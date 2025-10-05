MotoGP diretta GP Indonesia, LIVE Mandalika: Bezzecchi per il bis, Marquez e Bagnaia per il riscatto

Dopo la Sprint trionfante di Marco Bezzecchi la MotoGP torna in pista per il GP d’Indonesia, quintultimo appuntamento del Mondiale 2025. Marc Marquez e soprattutto Pecco Bagnaia ieri in grandissimo affanno cercano riscatto. La classifica piloti è attualmente così composta:
- Marc Marquez (541 pt.)
- Alex Marquez (340 pt.)
- Pecco Bagnaia (274 pt.)
- Marco Bezzecchi (242 pt.)
- Franco Morbidelli (196 pt.)
Un Marco Bezzecchi da paura ha vinto ieri la Sprint rimontando dopo una partenza da incubo, a colpi di sorpassi e giri veloci passando all’ultimo giro Fermin Aldeguer. A podio l’altra Aprilia Trackhouse di Raul Fernandez. A punti anche l’altra Gresini di Alex Marquez, le due Honda di Mir e Marini. Solo 7° il neo campione del mondo Marc Marquez. Peggio ha fatto Bagnaia che ha chiuso 14° e ultimo degli arrivati al traguardo nuovamente alle prese con i soliti problemi con la sua Ducati dopo la scorpacciata di Motegi.
E ci sarà ancora il Bez in pole position davanti a Fermin Aldeguer e poi un’altra Aprilia del team Trackhouse di Raul Fernandez. In seconda fila Rins, Acosta e Marini. I grossi calibri sono tutti nelle retrovie: 7° Alex Marquez, 9° Marc e addirittura 16° Bagnaia che non ha nemmeno superato il Q1. Il Gran Premio d’Indonesia si disputa sul Circuito di Mandalika. Sono previsti 27 giri. Partenza in programma alle 9.00 di domenica 5 ottobre 2025. Questa la griglia di partenza, sulla base dei risultati maturati in qualifica:
|1ª fila
|1. Marco Bezzecchi
Aprilia 1’28″832
|2. Fermin Aldeguer
Ducati 1’29″230
|3. Raul Fernandez Aprilia 1’29″284
|2ª fila
|4. Alex Rins
Yamaha 1’29″336
|5. Pedro Acosta KTM 1’29″343
|6. Luca Marini Honda 1’29″513
|3ª fila
|7. Alex Marquez
Ducati 1’29″741
|8. Fabio Quartararo
Yamaha 1’29″771
|9. Marc Marquez Ducati 1’29″773
|4ª fila
|10. Miguel Oliveira
Yamaha 1’29″851
|11. Fabio Di Giannantonio 1’29″884
Ducati
|12. Joan Mir Honda 1’29″959
|5ª fila
|13. Franco Morbidelli
Ducati 1’29″718
|14. Jack Miller Yamaha 1’29″957
|15. Brad Binder KTM 1’29″996
|6ª fila
|16. Francesco Bagnaia
Ducati 1’29″996
|17. Enea Bastianini
KTM 1’30″242
|18. Johann Zarco Honda 1’30″332 1’37″429
|7ª fila
|19. Somkiat Chantra
Honda 1’30″623