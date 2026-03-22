Diretta GP Brasile MotoGP, LIVE Goiania: Bezzecchi parte a fionda e va in testa, Marquez secondo. Gara ridotta

Cronaca in diretta

In pole parte Fabio Di Giannantonio con Bezzecchi e Marc Marquez in prima fila. Dietro di loro Quartararo, Martin e Ogura, poi Aldeguer, Alex Marquez e Pedro Acosta.

Marc Marquez va a caccia della doppietta dopo la vittoria nella Sprint di ieri ma nel warm-up di stamattina il più veloce è stato Marco Bezzecchi che proverà a giocarsi le proprie carte, anche per andare in testa alla classifica mondiale, ora guidata da Pedro Acosta con due lunghezze sull'italiano e otto sull'altro pilota Aprilia Jorge Martin, ieri per la prima volta a podio dopo il passaggio alla casa di Noale.

GIRO 2. Sei decimi di vantaggio per Bezzecchi su Marquez, Di Giannantonio è scivolato in terza posizione dopo un errore. Al quarto posto c'è Acosta, con gran rimonta dal nono posto iniziale.

Ci riprova dalla pole Fabio Di Giannantonio che partirà davanti a tutti nel Gran Premio del Brasile. La MotoGP torna in pista a Goiania, secondo appuntamento del mondiale 2026 dopo la Sprint di ieri vinta da Marc Marquez proprio su Diggia con Martin 3°. La classifica piloti è attualmente così cambiata:

1 Pedro Acosta KTM 33 2 Marco Bezzecchi Aprilia 31 3 Jorge Martin Aprilia 25 4 Raul Fernandez Aprilia 23 5 Ai Ogura Aprilia 22

Con un’ora e mezzo di ritardo a causa del buco in pista, Marc Marquez ha vinto la sua prima gara della stagione, la Sprint Race del Gran Premio del Brasile vincendo in volata su Fabio Di Giannantonio partito dalla pole e quasi perfetto. Dietro la doppietta Ducati podio per Jorge Martin che ha vinto il duello in casa Aprilia con Marco Bezzecchi. A punti Ogura, Quartararo autore di una gran gara con la Yamaha, Alex Marquez, Bagnaia partito 11° e solo 8° davanti a Pedro Acosta.

In qualifica dopo essere passato dal Q1, Di Giannantonio si è preso la pole position precedendo l’Aprilia di Marco Bezzecchi pure lui passato dal Q1, e la Ducati ufficiale di Marc Marquez. Questa la prima fila anche oggi. Dalla seconda fila Quartararo con la Yamaha, le Aprilia di Martin e Ogura. Il Gran Premio del Brasile si disputa sul circuito di Goiania. Sono previsti 31 giri. Partenza in programma alle 19.00 di domenica 22 marzo 2026. Questa la griglia di partenza, sulla base dei risultati maturati in qualifica: