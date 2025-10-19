Virgilio Sport
MotoGP diretta GP Australia a Phillip Island LIVE: Bezzecchi ci riprova ma con due long lap penalty

Il racconto in diretta del GP d'Australia, quartultimo appuntamento del Mondiale 2025 di MotoGP. Si corre sul Circuito di Phillip Island. Sono previsti 27 giri. Partenza in programma alle 6.00 di domenica 19 ottobre 2025

  1. Weekend difficile per Bagnaia, che partirá quattordicesimo, pole position per Quartararo davanti a Bezzecchi e Miller.

    04:57

  2. Dopo lo spettacolo delle Moto 3 e Moto 2, é arrivato il momento per la MotoGP: in assenza di Marc Marquez, sale in cattedra Bezzecchi, ieri vincitore della Sprint Race.

    04:56

  4. Buongiorno e benvenuti alla diretta scritta del GP di Australia. Si corre a Phillip Island, senza il campione del mondo Marc Marquez, attualmente infortunato.

    16:25

Il Bez ci proverà ma con il peso di due long lap penalty da scontare in gara anche se forte della vittoria nella Sprint. La MotoGp torna a sfrecciare in pista con il GP d’Australia, quartultimo appuntamento del Mondiale 2025. La classifica piloti è attualmente così composta:

1 Marc Marquez Ducati 545
2 Alex Marquez Ducati 366
3 Francesco Bagnaia Ducati 274
4 Marco Bezzecchi Aprilia 266
5 Pedro Acosta KTM 222

Una grande vittoria per Marco Bezzecchi nella Sprint Race del Gran Premio d’Australia. Doppia gioia per l’Aprilia che piazza la doppietta sulla ruota di Phillip Island con Raul Fernandez ottimo secondo, poi Pedro Acosta a chiudere il podio. Da incubo la gara di Pecco Bagnaia che ha chiuso penultimo davanti al solo Michele Pirro con un’inusuale doppietta al contrario per il team ufficiale Ducati orfano di Marc Marquez.

Fabio Quartararo beffa in extremis Bezzecchi prendendosi la pole position a Phillip Island col nuovo record della pista in 1:26.465. In prima fila anche Jack Miller. Bagnaia partirà 11° alle spalle di Di Giannantonio. Il Gran Premio d’Australia si disputa sul Circuito di Phillip Island. Sono previsti 27 giri. Partenza in programma alle 6.00 di domenica 19 ottobre 2025. Questa la griglia di partenza, sulla base dei risultati maturati in qualifica:

1ª fila 1. Fabio Quartararo 1:26.465
Yamaha
2. Marco Bezzecchi 1:26.496
Aprilia
3. Jack Miller 1:26.708
Yamaha
2ª fila 4. Raul Fernandez 1:26.851
Aprilia
5. Pedro Acosta 1:26.847
KTM
6. Alex Marquez 1:26.920
Ducati
3ª fila 7. Fermin Aldeguer 1:26.995
Ducati
8. Pol Espargarò 1:26.995
KTM
9. Luca Marini 1:27.095
Honda
4ª fila 10. Fabio Di Giannantonio 1:27.116
Ducati
11. Francesco Bagnaia 1:27.285
Ducati
12. Alex Rins 1:27.491
Yamaha
5ª fila 13. Brad Binder 1:27.109
KTM
14. Joan Mir 1:27.280
Honda
15. Johann Zarco 1:27.392
Honda
6ª fila 16. Miguel Oliveira 1:27.726
Yamaha
17. Franco Morbidelli 1:27.789
Ducati
18. Ai Ogura 1:27.817
Aprilia
7ª fila 19. Lorenzo Savadori 1:28.156
Aprilia
20. Enea Bastianini 1:28.211
KTM
21. Somkiat Chantra 1:28.273
Honda
8ª fila 22. Michele Pirro 1:28.451
Ducati

MotoGP diretta GP Australia a Phillip Island LIVE: Bezzecchi ci riprova ma con due long lap penalty

Australian GP - Phillip Island Grand Prix Circuit 19/10/2025
Phillip Island Grand Prix Circuit

Altri dati:

  • Ora inizio: 05:00
  • Circuito: Phillip Island Grand Prix Circuit
  • Città: Phillip Island
  • Nazione: Australia
  • Numero di giri: 27
  • Lunghezza giro: 4.45 KM
  • Lunghezza gara: 120.1 KM

