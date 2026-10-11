LE PAROLE DI JORGE MARTIN - Ecco cosa ha detto il Campione del Mondo 2024 dopo le problematiche della Sprint: “Abbiamo perso una buona opportunità per vincere. Più che altro era già fatta, perché stavo gestendo il distacco. Ho fatto una bella gara, poi ho provato a gestire il discorso delle pressioni nel modo migliore stando dietro a Marc. Ma, poi, ho fatto un errore a due giri dalla fine e ho perso le opportunità di ripassarlo, perché ero più veloce di lui. Tutto è iniziato dal discorso della pressione e mi sono deconcentrato un po’. Avevo una buona opportunità per ripassarlo all’ultimo giro e, quando ho messo la seconda, mi è partita dietro. Poi sono rimasto tranquillo, sennò rischiavo di non prendere punti. Ho cercato di gestire sino al traguardo. Marquez? Sappiamo che è sempre forte. Io cerco di ottenere il massimo, e oggi ero primo per 1″5, quando ho avuto questo problema ho dovuto lasciarlo passare. Forse potevo gestirla un po’ meglio, però la gara era già in tasca”.

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