GP Valencia: Bezzecchi chiude in bellezza, doppietta Aprilia. Di Giannantonio a podio, Bagnaia buttato giù subito

Il racconto in diretta del GP di Valencia, ultimo appuntamento del Mondiale 2025 di MotoGP. Si corre sul Circuito Ricardo Tormo. Sono previsti 26 giri. Partenza in programma alle 14.00 di domenica 16 novembre 2025

Ultimo aggiornamento:

Chiude alla stragrande Marco Bezzecchi. È sua l’ultima vittoria della stagione. Il Bez si prende di forza il Gran Premio della Comunità Valenciana. Partito dalla pole e primo al traguardo in un tripudio Aprilia che fa uno-due con Raul Fernandez secondo. Podio completato dalla Ducati VR46 di Di Giannantonio capace a due giri dalla fine di passare Pedro Acosta quarto con la Ktm, quinto Aldeguer davanti ad Alex Marquez che era terzo e ha chiuso sesto. Sfortunatissimo Pecco Bagnaia caduto al primo giro centrato da una frenata lunghissima di Zarco. Peggio è andata a Morbidelli caduto praticamente da fermo sulla griglia e fattosi male alla mano.

GRAN PREMIO DI VALENCIA – Colpo di scena prima della partenza. Nello schierarsi Morbidelli urta il codone della moto di Aleix Espargaro e praticamente cade da fermo in griglia. Porta la sua VR46 ai box e poi sarà costretto al ritiro. Intanto si parte, Bezzecchi tiene dietro Alex Marquez e Diggia.

Ma il patatrac avviene nelle retrovie dove Zarco va lunghissimo in frenata e centra di netto Bagnaia facendolo andare nella sabbia. Non poteva esserci fine e fotografia più beffarda della stagione travagliata di Pecco.

Davanti Bez spinge, Marquez gli va dietro. Scatenato Raul Fernandez che passa Acosta e Diggia e si mette 3°. Acosta passa Di Giannantonio ma non riesce a tenere il passo dell’Aprilia Trackhouse per il podio. Terzetto di testa con Alex minaccioso su Bezzecchi.

Dopo il 10° giro Marco rompe gli indugi e prova ad andare via. Alex non ne ha, Raul Fernandez che ha pure l’Aprilia sì, passa Marquez e prova a riagganciare il Bez. Superata metà gara si ritira Jorge Martin che, ancora malconcio e ultimo, gravato anche di due long lap penalty a inizio gara preserva le energie per i test di martedì.

Bez tiene Raul a un secondo. La lotta è per il podio con Acosta che prende Marquez e lo passa al 20° giro portandosi dietro Diggia che pure supera Alex oramai in crisi. Ma non si accontenta e si mette alle calcagna della Ktm in caccia per il podio. Che arriva con una bella staccata a due giri dalla fine. Davanti Bezzecchi tiene a bada Fernandez fino alla fine per fare festa!

Il racconto della gara

  1. Grazie per aver seguito la diretta scritta del Gran Premio della Comunità Valenciana e arrivederci alla prossima stagione!

    14:55

  2. La MotoGP 2025 va in archivio con il titolo mondiale di Marc Marquez, ottenuto precedendo di 78 punti il fratello Alex e di 192 Marco Bezzecchi nonostante l'assenza per infortunio nel finale di stagione. Al quarto posto si piazza Pedro Acosta davanti a Pecco Bagnaia.

    14:53

  4. Dominio totale di Marco Bezzecchi che indovina la partenza e tiene la testa della gara fino alla bandiera a scacchi, resistendo nel finale al rientro di Raul Fernandez e vincendo per la prima volta due gare di fila. La festa italiana si completa col terzo posto di Di Giannantonio e con due Aprilia e una Ducati sul podio valenciano.

    14:48

  5. BANDIERA A SCACCHI! Vince Bezzecchi su Fernandez! Di Giannantonio si piazza terzo davanti ad Acosta, poi Aldeguer che passa Alex Marquez nel finale. Settimo posto per un ottimo Luca Marini, poi Binder, Miller e Bastianini completano la top ten. A punti anche Bulega che finisce 15esimo.

    15:04

  6. ULTIMO GIRO! Bezzecchi mantiene tre-quattro decimi su Fernandez mentre anche il Diggia si sta difendendo coi denti da Acosta.

    14:43

  7. GIRO 26. DIGGIA TERZO! Sorpasso da manuale per il pilota Ducati ai danni di Acosta e terza piazza provvisoria. Davanti Fernandez ha sempre quattro decimi di ritardo da Bezzecchi.

    14:42

  8. GIRO 25. Acosta sbaglia all'ultima curva ma Di Giannantonio non riesce a entrare. Si continua sulla falsariga dei giri precedenti. Davanti invece sempre quattro decimi di vantaggio per il Bez su Fernandez.

    14:41

  10. GIRO 24. Fernandez ormai ha ripreso Bezzecchi, stesso discorso per Di Giannantonio con Acosta. Finale tutto da gustare sul tracciato di Cheste!

    14:40

  11. GIRO 23. Solo mezzo secondo di vantaggio per Bezzecchi su Fernandez, due decimi invece il vantaggio di Acosta sul Diggia.

    14:38

  12. GIRO 22. Non ci sono Ducati al momento sul podio ma Di Giannantonio ha ormai nel mirino la KTM di Acosta.

    14:36

  13. GIRO 21. Diggia passa Alex Marquez e si lancia all'inseguimento di Acosta, ora terzo. Bezzecchi intanto sta resistendo al rientro di Fernandez.

    14:35

  14. GIRO 20. Fernandez torna a sette decimi da Bezzecchi che, prima, era tornato ad avere un secondo di margine sul rivale diretto. Intanto Acosta ha passato Alex Marquez.

    14:34

  16. GIRO 19. Errore di Acosta che va largo alla 8 ma recupera subito e torna a incollarsi a Marquez. Sempre più vicino ai due Di Giannantonio che intravede la chance di beffare entrambi.

    14:32

  17. GIRO 18. Bezzecchi aggiunge due decimi al proprio vantaggio su Fernandez. Marquez intanto sta tenendo coi denti il terzo posto sotto la pressione di Acosta. Di Giannantonio intanto ne approfitta per avvicinarsi ai due.

    14:31

  18. GIRO 17. Primo tentativo di sorpasso per Acosta su Marquez, il pilota Ducati resiste ma sembra ormai destinato a lasciare strada al rivale.

    14:29

  19. GIRO 16. Bezzecchi mantiene i sette decimi di vantaggio su Fernandez. Acosta invece ormai ha preso Marquez. Più staccato Di Giannantonio che naviga solitario in quinta posizione.

    14:28

  20. GIRO 15. Fernandez a sette decimi da Bezzecchi. Acosta invece è a otto decimi da Marquez. Si infiamma la lotta per il podio in questo finale di gara.

    14:26

  22. GIRO 14. Fernandez si porta sotto al secondo di ritardo da Bezzecchi. Lo spagnolo al momento è il più veloce in pista. Si assottiglia anche il vantaggio di Marquez su Acosta che ora è a poco più di un secondo.

    14:25

  23. GIRO 13. Immutato il vantaggio di Bezzecchi su Fernandez. Dietro intanto Marquez è finito nel mirino di Acosta e Di Giannantonio, staccati di 1"5 ma in netta risalita.

    14:23

  24. GIRO 12. 1"1 di vantaggio per Bezzecchi su Fernandez, segnali di resa invece da Alex Marquez che ha sette decimi di ritardo dal connazionale.

    14:21

  25. GIRO 11. FERNANDEZ SECONDO! Lo spagnolo dell'Aprilia Trackhouse infila Alex Marquez all'ultima curva e sale in seconda posizione.

    14:20

  26. GIRO 10. Prove di fuga per Bezzecchi che passa sul traguardo con oltre otto decimi su Marquez.

    14:18

  28. GIRO 9. Bezzecchi rifila quattro decimi a Marquez e porta il proprio vantaggio a sette totali. Fernandez intanto si porta a soli tre dal pilota del team Gresini.

    14:18

  29. GIRO 8. I due davanti sono incollati mentre Fernandez viaggia a mezzo secondo di distacco. Acosta invece è quarto a oltre due secondi dal connazionale.

    14:15

  30. GIRO 7. Comanda sempre Bezzecchi con Alex Marquez che ora è agganciato all'italiano.

    14:15

  31. GIRO 6. Ritmo insostenibile per tutti quello dettato da Bezzecchi, Marquez e Fernandez. Dietro caduta rovinosa per Ogura in curva 1 e gara finita per il giapponese.

    14:13

  32. GIRO 5. Sei decimi di vantaggio per Bezzecchi su Alex Marquez.

    14:11

  34. GIRO 4. Giro veloce di Raul Fernandez che sta dando tutto per agganciare Marquez e Bezzecchi.

    14:09

  35. GIRO 3. Difficoltà per Di Giannantonio che non riesce a tenere il ritmo di Fernandez ed è minacciato da vicinissimo da un pimpante Pedro Acosta.

    14:09

  36. GIRO 2. Alex Marquez gira più veloce di Bezzecchi ma per ora non riesce a sopravanzarlo. Intanto Fernandez ha passato Di Giannanatonio.

    14:07

  37. GIRO 1. Bezzecchi chiude il primo giro al comando su Marquez e Di Giannantonio, poi Fernandez, Acosta e Aldeguer.

    14:05

  38. PARTITI! Ennesimo episodio sfortunato per Pecco Bagnaia che finisce subito nella ghiaia dopo un contatto a centro gruppo con Zarco.

    14:07

  40. Morbidelli a terra in griglia! L'italiano tampona Aleix Espargarò e finisce giù ancora prima del via! Per sua fortuna riesce a riguadagnare la via dei box.

    14:14

  41. Giro di ricognizione in corso sul tracciato di Cheste. Siamo a pochissimo dal via!

    14:02

  42. E' tutto pronto sul tracciato valenciano, i team sono schierati in griglia e si attendono solo il giro di ricognizione e il via all'ultima gara del 2025.

    13:55

  43. Nella Sprint di ieri, trionfo di Alex Marquez su Acosta e Di Giannantonio. I due spagnoli puntano decisi a ripetersi oggi nella gara lunga per chiudere al meglio davanti ai propri tifosi.

    13:10

  44. Già decise le prime tre posizioni del Mondiale, la lotta da seguire oggi, oltre a quella per l'ultimo podio di stagione, è tra Pedro Acosta e Pecco Bagnaia, in lizza per il quarto posto in classifica e separati da soli sei punti.

    13:10

  46. Pole position di Marco Bezzecchi su Aprilia, in prima fila con lui ci saranno Alex Marquez e Fabio Di Giannantonio. Dietro ci sono Raul Fernandez, Pedro Acosta e Fabio Quartararo.

    13:08

  47. Si corre al Circuit Ricardo Tormo di Cheste, poco fuori Valencia.

    13:06

  48. Benvenuti alla diretta scritta del Gran Premio della Comunità Valenciana, ultimo atto del Mondiale MotoGP 2025.

    13:04

La MotoGP torna in pista per l’ultima volta. Il GP di Valencia chiude il Motomondiale 2025. Col titolo già assegnato da tempo a Marc Marquez infortunato ma presente al Ricardo Tormo, è caccia all’ultimo successo stagionale: Bezzecchi parte di nuovo dalla pole ma ieri nella Sprint a vincere è Alex Marquez. Bagnaia cerca di raddrizzare l’ennesima disfatta. La classifica piloti è attualmente così composta:

1 Marc Marquez
CAMPIONE		 Ducati 545
2 Alex Marquez Ducati 457
3 Marco Bezzecchi Aprilia 328
4 Pedro Acosta KTM 294
5 Francesco Bagnaia Ducati 288

Alex Marquez fa le veci di Marc in tutto e per tutto. Altra vittoria nella Sprint sotto gli occhi del fratellone ai box in borghese. Sul podio ci salgono Pedro Acosta e un ottimo Fabio Di Giannantonio che ha bruciato Raul Fernandez al penultimo giro, solo quinto Bezzecchi partito dalla pole ma sorpeso nelle prime curve e incapace di risalire la china. Nessuna rimonta per Bagnaia che partito 16° dopo il fattaccio della benzina in qualifica, chiude 14° ma fuori dalla zona punti.

Bez partirà ancora dalla pole. In prima fila anche la Ducati Gresini di Alex Marquez e Fabio Di Giannantonio. Continua l’incubo di Pecco Bagnaia, eliminato in Q1 dopo un problema tecnico, rimasto senza benzina, partirà dalla 16^ casella. Il Gran Premio di Valencia si disputa sul Circuito Ricardo Tormo. Sono previsti 26 giri. Partenza in programma alle 14.00 di domenica 16 novembre. Questa la griglia di partenza, sulla base dei risultati maturati in qualifica:

1ª fila 1. Marco Bezzecchi 1:28.809
Aprilia
2. Alex Marquez 1:28.835
Ducati
3. Fabio Di Giannantonio 1:28.853
Ducati
2ª fila 4. Raul Fernandez 1:28.867
Aprilia
5. Pedro Acosta 1:28.905
KTM
6. Fabio Quartararo 1:28.978
Yamaha
3ª fila 7. Franco Morbidelli 1:29.066
Ducati
8. Jack Miller 1:29.144
Yamaha
9. Fermin Aldeguer 1:29.169
Ducati
4ª fila 10. Joan Mir 1:29.236
Honda
11. Johann Zarco 1:29.351
Honda
12. Ai Ogura 1:29.371
Aprilia
5ª fila 13. Luca Marini 1:29.520
Honda
14. Aleix Espargaró 1:29.526
Honda
15. Brad Binder 1:29.561
KTM
6ª fila 16. Francesco Bagnaia 1:29.584
Ducati
17. Jorge Martin 1:29.630
Aprilia
18. Miguel Oliveira 1:29.657
Yamaha
7ª fila 19. Alex Rins 1:29.907
Yamaha
20. Enea Bastianini 1:29.948
KTM
21. Maverick Viñales 1:29.987
KTM
8ª fila 22. Nicolò Bulega 1:30.045
Ducati
23. Augusto Fernandez 1:30.110
Yamaha
24. Somkiat Chantra 1:30.257
Honda

GP Valencia: Bezzecchi chiude in bellezza, doppietta Aprilia. Di Giannantonio a podio, Bagnaia buttato giù subito Fonte: Ansa

Ordine di arrivo

  1. Marco Bezzecchi
    Aprilia Racing
    00:40:52.458
  2. Raul Fernandez
    Trackhouse Racing
    +00:00:00.686
  3. Fabio Di Giannantonio
    Pertamina Enduro VR46 Racing Team
    +00:00:03.765
  4. Pedro Acosta
    Red Bull KTM Factory Racing
    +00:00:04.749
  5. Fermin Aldeguer
    BK8 Gresini Racing MotoGP
    +00:00:08.048
  6. Alex Marquez
    BK8 Gresini Racing MotoGP
    +00:00:08.166
  7. Luca Marini
    Honda HRC Castrol
    +00:00:12.644
  8. Brad Binder
    Red Bull KTM Factory Racing
    +00:00:14.582
  9. Jack Miller
    Prima Pramac Racing
    +00:00:15.497
  10. Enea Bastianini
    Red Bull KTM Tech3
    +00:00:17.460
  11. Miguel Oliveira
    Prima Pramac Racing
    +00:00:19.304
  12. Johann Zarco
    LCR Honda
    +00:00:21.286
  13. Joan Mir
    Honda HRC Castrol
    +00:00:22.079
  14. Alex Rins
    Monster Energy Yamaha MotoGP Team
    +00:00:23.255
  15. Nicolo Bulega
    Ducati Lenovo Team
    +00:00:26.144
  16. Augusto Fernandez
    Yamaha Factory Racing Team
    +00:00:36.854
  17. Somkiat Chantra
    LCR Honda
    +00:00:39.136
  18. Aleix Espargaro
    Honda HRC Test Team
    RITIRATO
  19. Fabio Quartararo
    Monster Energy Yamaha MotoGP Team
    RITIRATO
  20. Maverick Vinales
    Red Bull KTM Tech3
    RITIRATO
  21. Jorge Martin
    Aprilia Racing
    RITIRATO
  22. Ai Ogura
    Trackhouse Racing
    RITIRATO
  23. Franco Morbidelli
    Pertamina Enduro VR46 Racing Team
    RITIRATO
  24. Francesco Bagnaia
    Ducati Lenovo Team
    RITIRATO
Valencia GP - Circuit Ricardo Tormo 16/11/2025
Circuit Ricardo Tormo

Altri dati:

  • Ora inizio: 14:00
  • Circuito: Circuit Ricardo Tormo
  • Città: Valencia
  • Nazione: Spagna
  • Numero di giri: 27
  • Lunghezza giro: 4.01 KM
  • Lunghezza gara: 108.14 KM

ULTIME NOTIZIE

SPORT TREND

