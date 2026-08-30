Moto3, la diretta del GP di Aragona sul Circuito di Aragon. Live

La Moto3 torna in pista per il GP di Aragona, tredicesimo appuntamento del Mondiale 2026. La classifica piloti è attualmente così composta:
- Maximo Quiles (231 pt.)
- Alvaro Carpe (146 pt.)
- David Almansa (134 pt.)
- Brian Uriarte (127 pt.)
- Marco Morelli (115 pt.)
Il Gran Premio di Aragona si disputa sull’omonimo circuito. Sono previsti 17 giri. Partenza in programma alle 11.00 di domenica 30 agosto 2026.
Nelle qualifiche pole per David Almansa, che sul finale ha beffato il fresco di ritorno da un infortunio Maximo Quiles. L’attuale leader di campionato ha salvato la prima fila, sebbene scatterà dalla terza casella, dietro l’italo-argentino Marco Morelli. Come avvenuto in MotoGP, anche in Moto2 abbiamo avuto il nuovo record di categoria per la pista, firmato da Almasa in 1:56.347. Quarto posto per il migliore degli italiani, Matteo Bertelli.
Questa la griglia di partenza, sulla base dei risultati maturati in qualifica:
|Pos.
|Pilota
|Moto
|Tempo / Distacco
|1
|David Almansa
|KTM
|1:56.347
|2
|Marco Morelli
|KTM
|+0.033
|3
|Maximo Quiles
|KTM
|+0.043
|4
|Matteo Bertelle
|KTM
|+0.259
|5
|Adrian Cruces
|KTM
|+0.266
|6
|Brian Uriarte
|KTM
|+0.297
|7
|Alvaro Carpe
|KTM
|+0.323
|8
|Adrian Fernandez
|Honda
|+0.380
|9
|Valentin Perrone
|KTM
|+0.443
|10
|Jesus Rios
|Honda
|+0.491
|11
|Guido Pini
|Honda
|+0.567
|12
|Rico Salmela
|KTM
|+0.622
|13
|Hakim Danish
|KTM
|+0.705
|14
|Casey O’Gorman
|Honda
|+0.720
|15
|Joel Kelso
|Honda
|+0.783
|16
|Cornac Buchanan
|KTM
|+0.942
|17
|David Gonzalez
|KTM
|+1.447
|18
|Joel Esteban
|KTM
|/