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MotoGP diretta live GP Austria: Acosta e Marquez ci riprovano ma c'è Martin in pole a caccia del bis

Il racconto in diretta del GP d'Austria, quindicesimo appuntamento del Mondiale 2026 di MotoGP. Si corre sul Circuito di Spielberg. Sono previsti 28 giri. Partenza in programma alle 14.00 di domenica 20 settembre 2026

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Inizio alle ore 14:00

Cronaca in diretta

  1. IL CIRCUITO - Il Red Bull Ring di Spielberg è un circuito di potenza e staccate: 4,318 km di lunghezza, 10 curve (7 a destra, 3 a sinistra), 65 metri di dislivello e un rettilineo da 626 metri. Si parte con la frenata in salita della T1, poi la chicane destra-sinistra della T2 che spezza la corsa verso il tornantino della T3, il punto più alto e più stretto. Segue la discesa con le destre T4 e T5, poi il doppio sinistro T6-T7, unico respiro per le gomme. Chiudono il cambio di direzione della T8, Rindt (T9) e la T10, ultimi punti di sorpasso. Qui contano trazione in uscita, gestione del posteriore e precisione in frenata. E occhio ai track limits. Nella gara di Moto 3 sono stati dei fattori, con diversi piloti finiti per fare un long lap penalty.

    13:23

  2. LA CLASSIFICA - Ed ecco la generale prima di questa gara, ricordando che Martin ha preso 3 punti di vantaggio su Marquez grazie alla vittoria della Sprint. 1. Jorge Martin 286 punti; 2. Marc Marquez 283; 3. Marco Bezzecchi 248; 4. Fabio Di Giannantonio 223; 5. Ai Ogura 209; 6. Pedro Acosta 209; 7. Raul Fernandez 199; 8. Alex Marquez 158; 9. Francesco Bagnaia 147; 10. Fermin Aldeguer 107.

    13:17

  4. LA SPRINT FOLLE - Dopo le qualifiche, c'è stata poi la Sprint Race col quarto successo stagionale di Jorge Martin nelle gare corte. E dire che, dopo la partenza, era stato Pedro Acosta a prendersi la leadership e a dominare la corsa. Marquez sembrava tenersi il 2° posto con tranquillità, senza strafare, ma davanti Acosta si è steso sulla ghiaia per eccesso di sicurezza. Grande rimonta, invece, di Martin che, dopo essere crollato in 7a posizione, riprendi tutti, Marc Marquez compreso, andando a vincere la sua ennesima Sprint della carriera.

    13:14

  5. LA GRIGLIA - Prima fila: Jorge Martin, Marc Marquez e Pedro Acosta. Seconda fila: Marco Bezzecchi, Ai Ogura e Alex Marquez. Terza fila: Francesco Bagnaia, Fabio Di Giannantonio e Fabio Quartararo. Quarta fila: Johann Zarco, Brad Binder e Fermin Aldeguer.

    13:12

  6. TRE ITALIANI IN TOP 10 - Solo 4° Marco Bezzecchi, che ha chiuso le qualifiche con un ritardo oltre i 2 decimi dal compagno di Scuderia Jorge Martin. Al 7° posto Bagnaia con 6 decimi di ritardo, all'8° Di Giannantonio con quasi 7 decimi.

    13:10

  7. MARTIN IN POLE - È stato Jorge Martin a prendersi la pole del Red Bull Ring, fermando il crono in 1'27''917. Lo spagnolo l'ha spuntata per 15 millesimi su Marc Marquez e 71 millesimi su un indomabile Pedro Acosta. Per il vincitore del Mondiale 2024, è la terza pole stagionale dopo quelle fatte ad Assen e a Silverstone.

    13:09

  8. Buongiorno a tutti gli appassionati di MotoGP e benvenuti al GP d'Austria, appuntamento n° 15 del Mondiale 2026.

    13:06

Una poltrona per tre. Martin, Marc Marquez e Acosta sono pronti a giocarsi il Gran Premio di Austria, quindicesimo appuntamento del Mondiale MotoGP 2026. Jorge parte dalla pole a caccia del bis dopo la vittoria di una Sprint “regalata” da Pedro caduto a tre giri dalla fine con Marc finito 2°. La classifica piloti è così cambiata:

1 Jorge Martin Aprilia 286
2 Marc Marquez Ducati 283
3 Marco Bezzecchi Aprilia 248
4 Fabio Di Giannantonio Ducati 223
5 Pedro Acosta KTM 209

Primo in griglia, primo al traguardo della Sprint. Si riparte da qui. Finora a fare festa in Austria solo o quasi Jorge Martin autore di una rabbiosa rimonta con la sua Aprilia nella gara veloce del sabato vincendo davanti alla Ducati di Marc Marquez e l’altra RS-GP di Marco Bezzecchi. Nell’ordine, di fatto, i primi tre del Mondiale piloti.

A gettare alle ortiche la vittoria è stato però Acosta caduto a tre giri dalla fine quando era in pieno controllo della corsa. Sarà loro i tre favoriti della gara lunga: Martinator, Marc e Pedro che partiranno in quest’ordine in prima fila. Bezzecchi spera di inserirsi nella lotta per il podio così come proveranno a fare Ogura e Alex Marquez. Piccola fiammella di speranza per Bagnaia tornato in vita dopo il 6° nella Sprint.

Il Gran Premio di Austria si disputa sul Circuito di Spielberg. Sono previsti 28 giri. Partenza in programma alle 14.00 di domenica 20 settembre 2026. Questa la griglia di partenza, sulla base dei risultati maturati in qualifica:

1ª fila 1. Jorge Martin 1:27.917
Aprilia
2. Marc Marquez 1:27.932
Ducati
3. Pedro Acosta 1:27.988
KTM
2ª fila 4. Marco Bezzecchi 1:28.166
Aprilia
5. Ai Ogura 1:28.450
Aprilia
6. Alex Marquez 1:28.473
Ducati
3ª fila 7. Francesco Bagnaia 1:28.527
Ducati
8. Fabio Di Giannantonio 1:28.612
Ducati
9. Fabio Quartararo 1:28.623
Yamaha
4ª fila 10. Johann Zarco 1:28.632
Honda
11. Brad Binder 1:28.729
KTM
12. Fermin Aldeguer 1:28.862
Ducati
5ª fila 13. Raul Fernandez 1:28.871
Aprilia
14. Pol Espargaró 1:28.972
KTM
15. Luca Marini 1:29.110
Honda
6ª fila 16. Diogo Moreira 1:29.154
Honda
17. Enea Bastianini 1:29.165
KTM
18. Takaaki Nakagami 1:29.442
Honda
7ª fila 19. Franco Morbidelli 1:29.554
Ducati
20. Alex Rins 1:29.663
Yamaha
21. Jack Miller 1:29.689
Yamaha
8ª fila 22. Toprak Razgatlioglu 1:30.056
Yamaha

MotoGP diretta live GP Austria: Acosta e Marquez ci riprovano ma c'è Martin in pole a caccia del bis Fonte: ANSA

Posizioni

  1. Jorge Martin
    Aprilia Racing
  2. Marc Marquez
    Ducati Lenovo Team
  3. Pedro Acosta
    Red Bull KTM Factory Racing
  4. Marco Bezzecchi
    Aprilia Racing
  5. Ai Ogura
    SuperFile Trackhouse MotoGP Team
  6. Alex Marquez
    BK8 Gresini Racing MotoGP
  7. Francesco Bagnaia
    Ducati Lenovo Team
  8. Fabio Di Giannantonio
    Pertamina Enduro VR46 Racing Team
  9. Fabio Quartararo
    Monster Energy Yamaha MotoGP
  10. Johann Zarco
    Honda LCR
  11. Brad Binder
    Red Bull KTM Factory Racing
  12. Fermin Aldeguer
    BK8 Gresini Racing MotoGP
  13. Raul Fernandez
    SuperFile Trackhouse MotoGP Team
  14. Pol Espargaro
    Red Bull KTM Tech3
  15. Luca Marini
    Honda HRC Castrol
  16. Diogo Moreira
    Honda LCR
  17. Enea Bastianini
    Red Bull KTM Tech3
  18. Takaaki Nakagami
    Honda HRC Castrol
  19. Franco Morbidelli
    Pertamina Enduro VR46 Racing Team
  20. Alex Rins
    Monster Energy Yamaha MotoGP
  21. Jack Miller
    Prima Pramac Yamaha MotoGP
  22. Toprak Razgatlioglu
    Prima Pramac Yamaha MotoGP
Austrian GP - Red Bull Ring 20/09/2026
Red Bull Ring

Altri dati:

  • Ora inizio: 14:00
  • Circuito: Red Bull Ring
  • Città: Spielberg
  • Nazione: Austria
  • Numero di giri: 28
  • Lunghezza giro: 4.35 KM
  • Lunghezza gara: 121.74 KM

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