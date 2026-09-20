Una poltrona per tre. Martin, Marc Marquez e Acosta sono pronti a giocarsi il Gran Premio di Austria, quindicesimo appuntamento del Mondiale MotoGP 2026. Jorge parte dalla pole a caccia del bis dopo la vittoria di una Sprint “regalata” da Pedro caduto a tre giri dalla fine con Marc finito 2°. La classifica piloti è così cambiata:
|1
|Jorge Martin
|Aprilia
|286
|2
|Marc Marquez
|Ducati
|283
|3
|Marco Bezzecchi
|Aprilia
|248
|4
|Fabio Di Giannantonio
|Ducati
|223
|5
|Pedro Acosta
|KTM
|209
Primo in griglia, primo al traguardo della Sprint. Si riparte da qui. Finora a fare festa in Austria solo o quasi Jorge Martin autore di una rabbiosa rimonta con la sua Aprilia nella gara veloce del sabato vincendo davanti alla Ducati di Marc Marquez e l’altra RS-GP di Marco Bezzecchi. Nell’ordine, di fatto, i primi tre del Mondiale piloti.
A gettare alle ortiche la vittoria è stato però Acosta caduto a tre giri dalla fine quando era in pieno controllo della corsa. Sarà loro i tre favoriti della gara lunga: Martinator, Marc e Pedro che partiranno in quest’ordine in prima fila. Bezzecchi spera di inserirsi nella lotta per il podio così come proveranno a fare Ogura e Alex Marquez. Piccola fiammella di speranza per Bagnaia tornato in vita dopo il 6° nella Sprint.
Il Gran Premio di Austria si disputa sul Circuito di Spielberg. Sono previsti 28 giri. Partenza in programma alle 14.00 di domenica 20 settembre 2026. Questa la griglia di partenza, sulla base dei risultati maturati in qualifica:
|1ª fila
|1. Jorge Martin 1:27.917
Aprilia
|2. Marc Marquez 1:27.932
Ducati
|3. Pedro Acosta 1:27.988
KTM
|2ª fila
|4. Marco Bezzecchi 1:28.166
Aprilia
|5. Ai Ogura 1:28.450
Aprilia
|6. Alex Marquez 1:28.473
Ducati
|3ª fila
|7. Francesco Bagnaia 1:28.527
Ducati
|8. Fabio Di Giannantonio 1:28.612
Ducati
|9. Fabio Quartararo 1:28.623
Yamaha
|4ª fila
|10. Johann Zarco 1:28.632
Honda
|11. Brad Binder 1:28.729
KTM
|12. Fermin Aldeguer 1:28.862
Ducati
|5ª fila
|13. Raul Fernandez 1:28.871
Aprilia
|14. Pol Espargaró 1:28.972
KTM
|15. Luca Marini 1:29.110
Honda
|6ª fila
|16. Diogo Moreira 1:29.154
Honda
|17. Enea Bastianini 1:29.165
KTM
|18. Takaaki Nakagami 1:29.442
Honda
|7ª fila
|19. Franco Morbidelli 1:29.554
Ducati
|20. Alex Rins 1:29.663
Yamaha
|21. Jack Miller 1:29.689
Yamaha
|8ª fila
|22. Toprak Razgatlioglu 1:30.056
Yamaha