. Errore di Quiles alla curva 15, ne approfitta subito Almansa per mettersi davanti. Sorpasso anche di Morelli su Carpe. Gara che si accende improvvisamente.

    11:29

  13. GIRO 12. Quiles approfitta delle scaramucce tra Almansa e Carpe per provare la fuga con una manciata di decimi di margine.

    11:27

  14. GIRO 11. Carpe passa Almansa e si porta alle spalle di Quiles, inizia la bagarre tra i piloti al comando della gara.

    11:25

  16. GIRO 10. Quiles infila Almansa e si porta a condurre per la prima volta nella gara. Carpe rimane attaccato ai due mentre Morelli sembra essere al gancio.

    11:23

  17. GIRO 9. Gara purtroppo anonima per gli italiani con Pini dodicesimo, subito davanti a Bertelle.

    11:21

  18. GIRO 8. Quattro davanti a metà gara: Almansa, Quiles, Carpe e Morelli. Uriarte ha perso qualcosina ed è a tre secondi dalla vetta.

    11:20

  19. GIRO 7. Torna sotto Morelli che si aggancia all'ex trio di testa. Dietro c'è Uriarte a guidare il gruppone ma i secondi di ritardo dalla testa sono due e mezzo.

    11:17

  20. GIRO 6. Quiles marca stretto Almansa e sembra averne di più rispetto al poleman. Carpe rimane lì agganciato mentre Morelli è tornato a tre decimi di ritardo.

    11:16

  22. GIRO 5. Giro veloce di Morelli, record in gara ad Aragon, e gap dal trio di testa ridotto a due decimi.

    11:14

  23. GIRO 4. Uriarte sconta la long-lap penalty e finisce in decima posizione. Morelli intanto sta ricucendo sui tre davanti, ora distanti cinque decimi.

    11:12

  24. GIRO 3. Sono quattro ora a provare la fuga: Almansa, Quiles, Uriarte e Carpe. Il primo degli inseguitori è Morelli che si sta trascinando dietro una manciata di piloti. Caduta rovinosa intanto per Buchanan alla 11, portato fuori in barella.

    11:10

  25. GIRO 3. C'è sempre Almansa al comando, davanti a Quiles e Uriarte che ora potrà scontare la long-lap penalty.

    11:08

  26. GIRO 2. Si è formato un gruppetto di sei piloti davanti con Almansa, Quiles, Morelli, Uriarte, Carpe e Cruces. Pessimo avvio invece per Bertelle, finito in undicesima posizione.

    11:06

  28. PARTITI! Almansa tiene la testa davati a Quiles e Morelli. Uriarte si porta al quarto posto ma ha un long-lap da scontare.

    11:05

  29. Warm-up lap in corso, manca pochissimo al via della gara.

    11:02

  30. In classifica generale guida Quiles con 231 punti, al secondo posto c'è 146, poi Almansa con 134. Uriarte e Morelli completano la top 5.

    10:56

  31. Pole position per il padrone di casa David Almansa, capace di beffare Morelli e Quiles, al rientro dall'infortunio, per soli 33 e 43 millesimi. Quarto posto per il nostro Bertelle, con la seconda fila completata da Cruces e Uriarte.

    10:55

  32. Buongiorno e benvenuti alla diretta scritta del GP di Aragona della classe Moto3.

    10:51

La Moto3 torna in pista per il GP di Aragona, tredicesimo appuntamento del Mondiale 2026. La classifica piloti è attualmente così composta:

  1. Maximo Quiles (231 pt.)
  2. Alvaro Carpe (146 pt.)
  3. David Almansa (134 pt.)
  4. Brian Uriarte (127 pt.)
  5. Marco Morelli (115 pt.)

Il Gran Premio di Aragona si disputa sull’omonimo circuito. Sono previsti 17 giri. Partenza in programma alle 11.00 di domenica 30 agosto 2026.

Nelle qualifiche pole per David Almansa, che sul finale ha beffato il fresco di ritorno da un infortunio Maximo Quiles. L’attuale leader di campionato ha salvato la prima fila, sebbene scatterà dalla terza casella, dietro l’italo-argentino Marco Morelli. Come avvenuto in MotoGP, anche in Moto2 abbiamo avuto il nuovo record di categoria per la pista, firmato da Almasa in 1:56.347. Quarto posto per il migliore degli italiani, Matteo Bertelli.

Questa la griglia di partenza, sulla base dei risultati maturati in qualifica:

Pos. Pilota Moto Tempo / Distacco
1 David Almansa KTM 1:56.347
2 Marco Morelli KTM +0.033
3 Maximo Quiles KTM +0.043
4 Matteo Bertelle KTM +0.259
5 Adrian Cruces KTM +0.266
6 Brian Uriarte KTM +0.297
7 Alvaro Carpe KTM +0.323
8 Adrian Fernandez Honda +0.380
9 Valentin Perrone KTM +0.443
10 Jesus Rios Honda +0.491
11 Guido Pini Honda +0.567
12 Rico Salmela KTM +0.622
13 Hakim Danish KTM +0.705
14 Casey O’Gorman Honda +0.720
15 Joel Kelso Honda +0.783
16 Cornac Buchanan KTM +0.942
17 David Gonzalez KTM +1.447
18 Joel Esteban KTM /

Moto3, la diretta del GP di Aragona sul Circuito di Aragon. Live Fonte: ANSA

Ordine di arrivo

  1. Maximo Quiles
    CFMOTO Aspar Team
    00:33:15.478
  2. David Almansa
    Liqui Moly Dynavolt Intact GP
    +00:00:00.264
  3. Marco Morelli
    CFMOTO Aspar Team
    +00:00:00.715
  4. Alvaro Carpe
    Red Bull KTM Ajo
    +00:00:02.900
  5. Brian Uriarte
    Red Bull KTM Ajo
    +00:00:06.040
  6. Adrian Cruces
    CIP Green Power
    +00:00:11.373
  7. Casey O'Gorman
    Sic58 Squadra Corse
    +00:00:11.509
  8. Valentin Perrone
    Red Bull KTM Tech3
    +00:00:11.841
  9. Guido Pini
    Leopard Racing
    +00:00:11.963
  10. Adrian Fernandez
    Leopard Racing
    +00:00:12.211
  11. Matteo Bertelle
    LevelUp - MTA
    +00:00:12.322
  12. Hakim Danish
    AEON Credit - MT Helmets - MSI
    +00:00:14.284
  13. Joel Kelso
    GRYD Racing
    +00:00:16.121
  14. Eddie O'Shea
    GRYD Racing
    +00:00:22.903
  15. Scott Ogden
    CIP Green Power
    +00:00:24.429
  16. Joel Esteban
    LevelUp - MTA
    +00:00:24.366
  17. Leo Rammerstorfer
    Sic58 Squadra Corse
    +00:00:24.545
  18. David Gonzalez
    Liqui Moly Dynavolt Intact GP
    +00:00:24.802
  19. Ruché Moodley
    CODE Motorsports
    +00:00:24.977
  20. Veda Pratama
    Honda Team Asia
    +00:00:30.034
  21. Ryusei Yamanaka
    AEON Credit - MT Helmets - MSI
    +00:00:30.076
  22. Rico Salmela
    Red Bull KTM Tech3
    +00:00:40.965
  23. Zen Mitani
    Honda Team Asia
    +00:00:46.057
  24. Jesus Rios
    Rivacold Snipers Team
    RITIRATO
  25. Cormac Buchanan
    CODE Motorsports
    RITIRATO
  26. Nicola Carraro
    Rivacold Snipers Team
    RITIRATO
Aragon GP - Motorland Aragon 30/08/2026
Motorland Aragon

Altri dati:

  • Ora inizio: 11:00
  • Circuito: Motorland Aragon
  • Città: Alcaniz
  • Nazione: Spagna
  • Numero di giri: 17
  • Lunghezza giro: 5.08 KM
  • Lunghezza gara: 86.31 KM

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