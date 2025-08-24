Moto3, la diretta del GP di Ungheria sul Circuito di Balaton Park, LIVE: pole per il rookie Quiles

Cronaca in diretta

Benvenuti e benvenute alla diretta testuale di questa grande domenica di Motomondiale: in questo nuovo Gran Premio di Ungheria, si inizia con le Moto 3, semaforo verde alle 11.00.

Al Balaton Park pole position del rookie Quiles davanti a Perrone e Piqueras. Seconda fila per Pini, solo terza per il leader mondiale Rueda.

La Moto3 torna in pista per il GP di Ungheria, quattordicesimo appuntamento del Mondiale 2025. La classifica piloti è attualmente così composta:

José Rueda (239 pt.) Angel Piqueras (168 pt.) David Munoz (139) Maximo Quiles (139 pt.) Alvaro Carpe (139 pt.)

Il Gran Premio di Ungheria si disputa sul Circuito di Balaton Park. Sono previsti 20 giri. Partenza in programma alle 11.00 di domenica 24 agosto 2025. Questa la griglia di partenza, sulla base dei risultati maturati in qualifica:

POS. PILOTA MOTO TEMPO/GAP 1 Maximo Quiles KTM 1:46.060 2 Valentin Perrone KTM +0.060 3 Angel Piqueras KTM +0.090 4 Alvaro Carpe KTM +0.107 5 David Muñoz KTM +0.264 6 Guido Pini KTM +0.269 7 Jacob Roulstone KTM +0.322 8 José Antonio Rueda KTM +0.388 9 Adrian Fernandez Honda +0.438 10 David Almansa KTM +0.607 11 Dennis Foggia KTM +0.673 12 Taiyo Furusato Honda +0.746 13 Nicola Carraro Honda +0.772 14 Joel Kelso KTM +0.820 15 Marcos Uriarte KTM +1.066 16 Scott Ogden KTM +1.105 17 Ryusei Yamanaka KTM +1.218 18 Riccardo Rossi Honda +1.802

Dopo la pole al GP di Francia (e in mezzo pure la vittoria al Mugello) il rookie Maximo Quiles si prende la seconda partenza al palo di questa stagione. Alle sue spalle e in prima fila l’altro debuttante, Valentin Perrone. In seconda fila e in sesta posizione Guido Pini, l’italiano piazzatosi più in alto nella griglia, mentre partirà solo dall’ottavo posto José Rueda, attuale leader del Mondiale.