MotoGP Misano diretta GP San Marino LIVE: Bezzecchi dalla pole per il bis, Marquez e Bagnaia per il riscatto

Cronaca in diretta

Buongiorno e benvenuti alla diretta scritta del GP di San Marino della classe MotoGP. Il via sarà alle ore 14.

Pole position per Bezzecchi, secondo Alex Marquez, terzo Quartararo. Quarto Marc MArquez, che nella sprint race aveva conquistato la vetta prima di cadere.

Una doppietta, anzi una tripletta per il Bez. Ci proverà Marco Bezzecchi dopo il sabato da sballo con la pole e la vittoria nella Sprint a Misano. La MotoGP riaccende per l’ultima volta i motori sulla pista intitolata a Marco Simoncelli. Si corre il GP di San Marino e della Riviera di Rimini, sedicesimo appuntamento del Mondiale 2025. La classifica piloti dopo la Sprint di ieri è attualmente così composta:

1 Marc Marquez Ducati 487 2 Alex Marquez Ducati 314 3 Francesco Bagnaia Ducati 237 4 Marco Bezzecchi Aprilia 209 5 Pedro Acosta Ducati 188 6 Fabio Di Giannantonio Ducati 168

Bezzecchi ha trionfato nella Sprint di Misano anche grazie alla caduta di Marc Marquez che l’aveva passato poco prima. Sul podio con il pilota Aprilia l’altro Marquez, Alex e Fabio Di Giannantonio che ha bruciato nella volata tutta VR46, Franco Morbidelli. Poi a punti Acosta, Aldeguer, Marini, Martin, Raul Fernandez. Bagnaia, partito 8°, protagonista di un’altra gara anonima chiusa al 13° posto.

Ripartirà dalla pole position il Bez in prima fila con Alex Marquez e Fabio Quartararo. Dalla seconda fila scatteranno Marc Marquez, Morbidelli e Marini. Settimo Diggia, solo ottavo Bagnaia davanti ad Acosta a chiudere la terza fila. Il Gran Premio di San Marino si corre sul Circuito di Misano. Sono previsti 27 giri. Partenza in programma alle 14.00 di domenica 14 settembre 2025. Questa la griglia di partenza, sulla base dei risultati maturati in qualifica:

1ª fila 1. Marco Bezzecchi 1:30.134

Aprilia 2. Alex Marquez 1:30.222

Ducati 3. Fabio Quartararo 1:30.228

Yamaha 2ª fila 4. Marc Marquez 1:30.352

Ducati 5. Franco Morbidelli 1:30.383

Ducati 6. Luca Marini 1:30.390

Honda 3ª fila 7. Fabio Di Giannantonio 1:30.395

Ducati 8. Francesco Bagnaia 1:30.414

Ducati 9. Pedro Acosta 1:30.486

KTM 4ª fila 10. Fermin Aldeguer 1:30.616

Ducati 11. Jorge Martin 1:30.981

Aprilia 12. Joan Mir s.t.

Honda 5ª fila 13. Miguel Oliveira 1:30.944

Yamaha 14. Raul Fernandez 1:30.977

Aprilia 15. Ai Ogura 1:30.977

Aprilia 6ª fila 16. Brad Binder 1:31.015

KTM 17. Maverick Vinales 1:31.087

KTM 18. Alex Rins 1:31.244

Yamaha 7ª fila 19. Johann Zarco 1:31.272

Honda 20. Enea Bastianini 1:31.364

KTM 21. Jack Miller 1:31.377

Yamaha 8ª fila 22. Augusto Fernandez 1:31.812

Yamaha 23. Somkiat Chantra 1:32.390

Honda