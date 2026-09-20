IL CIRCUITO - Il Red Bull Ring di Spielberg è un circuito di potenza e staccate: 4,318 km di lunghezza, 10 curve (7 a destra, 3 a sinistra), 65 metri di dislivello e un rettilineo da 626 metri. Si parte con la frenata in salita della T1, poi la chicane destra-sinistra della T2 che spezza la corsa verso il tornantino della T3, il punto più alto e più stretto. Segue la discesa con le destre T4 e T5, poi il doppio sinistro T6-T7, unico respiro per le gomme. Chiudono il cambio di direzione della T8, Rindt (T9) e la T10, ultimi punti di sorpasso. Qui contano trazione in uscita, gestione del posteriore e precisione in frenata. E occhio ai track limits. Nella gara di Moto 3 sono stati dei fattori, con diversi piloti finiti per fare un long lap penalty.

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