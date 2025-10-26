Gp Malesia: Alex Marquez fuga per la vittoria a Sepang, Bagnaia cede di colpo. Acosta e Mir a podio

Tanto per non sentirne la mancanza, c’è un Marquez che vince anche se Marc sta a casa infortunato. Si tratta di Alex che vince di gran classe e autorevolezza il Gran Premio di Malesia. Il vice campione del mondo partito in prima fila ha passato Bagnaia al secondo giro ed è andato via in fuga per la vittoria, meritatissima.
Domenica da dimenticare invece per Pecco che non ripete il successo della Sprint e anzi si ritira causa una foratura a 4 giri dalla fine quando era terzo. Sul podio allora ci salgono Pedro Acosta con la Ktm e Joan Mir con la Honda. Ai piedi Morbidelli, Quartararo, Di Giannantonio, Bastianini e Marini. Solo 11° Bezzecchi che però visto il ritiro di Bagnaia si riprende il 3° posto nel Mondiale piloti.