MotoGP diretta GP Giappone, live Motegi: Bagnaia parte forte e allunga, Marquez controlla dietro Acosta

Una manciata di punti. Sono quelli che servono a Marc Marquez per fregiarsi nuovamente del titolo mondiale della MotoGP. Ma c’è anche Pecco Bagnaia che si è sbloccato nella Sprint e punta al bis nel GP del Giappone, diciassettesimo appuntamento del Mondiale 2025. La classifica piloti è attualmente così composta:
|1
|M. Marquez
|Ducati
|521
|2
|A. Marquez
|Ducati
|330
|3
|F. Bagnaia
|Ducati
|249
|4
|M. Bezzecchi
|Aprilia
|229
|5
|P. Acosta
|KTM
|195
Il Gran Premio del Giappone si disputa sul Circuito di Motegi. Sono previsti 24 giri. Partenza in programma alle 7.00 di domenica 28 settembre 2025. Questa la griglia di partenza, sulla base dei risultati maturati in qualifica:
|1ª fila
|1. Francesco Bagnaia 1:42.911
Ducati
|2. Joan Mir 1:43.003
Honda
|3. Marc Marquez 1:43.043
Ducati
|2ª fila
|4. Pedro Acosta 1:43.069
KTM
|5. Fabio Quartararo 1:43.155
Yamaha
|6. Franco Morbidelli 1:43.170
Ducati
|3ª fila
|7. Luca Marini 1:43.259
Honda
|8. Alex Marquez 1:43.271
Ducati
|9. Marco Bezzecchi 1:43.323
KTM
|4ª fila
|10. Raul Fernandez 1:43.353
Aprilia
|11. Johann Zarco 1:43.542
Honda
|12. Fabio Di Giannantonio 1:43.571
Ducati
|5ª fila
|13. Ai Ogura 1:43.429
Aprilia
|14. Jack Miller 1:43.450
Yamaha
|15. Fermin Aldeguer 1:43.454
Ducati
|6ª fila
|16. Miguel Oliveira 1:43.551
Yamaha
|17. Jorge Martin 1:43.587
Aprilia DNS (infortunato)
|18. Brad Binder 1:43.698
KTM
|7ª fila
|19. Alex Rins 1:43.918
Yamaha
|20. Takaaki Nakagami 1:44.082
Honda
|21. Enea Bastianini 1:44.178
KTM
|8ª fila
|22. Somkiat Chantra 1:44.192
Honda
|23. Maverick Vinales 1:44.710
KTM