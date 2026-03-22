Diretta GP Brasile MotoGP, LIVE Goiania: Bezzecchi parte a fionda e va in testa, Marquez secondo. Gara ridotta

Ci riprova dalla pole Fabio Di Giannantonio che partirà davanti a tutti nel Gran Premio del Brasile. La MotoGP torna in pista a Goiania, secondo appuntamento del mondiale 2026 dopo la Sprint di ieri vinta da Marc Marquez proprio su Diggia con Martin 3°. La classifica piloti è attualmente così cambiata:
|1
|Pedro Acosta
|KTM
|33
|2
|Marco Bezzecchi
|Aprilia
|31
|3
|Jorge Martin
|Aprilia
|25
|4
|Raul Fernandez
|Aprilia
|23
|5
|Ai Ogura
|Aprilia
|22
Con un’ora e mezzo di ritardo a causa del buco in pista, Marc Marquez ha vinto la sua prima gara della stagione, la Sprint Race del Gran Premio del Brasile vincendo in volata su Fabio Di Giannantonio partito dalla pole e quasi perfetto. Dietro la doppietta Ducati podio per Jorge Martin che ha vinto il duello in casa Aprilia con Marco Bezzecchi. A punti Ogura, Quartararo autore di una gran gara con la Yamaha, Alex Marquez, Bagnaia partito 11° e solo 8° davanti a Pedro Acosta.
In qualifica dopo essere passato dal Q1, Di Giannantonio si è preso la pole position precedendo l’Aprilia di Marco Bezzecchi pure lui passato dal Q1, e la Ducati ufficiale di Marc Marquez. Questa la prima fila anche oggi. Dalla seconda fila Quartararo con la Yamaha, le Aprilia di Martin e Ogura. Il Gran Premio del Brasile si disputa sul circuito di Goiania. Sono previsti 31 giri. Partenza in programma alle 19.00 di domenica 22 marzo 2026. Questa la griglia di partenza, sulla base dei risultati maturati in qualifica: