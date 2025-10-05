Virgilio Sport
MotoGP diretta GP Indonesia, LIVE Mandalika: Bezzecchi per il bis, Marquez e Bagnaia per il riscatto

Il racconto in diretta del GP d'Indonesia, quintultimo appuntamento del Mondiale 2025 di MotoGP. Si corre sul Circuito di Mandalika. Sono previsti 27 giri. Partenza in programma alle 9.00 di domenica 5 ottobre 2025

  1. LA CLASSIFICA - Dopo che Marc Marquez si è assicurato, dal punto di vista matematico, il successo del Mondiale, il duello più importante in classifica è quello tra Bagnaia e Bezzecchi per la terza piazza. Solo 32 punti di differenza tra i due italiani. 1. Marc Marquez 541 punti; 2. Álex Marquez 340; 3. Francesco Bagnaia 274; 4. Marco Bezzecchi 242; 5. Franco Morbidelli 196; 6. Pedro Acosta 195; 7. Fabio Di Giannantonio 182; 8. Fabio Quartararo 149; 9. Fermín Aldeguer 147; 10. Johann Zarco 124.

  2. E BAGNAIA? Il 2 volte Campione del Mondo partirà addirittura dalla 6a fila dopo aver perso più di 1'' nelle qualifiche da Bezzecchi. Pecco arrivava dal successo di settimana scorsa, ma in questo week end nuovi problemi e nuove polemiche con la Ducati. Con tanto di ultimo posto, sabato, nella Sprint Race.

  4. LA GRIGLIA - Bezzecchi che punta al week end perfetto. Dopo la vittoria nella Sprint, vuole sfruttare anche la pole per provare a vincere la gara. Ecco gli schieramenti in griglia. Prima fila: Marco Bezzecchi, Fermin Aldeguer e Raul Fernandez. Seconda fila: Alex Rins, Pedro Acosta e Luca Marini. Terza fila: Alex Marqquez, Fabio Quartararo e Marc Marquez. Quarta fila: Miguel Oliveira, Fabio Di Giannantonio e Joan Mir.

  5. E dopo le emozioni di Moto 2 e Moto 3 con le vittorie, rispettivamente, di Diogo Moreira e José Antonio Rueda (che è diventato il nuovo Campione del Mondo), eccoci con la MotoGP. Si riparte dal successo di Bezzecchi nella Sprint di sabato, mentre Marc Marquez molto più disteso e tranquillo dopo essersi laureato Campione del Mondo nel week end scorso.

  6. Buongiorno a tutti gli appassionati di MotoGP. Siamo in diretta da Mandalika per seguire il GP di Indonesia, 18° appuntamento della stagione 2025.

Dopo la Sprint trionfante di Marco Bezzecchi la MotoGP torna in pista per il GP d’Indonesia, quintultimo appuntamento del Mondiale 2025. Marc Marquez e soprattutto Pecco Bagnaia ieri in grandissimo affanno cercano riscatto. La classifica piloti è attualmente così composta:

  1. Marc Marquez (541 pt.)
  2. Alex Marquez (340 pt.)
  3. Pecco Bagnaia (274 pt.)
  4. Marco Bezzecchi (242 pt.)
  5. Franco Morbidelli (196 pt.)

Un Marco Bezzecchi da paura ha vinto ieri la Sprint rimontando dopo una partenza da incubo, a colpi di sorpassi e giri veloci passando all’ultimo giro Fermin Aldeguer. A podio l’altra Aprilia Trackhouse di Raul Fernandez. A punti anche l’altra Gresini di Alex Marquez, le due Honda di Mir e Marini. Solo 7° il neo campione del mondo Marc Marquez. Peggio ha fatto Bagnaia che ha chiuso 14° e ultimo degli arrivati al traguardo nuovamente alle prese con i soliti problemi con la sua Ducati dopo la scorpacciata di Motegi.

E ci sarà ancora il Bez in pole position davanti a Fermin Aldeguer e poi un’altra Aprilia del team Trackhouse di Raul Fernandez. In seconda fila Rins, Acosta e Marini. I grossi calibri sono tutti nelle retrovie: 7° Alex Marquez, 9° Marc e addirittura 16° Bagnaia che non ha nemmeno superato il Q1. Il Gran Premio d’Indonesia si disputa sul Circuito di Mandalika. Sono previsti 27 giri. Partenza in programma alle 9.00 di domenica 5 ottobre 2025. Questa la griglia di partenza, sulla base dei risultati maturati in qualifica:

1ª fila 1. Marco Bezzecchi
Aprilia 1’28″832
2. Fermin Aldeguer
Ducati 1’29″230
3. Raul Fernandez Aprilia 1’29″284
2ª fila 4. Alex Rins
Yamaha 1’29″336
5. Pedro Acosta KTM 1’29″343
6. Luca Marini Honda 1’29″513
3ª fila 7. Alex Marquez
Ducati 1’29″741
8. Fabio Quartararo
Yamaha 1’29″771
9. Marc Marquez Ducati 1’29″773
4ª fila 10. Miguel Oliveira
Yamaha 1’29″851
11. Fabio Di Giannantonio 1’29″884
Ducati
12. Joan Mir Honda 1’29″959
5ª fila 13. Franco Morbidelli
Ducati 1’29″718
14. Jack Miller Yamaha 1’29″957
15. Brad Binder KTM 1’29″996
6ª fila 16. Francesco Bagnaia
Ducati 1’29″996
17. Enea Bastianini
KTM 1’30″242
18. Johann Zarco Honda 1’30″332 1’37″429
7ª fila 19. Somkiat Chantra
Honda 1’30″623

