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Sprint MotoGP Australia: gran duello Marquez-Martin poi Jorge cade e Marc vince davanti ad Alex, Diggia e Bezzecchi

Il racconto in diretta della Gara Sprint GP d'Australia, diciottesimo appuntamento del Mondiale 2026 di MotoGP. Si corre sul Circuito di Phillip Island. Sono previsti 13 giri. Partenza in programma alle 6.00 di sabato 24 ottobre 2026

Aggiornamento:

Un grandissimo duello per 9 giri poi la svolta fatale: Jorge Martin cade rovinosamente e Marc Marquez ha via libera per vincere a mani basse la Sprint del Gran Premio di Australia. A Phillip Island, va in onda, forse, un importante sliding doors del Mondiale MotoGP con lo spagnolo della Ducati che va a +10 in classifica davanti a Martinator le cui condizioni sono tutte da verificare (uscito in barella e portato al centro medico).

Sul podio della Sprint tripletta Ducati con Alex Marquez 2°, a completare la festa di famiglia, e 3° Fabio Di Giannantonio a precedere l’Aprilia di Marco Bezzecchi partito malissimo e autore di una bella rimonta. Quinto Acosta con la Ktm davanti ad Ai Ogura sotto investigazione per possibile irregolarità nella pressione delle gomme (insieme ad Augusto Fernandez, 15°). A punti anche Binder, Miller e Moreira. Ritiratosi a metà gara Pecco Bagnaia che non riusciva a guidare la sua Ducati. Out anche Raul Fernandez, Vinales e Zarco che era partito in prima fila.

Il racconto della gara

  1. Dalla Sprint Race é tutto, appuntamento alle gare di domani!

    06:23

  2. Marc Marquez fa sua questa Sprint Race, dopo una incredibile lotta con Martin terminata con la caduta dell'ex Leader Mondiale. Marquez si prende la vittoria e la testa della classifica, da capire ora le condizioni di Martin uscito dal circuito in barella.

    06:23

  4. VINCE MARC MARQUEZ! Secondo Alex, terxo Di Giannantonio.

    06:21

  5. ULTIMO GIRO! Marc Marquez in difesa sul fratello, Di Giannantonio sta spingendo per provare a prendersi una incredibile seconda posizione.

    06:20

  6. GIRO 12. Di Giannantonio si sta avvicinando a Alex Marquez, nel frattempo quarto Bezzecchi.

    06:20

  7. GIRO 11. Si ritira anche Raul Fernandez, nel frattempo lotta ora in testa tra i due fratelli Marquez.

    06:17

  8. GIRO 10. Attenzione che Martin viene trasportato fuori dalla pista in barella, da capire le sue condizioni fisiche.

    06:15

  10. GIRO 9. CADUTA PER MARTIN! Scivola lo spagnolo che stava lottando al massimo con Marquez.

    06:14

  11. GIRO 8. Sta rientrando Alex Marquez, che giro per lui: la lotta per la vittoria potrebbe diventare a tre.

    06:12

  12. GIRO 7. Si stacca Alex Marquez, mentre Acosta ha perso il contatto con la terza posizione.

    06:12

  13. GIRO 6. Errore di Martin che si fa dunque passare da Marc Marquez, che duello tra i due.

    06:09

  14. GIRO 5. Zarco deve dire addio alla gara, rottura per lui. Finisce ai box anche Bagnaia.

    06:08

  16. GIRO 4. Attenzione ad Acosta che di forza passa Alex Marquez, portandosi in terza posizione.

    06:07

  17. GIRO 3. Che sfida tra Martin e Marc Marquez, il leader del Mondiale riesce nel sorpasso ma risponde Marc!

    06:06

  18. GIRO 2. Martin subito sll'attacco, alle sue spalle Alex Marquez passa Zarco!

    06:04

  19. PARTITI! Marc mantiene la prima posizione, giá secondo Martin!

    06:03

  20. Warm up in corso, tutto pronto per la partenza di questa Sprint Race!

    06:00

  22. Sará decisivo dunque il meteo, a Philip Island ora sembra splendere il sole ma ai box ci si prepara ad una eventuale pioggia.

    05:42

  23. Prove bagnate, con Marc Marquez che firma la pole e ma cade alla quarta. In prima fila il fratello Alex e Zarco, quarto Martin. Solo nono Bezzecchi.

    05:41

  24. Benvenuti e benvenute alla diretta testuale della Sprint Race di questo Gran Premio di Australia, valevole per il Mondiale di MotoGP.

    05:38

La MotoGP scende in pista, meteo permettendo, per la Sprint Race del GP d’Australia, diciottesimo appuntamento del Mondiale 2026. La classifica piloti è attualmente così composta col duello serrato tra Martin e Marquez divisi solo da due punti:

  1. Jorge Martin (355 pt.)
  2. Marc Marquez (353 pt.)
  3. Marco Bezzecchi (309 pt.)
  4. Ai Ogura (259 pt.)
  5. Pedro Acosta (258 pt.)

Marc Marquez fa la pole sul bagnato di Phillip Island in 1:34.203, dando un secondo e mezzo agli altri due in prima fila: suo fratello Alex e Zarco. Dalla seconda fila il leader del Mondiale Martin, Miller, e Raul Fernandez. Bezzecchi partirà 9°, alle spalle di Acosta e Di Giannantonio. La Gara Sprint del Gran Premio d’Australia si disputa sul Circuito di Phillip Island. Sono previsti 13 giri. Partenza in programma alle 6.00 di sabato 24 ottobre 2026. Questa la griglia di partenza, sulla base dei risultati maturati in qualifica:

1ª fila 1. Marc Marquez 1:34.203
Ducati
2. Alex Marquez 1:35.697
Ducati
3. Johann Zarco 1:35.706
Honda
2ª fila 4. Jorge Martin 1:35.780
Aprilia
5. Jack Miller 1:35.984
Yamaha
6. Raul Fernandez 1:36.150
Aprilia
3ª fila 7. Pedro Acosta 1:36.500
KTM
8. Fabio Di Giannantonio 1:36.506
Ducati
9. Marco Bezzecchi 1:36.520
Aprilia
4ª fila 10. Diogo Moreira 1:37.884
Honda
11. Enea Bastianini 1:38.647
KTM
12. Ai Ogura 1:39.389
Aprilia
5ª fila 13. Brad Binder 1:35.996
KTM
14. Iker Lecuona 1:36.296
Ducati
15. Maverick Vinales 1:36.687
KTM
6ª fila 16. Francesco Bagnaia 1:36.759
Ducati
17. Augusto Fernandez 1:36.778
Yamaha
18. Alex Rins 1:36.911
Yamaha
7ª fila 19. Fabio Quartararo 1:37.240
Yamaha
20. Franco Morbidelli 1:37.904
Ducati

Sprint MotoGP Australia: gran duello Marquez-Martin poi Jorge cade e Marc vince davanti ad Alex, Diggia e Bezzecchi Fonte: Getty

Ordine di arrivo

  1. Marc Marquez
    Ducati Lenovo Team
    00:19:09.411
  2. Alex Marquez
    BK8 Gresini Racing MotoGP
    +00:00:00.323
  3. Fabio Di Giannantonio
    Pertamina Enduro VR46 Racing Team
    +00:00:00.590
  4. Marco Bezzecchi
    Aprilia Racing
    +00:00:01.074
  5. Pedro Acosta
    Red Bull KTM Factory Racing
    +00:00:03.689
  6. Ai Ogura
    SuperFile Trackhouse MotoGP Team
    +00:00:06.146
  7. Brad Binder
    Red Bull KTM Factory Racing
    +00:00:07.433
  8. Jack Miller
    Prima Pramac Yamaha MotoGP
    +00:00:07.782
  9. Diogo Moreira
    Honda LCR
    +00:00:10.722
  10. Iker Lecuona
    BK8 Gresini Racing MotoGP
    +00:00:10.773
  11. Fabio Quartararo
    Monster Energy Yamaha MotoGP
    +00:00:11.215
  12. Enea Bastianini
    Red Bull KTM Tech3
    +00:00:11.437
  13. Alex Rins
    Monster Energy Yamaha MotoGP
    +00:00:11.568
  14. Franco Morbidelli
    Pertamina Enduro VR46 Racing Team
    +00:00:18.277
  15. Augusto Fernandez
    Prima Pramac Yamaha MotoGP
    +00:00:37.945
  16. Raul Fernandez
    SuperFile Trackhouse MotoGP Team
    RITIRATO
  17. Jorge Martin
    Aprilia Racing
    RITIRATO
  18. Maverick Vinales
    Red Bull KTM Tech3
    RITIRATO
  19. Johann Zarco
    Honda LCR
    RITIRATO
  20. Francesco Bagnaia
    Ducati Lenovo Team
    RITIRATO
Australian GP - Phillip Island Grand Prix Circuit 24/10/2026
Phillip Island Grand Prix Circuit

Altri dati:

  • Ora inizio: 06:00
  • Circuito: Phillip Island Grand Prix Circuit
  • Città: Phillip Island
  • Nazione: Australia
  • Lunghezza giro: 4.45 KM

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