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Diretta GP Brasile MotoGP, LIVE Goiania: Bezzecchi parte a fionda e va in testa, Marquez secondo. Gara ridotta

Il racconto in diretta del GP del Brasile, secondo appuntamento del Mondiale 2026 della MotoGP. Si corre sul Circuito di Goiania. Sono previsti 31 giri. Partenza in programma alle 19.00 di domenica 22 marzo 2026

Ultimo aggiornamento:

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GIRO 4 di 23

Gara in corso

  1. Marco Bezzecchi
    Aprilia Racing
  2. Marc Marquez
    Ducati Lenovo Team
  3. Fabio Di Giannantonio
    Pertamina Enduro VR46 Racing Team

Cronaca in diretta

  1. GIRO 4. Aumenta ancora il vantaggio di Bezzecchi, dietro Martin ha passato Acosta mettendosi al quarto posto a quattro decimi da Di Giannantonio.

    19:08

  2. GIRO 3. Un secondo per Bezzecchi su Marquez, ritmo forsennato del pilota italiano che prova la fuga.

    19:07

  4. GIRO 2. Sei decimi di vantaggio per Bezzecchi su Marquez, Di Giannantonio è scivolato in terza posizione dopo un errore. Al quarto posto c'è Acosta, con gran rimonta dal nono posto iniziale.

    19:06

  5. GIRO 1. Bezzecchi passa per primo sul traguardo col Diggia alle spalle, Marquez sempre terzo come in partenza.

    19:05

  6. PARTITI! Bezzecchi scavalca Di Giannantonio alla prima staccata, poi c'è Marquez tallonato da Martin.

    19:03

  7. Si parte col giro di ricognizione, 31 gradi la temperatura atmosferica, 58 quella dell'asfalto. Ora splende decisamente il sole sul circuito brasiliano.

    19:01

  8. Non c'è pace dunque nemmeno in chiusura di questo weekend sul tracciato brasiliano, dopo l'alluvione dei giorni scorsi e il buco apertosi ieri sul rettilineo d'arrivo, anche oggi arriva un problema importante sul tracciato brasiliano.

    18:58

  10. Novità per quanto riguarda la gara, la durata è stata ridotta a 23 giri totali per evitare un degrado della pista tale da renderla troppo pericolosa per i piloti in gara.

    18:57

  11. Marc Marquez va a caccia della doppietta dopo la vittoria nella Sprint di ieri ma nel warm-up di stamattina il più veloce è stato Marco Bezzecchi che proverà a giocarsi le proprie carte, anche per andare in testa alla classifica mondiale, ora guidata da Pedro Acosta con due lunghezze sull'italiano e otto sull'altro pilota Aprilia Jorge Martin, ieri per la prima volta a podio dopo il passaggio alla casa di Noale.

    18:17

  12. In pole parte Fabio Di Giannantonio con Bezzecchi e Marc Marquez in prima fila. Dietro di loro Quartararo, Martin e Ogura, poi Aldeguer, Alex Marquez e Pedro Acosta.

    18:16

  13. Si corre sul tracciato di Goiania, intitolato ad Ayrton Senna, dove i piloti dovranno percorrere 31 giri. Il via sarà alle ore 19 italiane.

    18:14

  14. Buonasera e benvenuti alla diretta scritta del Gran Premio del Brasile, secondo appuntamento del Motomondiale 2026.

    18:13

Ci riprova dalla pole Fabio Di Giannantonio che partirà davanti a tutti nel Gran Premio del Brasile. La MotoGP torna in pista a Goiania, secondo appuntamento del mondiale 2026 dopo la Sprint di ieri vinta da Marc Marquez proprio su Diggia con Martin 3°. La classifica piloti è attualmente così cambiata:

1 Pedro Acosta KTM 33
2 Marco Bezzecchi Aprilia 31
3 Jorge Martin Aprilia 25
4 Raul Fernandez Aprilia 23
5 Ai Ogura Aprilia 22

Con un’ora e mezzo di ritardo a causa del buco in pista, Marc Marquez ha vinto la sua prima gara della stagione, la Sprint Race del Gran Premio del Brasile vincendo in volata su Fabio Di Giannantonio partito dalla pole e quasi perfetto. Dietro la doppietta Ducati podio per Jorge Martin che ha vinto il duello in casa Aprilia con Marco Bezzecchi. A punti Ogura, Quartararo autore di una gran gara con la Yamaha, Alex Marquez, Bagnaia partito 11° e solo 8° davanti a Pedro Acosta.

In qualifica dopo essere passato dal Q1, Di Giannantonio si è preso la pole position precedendo l’Aprilia di Marco Bezzecchi pure lui passato dal Q1, e la Ducati ufficiale di Marc Marquez. Questa la prima fila anche oggi. Dalla seconda fila Quartararo con la Yamaha, le Aprilia di Martin e Ogura. Il Gran Premio del Brasile si disputa sul circuito di Goiania. Sono previsti 31 giri. Partenza in programma alle 19.00 di domenica 22 marzo 2026. Questa la griglia di partenza, sulla base dei risultati maturati in qualifica:

Diretta GP Brasile MotoGP, LIVE Goiania: Bezzecchi parte a fionda e va in testa, Marquez secondo. Gara ridotta Fonte: ANSA

Posizioni

  1. Marco Bezzecchi
    Aprilia Racing
  2. Marc Marquez
    Ducati Lenovo Team
  3. Fabio Di Giannantonio
    Pertamina Enduro VR46 Racing Team
  4. Jorge Martin
    Aprilia Racing
  5. Pedro Acosta
    Red Bull KTM Factory Racing
  6. Alex Marquez
    BK8 Gresini Racing MotoGP
  7. Joan Mir
    Honda HRC Castrol
  8. Johann Zarco
    Honda LCR
  9. Ai Ogura
    Trackhouse MotoGP Team
  10. Fermin Aldeguer
    BK8 Gresini Racing MotoGP
  11. Francesco Bagnaia
    Ducati Lenovo Team
  12. Fabio Quartararo
    Monster Energy Yamaha MotoGP Team
  13. Raul Fernandez
    Trackhouse MotoGP Team
  14. Alex Rins
    Monster Energy Yamaha MotoGP Team
  15. Toprak Razgatlioglu
    Prima Pramac Yamaha MotoGP
  16. Luca Marini
    Honda HRC Castrol
  17. Diogo Moreira
    Honda LCR
  18. Franco Morbidelli
    Pertamina Enduro VR46 Racing Team
  19. Maverick Vinales
    Red Bull KTM Tech3
  20. Enea Bastianini
    Red Bull KTM Tech3
  21. Brad Binder
    Red Bull KTM Factory Racing
  22. Jack Miller
    Prima Pramac Yamaha MotoGP
    RITIRATO
GP del Brasile - Autódromo Internacional de Goiânia – Ayrton Senna 22/03/2026
Autódromo Internacional de Goiânia – Ayrton Senna

Altri dati:

  • Ora inizio: 19:00
  • Circuito: Autódromo Internacional de Goiânia – Ayrton Senna
  • Città: Goiania
  • Nazione: Brasile
  • Numero di giri: 23
  • Lunghezza giro: 3.84 KM
  • Lunghezza gara: 118.89 KM

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