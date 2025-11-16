GP Valencia: Bezzecchi chiude in bellezza, doppietta Aprilia. Di Giannantonio a podio, Bagnaia buttato giù subito

Chiude alla stragrande Marco Bezzecchi. È sua l’ultima vittoria della stagione. Il Bez si prende di forza il Gran Premio della Comunità Valenciana. Partito dalla pole e primo al traguardo in un tripudio Aprilia che fa uno-due con Raul Fernandez secondo. Podio completato dalla Ducati VR46 di Di Giannantonio capace a due giri dalla fine di passare Pedro Acosta quarto con la Ktm, quinto Aldeguer davanti ad Alex Marquez che era terzo e ha chiuso sesto. Sfortunatissimo Pecco Bagnaia caduto al primo giro centrato da una frenata lunghissima di Zarco. Peggio è andata a Morbidelli caduto praticamente da fermo sulla griglia e fattosi male alla mano.

GRAN PREMIO DI VALENCIA – Colpo di scena prima della partenza. Nello schierarsi Morbidelli urta il codone della moto di Aleix Espargaro e praticamente cade da fermo in griglia. Porta la sua VR46 ai box e poi sarà costretto al ritiro. Intanto si parte, Bezzecchi tiene dietro Alex Marquez e Diggia.

Ma il patatrac avviene nelle retrovie dove Zarco va lunghissimo in frenata e centra di netto Bagnaia facendolo andare nella sabbia. Non poteva esserci fine e fotografia più beffarda della stagione travagliata di Pecco.

Davanti Bez spinge, Marquez gli va dietro. Scatenato Raul Fernandez che passa Acosta e Diggia e si mette 3°. Acosta passa Di Giannantonio ma non riesce a tenere il passo dell’Aprilia Trackhouse per il podio. Terzetto di testa con Alex minaccioso su Bezzecchi.

Dopo il 10° giro Marco rompe gli indugi e prova ad andare via. Alex non ne ha, Raul Fernandez che ha pure l’Aprilia sì, passa Marquez e prova a riagganciare il Bez. Superata metà gara si ritira Jorge Martin che, ancora malconcio e ultimo, gravato anche di due long lap penalty a inizio gara preserva le energie per i test di martedì.

Bez tiene Raul a un secondo. La lotta è per il podio con Acosta che prende Marquez e lo passa al 20° giro portandosi dietro Diggia che pure supera Alex oramai in crisi. Ma non si accontenta e si mette alle calcagna della Ktm in caccia per il podio. Che arriva con una bella staccata a due giri dalla fine. Davanti Bezzecchi tiene a bada Fernandez fino alla fine per fare festa!