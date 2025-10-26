Gp Malesia: Alex Marquez fuga per la vittoria a Sepang, Bagnaia cede di colpo. Acosta e Mir a podio

BULEGA SOSTITUISCE MARQUEZ? Dopo l'incidente di Mandalika, Marc Marquez non correrà più in questa stagione. Il pilota della Ducati è stato sottoposto ad intervento chirurgico alla scapola destra e darà forfait, oltre che per questo week end, anche per i prossimi due appuntamenti del Mondiale. Lo scorso week end e in questo la Ducati è affidata al test driver Michele Pirro, ma potrebbe arrivare un nuovo pilota per le tappe rimanenti in Portogallo e a Valencia. Parliamo di Nicolò Bulega, ex KTM e Kalex tra Moto 3 e Moto 2. Nel 2022 è passato in Ducati per Supersport e Superbike e, quest'anno, ha chiuso 2° nel Mondiale alle spalle di Toprak Razgatlioglu. Effettuerà delle prove a Jerez e, se tutto andrà bene, ritroveremo proprio il classe '99 di Montecchio sulla moto del Campione del mondo.

06:26