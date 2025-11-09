Virgilio Sport
MOTO MOTOGP LIVE

MotoGP diretta GP Portogallo LIVE Portimao: Bezzecchi ci riprova dalla pole, Marquez per il bis, occhio Bagnaia

Il racconto in diretta del GP del Portogallo, penultimo appuntamento del Mondiale 2025 di MotoGP. Si corre sul Circuito di Portimao. Sono previsti 25 giri. Partenza in programma alle 14.00 di domenica 9 novembre 2025

Ultimo aggiornamento:

Aggiorna

Inizio alle ore 15:00

Cronaca in diretta

La MotoGP saluta Portimao con il GP del Portogallo, penultimo appuntamento del Mondiale 2025. Ieri nella Sprint la vittoria di Alex Marquez davanti a Pedro Acosta e Marco Bezzecchi con Bagnaia crollato nel finale. La classifica piloti è attualmente questa:

1 Marc Marquez Ducati 545
2 Alex Marquez Ducati 425
3 Marco Bezzecchi Aprilia 298
4 Francesco Bagnaia Ducati 288
5 Pedro Acosta KTM 269

Provaci ancora Bez. Marco Bezzecchi riparte dalla pole a Portimao ma alla fine c’è sempre un Marquez che vince. Con Marc assente ci ha pensato Alex a vincere la Sprint del Gran Premio del Portogallo. Alle spalle dello spagnolo, dopo un duello a tre, finiscono Pedro Acosta con la Ktm e proprio l’Aprilia di Bezzecchi. Ai piedi del podio la Yamaha di Quartararo e poi la VR46 di Di Giannantonio, Aldeguer e Zarco che all’ultimo giro hanno infilato Bagnaia che ha avuto un crollo verticale nel finale. Caduto dopo solo 4 giri Bulega alla sua prima gara in MotoGP. Il Gran Premio del Portogallo si corre sul Circuito di Portimao. Sono previsti 25 giri. Partenza in programma alle 14.00 di domenica 9 novembre 2025. Questa la griglia di partenza, sulla base dei risultati maturati in qualifica:

1ª fila 1. Marco Bezzecchi 1:37.556
Aprilia
2. Pedro Acosta 1:37.706
KTM
3. Fabio Quartararo 1:37.860
Yamaha
2ª fila 4. Francesco Bagnaia 1:37.935
Ducati
5. Alex Marquez 1:37.987
Ducati
6. Johann Zarco 1:38.059
Honda
3ª fila 7. Joan Mir 1:38.177
Honda
8. Jack Miller 1:38.217
Yamaha
9. Fabio Di Giannantonio 1:38.425
Ducati
4ª fila 10. Pol Espargaró 1:38.449
KTM
11. Fermin Aldeguer 1:38.492
Ducati
12. Ai Ogura 1:38.525
Aprilia
5ª fila 13. Luca Marini 1:39.002
Honda
14. Brad Binder 1:39.360
KTM
15. Franco Morbidelli 1:39.380
Ducati
6ª fila 16. Enea Bastianini 1:39.635
KTM
17. Alex Rins 1:39.654
Yamaha
18. Nicolò Bulega 1:39.674
Ducati
7ª fila 19. Miguel Oliveira 1:39.869
Yamaha
20. Lorenzo Savadori 1:39.903
Aprilia
21. Somkiat Chantra 1:40.201
Honda

MotoGP diretta GP Portogallo LIVE Portimao: Bezzecchi ci riprova dalla pole, Marquez per il bis, occhio Bagnaia Fonte: ANSA

Posizioni

  1. Marco Bezzecchi
    Aprilia Racing
    Array
  2. Pedro Acosta
    Red Bull KTM Factory Racing
    Array
  3. Fabio Quartararo
    Monster Energy Yamaha MotoGP Team
    Array
  4. Francesco Bagnaia
    Ducati Lenovo Team
    Array
  5. Alex Marquez
    BK8 Gresini Racing MotoGP
    Array
  6. Johann Zarco
    LCR Honda
    Array
  7. Joan Mir
    Honda HRC Castrol
    Array
  8. Jack Miller
    Prima Pramac Racing
    Array
  9. Fabio Di Giannantonio
    Pertamina Enduro VR46 Racing Team
    Array
  10. Pol Espargaro
    Red Bull KTM Tech3
    Array
  11. Fermin Aldeguer
    BK8 Gresini Racing MotoGP
    Array
  12. Ai Ogura
    Trackhouse Racing
    Array
  13. Luca Marini
    Honda HRC Castrol
    Array
  14. Brad Binder
    Red Bull KTM Factory Racing
    Array
  15. Franco Morbidelli
    Pertamina Enduro VR46 Racing Team
    Array
  16. Enea Bastianini
    Red Bull KTM Tech3
    Array
  17. Alex Rins
    Monster Energy Yamaha MotoGP Team
    Array
  18. Nicolo Bulega
    Ducati Lenovo Team
    Array
  19. Miguel Oliveira
    Prima Pramac Racing
    Array
  20. Lorenzo Savadori
    Aprilia Racing
    Array
  21. Somkiat Chantra
    LCR Honda
    Array
  22. Raul Fernandez
    Trackhouse Racing
    Array
GP del Portogallo - Autódromo Internacional do Algarve 09/11/2025
Autódromo Internacional do Algarve

Altri dati:

  • Ora inizio: 15:00
  • Circuito: Autódromo Internacional do Algarve
  • Città: Portimao
  • Nazione: Portogallo
  • Numero di giri: 25
  • Lunghezza giro: 4.59 KM
  • Lunghezza gara: 114.8 KM

Inglas Vetri

ULTIME NOTIZIE

SPORT TREND

Virgilio Sport
Contenuti speciali Contattaci Mappa del Sito Feed RSS Archivio