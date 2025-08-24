Virgilio Sport
Moto3, la diretta del GP di Ungheria sul Circuito di Balaton Park, LIVE: pole per il rookie Quiles

Il racconto in diretta del GP di Ungheria, quattordicesimo appuntamento del Mondiale 2025 di Moto3. Si corre sul Circuito di Balaton Park. Sono previsti 20 giri. Partenza in programma alle 11.00 di domenica 24 agosto 2025

  1. Al Balaton Park pole position del rookie Quiles davanti a Perrone e Piqueras. Seconda fila per Pini, solo terza per il leader mondiale Rueda.

    10:15

  2. Benvenuti e benvenute alla diretta testuale di questa grande domenica di Motomondiale: in questo nuovo Gran Premio di Ungheria, si inizia con le Moto 3, semaforo verde alle 11.00.

    10:14

La Moto3 torna in pista per il GP di Ungheria, quattordicesimo appuntamento del Mondiale 2025. La classifica piloti è attualmente così composta:

  1. José Rueda (239 pt.)
  2. Angel Piqueras (168 pt.)
  3. David Munoz (139)
  4. Maximo Quiles (139 pt.)
  5. Alvaro Carpe (139 pt.)

Il Gran Premio di Ungheria si disputa sul Circuito di Balaton Park. Sono previsti 20 giri. Partenza in programma alle 11.00 di domenica 24 agosto 2025. Questa la griglia di partenza, sulla base dei risultati maturati in qualifica:

POS. PILOTA MOTO TEMPO/GAP
1 Maximo Quiles KTM 1:46.060
2 Valentin Perrone KTM +0.060
3 Angel Piqueras KTM +0.090
4 Alvaro Carpe KTM +0.107
5 David Muñoz KTM +0.264
6 Guido Pini KTM +0.269
7 Jacob Roulstone KTM +0.322
8 José Antonio Rueda KTM +0.388
9 Adrian Fernandez Honda +0.438
10 David Almansa KTM +0.607
11 Dennis Foggia KTM +0.673
12 Taiyo Furusato Honda +0.746
13 Nicola Carraro Honda +0.772
14 Joel Kelso KTM +0.820
15 Marcos Uriarte KTM +1.066
16 Scott Ogden KTM +1.105
17 Ryusei Yamanaka KTM +1.218
18 Riccardo Rossi Honda +1.802

Dopo la pole al GP di Francia (e in mezzo pure la vittoria al Mugello) il rookie Maximo Quiles si prende la seconda partenza al palo di questa stagione. Alle sue spalle e in prima fila l’altro debuttante, Valentin Perrone. In seconda fila e in sesta posizione Guido Pini, l’italiano piazzatosi più in alto nella griglia, mentre partirà solo dall’ottavo posto José Rueda, attuale leader del Mondiale.

Moto3, la diretta del GP di Ungheria sul Circuito di Balaton Park, LIVE: pole per il rookie Quiles Fonte: ANSA

Hungarian GP - Balaton Park 24/08/2025
Balaton Park

Altri dati:

  • Ora inizio: 11:00
  • Circuito: Balaton Park
  • Città: Balatonfőkajar
  • Nazione: Ungheria
  • Numero di giri: 20
  • Lunghezza giro: 4.115 KM
  • Lunghezza gara: 82.3 KM

