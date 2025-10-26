Virgilio Sport
Gp Malesia: Alex Marquez fuga per la vittoria a Sepang, Bagnaia cede di colpo. Acosta e Mir a podio

Il racconto in diretta del GP della Malesia, terzultimo appuntamento del Mondiale 2025 di MotoGP. Si corre sul Circuito di Sepang. Sono previsti 19 giri. Partenza in programma alle 7.00 di domenica 26 ottobre 2025

Tanto per non sentirne la mancanza, c’è un Marquez che vince anche se Marc sta a casa infortunato. Si tratta di Alex che vince di gran classe e autorevolezza il Gran Premio di Malesia. Il vice campione del mondo partito in prima fila ha passato Bagnaia al secondo giro ed è andato via in fuga per la vittoria, meritatissima.

Domenica da dimenticare invece per Pecco che non ripete il successo della Sprint e anzi si ritira causa una foratura a 4 giri dalla fine quando era terzo. Sul podio allora ci salgono Pedro Acosta con la Ktm e Joan Mir con la Honda. Ai piedi Morbidelli, Quartararo, Di Giannantonio, Bastianini e Marini. Solo 11° Bezzecchi che però visto il ritiro di Bagnaia si riprende il 3° posto nel Mondiale piloti.

Il racconto della gara

  1. Intanto arrivano le prime notizie riguardo alle condizioni di Noah Dettwiler e José Antonio Rueda. Il Campione del Mondo di Moto3 ha rimediato 'solo' una frattura al braccio e al polso destro ed è in procinto di lasciare l'ospedale. Più complicata la situazione riguardo a Dettwiler che, però, per fortuna, non è in pericolo di vita come riferito da Sky Sport.

    09:05

  2. E per la MotoGP è davvero tutto. E adesso ci spostiamo alla Moto2, con la gara in programma alle 9.30 dopo il rinvio in seguito all'incidente Noah Dettwiler-José Antonio Rueda capitato in Moto3. Cosa che ha spostato tutto il programma di giornata.

    09:02

  4. LA CLASSIFICA - Ecco la nuova generale, con ben tre piloti della top 10 che non sono riusciti a chiudere la gara. Come dicevamo, Alex Marquez è sicuro del secondo posto, mentre Bagnaia torna 4° superato da Bezzecchi che ha raccolto comunque 5 punti. 1. Marc Marquez 545 punti; 2. Alex Marquez 413 punti; 3. Marco Bezzecchi 291 punti; 4. Francesco Bagnaia 286 punti; 5. Pedro Acosta 260 punti; 6. Franco Morbidelli 227 punti; 7. Fabio Di Giannantonio 226 punti; 8. Fermin Aldeguer 186 punti; 9. Fabio Quartararo 182 punti; 10. Raul Fernandez 146 punti.

    09:00

  5. BAGNAIA HA FORATO - Il responsabile Michelin ha appena riferito a Sky Sport che, dopo i primi rilevamenti, è stata riscontrata una foratura alla gomma posteriore di Bagnaia. Hanno trovato un pezzo di carbonio infilato nella gomma. Clamorosa sfortuna per Pecco.

    08:56

  6. L'ORDINE D'ARRIVO - Ecco la top 10 di giornata col successo di Alex Marquez e quattro italiani tra i primi dieci. 1. Alex Marquez; 2. Pedro Acosta; 3. Joan Mir; 4. Franco Morbidelli; 5. Fabio Quartararo; 6. Fabio Di Giannantonio; 7. Enea Bastianini; 8. Luca Marini; 9. Brad Binder; 10. Ai Ogura.

    08:53

  7. Alex Marquez che già con la Sprint Race aveva conquistato, matematicamente, il 2° posto nella generale. Lo spagnolo del Team Gresini aveva vinto, in stagione, i GP di Spagna e Catalunya.

    08:51

  8. VINCE ALEX MARQUEZ!!! Terzo successo in stagione per il minore dei fratelli Marquez. Acosta e Mir chiudono il podio, Franco Morbidelli è 4°.

    08:44

  10. Ultimo giro. Alex Marquez con 2''9 di margine su Acosta. Bezzecchi viene passato da Ogura e scivola giù dalla top 10.

    08:50

  11. Giro 19. Rientra adesso nei box Pecco Bagnaia che si ritira. Un vero peccato al netto della scelta della gomma che non aveva pagato per la vittoria di gara. Da comprendere però questo problema meccanico finale.

    08:41

  12. Giro 19. E allora in testa c'è Alex Marquez con 2''7 di vantaggio su Acosta e 7'' su Mir. Poi Morbidelli, Quartararo, Di Giannantonio, Bastianini, Marini, Binder e Bezzecchi in top 10.

    08:50

  13. Giro 18. Un vero peccato per Pecco che aveva registrato la pole e aveva vinto la Sprint Race. Bagnaia puntava al week end perfetto con la vittoria di gara, ma niente da fare con la Ducati che si deve interrogare su cosa sia successo.

    08:40

  14. Giro 18. SI FERMA BAGNAIA. Pecco sarà addirittura costretto al ritiro per un problema alla moto. Addio al podio...

    08:49

  16. Giro 18. Finisce a terra Fermin Aldeguer che era in 8a posizione. Lo spagnolo aveva vinto il GP di Indonesia di due settimane fa.

    08:38

  17. Giro 17. Alex Marquez conta 2''6 di vantaggio su Acosta. Bagnaia è a 4''7, con Pecco che ha quasi 2'' di margine su Mir per conservare il suo posto sul podio

    08:37

  18. Giro 16. Marini è scivolato fuori dalla top 10, ma il pilota della Honda prova a rifarsi sotto cercando il sorpasso su Zarco.

    08:36

  19. Giro 16. Marquez ha 2''3 di vantaggio su Pedro Acosta. Mancano 5 giri, se no Acosta poteva addirittura pensare di ostacolare Marquez per la vittoria. Bagnaia ha perso più di 1'' da Acosta.

    08:35

  20. Giro 15. Da capire se la scelta della gomma di Bagnaia sia stata corretta. E dire che si puntava ad essere maggiormente performante nella seconda parte della gara, ma sembra essere il contrario. Considerando anche la performance di Marini che aveva fatto la stessa scelta.

    08:34

  22. Giro 15. Bagnaia continua a girare alto. E attenzione, ora, anche a salvare il posto sul podio perché Mir ha recuperato ben 6 decimi in questo giro.

    08:32

  23. Giro 14. Sale a 2''3 il vantaggio di Alex Marquez. Poi Acosta, Bagnaia, Mir, Morbidelli, Quartararo, Aldeguer, Di Giannantonio, Zarco e Marini a chiudere la top 10. Bastianini intanto sale all'11° posto dopo aver passato Binder.

    08:32

  24. Giro 14. Bagnaia perde qualcosa da Acosta. Ben 7 decimi persi in questo giro. C'è qualcosa che non va alla moto di Pecco.

    08:31

  25. Giro 13. Alex Marquez infatti ha guadagnato ancora: 2'' di margine sugli inseguitori. Quasi 1'' guadagnato nell'ultimo giro.

    08:29

  26. Giro 13. SORPASSO DI ACOSTA. Lo spagnolo della KTM passa Bagnaia perché si è accorto che Pecco stava rallentando.

    08:29

  28. Giro 13. E adesso Alex Marquez tenta davvero la fuga perché il suo margine cresce a 1''6 su Bagnaia e Acosta a 7 giri e mezzo dalla fine.

    08:28

  29. Giro 12. Morbidelli passa Quartararo ed è 5°. Franco ha 1'' di ritardo da Mir, vediamo se riesce a rientrare in questa seconda parte di gara. Di Giannantonio è 8°, Marini è 10°, Bastianini 12° davanti a Bezzecchi.

    08:28

  30. Giro 12. A terra anche Raul Fernandez, vincitore la settimana scorsa in Australia.

    08:26

  31. Giro 12. Oliveira finisce a terra. Acosta, intanto, si è riavvicinato minaccioso a Pecco Bagnaia.

    08:26

  32. Giro 11. Intanto Alex Marquez va, per la prima volta, sopra il 1'' di vantaggio sugli inseguitori. Mir verifica le sue possibilità di rientrare, ma sarà difficilissimo. Mentre Quartararo perde tantissimo in questo giro e verrà raggiunto a breve da Morbidelli.

    08:25

  34. Giro 11. Alex Marquez sempre con 8-9 decimi di margine sugli inseguitori. Pecco Bagnaia davanti a Pedro Acosta che, per ora, preferisce non attaccare l'italiano per risparmiare un po' di gomme. Intanto Di Giannantonio passa Zarco ed è 8°.

    08:24

  35. Giro 10. SORPASSO MIR. Lo spagnolo riesce a trovare il sorpasso su Quartararo a metà gara. Poi Morbidelli, Aldeguer, Zarco, Di Giannantonio e Luca Marini a chiudere la top 10.

    08:23

  36. Giro 9. Alex Marquez ha sempre 8 decimi e tre di margine su Pecco Bagnaia. I due girano praticamente sugli stessi tempi. Ha perso qualcosina Pedro Acosta, anche se resta sempre pericoloso.

    08:22

  37. Giro 8. Bagnaia deve recuperare 8 decimi a Alex Marquez. Pecco ha preso qualche metro di vantaggio su Acosta in questo giro. Intanto Di Giannantonio passa Marini e si prende la 9a posizione.

    08:20

  38. Giro 7. Alex Marquez sfiora il secondo di vantaggio sugli inseguitori. Bagnaia sul rettilineo finale, comunque, guadagna sempre qualcosa su Acosta. A oltre 3'' Quartararo e Mir, a 5'' Morbidelli. Poi Aldeguer, Zarco, Marini e Di Giannantonio. Ci sono distacchi importanti tra questi. Gli unici duelli in top 10 sono Bagnaia-Acosta e Quartararo-Mir.

    08:19

  40. Giro 7. Alex Marquez ha 7 decimi di margine su Bagnaia che viene sempre inseguito da Acosta. A 1''7 la coppia Quartararo-Mir. Lo spagnolo aveva passato il francese, ma poi è andato lungo nella curva successiva.

    08:16

  41. Giro 6. L'altra battaglia è Mir che ne ha di più di Quartararo che, però, si difende grazie alle sue staccate. Questi due, per ora, non impensieriscono Bagnaia e Acosta.

    08:15

  42. Giro 6. Pedro Acosta è tornato sotto a Bagnaia che, comunque, dà l'impressione di non voler forzare per avere un vantaggio sulle gomme nella seconda parte di gara. Alex Marquez sempre in testa con 8 decimi. Non è ancora fuga.

    08:14

  43. Giro 5. Bagnaia prova a guadagnare un decimo e poco di più su Acosta. Alle loro spalle, a oltre un secondo, Quartararo, Mir, Morbidelli e Aldeguer. A chiudere la top 10 sempre Marini e Di Giannantonio, mentre Bezzecchi è 12°, Bastianini 14°, Pirro 22°.

    08:12

  44. Giro 4. Bagnaia continua a difendersi da Acosta che, però, non ha abbastanza scia per tentare il sorpasso in questo giro. Alex Marquez sempre davanti con 7 decimi di vantaggio.

    08:46

  46. Giro 3. Altro sorpasso e contro sorpasso. Bagnaia e Pedro Acosta infiammano il pubblico, ma ne approfitta Alex Marquez che ha ora 9 decimi di margine sugli inseguitori.

    08:09

  47. Giro 3. SORPASSO E CONTROSORPASSO. Pedro Acosta passa in staccata Bagnaia, ma Pecco risponde subito presente e si riprende la seconda posizione.

    08:08

  48. Giro 3. Alex Marquez ha 3 decimi di vantaggio su Bagnaia e Acosta. Poi Quartararo, Mir e Morbidelli. Luca Marini sempre 9° davanti a Di Giannantonio.

    08:08

  49. Giro 2. Adesso Pecco Bagnaia deve stare attento a Pedro Acosta che è molto aggressivo, come al suo solito.

    08:07

  50. Giro 2. ECCO IL SORPASSO. Al primo tentativo niente di fatto, al secondo Alex Marquez passa Bagnaia e si prende la leadership del GP.

    08:06

  52. Giro 2. Alex Marquez prova addirittura a passare Bagnaia, ma finisce lungo. C'è già un bel margine tra Bagnaia-Marquez-Acosta e tutti gli altri.

    08:06

  53. Giro 1. Alex Marquez con una staccata da paura ritrova subito la 2a posizione davanti ad Acosta. Poi Quartararo, Aldeguer, Morbidelli e Mir. Luca Marini è 9° davanti a Di Giannantonio.

    08:04

  54. SI PARTE!!! Parte bene Pecco Bagnaia che mantiene la prima posizione, mentre Acosta passa su Alex Marquez.

    08:03

  55. Tutto pronto, ormai, per questo GP di Sepang della classe regina. In pole Pecco Bagnaia che cerca il terzo successo della stagione dopo le vittorie a Austin e Motegi.

    07:56

  56. Incidente, e relativi soccorsi, che hanno modificato il programma di questa domenica. Ora avremo la gara di MotoGP che si disputa all'orario originale, mentre la prova di Moto2 è stata posticipata a dopo la MotoGP (nuovo orario di partenza alle 9.30).

    07:31

  58. Si appena conclusa la gara di Moto3 col successo di Furusato. Prima vittoria di un pilota non spagnolo in questa stagione di Moto3, così come è la prima vittoria di una moto non KTM. Giornata ricordare per il giapponese e per la Honda. Anche se è stata una giornata rovinata dall'incidente che c'è stato tra Noah Dettwiler e José Antonio Rueda.

    07:30

  59. BULEGA SOSTITUISCE MARQUEZ? Dopo l'incidente di Mandalika, Marc Marquez non correrà più in questa stagione. Il pilota della Ducati è stato sottoposto ad intervento chirurgico alla scapola destra e darà forfait, oltre che per questo week end, anche per i prossimi due appuntamenti del Mondiale. Lo scorso week end e in questo la Ducati è affidata al test driver Michele Pirro, ma potrebbe arrivare un nuovo pilota per le tappe rimanenti in Portogallo e a Valencia. Parliamo di Nicolò Bulega, ex KTM e Kalex tra Moto 3 e Moto 2. Nel 2022 è passato in Ducati per Supersport e Superbike e, quest'anno, ha chiuso 2° nel Mondiale alle spalle di Toprak Razgatlioglu. Effettuerà delle prove a Jerez e, se tutto andrà bene, ritroveremo proprio il classe '99 di Montecchio sulla moto del Campione del mondo.

    06:26

  60. LA CLASSIFICA - Un punto in più quindi per Bezzecchi e, dopo la Sprint Race, sono appaiati a quota 286 punti Bagnaia e Bezzecchi in terza posizione. È questo il duello più interessante in classifica generale, dopo la matematica anche per quanto riguarda il 2° posto di Alex Marquez. 1. Marc Marquez 545 punti; 2. Alex Marquez 388 punti; 3. Francesco Bagnaia 286 punti; 4. Marco Bezzecchi 286 punti; 5. Pedro Acosta 240 punti; 6. Fabio Di Giannantonio 216 punti; 7. Franco Morbidelli 214 punti; 8. Fermin Aldeguer 186 punti; 9. Fabio Quartararo 171 punti; 10. Raul Fernandez 146 punti.

    06:25

  61. ALDEGUER PENALIZZATO - Rispetto ai risultati della Sprint Race, però, c'è stata la penalizzazione per Fermin Aldeguer per un'irregolarità sulla pressione della gomma anteriore. 8'' di penalità per Aldeguer, che permette così a Pedro Acosta di risalire in terza posizione.

    06:19

  62. BAGNAIA HA VINTO LA SPRINT - Super sabato perché Pecco Bagnaia ha vinto anche la Sprint Race successiva alle qualifiche, dominando in lungo e in largo sul circuito di Sepang. Il pilota della Ducati è andato in fuga, lasciandosi alle spalle Alex Marquez e Fermin Aldeguer nella seconda metà di gara, col pilota italiano che ha vinto con più di 2'' di margine. Pecco spera nel week end perfetto, col successo anche della gara che lo confermerebbe al 3° posto della classifica.

    06:15

  64. LA GRIGLIA - Partirà davanti a tutti Pecco Bagnaia, che ha registrato la pole in un super sabato che l'ha visto fermare il crono in 1'57''001. Prima fila: Francesco Bagnaia, Alex Marquez e Franco Morbidelli. Seconda fila: Fabio Quartararo, Pedro Acosta e Fermin Aldeguer. Terza fila: Joan Mir, Fabio Di Giannantonio e Johann Zarco. Quarta fila: Alex Rins, Jack Miller e Pol Espargarò.

    06:12

  65. La gara inizierà alle 8.00 (ore italiane), mantenendo l'orario inizialmente previsto. Questo nonostante sia stato stravolto il programma di giornata, considerando quanto successo in Moto 3, con l'incidente che ha visto protagonisti i piloti Noah Dettwiler e José Antonio Rueda durante il giro di formazione. Con le operazioni di soccorso in pista, e l'arrivo di due elicotteri che hanno trasportato i piloti all'ospedale, la prova di Moto3 è stata posticipata alle 6.40, quella di Moto2 addirittura alle 9.30, solo dopo la MotoGP.

    06:06

  66. Buongiorno a tutti gli appassionati di motori e benvenuti al GP della Malesia, terzultimo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2025.

    06:03

Riprovaci ancora Pecco. Bagnaia torna in pista per il GP della Malesia di MotoGP, terzultimo appuntamento del Mondiale 2025 dopo aver ritrovato la vittoria nella Sprint. La classifica piloti è attualmente così composta:

1 Marc Marquez Ducati 545
2 Alex Marquez Ducati 388
3 Francesco Bagnaia Ducati 286
4 Marco Bezzecchi Aprilia 286
5 Pedro Acosta KTM 240

Pecco domina come ai bei tempi qualifiche e Sprint del Gp della Malesia e non solo si riprende le luci dei riflettori e il gradino più alto del podio. Dominio Ducati con le due Gresini inizialmente sul podio, con Alex Marquez che ha conquistato matematicamente il 2° posto nel Mondiale e Aldeguer rookie of the year poi penalizzato di 8″ passando dal 3° al 7° posto. Sale quindi sul podio Pedro Acosta con la Ktm, poi Morbidelli con la VR46, Quartararo con la Yamaha e 6° Bezzecchi con l’Aprilia risalito dal 15° posto della partenza.

L’ennesima resurrezione di Bagnaia che è in pole position a Sepang. Giro capolavoro in 1:57.001 di Pecco, che è partito dal Q1 e con una sola gomma soft a disposizione nel Q2, capovolge la situazione dopo le modifiche sulla Ducat prima delle qualifiche. In prima fila con lui partiranno altre due Desmosedici: quella Gresini di Alex Marquez e quella VR46 di Franco Morbidelli.

Il GP della Malesia si disputa sul Circuito di Sepang. Sono previsti 19 giri. Partenza in programma alle 8.00 di domenica 26 ottobre 2025. Questa la griglia di partenza, sulla base dei risultati maturati in qualifica:

1ª fila 1. Francesco Bagnaia 1:57.001
Ducati
2. Alex Marquez 1:57.017
Ducati
3. Franco Morbidelli 1:57.159
Ducati
2ª fila 4. Fabio Quartararo 1:57.195
Yamaha
5. Pedro Acosta 1:57.363
KTM
6. Fermin Aldeguer 1:57.439
Ducati
3ª fila 7. Joan Mir 1:57.440
Honda
8. Fabio Di Giannantonio 1:57.522
Ducati
9. Johann Zarco 1:57.531
Honda
4ª fila 10. Alex Rins 1:57.945
Yamaha
11. Jack Miller 1:57.949
Yamaha
12. Pol Espargarò 1:43.571
KTM
5ª fila 13. Luca Marini 1:57.525
Honda
14. Marco Bezzecchi 1:57.549
Aprilia
15. Raul Fernandez 1:57.776
Aprilia
6ª fila 16. Miguel Oliveira 1:57.894
Yamaha
17. Ai Ogura 1:58.034
Aprilia
18. Brad Binder 1:58.183
KTM
7ª fila 19. Enea Bastianini 1:58.189
KTM
20. Somkiat Chantra 1:58.623
Honda
21. Lorenzo Savadori 1:58.791
Aprilia
8ª fila 22. Michele Pirro 1:59.255
Ducati		 23. Augusto Fernandez 1:59.382
Yamaha

Gp Malesia: Alex Marquez fuga per la vittoria a Sepang, Bagnaia cede di colpo. Acosta e Mir a podio Fonte: Ansa

Ordine di arrivo

  1. Alex Marquez
    BK8 Gresini Racing MotoGP
    00:40:09.249
  2. Pedro Acosta
    Red Bull KTM Factory Racing
    +00:00:02.676
  3. Joan Mir
    Honda HRC Castrol
    +00:00:08.048
  4. Franco Morbidelli
    Pertamina Enduro VR46 Racing Team
    +00:00:08.580
  5. Fabio Quartararo
    Monster Energy Yamaha MotoGP Team
    +00:00:11.556
  6. Fabio Di Giannantonio
    Pertamina Enduro VR46 Racing Team
    +00:00:13.060
  7. Enea Bastianini
    Red Bull KTM Tech3
    +00:00:15.299
  8. Luca Marini
    Honda HRC Castrol
    +00:00:18.738
  9. Brad Binder
    Red Bull KTM Factory Racing
    +00:00:18.932
  10. Ai Ogura
    Trackhouse Racing
    +00:00:19.256
  11. Marco Bezzecchi
    Aprilia Racing
    +00:00:19.824
  12. Johann Zarco
    LCR Honda
    +00:00:22.234
  13. Alex Rins
    Monster Energy Yamaha MotoGP Team
    +00:00:23.509
  14. Jack Miller
    Prima Pramac Racing
    +00:00:25.201
  15. Somkiat Chantra
    LCR Honda
    +00:00:34.110
  16. Lorenzo Savadori
    Aprilia Racing
    +00:00:36.115
  17. Michele Pirro
    Ducati Lenovo Team
    +00:00:43.914
  18. Augusto Fernandez
    Yamaha Factory Racing Team
    +00:00:47.060
  19. Miguel Oliveira
    Prima Pramac Racing
    +00:01:17.942
  20. Francesco Bagnaia
    Ducati Lenovo Team
    RITIRATO
  21. Fermin Aldeguer
    BK8 Gresini Racing MotoGP
    RITIRATO
  22. Raul Fernandez
    Trackhouse Racing
    RITIRATO
  23. Pol Espargaro
    Red Bull KTM Tech3
    RITIRATO
Malaysian GP - Petronas Sepang International Circuit 26/10/2025
Petronas Sepang International Circuit

Altri dati:

  • Ora inizio: 08:00
  • Circuito: Petronas Sepang International Circuit
  • Città: Sepang
  • Nazione: Malaysia
  • Numero di giri: 20
  • Lunghezza giro: 5.54 KM
  • Lunghezza gara: 110.86 KM

