MotoGP diretta GP Portogallo LIVE Portimao: Bezzecchi ci riprova dalla pole, Marquez per il bis, occhio Bagnaia

La MotoGP saluta Portimao con il GP del Portogallo, penultimo appuntamento del Mondiale 2025. Ieri nella Sprint la vittoria di Alex Marquez davanti a Pedro Acosta e Marco Bezzecchi con Bagnaia crollato nel finale. La classifica piloti è attualmente questa:
|1
|Marc Marquez
|Ducati
|545
|2
|Alex Marquez
|Ducati
|425
|3
|Marco Bezzecchi
|Aprilia
|298
|4
|Francesco Bagnaia
|Ducati
|288
|5
|Pedro Acosta
|KTM
|269
Provaci ancora Bez. Marco Bezzecchi riparte dalla pole a Portimao ma alla fine c’è sempre un Marquez che vince. Con Marc assente ci ha pensato Alex a vincere la Sprint del Gran Premio del Portogallo. Alle spalle dello spagnolo, dopo un duello a tre, finiscono Pedro Acosta con la Ktm e proprio l’Aprilia di Bezzecchi. Ai piedi del podio la Yamaha di Quartararo e poi la VR46 di Di Giannantonio, Aldeguer e Zarco che all’ultimo giro hanno infilato Bagnaia che ha avuto un crollo verticale nel finale. Caduto dopo solo 4 giri Bulega alla sua prima gara in MotoGP. Il Gran Premio del Portogallo si corre sul Circuito di Portimao. Sono previsti 25 giri. Partenza in programma alle 14.00 di domenica 9 novembre 2025. Questa la griglia di partenza, sulla base dei risultati maturati in qualifica:
|1ª fila
|1. Marco Bezzecchi 1:37.556
Aprilia
|2. Pedro Acosta 1:37.706
KTM
|3. Fabio Quartararo 1:37.860
Yamaha
|2ª fila
|4. Francesco Bagnaia 1:37.935
Ducati
|5. Alex Marquez 1:37.987
Ducati
|6. Johann Zarco 1:38.059
Honda
|3ª fila
|7. Joan Mir 1:38.177
Honda
|8. Jack Miller 1:38.217
Yamaha
|9. Fabio Di Giannantonio 1:38.425
Ducati
|4ª fila
|10. Pol Espargaró 1:38.449
KTM
|11. Fermin Aldeguer 1:38.492
Ducati
|12. Ai Ogura 1:38.525
Aprilia
|5ª fila
|13. Luca Marini 1:39.002
Honda
|14. Brad Binder 1:39.360
KTM
|15. Franco Morbidelli 1:39.380
Ducati
|6ª fila
|16. Enea Bastianini 1:39.635
KTM
|17. Alex Rins 1:39.654
Yamaha
|18. Nicolò Bulega 1:39.674
Ducati
|7ª fila
|19. Miguel Oliveira 1:39.869
Yamaha
|20. Lorenzo Savadori 1:39.903
Aprilia
|21. Somkiat Chantra 1:40.201
Honda