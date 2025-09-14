MotoGP Misano diretta GP San Marino LIVE: Bezzecchi dalla pole per il bis, Marquez e Bagnaia per il riscatto

Una doppietta, anzi una tripletta per il Bez. Ci proverà Marco Bezzecchi dopo il sabato da sballo con la pole e la vittoria nella Sprint a Misano. La MotoGP riaccende per l’ultima volta i motori sulla pista intitolata a Marco Simoncelli. Si corre il GP di San Marino e della Riviera di Rimini, sedicesimo appuntamento del Mondiale 2025. La classifica piloti dopo la Sprint di ieri è attualmente così composta:
|1
|Marc Marquez
|Ducati
|487
|2
|Alex Marquez
|Ducati
|314
|3
|Francesco Bagnaia
|Ducati
|237
|4
|Marco Bezzecchi
|Aprilia
|209
|5
|Pedro Acosta
|Ducati
|188
|6
|Fabio Di Giannantonio
|Ducati
|168
Bezzecchi ha trionfato nella Sprint di Misano anche grazie alla caduta di Marc Marquez che l’aveva passato poco prima. Sul podio con il pilota Aprilia l’altro Marquez, Alex e Fabio Di Giannantonio che ha bruciato nella volata tutta VR46, Franco Morbidelli. Poi a punti Acosta, Aldeguer, Marini, Martin, Raul Fernandez. Bagnaia, partito 8°, protagonista di un’altra gara anonima chiusa al 13° posto.
Ripartirà dalla pole position il Bez in prima fila con Alex Marquez e Fabio Quartararo. Dalla seconda fila scatteranno Marc Marquez, Morbidelli e Marini. Settimo Diggia, solo ottavo Bagnaia davanti ad Acosta a chiudere la terza fila. Il Gran Premio di San Marino si corre sul Circuito di Misano. Sono previsti 27 giri. Partenza in programma alle 14.00 di domenica 14 settembre 2025. Questa la griglia di partenza, sulla base dei risultati maturati in qualifica:
|1ª fila
|1. Marco Bezzecchi 1:30.134
Aprilia
|2. Alex Marquez 1:30.222
Ducati
|3. Fabio Quartararo 1:30.228
Yamaha
|2ª fila
|4. Marc Marquez 1:30.352
Ducati
|5. Franco Morbidelli 1:30.383
Ducati
|6. Luca Marini 1:30.390
Honda
|3ª fila
|7. Fabio Di Giannantonio 1:30.395
Ducati
|8. Francesco Bagnaia 1:30.414
Ducati
|9. Pedro Acosta 1:30.486
KTM
|4ª fila
|10. Fermin Aldeguer 1:30.616
Ducati
|11. Jorge Martin 1:30.981
Aprilia
|12. Joan Mir s.t.
Honda
|5ª fila
|13. Miguel Oliveira 1:30.944
Yamaha
|14. Raul Fernandez 1:30.977
Aprilia
|15. Ai Ogura 1:30.977
Aprilia
|6ª fila
|16. Brad Binder 1:31.015
KTM
|17. Maverick Vinales 1:31.087
KTM
|18. Alex Rins 1:31.244
Yamaha
|7ª fila
|19. Johann Zarco 1:31.272
Honda
|20. Enea Bastianini 1:31.364
KTM
|21. Jack Miller 1:31.377
Yamaha
|8ª fila
|22. Augusto Fernandez 1:31.812
Yamaha
|23. Somkiat Chantra 1:32.390
Honda