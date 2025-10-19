MotoGP diretta GP Australia a Phillip Island LIVE: Bezzecchi ci riprova ma con due long lap penalty

Il Bez ci proverà ma con il peso di due long lap penalty da scontare in gara anche se forte della vittoria nella Sprint. La MotoGp torna a sfrecciare in pista con il GP d’Australia, quartultimo appuntamento del Mondiale 2025. La classifica piloti è attualmente così composta:
|1
|Marc Marquez
|Ducati
|545
|2
|Alex Marquez
|Ducati
|366
|3
|Francesco Bagnaia
|Ducati
|274
|4
|Marco Bezzecchi
|Aprilia
|266
|5
|Pedro Acosta
|KTM
|222
Una grande vittoria per Marco Bezzecchi nella Sprint Race del Gran Premio d’Australia. Doppia gioia per l’Aprilia che piazza la doppietta sulla ruota di Phillip Island con Raul Fernandez ottimo secondo, poi Pedro Acosta a chiudere il podio. Da incubo la gara di Pecco Bagnaia che ha chiuso penultimo davanti al solo Michele Pirro con un’inusuale doppietta al contrario per il team ufficiale Ducati orfano di Marc Marquez.
Fabio Quartararo beffa in extremis Bezzecchi prendendosi la pole position a Phillip Island col nuovo record della pista in 1:26.465. In prima fila anche Jack Miller. Bagnaia partirà 11° alle spalle di Di Giannantonio. Il Gran Premio d’Australia si disputa sul Circuito di Phillip Island. Sono previsti 27 giri. Partenza in programma alle 6.00 di domenica 19 ottobre 2025. Questa la griglia di partenza, sulla base dei risultati maturati in qualifica:
|1ª fila
|1. Fabio Quartararo 1:26.465
Yamaha
|2. Marco Bezzecchi 1:26.496
Aprilia
|3. Jack Miller 1:26.708
Yamaha
|2ª fila
|4. Raul Fernandez 1:26.851
Aprilia
|5. Pedro Acosta 1:26.847
KTM
|6. Alex Marquez 1:26.920
Ducati
|3ª fila
|7. Fermin Aldeguer 1:26.995
Ducati
|8. Pol Espargarò 1:26.995
KTM
|9. Luca Marini 1:27.095
Honda
|4ª fila
|10. Fabio Di Giannantonio 1:27.116
Ducati
|11. Francesco Bagnaia 1:27.285
Ducati
|12. Alex Rins 1:27.491
Yamaha
|5ª fila
|13. Brad Binder 1:27.109
KTM
|14. Joan Mir 1:27.280
Honda
|15. Johann Zarco 1:27.392
Honda
|6ª fila
|16. Miguel Oliveira 1:27.726
Yamaha
|17. Franco Morbidelli 1:27.789
Ducati
|18. Ai Ogura 1:27.817
Aprilia
|7ª fila
|19. Lorenzo Savadori 1:28.156
Aprilia
|20. Enea Bastianini 1:28.211
KTM
|21. Somkiat Chantra 1:28.273
Honda
|8ª fila
|22. Michele Pirro 1:28.451
Ducati