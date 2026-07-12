Ecco a voi il Re del Sachsenring, chiamatelo pure SachsenKing! Marc Marquez completa l’hattrick teutonico e dopo pole e Sprint domina il Gran Premio di Germania davanti alle due Aprilia Trackhouse di Ai Ogura e Raul Fernandez. Per Marc un successo che lo porta al 2° posto del Mondiale piloti alle spalle di Martin. Gara in discesa per lo spagnolo della Ducati specie dopo le cadute all’inizio di Di Giannantonio e Alex Marquez unico che avrebbe potuto insidiarlo.

Ai piedi del podio arrivano la Ktm di Acosta, Martin con l’unica Aprilia ufficiale superstite dopo il forfait di Bezzecchi e Pecco Bagnaia. In top ten la Yamaha di Quartararo, la Honda di Marini e le altre Ktm di Bastianini e Binder.

GP GERMANIA – Come nella Sprint i fratelli Marquez partono benissimo e restano davanti, Diggia si fa sorprendere dalle due Trackhouse e Bagnaia lotta con Acosta e Martin subito dietro.

Al 4° giro Di Giannantonio si stende come successo nel warm up alla mattina e dice addio alla gara e alla leadership mondiale. Intanto Acosta ha superato Martin, è 5° a caccia delle altre Aprilia con Pecco nei tubi di scarico di Martinator.

Davanti è una questione di famiglia, Marc contro Alex. Ma arriva un altro colpo di scena, al 10° giro vola in ghiaia anche Alex Marquez che lascia praticamente in fuga verso la vittoria il fratello Marc con le due Trackhouse alle spalle e poi Acosta, Martin e Bagnaia 6°.

A metà gara la situazione è abbastanza plafonata, Marc flirta coi 2” su Fernandez, Ogura non è lontano dal compagno, idem Acosta dal giapponese ma non ci sono duelli in pista in attesa del finale. In cui proprio il giapponese attacca e supera lo spagnolo issandosi al 2° posto. Prova a imitarlo Bagnaia con Martin ma non ci riesce. Davanti invece strada spianata per Marc Marquez che fa festa per l’ennesima volta in carriera.