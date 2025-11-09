MotoGP diretta GP Portogallo LIVE Portimao: Bezzecchi ci riprova dalla pole, Marquez per il bis, occhio Bagnaia

Cronaca in diretta

La MotoGP saluta Portimao con il GP del Portogallo, penultimo appuntamento del Mondiale 2025. Ieri nella Sprint la vittoria di Alex Marquez davanti a Pedro Acosta e Marco Bezzecchi con Bagnaia crollato nel finale. La classifica piloti è attualmente questa:

1 Marc Marquez Ducati 545 2 Alex Marquez Ducati 425 3 Marco Bezzecchi Aprilia 298 4 Francesco Bagnaia Ducati 288 5 Pedro Acosta KTM 269

Provaci ancora Bez. Marco Bezzecchi riparte dalla pole a Portimao ma alla fine c’è sempre un Marquez che vince. Con Marc assente ci ha pensato Alex a vincere la Sprint del Gran Premio del Portogallo. Alle spalle dello spagnolo, dopo un duello a tre, finiscono Pedro Acosta con la Ktm e proprio l’Aprilia di Bezzecchi. Ai piedi del podio la Yamaha di Quartararo e poi la VR46 di Di Giannantonio, Aldeguer e Zarco che all’ultimo giro hanno infilato Bagnaia che ha avuto un crollo verticale nel finale. Caduto dopo solo 4 giri Bulega alla sua prima gara in MotoGP. Il Gran Premio del Portogallo si corre sul Circuito di Portimao. Sono previsti 25 giri. Partenza in programma alle 14.00 di domenica 9 novembre 2025. Questa la griglia di partenza, sulla base dei risultati maturati in qualifica:

1ª fila 1. Marco Bezzecchi 1:37.556

Aprilia 2. Pedro Acosta 1:37.706

KTM 3. Fabio Quartararo 1:37.860

Yamaha 2ª fila 4. Francesco Bagnaia 1:37.935

Ducati 5. Alex Marquez 1:37.987

Ducati 6. Johann Zarco 1:38.059

Honda 3ª fila 7. Joan Mir 1:38.177

Honda 8. Jack Miller 1:38.217

Yamaha 9. Fabio Di Giannantonio 1:38.425

Ducati 4ª fila 10. Pol Espargaró 1:38.449

KTM 11. Fermin Aldeguer 1:38.492

Ducati 12. Ai Ogura 1:38.525

Aprilia 5ª fila 13. Luca Marini 1:39.002

Honda 14. Brad Binder 1:39.360

KTM 15. Franco Morbidelli 1:39.380

Ducati 6ª fila 16. Enea Bastianini 1:39.635

KTM 17. Alex Rins 1:39.654

Yamaha 18. Nicolò Bulega 1:39.674

Ducati 7ª fila 19. Miguel Oliveira 1:39.869

Yamaha 20. Lorenzo Savadori 1:39.903

Aprilia 21. Somkiat Chantra 1:40.201

Honda