Moto3, la diretta del GP di Ungheria sul Circuito di Balaton Park, LIVE: pole per il rookie Quiles

La Moto3 torna in pista per il GP di Ungheria, quattordicesimo appuntamento del Mondiale 2025. La classifica piloti è attualmente così composta:
- José Rueda (239 pt.)
- Angel Piqueras (168 pt.)
- David Munoz (139)
- Maximo Quiles (139 pt.)
- Alvaro Carpe (139 pt.)
Il Gran Premio di Ungheria si disputa sul Circuito di Balaton Park. Sono previsti 20 giri. Partenza in programma alle 11.00 di domenica 24 agosto 2025. Questa la griglia di partenza, sulla base dei risultati maturati in qualifica:
|POS.
|PILOTA
|MOTO
|TEMPO/GAP
|1
|Maximo Quiles
|KTM
|1:46.060
|2
|Valentin Perrone
|KTM
|+0.060
|3
|Angel Piqueras
|KTM
|+0.090
|4
|Alvaro Carpe
|KTM
|+0.107
|5
|David Muñoz
|KTM
|+0.264
|6
|Guido Pini
|KTM
|+0.269
|7
|Jacob Roulstone
|KTM
|+0.322
|8
|José Antonio Rueda
|KTM
|+0.388
|9
|Adrian Fernandez
|Honda
|+0.438
|10
|David Almansa
|KTM
|+0.607
|11
|Dennis Foggia
|KTM
|+0.673
|12
|Taiyo Furusato
|Honda
|+0.746
|13
|Nicola Carraro
|Honda
|+0.772
|14
|Joel Kelso
|KTM
|+0.820
|15
|Marcos Uriarte
|KTM
|+1.066
|16
|Scott Ogden
|KTM
|+1.105
|17
|Ryusei Yamanaka
|KTM
|+1.218
|18
|Riccardo Rossi
|Honda
|+1.802
Dopo la pole al GP di Francia (e in mezzo pure la vittoria al Mugello) il rookie Maximo Quiles si prende la seconda partenza al palo di questa stagione. Alle sue spalle e in prima fila l’altro debuttante, Valentin Perrone. In seconda fila e in sesta posizione Guido Pini, l’italiano piazzatosi più in alto nella griglia, mentre partirà solo dall’ottavo posto José Rueda, attuale leader del Mondiale.