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MotoGP Austin diretta LIVE: Bezzecchi, Acosta e Martin terzetto al comando, Diggia insegue, Bagnaia 5°

Il racconto in diretta del GP delle Americhe, terzo appuntamento del Mondiale 2026 della MotoGP. Si corre sul Circuito di Austin, Texas. Sono previsti 19 giri. Partenza in programma alle 22.00 di domenica 29 marzo 2026

Ultimo aggiornamento:

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GIRO 5 di 19

Gara in corso

  1. Marco Bezzecchi
    Aprilia Racing
  2. Pedro Acosta
    Red Bull KTM Factory Racing
  3. Jorge Martin
    Aprilia Racing

Cronaca in diretta

  1. GIRO 5. Martin all'attacco su Acosta, non riesce peró il sorpasso.

    22:11

  2. GIRO 4. Di Giannantonio a un secondo da Martin, con Bagnaia che, quinto, fatica ora a tenere la sua scia.

    22:10

  4. giro 3. Acota, secondo, con il giro veloce, Bezzecchi ora sulla difensiva. Lungo di Mir, che rientra per fortuna in pista.

    22:08

  5. GIRO 2. Bezzecchi dopo un contatto con Acosta passa in prima posizone, terzo Martin.

    22:04

  6. PARTITI! Buon spunto di Acosta, con Di Giannantonio che si trova in quinta posizione. Secondo Bezzecchi.

    22:04

  7. Warm up in corso, tutto pronto per la partenza.

    21:59

  8. Dopo la Sprint Race, vinta da un ottimo Martin, si riaprono le danze in una MotoGP molto combattuta: Di Giannantonio in pole davanti a Bezzecchi e Acosta, quarto Bagnaia.

    21:39

  10. Buonasera e benvenuti alla diretta scritta del Gran Premio degli USA, terzo appuntamento del Motomondiale 2026.

    18:18

La MotoGp torna in pista per il GP delle Americhe, terzo appuntamento del Mondiale 2026 dopo la Sprint di ieri vinta da Jorge Martin in volata su Pecco Bagnaia ed Enea Bastianini sul podio dopo la penalità per Acosta con tante cadute, due su tutte, Bezzecchi e Marquez che ha fatto cadere il poleman Di Giannantonio e per questo dovrà scontare oggi un long lap penalty. La classifica piloti è attualmente così composta:

1 Jorge Martin Aprilia 57
2 Marco Bezzecchi Aprilia 56
3 Pedro Acosta KTM 49
4 Fabio Di Giannantonio Ducati 37
5 Ai Ogura Aprilia 36
6 Marc Marquez Ducati 34

Jorge Martin è tornato a ruggire nella Sprint del Gran Premio delle Americhe a eliminazione in cui Marquez fa strike tirando giù Di Giannantonio in partenza e Bezzecchi si stende a 3 giri dalla fine. Martinator ha vinto in volata su Bagnaia dopo averlo rimontato negli ultimi giri avendo optato per la gomma media sulla sua Aprilia a differenza della Ducati di Pecco. Sul podio ci sale Pedro Acosta con la KTM ma dopo la gara lo spagnolo è stato penalizzato di 8 secondi per pressione irregolare delle gomme. Quindi il 3° posto resta di colore KTM ma passa nelle mani di un ottimo Enea Bastianini che nel finale passa Alex Marquez con Mir caduto pure lui.

Il Gran Premio delle Americhe si disputa sul Circuito di Austin, in Texas. Sono previsti 19 giri. Partenza in programma alle 22.00 di domenica 29 marzo 2026. Questa la griglia di partenza, sulla base dei risultati maturati in qualifica:

1ª fila 1. Fabio Di Giannantonio 2:00.136
Ducati
2. Pedro Acosta 2:00.485
KTM
3. Francesco Bagnaia 2:00.563
Ducati
2ª fila 4. Marco Bezzecchi* 2:00.329
Aprilia
5. Joan Mir 2:00.591
Honda
6. Marc Marquez** 2:00.637
Ducati
3ª fila 7. Jorge Martin 2:00.696
Aprilia
8. Alex Marquez 2:00.765
Ducati
9. Fermin Aldeguer 2:01.014
Ducati
4ª fila 10. Ai Ogura 2:01.419
Aprilia
11. Luca Marini* 2:00.891
Honda
12. Enea Bastianini 2:01.477
5ª fila 13. Raul Fernandez 2:01.228
Aprilia
14. Diogo Moreira 2:01.306
Honda
15. Johann Zarco 2:01.445
Honda
6ª fila 16. Fabio Quartararo 2:01.553
Yamaha
17. Toprak Razgatlioglu 2:01.745
Yamaha
18. Brad Binder 2:01.865
KTM
7ª fila 19. Jack Miller 2:01.893
Yamaha
20. Franco Morbidelli 2.02.117
Ducati
21. Alex Rins 2:02.366
Yamaha

* Bezzecchi e Marini penslizzati di due posti in griglia per impeding in qualficia
** Marc Marquez dovrà scontare un long lap penalty nei primi giri in gara

MotoGP Austin diretta LIVE: Bezzecchi, Acosta e Martin terzetto al comando, Diggia insegue, Bagnaia 5° Fonte: ANSA

Posizioni

  1. Marco Bezzecchi
    Aprilia Racing
  2. Pedro Acosta
    Red Bull KTM Factory Racing
  3. Jorge Martin
    Aprilia Racing
  4. Fabio Di Giannantonio
    Pertamina Enduro VR46 Racing Team
  5. Francesco Bagnaia
    Ducati Lenovo Team
  6. Joan Mir
    Honda HRC Castrol
  7. Alex Marquez
    BK8 Gresini Racing MotoGP
  8. Ai Ogura
    Trackhouse MotoGP Team
  9. Enea Bastianini
    Red Bull KTM Tech3
  10. Raul Fernandez
    Trackhouse MotoGP Team
  11. Marc Marquez
    Ducati Lenovo Team
  12. Luca Marini
    Honda HRC Castrol
  13. Diogo Moreira
    Honda LCR
  14. Fermin Aldeguer
    BK8 Gresini Racing MotoGP
  15. Brad Binder
    Red Bull KTM Factory Racing
  16. Franco Morbidelli
    Pertamina Enduro VR46 Racing Team
  17. Fabio Quartararo
    Monster Energy Yamaha MotoGP Team
  18. Toprak Razgatlioglu
    Prima Pramac Yamaha MotoGP
  19. Alex Rins
    Monster Energy Yamaha MotoGP Team
  20. Jack Miller
    Prima Pramac Yamaha MotoGP
  21. Johann Zarco
    Honda LCR
Americas GP - Circuit Of The Americas 29/03/2026
Circuit Of The Americas

Altri dati:

  • Ora inizio: 22:00
  • Circuito: Circuit Of The Americas
  • Città: Austin
  • Nazione: United States of America
  • Numero di giri: 19
  • Lunghezza giro: 5.51 KM
  • Lunghezza gara: 104.75 KM

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