Cronaca in diretta

Ancora loro, Jorge Martin e Marc Marquez, primo e secondo in classifica piloti e nella griglia di partenza del GP del Giappone, sedicesimo appuntamento del Mondiale 2026. Dopo la Sprint vinta ieri dalo spagnolo della Ducati, questa è la classifica del campionato:

1 Jorge Martin Aprilia 313 2 Marc Marquez Ducati 306 3 Marco Bezzecchi Aprilia 268 4 Pedro Acosta KTM 234 5 Fabio Di Giannantonio Ducati 230

Solo 7 punti dividono Martin e Marquez. Sabato Marc ha rosicchiato 5 punti a Martinator. Implacabile lo spagnolo della Ducati che si è preso di forza la Sprint del Gran Premio del Giappone davanti alla Honda di Diogo Moreira che ha approfittato della penalizzazione di Martin e Bastianini retrocessi rispettivamente al 2° e 3° posto. Solo 6° Marco Bezzecchi che ha pagato una scelta infelice della gomma media al posteriore.

Niente da fare per Bagnaia che, partito 13°, si è ritirato nel finale (era 13°) per problemi alla gomma. Da sottolineare al via una maxi caduta con Alex Marquez che ha sbagliato la frenata e ha messo fuori uso anche Pedro Acosta e Di Giannantonio, lo spagnolo del Team Gresini si è visto sanzionare 2 long lap penalty in gara. Il Gran Premio del Giappone si disputa sul Circuito di Motegi. Sono previsti 24 giri. Partenza in programma alle 7.00 di domenica 4 ottobre 2026. Questa la griglia di partenza, sulla base dei risultati maturati in qualifica:

1ª fila 1. Jorge Martin 1:42.371

Aprilia 2. Marc Marquez 1:42.481

Ducati 3. Pedro Acosta 1:42.493

KTM 2ª fila 4. Marco Bezzecchi 1:42.530

Aprilia 5. *Alex Marquez 1:42.546

Ducati 6. Fabio Di Giannantonio 1:42.628

Ducati 3ª fila 7. Enea Bastianini 1:42.669

KTM 8. Raul Fernandez 1:42.741

Aprilia 9. Diogo Moreira 1:42.916

Honda 4ª fila 10. Johann Zarco 1:42.918

Honda 11. Ai Ogura 1:42.933

Aprilia 12. Fabio Quartararo 1:43.059

Yamaha 5ª fila 13. Francesco Bagnaia 1:43.007

Ducati 14. Franco Morbidelli 1:43.136

Ducati 15. Luca Marini 1:43.278

Honda 6ª fila 16. Brad Binder 1:43.399

KTM 17. Fermin Aldeguer 1:43.419

Ducati 18. Somkiat Chantra 1:43.696

Honda 7ª fila 19. Jack Miller 1:43.713

Yamaha 20. Maverick Vinales 1:43.866

KTM 21. Alex Rins 1:43.896

Yamaha 8ª fila 22. Toprak Razgatlioglu 1:44.031

Yamaha

* Alex Marquez penalizzato, dovrà scontare due long lap penalty per il contatto al via con Diggia e Pedrosa