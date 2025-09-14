Virgilio Sport
MotoGP Misano diretta GP San Marino LIVE: Bezzecchi dalla pole per il bis, Marquez e Bagnaia per il riscatto

Il racconto in diretta del GP di San Marino, sedicesimo appuntamento del Mondiale 2025 di MotoGP. Si corre sul Circuito di Misano. Sono previsti 27 giri. Partenza in programma alle 14.00 di domenica 14 settembre 2025

  1. Pole position per Bezzecchi, secondo Alex Marquez, terzo Quartararo. Quarto Marc MArquez, che nella sprint race aveva conquistato la vetta prima di cadere.

    13:00

  2. A Misano tutto pronto per l'inizio di questo Gran Premio di San Marino, categoria MotoGP: Marc Marquez, dopo la caduta di ieri, vuole tornare a vincere per prendere punti in ottica Mondiale.

    12:57

  4. Buongiorno e benvenuti alla diretta scritta del GP di San Marino della classe MotoGP. Il via sarà alle ore 14.

    19:09

Una doppietta, anzi una tripletta per il Bez. Ci proverà Marco Bezzecchi dopo il sabato da sballo con la pole e la vittoria nella Sprint a Misano. La MotoGP riaccende per l’ultima volta i motori sulla pista intitolata a Marco Simoncelli. Si corre il GP di San Marino e della Riviera di Rimini, sedicesimo appuntamento del Mondiale 2025. La classifica piloti dopo la Sprint di ieri è attualmente così composta:

1 Marc Marquez Ducati 487
2 Alex Marquez Ducati 314
3 Francesco Bagnaia Ducati 237
4 Marco Bezzecchi Aprilia 209
5 Pedro Acosta Ducati 188
6 Fabio Di Giannantonio Ducati 168

Bezzecchi ha trionfato nella Sprint di Misano anche grazie alla caduta di Marc Marquez che l’aveva passato poco prima. Sul podio con il pilota Aprilia l’altro Marquez, Alex e Fabio Di Giannantonio che ha bruciato nella volata tutta VR46, Franco Morbidelli. Poi a punti Acosta, Aldeguer, Marini, Martin, Raul Fernandez. Bagnaia, partito 8°, protagonista di un’altra gara anonima chiusa al 13° posto.

Ripartirà dalla pole position il Bez in prima fila con Alex Marquez e Fabio Quartararo. Dalla seconda fila scatteranno Marc Marquez, Morbidelli e Marini. Settimo Diggia, solo ottavo Bagnaia davanti ad Acosta a chiudere la terza fila. Il Gran Premio di San Marino si corre sul Circuito di Misano. Sono previsti 27 giri. Partenza in programma alle 14.00 di domenica 14 settembre 2025. Questa la griglia di partenza, sulla base dei risultati maturati in qualifica:

1ª fila 1. Marco Bezzecchi 1:30.134
Aprilia
2. Alex Marquez 1:30.222
Ducati
3. Fabio Quartararo 1:30.228
Yamaha
2ª fila 4. Marc Marquez 1:30.352
Ducati
5. Franco Morbidelli 1:30.383
Ducati
6. Luca Marini 1:30.390
Honda
3ª fila 7. Fabio Di Giannantonio 1:30.395
Ducati
8. Francesco Bagnaia 1:30.414
Ducati
9. Pedro Acosta 1:30.486
KTM
4ª fila 10. Fermin Aldeguer 1:30.616
Ducati
11. Jorge Martin 1:30.981
Aprilia
12. Joan Mir s.t.
Honda
5ª fila 13. Miguel Oliveira 1:30.944
Yamaha
14. Raul Fernandez 1:30.977
Aprilia
15. Ai Ogura 1:30.977
Aprilia
6ª fila 16. Brad Binder 1:31.015
KTM
17. Maverick Vinales 1:31.087
KTM
18. Alex Rins 1:31.244
Yamaha
7ª fila 19. Johann Zarco 1:31.272
Honda
20. Enea Bastianini 1:31.364
KTM
21. Jack Miller 1:31.377
Yamaha
8ª fila 22. Augusto Fernandez 1:31.812
Yamaha		 23. Somkiat Chantra 1:32.390
Honda

Posizioni

  1. Marco Bezzecchi
    Aprilia Racing
  2. Alex Marquez
    BK8 Gresini Racing MotoGP
  3. Fabio Quartararo
    Monster Energy Yamaha MotoGP Team
  4. Marc Marquez
    Ducati Lenovo Team
  5. Franco Morbidelli
    Pertamina Enduro VR46 Racing Team
  6. Luca Marini
    Honda HRC Castrol
  7. Fabio Di Giannantonio
    Pertamina Enduro VR46 Racing Team
  8. Francesco Bagnaia
    Ducati Lenovo Team
  9. Pedro Acosta
    Red Bull KTM Factory Racing
  10. Fermin Aldeguer
    BK8 Gresini Racing MotoGP
  11. Jorge Martin
    Aprilia Racing
  12. Joan Mir
    Honda HRC Castrol
  13. Miguel Oliveira
    Prima Pramac Racing
  14. Raul Fernandez
    Trackhouse Racing
  15. Ai Ogura
    Trackhouse Racing
  16. Brad Binder
    Red Bull KTM Factory Racing
  17. Maverick Vinales
    Red Bull KTM Tech3
  18. Alex Rins
    Monster Energy Yamaha MotoGP Team
  19. Johann Zarco
    LCR Honda
  20. Enea Bastianini
    Red Bull KTM Tech3
  21. Jack Miller
    Prima Pramac Racing
  22. Augusto Fernandez
    Yamaha Factory Racing Team
  23. Somkiat Chantra
    LCR Honda
San Marino GP - Misano World Circuit Marco Simoncelli 14/09/2025
Misano World Circuit Marco Simoncelli

Altri dati:

  • Ora inizio: 14:00
  • Circuito: Misano World Circuit Marco Simoncelli
  • Città: Misano Adriatico
  • Nazione: Italia
  • Numero di giri: 27
  • Lunghezza giro: 4.23 KM
  • Lunghezza gara: 114.1 KM

