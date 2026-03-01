Virgilio Sport
Diretta GP Thailandia: MotoGP Buriram LIVE, Bezzecchi parte forte e va in fuga, Marquez in crisi, Bagnaia rimonta

Il racconto in diretta del GP della Thailandia, primo appuntamento del Mondiale 2026 della MotoGP. Si corre sul Circuito di Buriram. Sono previsti 26 giri. Partenza in programma alle 9.00 di domenica 1 marzo 2026

GIRO 5 di 26

Gara in corso

  1. Marco Bezzecchi
    Aprilia Racing
  2. Raul Fernandez
    Trackhouse MotoGP Team
  3. Jorge Martin
    Aprilia Racing

Cronaca in diretta

  1. GIRO 6. Bezzecchi con il giro velcoe, quasi due i secondi di vantaggio su Fernandez.

    09:10

  2. GIRO 5. Acosta passa Marquez, il campione del Mondo sta soffrendo in questi primi giri.

    09:09

  4. GIRO 4. Giro veloce per Fernandez, nel frattempo Acosta passa Di Giannantonio e punta a Marquez, appena superato da Martin.

    09:08

  5. GIRO 3. Bezzecchi con un secondo su Fernandez, in leggera difficoltá Marquez staccato anche dal connazionale e in battaglia con Martin.

    09:06

  6. GIRO 2. Bezzecchi prova subito al fuga, con Fernandez alle sue spalle. Martin passa Marquez!

    09:04

  7. PARTITI! Bezzecchi davanti a tutti, Marquez alle sue spalle!

    09:03

  8. Warm up in corso, tutto pronto alla partenza di questa prima gara completa di MotoGP della stagione.

    08:58

  10. Ricordiamo la griglia di partenza: pole position per Bezzecchi, caduto ieri quando era in testa, alle sue spalle Marc Marquez e Raul Fernandez. Quarto Di Giannantonio, quinto Martin con sesto il vincitore di ieri, Acosta.

    08:40

  11. Siamo alla sfida regina di questa domenica di Motomondiale, tocca alle MotGP: in Thailandia prima gara completa della stagione, dopo la Sprint Race di ieri che ha visto la grande sfida tra Acosta e Marquez.

    08:24

  12. Bevenuti alla diretta del GP di Thailandia!

    08:08

La MotoGP scende in pista per la prima gara lunga del Mondiale 2026, si corre il Gran Premio della Thailandia a 24 ore dal primo successo stagionale nella Sprint di Pedro Acosta su Marc Marquez e Raul Fernandez dopo tante polemiche e la caduta in avvio di Bezzecchi che riproverà oggi ancora dalla pole. La classifica piloti è attualmente così composta:

1 Pedro Acosta KTM 12
2 Marc Marquez Ducati 9
3 Raul Fernandez Aprilia 7
4 Ai Ogura Aprilia 6
5 Jorge Martin Aprilia 5

La Sprint l’ha vinta Pedro Acosta ma è successo davvero di tutto. Dalla caduta del poleman Bezzecchi al 2° giro al duello rusticano tra la KTM e la Ducati di Marc Marquez. Al penultimo giro i due si toccano, Acosta finisce largo, la direzione corsa penalizza il campione del mondo che prima del traguardo restituisce la posizione per la vittoria di Pedro davanti a Marc e l’altra Aprilia di Raul Fernandez. Bagnaia è solo 9°.

Ci riproverà dunque dalla pole Marco Bezzecchi con la Ducati di Marc Marquez in prima fila e con loro l’altra Aprilia (Trackhouse) di Raul Fernandez. Inizio in salita per Pecco Bagnaia solo 13°. Il Gran Premio di Thailandia si disputa sul Circuito di Buriram. Sono previsti 26 giri. Partenza in programma alle 9.00 di domenica 1 febbraio 2026. Questa la griglia di partenza sulla base dei risultati maturati in qualifica:

1ª fila 1. Marco Bezzecchi 1:28.692
Aprilia
2. Marc Marquez 1:28.687
Ducati
3. Raul Fernandez 1:28.876 Aprilia
2ª fila 4. Fabio Di Giannantonio 1:28.918
Ducati
5. Jorge Martin 1:29.001
Aprilia
6. Pedro Acosta 1:29.061
KTM
3ª fila 7. Alex Marquez 1:29.077
Ducati
8. Ai Ogura 1:29.211
Aprilia
9. Franco Morbidelli 1:29.321
Ducati
4ª fila 10. Joan Mir 1:29.385
Honda
11. Johann Zarco 1:29.402
Honda
12. Brad Binder 1:29.532
KTM
5ª fila 13. Francesco Bagnaia 1:29.348
Ducati
14. Luca Marini 1:29.446
Honda
15. Diogo Moreira 1:29.489
Honda
6ª fila 16. Fabio Quartararo 1:29.683
Yamaha
17. Maverick Vinales 1:29.774
KTM
18. Jack Miller 1:29.834
Yamaha
7ª fila 19. Alex Rins 1:30.067
Yamaha
20. Enea Bastianini 1:30.078
KTM
21. Toprak Razgatlioglu 1:30.165
Yamaha
8ª fila 22. Michele Pirro 1:31.361 Ducati

Diretta GP Thailandia: MotoGP Buriram LIVE, Bezzecchi parte forte e va in fuga, Marquez in crisi, Bagnaia rimonta Fonte: ANSA

Thai GP - Chang International Circuit 01/03/2026
Chang International Circuit

Altri dati:

  • Ora inizio: 09:00
  • Circuito: Chang International Circuit
  • Città: Buriram
  • Nazione: Thailand
  • Numero di giri: 26
  • Lunghezza giro: 4.55 KM
  • Lunghezza gara: 118.4 KM

