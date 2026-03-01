Diretta GP Thailandia: MotoGP Buriram LIVE, Bezzecchi parte forte e va in fuga, Marquez in crisi, Bagnaia rimonta

La MotoGP scende in pista per la prima gara lunga del Mondiale 2026, si corre il Gran Premio della Thailandia a 24 ore dal primo successo stagionale nella Sprint di Pedro Acosta su Marc Marquez e Raul Fernandez dopo tante polemiche e la caduta in avvio di Bezzecchi che riproverà oggi ancora dalla pole. La classifica piloti è attualmente così composta:
|1
|Pedro Acosta
|KTM
|12
|2
|Marc Marquez
|Ducati
|9
|3
|Raul Fernandez
|Aprilia
|7
|4
|Ai Ogura
|Aprilia
|6
|5
|Jorge Martin
|Aprilia
|5
La Sprint l’ha vinta Pedro Acosta ma è successo davvero di tutto. Dalla caduta del poleman Bezzecchi al 2° giro al duello rusticano tra la KTM e la Ducati di Marc Marquez. Al penultimo giro i due si toccano, Acosta finisce largo, la direzione corsa penalizza il campione del mondo che prima del traguardo restituisce la posizione per la vittoria di Pedro davanti a Marc e l’altra Aprilia di Raul Fernandez. Bagnaia è solo 9°.
Ci riproverà dunque dalla pole Marco Bezzecchi con la Ducati di Marc Marquez in prima fila e con loro l’altra Aprilia (Trackhouse) di Raul Fernandez. Inizio in salita per Pecco Bagnaia solo 13°. Il Gran Premio di Thailandia si disputa sul Circuito di Buriram. Sono previsti 26 giri. Partenza in programma alle 9.00 di domenica 1 febbraio 2026. Questa la griglia di partenza sulla base dei risultati maturati in qualifica:
|1ª fila
|1. Marco Bezzecchi 1:28.692
Aprilia
|2. Marc Marquez 1:28.687
Ducati
|3. Raul Fernandez 1:28.876 Aprilia
|2ª fila
|4. Fabio Di Giannantonio 1:28.918
Ducati
|5. Jorge Martin 1:29.001
Aprilia
|6. Pedro Acosta 1:29.061
KTM
|3ª fila
|7. Alex Marquez 1:29.077
Ducati
|8. Ai Ogura 1:29.211
Aprilia
|9. Franco Morbidelli 1:29.321
Ducati
|4ª fila
|10. Joan Mir 1:29.385
Honda
|11. Johann Zarco 1:29.402
Honda
|12. Brad Binder 1:29.532
KTM
|5ª fila
|13. Francesco Bagnaia 1:29.348
Ducati
|14. Luca Marini 1:29.446
Honda
|15. Diogo Moreira 1:29.489
Honda
|6ª fila
|16. Fabio Quartararo 1:29.683
Yamaha
|17. Maverick Vinales 1:29.774
KTM
|18. Jack Miller 1:29.834
Yamaha
|7ª fila
|19. Alex Rins 1:30.067
Yamaha
|20. Enea Bastianini 1:30.078
KTM
|21. Toprak Razgatlioglu 1:30.165
Yamaha
|8ª fila
|22. Michele Pirro 1:31.361 Ducati