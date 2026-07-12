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GP Germania: Marc Marquez re del Sachsenring, Ogura e Fernandez a podio. Bagnaia 6°, Di Giannantonio ko

Il racconto in diretta del GP di Germania, undicesimo appuntamento del Mondiale 2026 della MotoGP. Si corre sul Circuito del Sachsenring. Sono previsti 30 giri. Partenza in programma alle 14.00 di domenica 12 luglio 2026

Ultimo aggiornamento:

Ecco a voi il Re del Sachsenring, chiamatelo pure SachsenKing! Marc Marquez completa l’hattrick teutonico e dopo pole e Sprint domina il Gran Premio di Germania davanti alle due Aprilia Trackhouse di Ai Ogura e Raul Fernandez. Per Marc un successo che lo porta al 2° posto del Mondiale piloti alle spalle di Martin. Gara in discesa per lo spagnolo della Ducati specie dopo le cadute all’inizio di Di Giannantonio e Alex Marquez unico che avrebbe potuto insidiarlo.

Ai piedi del podio arrivano la Ktm di Acosta, Martin con l’unica Aprilia ufficiale superstite dopo il forfait di Bezzecchi e Pecco Bagnaia. In top ten la Yamaha di Quartararo, la Honda di Marini e le altre Ktm di Bastianini e Binder.

GP GERMANIA – Come nella Sprint i fratelli Marquez partono benissimo e restano davanti, Diggia si fa sorprendere dalle due Trackhouse e Bagnaia lotta con Acosta e Martin subito dietro.

Al 4° giro Di Giannantonio si stende come successo nel warm up alla mattina e dice addio alla gara e alla leadership mondiale. Intanto Acosta ha superato Martin, è 5° a caccia delle altre Aprilia con Pecco nei tubi di scarico di Martinator.

Davanti è una questione di famiglia, Marc contro Alex. Ma arriva un altro colpo di scena, al 10° giro vola in ghiaia anche Alex Marquez che lascia praticamente in fuga verso la vittoria il fratello Marc con le due Trackhouse alle spalle e poi Acosta, Martin e Bagnaia 6°.

A metà gara la situazione è abbastanza plafonata, Marc flirta coi 2” su Fernandez, Ogura non è lontano dal compagno, idem Acosta dal giapponese ma non ci sono duelli in pista in attesa del finale. In cui proprio il giapponese attacca e supera lo spagnolo issandosi al 2° posto. Prova a imitarlo Bagnaia con Martin ma non ci riesce. Davanti invece strada spianata per Marc Marquez che fa festa per l’ennesima volta in carriera.

Il racconto della gara

  1. Per questa giornata dal Sachsenring è tutto! Appuntamento al weekend dell'8-9 agosto per il GP di Silverstone, in Gran Bretagna, 12esima tappa del Mondiale 2026.

    14:46

  2. La classifica aggiornata: 1. Jorge Martin 208 punti, 2. Ai Ogura 194, 3. Marc Marquez 190, 4. Marco Bezzecchi 186, 5. Fabio Di Giannantonio 184, 6. Raul Fernandez 159, 7. Pedro Acosta 148, 8. Francesco Bagnaia 143, 9. Alex Marquez 87.

    14:46

  4. Acosta è quarto, poi Martin, che riesce a tenersi alle spalle Pecco Bagnaia. Chiudono la Top 10 Quartararo, Marini, Bastianini e Binder.

    14:43

  5. FINITA! Dopo la vittoria nella Sprint Race, Marc Marquez trionfa anche nella gara lunga e centro il terzo successo negli ultimi quattro appuntamenti dopo quelli in Ungheria e Repubblica Ceca! Secondo posto per Ogura, mentre Fernandez completa il podio.

    14:43

  6. GIRO 29. Bagnaia non molla niente. Resta incollato a Martin e dovrà tentare il tutto per tutto per provare a passare lo spagnolo nell'ultimo giro.

    14:41

  7. GIRO 28. Le prime tre posizioni ormai sono congelate, con Ogura che ha già preso quasi 2" di margine su Fernandez dopo il sorpasso. Poi Acosta nella terra di nessuno e, alle sue spalle, prosegue la bagarre tra Martin e Bagnaia. Il tentativo di Pecco alla Waterfall non va a buon fine.

    14:40

  8. GIRO 27. Martin riprende un leggerissimo margine su Bagnaia: essendo stato molto vicino a lungo, Pecco potrebbe avere qualche problema alla gomma anteriore.

    14:39

  10. GIRO 26. Anche Bagnaia adesso è iper-aggressivo su Martin. Lo spagnolo riesce a difendersi, ma con grande fatica! Pecco sembra aver più passo e più feeling in questo momento di gara.

    14:37

  11. GIRO 25. Ecco Ogura! Ci riprova esattamente nello stesso punto di prima, con una grande staccata in curva 1: questa volta l'attacco va a buon fine e il giapponese si prende la seconda posizione alle spalle di Marc Maequez, che continua invece a fare gara a sé.

    14:36

  12. GIRO 24. Ecco l'attacco di Ogura! Il giapponese ci prova, ancora in staccata, in curva 1: ottima risposta di Fernandez, che riesce a difendersi. Per ora...

    14:34

  13. GIRO 23. Anche Bagnaia, dopo aver ripreso Martin, fatica a trovare uno spazio utile per andare all'attacco della quinta posizione. Le scintille restano sempre tra Ogura e Fernandez.

    14:33

  14. GIRO 22. Ogura ha leggermente più passo di Fernandez, ma al momento è complicato trovare un punto dove poter affondare l'attacco. Intanto, caduta per Cal Crutchlow in curva 3. Gara finita anche per lui.

    14:32

  16. GIRO 21. Ogura guadagna tantissimo con una staccata durissima in curva 1 su Fernandez. L'impressione è che questi due se le suoneranno per davvero in questa parte finale di gara.

    14:31

  17. GIRO 20. Bene Bagnaia, che si è riavvicinato molto a Martin e potrebbe studiare anche la possibilità di un attacco per prendersi la quinta posizione. Fernandez e Ogura sono sempre lì, divisi da circa mezzo secondo.

    14:29

  18. GIRO 19. Marquez allunga ancora, e mette due secondi tra sé e Fernandez. Attenzione a Ogura che adesso si riporta a mezzo secondo dal compagno di squadra. Acosta è più lontano.

    14:28

  19. GIRO 18. Marquez sembra assolutamente "in the zone". Ha capito qual è il ritmo da tenere per congelare la prima posizione e gestisce senza patemi. Il vantaggio su Fernandez torna ad aumentare: ora è di 1.8 secondi.

    14:27

  20. GIRO 17. Fernandez si riprende un paio di decimi su Marquez ma, più che altro, continua a rispondere a Ogura, tenendo l'arrembante nipponico a distanza di sicurezza.

    14:25

  22. GIRO 16. Il vantaggio di Marquez aumenta ulteriormente a 1.8 secondi. Bagnaia resta sempre lì, a circa 8 decimi da Martin. Ma il loro passo non è paragonabile a quello dei primi quattro.

    14:24

  23. GIRO 15. Siamo arrivati a metà gara e Marquez può continuare a gestire un vantaggio di 1.6 secondi su Fernandez. Per ora, la sua gara è in discesa dopo la caduta del fratello Alex.

    14:22

  24. GIRO 14. Fernandez risponde a Ogura e si riprende un decimo. Leggero allungo di Marc Marquez che apre il gap su Fernandez a 1.6 secondi. Martin è lontano quasi 3" da Acosta. Prime quattro posizioni al momento congelate.

    14:22

  25. GIRO 13. Attenzione ad Ai Ogura che sta spingendo tanto per provare a rimontare su Fernandez: tra i due ci sono 7 decimi. Invariato, invece, il margine di Marc Marquez sullo stesso Fernandez.

    14:20

  26. GIRO 12. Fernandez rosicchia un decimo a Marc Marquez, mentre Acosta continua ad allungare sulla coppia Martin-Bagnaia, ormai lontani 2 secondi dalla quarta posizione.

    14:19

  28. GIRO 11. Marc Marquez continua ad allungare su Fernandez, ora lontano 1.5 secondi. Sta dando l'impressione di poter andar via con relativa semplicità.

    14:17

  29. GIRO 10. Senza la pressione del fratello Alex alle spalle, ora Marc può gestire un gap di 1.3 secondi su Fernandez. Seguono Ogura, Acosta, Martin e Bagnaia.

    14:16

  30. GIRO 9. Caduta per Alex Marquez!!! Scivolata incredibile in curva 2! Sta succedendo di tutto in questi primi giri!

    14:14

  31. GIRO 8. Ogura è un po' al gancio, ma tiene ancora faticosamente il ritmo dei primi tre spagnoli. Poi c'è un bel gap tra Bagnaia, settimo, e Quartararo, ottavo.

    14:13

  32. GIRO 7. I primi tre girano sostanzialmente sugli stessi tempi, mentre c'è da registrare anche la caduta di Joan Mir. Out anche lui dopo Di Giannantonio.

    14:12

  34. GIRO 6. I tempi di Martin e Bagnaia salgono leggermente rispetto a quelli dei primi 5. Situazione invariata tra i rider di testa.

    14:11

  35. GIRO 5. Senza Di Giannantonio e l'infortunato Bezzecchi, ora è Bagnaia chiamato a tenere alti i colori italiani. Pecco è settimo, ma ha un ritmo discreto ed è riuscito ad allungare leggermente su Quartararo.

    14:09

  36. GIRO 4. Ecco il sorpasso di Acosta su Martin! Riesce a farlo subito, con una grande staccata in curva 1, e si prende così la quinta posizione. Scivolata e caduta per Di Giannantonio, costretto a dare tristemente l'addio alla gara con grandissimo anticipo. Che peccato!

    14:08

  37. GIRO 3. Giro veloce per Marc Marquez, mentre Acosta è molto aggressivo alle spalle di Martin.

    14:06

  38. GIRO 2. Giro veloce per Alex Marquez, pressante sul fratello Marc. Di Giannantonio è vicino a Ogura dopo il sorpasso subito. Martin è sesto, Bagnaia, appena superato da Acosta, è ottavo.

    14:05

  40. PARTITI! Marc Marquez si tiene alle spalle il fratello Alex in curva 1. Buono spunto di Ai Ogura che sale in terza posizione per qualche istante, ma viene ripassata da Fernandez. Di Giannantonio scala invece in quinta.

    14:04

  41. Warm up lap in corso, manca pochissimo all'inizio della gara!

    14:00

  42. La classifica alla vigilia della gara lunga del Sachsenring. 1. Jorge Martin 197 punti, 2. Marco Bezzecchi (out oggi per la frattura scomposta alla clavicola) 186, 3. Fabio Di Giannantonio 184, 4. Ai Ogura 174, 5. Marc Marquez 165.

    13:48

  43. La seconda fila è per Fernandez, Ogura e Quartararo. La terza è di Jorge Martin, leader del Mondiale, con Acosta e Pecco Bagnaia. Chiude la Top 10 Franco Morbidelli.

    13:46

  44. Marc Marquez si è preso la pole position fermando il cronometro sull'1:19.041 in qualifica. In prima fila con lui ci sono il fratello Alex e Fabio Di Giannantonio. Ricordiamo che Marc Marquez si è aggiudicato la Sprint Race del sabato.

    13:45

  46. Le prime due gare della giornata, di Moto 2 e Moto 3, sono andate rispettivamente a Uriarte e Ortola. Adesso entriamo nel vivo della domenica. Chi vincerà la gara nella classe regina?

    13:43

  47. Benvenuti alla diretta scritta della gara di MotoGP del GP di Germania, 11esimo appuntamento del Mondiale 2026.

    12:57

Marc Marquez a caccia del bis. La MotoGP torna in pista per l’ultima tappa del Gran Premio di Germania, undicesimo appuntamento del Mondiale 2026 prima della sosta estiva del Motomondiale che si corre sulla pista del Sachsenring. La classifica piloti dopo la Sprint di ieri vinta dallo spagnolo sul fratello Alex e Diggia, è attualmente così composta:

1 Jorge Martin Aprilia 197
2 Marco Bezzecchi Aprilia 186
3 Fabio Di Giannantonio Ducati 184
4 Ai Ogura Aprilia 174
5 Marc Marquez Ducati 165

Marc Marquez ha trionfato nella Sprint del Gran Premio di Germania dominando dal primo all’ultimo giro davanti al fratello Alex e a Fabio Di Giannantonio. Ai piedi del podio le due Aprilia Trackhouse di Ogura e Raul Fernandez, e quella ufficiale del leader del mondiale Martin e 7° Pecco Bagnaia con Acosta e Quartararo a chiudere la zona punti. Assente, anche oggi Marco Bezzecchi dopo la brutta caduta in qualifica con frattura della clavicola sinistra.

Griglia di partenza della gara che rispecchia l’ordine di arrivo di ieri con i fratelli Marquez e Diggia in prima fila. Il Gran Premio di Germania si disputa sul Circuito del Sachsenring. Sono previsti 30 giri. Partenza in programma alle 14.00 di domenica 12 luglio 2026. Questa la griglia di partenza, sulla base dei risultati maturati in qualifica:

  1. Marc MARQUEZ (Q2)
  2. Alex MARQUEZ (Q2)
  3. Fabio DI GIANNANTONIO (Q2)
  4. Raul FERNANDEZ (Q2)
  5. Ai OGURA (Q2)
  6. Fabio QUARTARARO (Q2)
  7. Jorge MARTIN (Q2)
  8. Pedro ACOSTA (Q2)
  9. Francesco BAGNAIA (Q2)
  10. *Franco MORBIDELLI (Q2)
  11. Jack MILLER (Q2)
  12. Joan MIR (Q1)
  13. Luca MARINI (Q1)
  14. Brad BINDER (Q1)
  15. Enea BASTIANINI (Q1)
  16. Toprak RAZGATLIOGLU (Q1)
  17. *Diogo MOREIRA (Q1)
  18. Alex RINS (Q1)
  19. Maverick VIÑALES (Q1)
  20. Cal CRUTCHLOW (Q1)

* penalizzati di 3 posizioni in griglia per impeding
**Marco Bezzecchi 8° non prende parte alla gara per infortunio in qualifica

GP Germania: Marc Marquez re del Sachsenring, Ogura e Fernandez a podio. Bagnaia 6°, Di Giannantonio ko Fonte: Ansa

Ordine di arrivo

  1. Marc Marquez
    Ducati Lenovo Team
  2. Ai Ogura
    SuperFile Trackhouse MotoGP Team
  3. Raul Fernandez
    SuperFile Trackhouse MotoGP Team
  4. Pedro Acosta
    Red Bull KTM Factory Racing
  5. Jorge Martin
    Aprilia Racing
  6. Francesco Bagnaia
    Ducati Lenovo Team
  7. Fabio Quartararo
    Monster Energy Yamaha MotoGP
  8. Luca Marini
    Honda HRC Castrol
  9. Enea Bastianini
    Red Bull KTM Tech3
  10. Brad Binder
    Red Bull KTM Factory Racing
  11. Diogo Moreira
    Honda LCR
  12. Jack Miller
    Prima Pramac Yamaha MotoGP
  13. Franco Morbidelli
    Pertamina Enduro VR46 Racing Team
  14. Alex Rins
    Monster Energy Yamaha MotoGP
  15. Toprak Razgatlioglu
    Prima Pramac Yamaha MotoGP
  16. Maverick Vinales
    Red Bull KTM Tech3
    RITIRATO
  17. Cal Crutchlow
    Honda LCR
    RITIRATO
  18. Alex Marquez
    BK8 Gresini Racing MotoGP
    RITIRATO
  19. Joan Mir
    Honda HRC Castrol
    RITIRATO
  20. Fabio Di Giannantonio
    Pertamina Enduro VR46 Racing Team
    RITIRATO
German GP - Sachsenring 12/07/2026
Sachsenring

Altri dati:

  • Ora inizio: 14:00
  • Circuito: Sachsenring
  • Città: Hohenstein-ernstthal
  • Nazione: Germania
  • Numero di giri: 30
  • Lunghezza giro: 3.67 KM
  • Lunghezza gara: 110.13 KM

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