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MotoGP, diretta live GP del Giappone a Motegi: Martin ci riprova dalla pole ma Marquez vuole il bis

Il racconto in diretta del GP del Giappone, sedicesimo appuntamento del Mondiale 2026 di MotoGP. Si corre sul Circuito di Motegi. Sono previsti 24 giri. Partenza in programma alle 7.00 di domenica 4 ottobre 2026

Aggiornamento:

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Inizio alle ore 07:00

Cronaca in diretta

  1. Dopo la vittoria di Marquez nella sprint race di ieri, tutto pronto per questa nuova gara di Motegi: Martin in pole davanti a Marc e Acosta, con Bezzecchi quarto in seconda fila.

    05:57

  2. Buongiorno a tutti gli appassionati di MotoGP e benvenuti al GP del Giappone, appuntamento numero 16 del Mondiale 2026.

    12:59

Ancora loro, Jorge Martin e Marc Marquez, primo e secondo in classifica piloti e nella griglia di partenza del GP del Giappone, sedicesimo appuntamento del Mondiale 2026. Dopo la Sprint vinta ieri dalo spagnolo della Ducati, questa è la classifica del campionato:

1 Jorge Martin Aprilia 313
2 Marc Marquez Ducati 306
3 Marco Bezzecchi Aprilia 268
4 Pedro Acosta KTM 234
5 Fabio Di Giannantonio Ducati 230

Solo 7 punti dividono Martin e Marquez. Sabato Marc ha rosicchiato 5 punti a Martinator. Implacabile lo spagnolo della Ducati che si è preso di forza la Sprint del Gran Premio del Giappone davanti alla Honda di Diogo Moreira che ha approfittato della penalizzazione di Martin e Bastianini retrocessi rispettivamente al 2° e 3° posto. Solo 6° Marco Bezzecchi che ha pagato una scelta infelice della gomma media al posteriore.

Niente da fare per Bagnaia che, partito 13°, si è ritirato nel finale (era 13°) per problemi alla gomma. Da sottolineare al via una maxi caduta con Alex Marquez che ha sbagliato la frenata e ha messo fuori uso anche Pedro Acosta e Di Giannantonio, lo spagnolo del Team Gresini si è visto sanzionare 2 long lap penalty in gara. Il Gran Premio del Giappone si disputa sul Circuito di Motegi. Sono previsti 24 giri. Partenza in programma alle 7.00 di domenica 4 ottobre 2026. Questa la griglia di partenza, sulla base dei risultati maturati in qualifica:

1ª fila 1. Jorge Martin 1:42.371
Aprilia
2. Marc Marquez 1:42.481
Ducati
3. Pedro Acosta 1:42.493
KTM
2ª fila 4. Marco Bezzecchi 1:42.530
Aprilia
5. *Alex Marquez 1:42.546
Ducati
6. Fabio Di Giannantonio 1:42.628
Ducati
3ª fila 7. Enea Bastianini 1:42.669
KTM
8. Raul Fernandez 1:42.741
Aprilia
9. Diogo Moreira 1:42.916
Honda
4ª fila 10. Johann Zarco 1:42.918
Honda
11. Ai Ogura 1:42.933
Aprilia
12. Fabio Quartararo 1:43.059
Yamaha
5ª fila 13. Francesco Bagnaia 1:43.007
Ducati
14. Franco Morbidelli 1:43.136
Ducati
15. Luca Marini 1:43.278
Honda
6ª fila 16. Brad Binder 1:43.399
KTM
17. Fermin Aldeguer 1:43.419
Ducati
18. Somkiat Chantra 1:43.696
Honda
7ª fila 19. Jack Miller 1:43.713
Yamaha
20. Maverick Vinales 1:43.866
KTM
21. Alex Rins 1:43.896
Yamaha
8ª fila 22. Toprak Razgatlioglu 1:44.031
Yamaha

* Alex Marquez penalizzato, dovrà scontare due long lap penalty per il contatto al via con Diggia e Pedrosa

MotoGP, diretta live GP del Giappone a Motegi: Martin ci riprova dalla pole ma Marquez vuole il bis Fonte: ANSA

Posizioni

  1. Jorge Martin
    Aprilia Racing
  2. Marc Marquez
    Ducati Lenovo Team
  3. Pedro Acosta
    Red Bull KTM Factory Racing
  4. Marco Bezzecchi
    Aprilia Racing
  5. Alex Marquez
    BK8 Gresini Racing MotoGP
  6. Fabio Di Giannantonio
    Pertamina Enduro VR46 Racing Team
  7. Enea Bastianini
    Red Bull KTM Tech3
  8. Raul Fernandez
    SuperFile Trackhouse MotoGP Team
  9. Diogo Moreira
    Honda LCR
  10. Johann Zarco
    Honda LCR
  11. Ai Ogura
    SuperFile Trackhouse MotoGP Team
  12. Fabio Quartararo
    Monster Energy Yamaha MotoGP
  13. Francesco Bagnaia
    Ducati Lenovo Team
  14. Franco Morbidelli
    Pertamina Enduro VR46 Racing Team
  15. Somkiat Chantra
    Honda HRC Castrol
  16. Luca Marini
    Honda HRC Castrol
  17. Brad Binder
    Red Bull KTM Factory Racing
  18. Fermin Aldeguer
    BK8 Gresini Racing MotoGP
  19. Maverick Vinales
    Red Bull KTM Tech3
  20. Jack Miller
    Prima Pramac Yamaha MotoGP
  21. Alex Rins
    Monster Energy Yamaha MotoGP
  22. Toprak Razgatlioglu
    Prima Pramac Yamaha MotoGP
Japanese GP - Mobility Resort Motegi 04/10/2026
Mobility Resort Motegi

Altri dati:

  • Ora inizio: 07:00
  • Circuito: Mobility Resort Motegi
  • Città: Motegi
  • Nazione: Giappone
  • Numero di giri: 24
  • Lunghezza giro: 4.8 KM
  • Lunghezza gara: 115.22 KM

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