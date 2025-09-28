Virgilio Sport
MOTO MOTOGP LIVE

MotoGP diretta GP Giappone, live Motegi: Bagnaia parte forte e allunga, Marquez controlla dietro Acosta

Il racconto in diretta del GP del Giappone, diciassettesimo appuntamento del Mondiale 2025 di MotoGP. Si corre sul Circuito di Motegi. Sono previsti 24 giri. Partenza in programma alle 7.00 di domenica 28 settembre 2025

Ultimo aggiornamento:

Aggiorna

GIRO 7 di 24

Gara in corso

  1. Francesco Bagnaia
    Ducati Lenovo Team
  2. Pedro Acosta
    Red Bull KTM Factory Racing
  3. Marc Marquez
    Ducati Lenovo Team

Cronaca in diretta

  1. GIRO 7. Bagnaia continua a fare il vuoto: il vantaggio su Acosta supera i 2". Attenzione a Mir, che si è portato negli scarichi di Marc Marquez, sempre bloccato alle spalle di Acosta.

    07:15

  2. GIRO 6. Il gap di Bagnaia su Acosta tocca ora i 2". Marquez si è riavvicinato, ora è distante soltanto tre decimi dallo stesso Acosta.

    07:13

  4. GIRO 5. Spunto di Bezzecchi nella lotta tutta azzurra con Morbidelli. Bezze sale al quinto posto e sembra avere il passo per rientrare sui piloti in lotta per il podio. Nel frattempo, da segnalare il ritiro di Luca Marini.

    07:12

  5. GIRO 4. Bagnaia guadagna un altro paio di decimi su Acosta, aprendo il gap a 1.5". Marquez lascia respirare leggermente la gomma, allontanandosi di qualche metro dallo stesso Acosta nella lotta per il secondo posto.

    07:10

  6. GIRO 3. Bagnaia conserva 1.3" di margine su Acosta, sempre pressato da Marquez. Il leader del Mondiale non ha però bisogno di forzare e, con il fratello al settimo posto, può permettersi di controllare la situazione al momento.

    07:09

  7. GIRO 2. Quartararo è in grossa difficoltà, viene passato da Mir, poi un contatto con Morbidelli gli fa perdere ritmo e lo costringe a scivolare addirittura in nona posizione. Bagnaia allunga già tantissimo su Acosta, sempre tallonato da Marquez.

    07:06

  8. PARTITI! Guizzo non brillantissimo di Marc Marquez, che riesce comunque a tenersi alle spalle Quartararo e a riportarsi poi nella scia di Acosta. Bagnaia, scattato dalla pole position, resta leader della corsa.

    07:04

  10. Warm-up lap in corso. Manca pochissimo all'inizio della gara.

    07:00

  11. Il commento di Pecco Bagnaia in griglia, reduce dal successo nella Sprint Rance e dalla conquista della pole position: "Bisognerà partire bene come ieri e gestire la gomma dietro. Con la media penso che saremo tutti più vicino".

    06:54

  12. Pecco Bagnaia scatta dalla pole position, ottenuto con il tempo di 1:42.911. In prima fila ci sono Joan Mir e Marc Marquez. Seconda fila per Pedro Acosta, Fabio Quartararo e Franco Morbidelli. Terza fila per Luca Marini, Alex Marquez (soltanto ottavo) e Marco Bezzecchi.

    06:05

  13. Questa la classifica alla vigilia della gara lunga domenicale: 1. Marc Marquez 521 punti; 2. Alex Marquez 330; 3. Francesco Bagnaia 249, 4. Marco Bezzecchi 229; 5. Pedro Acosta 195; 6. Franco Morbidelli 185; 7. Fabio Di Giannantonio 179.

    06:03

  14. La Sprint Race del sabato lo ha già messo in una situazione ottimale. Il secondo posto ottenuto alle spalle del redivivo Pecco Bagnaia gli ha portato in dote 9 preziosissimi punti. Alex, arrivato decimo, è rimasto invece all'asciutto.

    06:02

  16. Marc Marquez ha la grande chance di conquistare il titolo con cinque gare d'anticipo sulla conclusione del campionato. Gli basterà chiudere il weekend con 3 punti in più rispetto al suo diretto inseguitore, il fratello Alex.

    06:00

  17. Benvenuti alla diretta scritta della gara di MotoGP di Motegi (Giappone), 17esimo appuntamento del MotoMondiale 2025.

    05:59

  18. Benvenuti alla diretta scritta del Gran Premio di Giappone.

    14:38

Una manciata di punti. Sono quelli che servono a Marc Marquez per fregiarsi nuovamente del titolo mondiale della MotoGP. Ma c’è anche Pecco Bagnaia che si è sbloccato nella Sprint e punta al bis nel GP del Giappone, diciassettesimo appuntamento del Mondiale 2025. La classifica piloti è attualmente così composta:

1 M. Marquez Ducati 521
2 A. Marquez Ducati 330
3 F. Bagnaia Ducati 249
4 M. Bezzecchi Aprilia 229
5 P. Acosta KTM 195

Il Gran Premio del Giappone si disputa sul Circuito di Motegi. Sono previsti 24 giri. Partenza in programma alle 7.00 di domenica 28 settembre 2025. Questa la griglia di partenza, sulla base dei risultati maturati in qualifica:

1ª fila 1. Francesco Bagnaia 1:42.911
Ducati
2. Joan Mir 1:43.003
Honda
3. Marc Marquez 1:43.043
Ducati
2ª fila 4. Pedro Acosta 1:43.069
KTM
5. Fabio Quartararo 1:43.155
Yamaha
6. Franco Morbidelli 1:43.170
Ducati
3ª fila 7. Luca Marini 1:43.259
Honda
8. Alex Marquez 1:43.271
Ducati
9. Marco Bezzecchi 1:43.323
KTM
4ª fila 10. Raul Fernandez 1:43.353
Aprilia
11. Johann Zarco 1:43.542
Honda
12. Fabio Di Giannantonio 1:43.571
Ducati
5ª fila 13. Ai Ogura 1:43.429
Aprilia
14. Jack Miller 1:43.450
Yamaha
15. Fermin Aldeguer 1:43.454
Ducati
6ª fila 16. Miguel Oliveira 1:43.551
Yamaha
17. Jorge Martin 1:43.587
Aprilia DNS (infortunato)
18. Brad Binder 1:43.698
KTM
7ª fila 19. Alex Rins 1:43.918
Yamaha
20. Takaaki Nakagami 1:44.082
Honda
21. Enea Bastianini 1:44.178
KTM
8ª fila 22. Somkiat Chantra 1:44.192
Honda		 23. Maverick Vinales 1:44.710
KTM

MotoGP diretta GP Giappone, live Motegi: Bagnaia parte forte e allunga, Marquez controlla dietro Acosta Fonte: ANSA

Posizioni

  1. Francesco Bagnaia
    Ducati Lenovo Team
  2. Pedro Acosta
    Red Bull KTM Factory Racing
  3. Marc Marquez
    Ducati Lenovo Team
  4. Joan Mir
    Honda HRC Castrol
  5. Marco Bezzecchi
    Aprilia Racing
  6. Franco Morbidelli
    Pertamina Enduro VR46 Racing Team
  7. Alex Marquez
    BK8 Gresini Racing MotoGP
  8. Raul Fernandez
    Trackhouse Racing
  9. Fabio Quartararo
    Monster Energy Yamaha MotoGP Team
  10. Johann Zarco
    LCR Honda
  11. Brad Binder
    Red Bull KTM Factory Racing
  12. Fabio Di Giannantonio
    Pertamina Enduro VR46 Racing Team
  13. Fermin Aldeguer
    BK8 Gresini Racing MotoGP
  14. Enea Bastianini
    Red Bull KTM Tech3
  15. Jack Miller
    Prima Pramac Racing
  16. Alex Rins
    Monster Energy Yamaha MotoGP Team
  17. Takaaki Nakagami
    Honda HRC Test Team
  18. Miguel Oliveira
    Prima Pramac Racing
  19. Maverick Vinales
    Red Bull KTM Tech3
  20. Somkiat Chantra
    LCR Honda
  21. Luca Marini
    Honda HRC Castrol
    RITIRATO
Japanese GP - Twin Ring Motegi 28/09/2025
Twin Ring Motegi

Altri dati:

  • Ora inizio: 07:00
  • Circuito: Twin Ring Motegi
  • Città: Motegi
  • Nazione: Giappone
  • Numero di giri: 24
  • Lunghezza giro: 4.8 KM
  • Lunghezza gara: 115.22 KM

Leader Piattaforme Aeree

ULTIME NOTIZIE

SPORT TREND

Virgilio Sport
Contenuti speciali Contattaci Mappa del Sito Feed RSS Archivio