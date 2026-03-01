Diretta GP Thailandia: MotoGP Buriram LIVE, Bezzecchi parte forte e va in fuga, Marquez in crisi, Bagnaia rimonta

Cronaca in diretta

Siamo alla sfida regina di questa domenica di Motomondiale, tocca alle MotGP: in Thailandia prima gara completa della stagione, dopo la Sprint Race di ieri che ha visto la grande sfida tra Acosta e Marquez.

Ricordiamo la griglia di partenza: pole position per Bezzecchi, caduto ieri quando era in testa, alle sue spalle Marc Marquez e Raul Fernandez. Quarto Di Giannantonio, quinto Martin con sesto il vincitore di ieri, Acosta.

La MotoGP scende in pista per la prima gara lunga del Mondiale 2026, si corre il Gran Premio della Thailandia a 24 ore dal primo successo stagionale nella Sprint di Pedro Acosta su Marc Marquez e Raul Fernandez dopo tante polemiche e la caduta in avvio di Bezzecchi che riproverà oggi ancora dalla pole. La classifica piloti è attualmente così composta:

1 Pedro Acosta KTM 12 2 Marc Marquez Ducati 9 3 Raul Fernandez Aprilia 7 4 Ai Ogura Aprilia 6 5 Jorge Martin Aprilia 5

La Sprint l’ha vinta Pedro Acosta ma è successo davvero di tutto. Dalla caduta del poleman Bezzecchi al 2° giro al duello rusticano tra la KTM e la Ducati di Marc Marquez. Al penultimo giro i due si toccano, Acosta finisce largo, la direzione corsa penalizza il campione del mondo che prima del traguardo restituisce la posizione per la vittoria di Pedro davanti a Marc e l’altra Aprilia di Raul Fernandez. Bagnaia è solo 9°.

Ci riproverà dunque dalla pole Marco Bezzecchi con la Ducati di Marc Marquez in prima fila e con loro l’altra Aprilia (Trackhouse) di Raul Fernandez. Inizio in salita per Pecco Bagnaia solo 13°. Il Gran Premio di Thailandia si disputa sul Circuito di Buriram. Sono previsti 26 giri. Partenza in programma alle 9.00 di domenica 1 febbraio 2026. Questa la griglia di partenza sulla base dei risultati maturati in qualifica:

1ª fila 1. Marco Bezzecchi 1:28.692

Aprilia 2. Marc Marquez 1:28.687

Ducati 3. Raul Fernandez 1:28.876 Aprilia 2ª fila 4. Fabio Di Giannantonio 1:28.918

Ducati 5. Jorge Martin 1:29.001

Aprilia 6. Pedro Acosta 1:29.061

KTM 3ª fila 7. Alex Marquez 1:29.077

Ducati 8. Ai Ogura 1:29.211

Aprilia 9. Franco Morbidelli 1:29.321

Ducati 4ª fila 10. Joan Mir 1:29.385

Honda 11. Johann Zarco 1:29.402

Honda 12. Brad Binder 1:29.532

KTM 5ª fila 13. Francesco Bagnaia 1:29.348

Ducati 14. Luca Marini 1:29.446

Honda 15. Diogo Moreira 1:29.489

Honda 6ª fila 16. Fabio Quartararo 1:29.683

Yamaha 17. Maverick Vinales 1:29.774

KTM 18. Jack Miller 1:29.834

Yamaha 7ª fila 19. Alex Rins 1:30.067

Yamaha 20. Enea Bastianini 1:30.078

KTM 21. Toprak Razgatlioglu 1:30.165

Yamaha 8ª fila 22. Michele Pirro 1:31.361 Ducati