MotoGP Austin diretta LIVE: Bezzecchi, Acosta e Martin terzetto al comando, Diggia insegue, Bagnaia 5°

La MotoGp torna in pista per il GP delle Americhe, terzo appuntamento del Mondiale 2026 dopo la Sprint di ieri vinta da Jorge Martin in volata su Pecco Bagnaia ed Enea Bastianini sul podio dopo la penalità per Acosta con tante cadute, due su tutte, Bezzecchi e Marquez che ha fatto cadere il poleman Di Giannantonio e per questo dovrà scontare oggi un long lap penalty. La classifica piloti è attualmente così composta:
|1
|Jorge Martin
|Aprilia
|57
|2
|Marco Bezzecchi
|Aprilia
|56
|3
|Pedro Acosta
|KTM
|49
|4
|Fabio Di Giannantonio
|Ducati
|37
|5
|Ai Ogura
|Aprilia
|36
|6
|Marc Marquez
|Ducati
|34
Jorge Martin è tornato a ruggire nella Sprint del Gran Premio delle Americhe a eliminazione in cui Marquez fa strike tirando giù Di Giannantonio in partenza e Bezzecchi si stende a 3 giri dalla fine. Martinator ha vinto in volata su Bagnaia dopo averlo rimontato negli ultimi giri avendo optato per la gomma media sulla sua Aprilia a differenza della Ducati di Pecco. Sul podio ci sale Pedro Acosta con la KTM ma dopo la gara lo spagnolo è stato penalizzato di 8 secondi per pressione irregolare delle gomme. Quindi il 3° posto resta di colore KTM ma passa nelle mani di un ottimo Enea Bastianini che nel finale passa Alex Marquez con Mir caduto pure lui.
Il Gran Premio delle Americhe si disputa sul Circuito di Austin, in Texas. Sono previsti 19 giri. Partenza in programma alle 22.00 di domenica 29 marzo 2026. Questa la griglia di partenza, sulla base dei risultati maturati in qualifica:
|1ª fila
|1. Fabio Di Giannantonio 2:00.136
Ducati
|2. Pedro Acosta 2:00.485
KTM
|3. Francesco Bagnaia 2:00.563
Ducati
|2ª fila
|4. Marco Bezzecchi* 2:00.329
Aprilia
|5. Joan Mir 2:00.591
Honda
|6. Marc Marquez** 2:00.637
Ducati
|3ª fila
|7. Jorge Martin 2:00.696
Aprilia
|8. Alex Marquez 2:00.765
Ducati
|9. Fermin Aldeguer 2:01.014
Ducati
|4ª fila
|10. Ai Ogura 2:01.419
Aprilia
|11. Luca Marini* 2:00.891
Honda
|12. Enea Bastianini 2:01.477
|5ª fila
|13. Raul Fernandez 2:01.228
Aprilia
|14. Diogo Moreira 2:01.306
Honda
|15. Johann Zarco 2:01.445
Honda
|6ª fila
|16. Fabio Quartararo 2:01.553
Yamaha
|17. Toprak Razgatlioglu 2:01.745
Yamaha
|18. Brad Binder 2:01.865
KTM
|7ª fila
|19. Jack Miller 2:01.893
Yamaha
|20. Franco Morbidelli 2.02.117
Ducati
|21. Alex Rins 2:02.366
Yamaha
* Bezzecchi e Marini penslizzati di due posti in griglia per impeding in qualficia
** Marc Marquez dovrà scontare un long lap penalty nei primi giri in gara