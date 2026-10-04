Ancora loro, Jorge Martin e Marc Marquez, primo e secondo in classifica piloti e nella griglia di partenza del GP del Giappone, sedicesimo appuntamento del Mondiale 2026. Dopo la Sprint vinta ieri dalo spagnolo della Ducati, questa è la classifica del campionato:
|1
|Jorge Martin
|Aprilia
|313
|2
|Marc Marquez
|Ducati
|306
|3
|Marco Bezzecchi
|Aprilia
|268
|4
|Pedro Acosta
|KTM
|234
|5
|Fabio Di Giannantonio
|Ducati
|230
Solo 7 punti dividono Martin e Marquez. Sabato Marc ha rosicchiato 5 punti a Martinator. Implacabile lo spagnolo della Ducati che si è preso di forza la Sprint del Gran Premio del Giappone davanti alla Honda di Diogo Moreira che ha approfittato della penalizzazione di Martin e Bastianini retrocessi rispettivamente al 2° e 3° posto. Solo 6° Marco Bezzecchi che ha pagato una scelta infelice della gomma media al posteriore.
Niente da fare per Bagnaia che, partito 13°, si è ritirato nel finale (era 13°) per problemi alla gomma. Da sottolineare al via una maxi caduta con Alex Marquez che ha sbagliato la frenata e ha messo fuori uso anche Pedro Acosta e Di Giannantonio, lo spagnolo del Team Gresini si è visto sanzionare 2 long lap penalty in gara. Il Gran Premio del Giappone si disputa sul Circuito di Motegi. Sono previsti 24 giri. Partenza in programma alle 7.00 di domenica 4 ottobre 2026. Questa la griglia di partenza, sulla base dei risultati maturati in qualifica:
|1ª fila
|1. Jorge Martin 1:42.371
Aprilia
|2. Marc Marquez 1:42.481
Ducati
|3. Pedro Acosta 1:42.493
KTM
|2ª fila
|4. Marco Bezzecchi 1:42.530
Aprilia
|5. *Alex Marquez 1:42.546
Ducati
|6. Fabio Di Giannantonio 1:42.628
Ducati
|3ª fila
|7. Enea Bastianini 1:42.669
KTM
|8. Raul Fernandez 1:42.741
Aprilia
|9. Diogo Moreira 1:42.916
Honda
|4ª fila
|10. Johann Zarco 1:42.918
Honda
|11. Ai Ogura 1:42.933
Aprilia
|12. Fabio Quartararo 1:43.059
Yamaha
|5ª fila
|13. Francesco Bagnaia 1:43.007
Ducati
|14. Franco Morbidelli 1:43.136
Ducati
|15. Luca Marini 1:43.278
Honda
|6ª fila
|16. Brad Binder 1:43.399
KTM
|17. Fermin Aldeguer 1:43.419
Ducati
|18. Somkiat Chantra 1:43.696
Honda
|7ª fila
|19. Jack Miller 1:43.713
Yamaha
|20. Maverick Vinales 1:43.866
KTM
|21. Alex Rins 1:43.896
Yamaha
|8ª fila
|22. Toprak Razgatlioglu 1:44.031
Yamaha
* Alex Marquez penalizzato, dovrà scontare due long lap penalty per il contatto al via con Diggia e Pedrosa