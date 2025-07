MotoGP Brno diretta qualifiche LIVE: Gp Repubblica Ceca fp2, Bagnaia a caccia del Q2 dopo l'errore Ducati

Ultimo aggiornamento: 19-07-2025 09:40

Circuito Brno, 19 luglio 2025 – Il week end del Gran Premio di Repubblica Ceca entra nel vivo. Grande sabato come al solito con tutto concentrato in poche ore, si parte con l’ultima sessione di libere dopo le 10, quindi alle 10.50 le qualifiche con il Q1 che vedrà in pista Pecco Bagnaia a caccia del pass per la Q2 dopo l’erroraccio al box Ducati di ieri. Marquez solito favorito per la pole ma occhio al rientrante Martin. Il tutto in vista della Sprint del pomeriggio.

