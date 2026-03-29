MotoGP Austin diretta LIVE: Bezzecchi, Acosta e Martin terzetto al comando, Diggia insegue, Bagnaia 5°

Cronaca in diretta

La MotoGp torna in pista per il GP delle Americhe, terzo appuntamento del Mondiale 2026 dopo la Sprint di ieri vinta da Jorge Martin in volata su Pecco Bagnaia ed Enea Bastianini sul podio dopo la penalità per Acosta con tante cadute, due su tutte, Bezzecchi e Marquez che ha fatto cadere il poleman Di Giannantonio e per questo dovrà scontare oggi un long lap penalty. La classifica piloti è attualmente così composta:

1 Jorge Martin Aprilia 57 2 Marco Bezzecchi Aprilia 56 3 Pedro Acosta KTM 49 4 Fabio Di Giannantonio Ducati 37 5 Ai Ogura Aprilia 36 6 Marc Marquez Ducati 34

Jorge Martin è tornato a ruggire nella Sprint del Gran Premio delle Americhe a eliminazione in cui Marquez fa strike tirando giù Di Giannantonio in partenza e Bezzecchi si stende a 3 giri dalla fine. Martinator ha vinto in volata su Bagnaia dopo averlo rimontato negli ultimi giri avendo optato per la gomma media sulla sua Aprilia a differenza della Ducati di Pecco. Sul podio ci sale Pedro Acosta con la KTM ma dopo la gara lo spagnolo è stato penalizzato di 8 secondi per pressione irregolare delle gomme. Quindi il 3° posto resta di colore KTM ma passa nelle mani di un ottimo Enea Bastianini che nel finale passa Alex Marquez con Mir caduto pure lui.

Il Gran Premio delle Americhe si disputa sul Circuito di Austin, in Texas. Sono previsti 19 giri. Partenza in programma alle 22.00 di domenica 29 marzo 2026. Questa la griglia di partenza, sulla base dei risultati maturati in qualifica:

1ª fila 1. Fabio Di Giannantonio 2:00.136

Ducati 2. Pedro Acosta 2:00.485

KTM 3. Francesco Bagnaia 2:00.563

Ducati 2ª fila 4. Marco Bezzecchi* 2:00.329

Aprilia 5. Joan Mir 2:00.591

Honda 6. Marc Marquez** 2:00.637

Ducati 3ª fila 7. Jorge Martin 2:00.696

Aprilia 8. Alex Marquez 2:00.765

Ducati 9. Fermin Aldeguer 2:01.014

Ducati 4ª fila 10. Ai Ogura 2:01.419

Aprilia 11. Luca Marini* 2:00.891

Honda 12. Enea Bastianini 2:01.477 5ª fila 13. Raul Fernandez 2:01.228

Aprilia 14. Diogo Moreira 2:01.306

Honda 15. Johann Zarco 2:01.445

Honda 6ª fila 16. Fabio Quartararo 2:01.553

Yamaha 17. Toprak Razgatlioglu 2:01.745

Yamaha 18. Brad Binder 2:01.865

KTM 7ª fila 19. Jack Miller 2:01.893

Yamaha 20. Franco Morbidelli 2.02.117

Ducati 21. Alex Rins 2:02.366

Yamaha

* Bezzecchi e Marini penslizzati di due posti in griglia per impeding in qualficia

** Marc Marquez dovrà scontare un long lap penalty nei primi giri in gara