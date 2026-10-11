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MotoGP, diretta live GP d'Indonesia: Martin piomba su Fernandez e Bezzecchi, Marquez 4°

Il racconto in diretta del GP d'Indonesia, diciassettesimo appuntamento del Mondiale 2026 di MotoGP. Si corre sul Circuito di Mandalika. Sono previsti 27 giri. Partenza in programma alle 9.00 di domenica 11 ottobre 2026

Aggiornamento:

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GIRO 7 di 27

Gara in corso

  1. Raul Fernandez
    SuperFile Trackhouse MotoGP Team
  2. Marco Bezzecchi
    Aprilia Racing
  3. Jorge Martin
    Aprilia Racing

Cronaca in diretta

  1. GIRO 8. Bezzecchi ha mangiato qualcosa a Raul Fernandez. 4 decimi di ritardo per il pilota italiano

    09:14

  2. GIRO 7. SORPASSO ACOSTA. E, al secondo tentativo, Pedro Acosta passa Marc Marquez. Si mette malissimo per il pilota della Ducati che retrocede al 5° posto

    09:13

  4. GIRO 7. CADUTA DI BAGNAIA. Pecco finisce nella ghiaia

    09:12

  5. GIRO 6. Primo tentativo di Acosta su Marquez ma, questa volta, il leader del Mondiale riesce a difendere la posizione

    09:12

  6. GIRO 6. Gira bene Bezzecchi, ma Raul Fernandez butta giù altri due decimi. Che gara che sta facendo Raul Fernandez, ma siamo solo al sesto giro.

    09:11

  7. GIRO 5. Raul Fernandez ha 6 decimi di margine su Bezzecchi. Poi Jorge Martin e Marc Marquez che viene tallonato da Acosta.

    09:10

  8. GIRO 4. E adesso Marc Marquez deve stare attento ad Acosta. Male male male Marquez in questa fase.

    09:09

  10. GIRO 4. Raul Fernandez sempre leader della corsa. Bezzecchi però non molla e prova a tenere il passo del pilota della SuperFile Trackhouse.

    09:08

  11. GIRO 3. Marquez scavalcato da Jorge Martin. Il Campione del Mondo in carica perde subito la posizione dal pilota dell'Aprilia

    09:07

  12. GIRO 2. ALDEGUER SCIVOLA E VA NELLA GHIAIA. E questo fa gioco a Jorge Martin che si ritrova in 4a posizione dietro a Marc Marquez. Torna il duello tra i due.

    09:06

  13. GIRO 2. Fernandez davanti a tutti. Poi Bezzecchi, Marquez, Aldeguer, Jorge Martin, Di Giannantonio, Alex Marquez, Acosta, Ogura e Luca Marini a chiudere la top 10.

    09:05

  14. GIRO 1. Raul Fernandenz cerca subito di spingere. Ma la gara è lunghissima, ci sono 27 giri da completare. Occhio a mettere troppo sotto stress le gomme.

    09:04

  16. GIRO 1. E, infatti, Raul Fernandez si riprende la testa della corsa alla curva 1. Bezzecchi 2° davanti a Marquez, Di Giannantonio, Aldeguer e Jorge Martin.

    09:03

  17. SI PARTE!!! Bezzecchi si prende la leadership, ma prova subito a rispondere Raul Fernandez

    09:03

  18. IL CIRCUITO DI MANDALIKA - Il tracciato indonesiano, lungo 4,31 km, si sviluppa in senso orario con 17 curve, 11 a destra e 6 a sinistra, alternando pieghe veloci e cambi di direzione che mettono sotto pressione soprattutto il lato destro della gomma. Il punto chiave resta la staccata di Curva 1, al termine del lungo rettilineo, da sempre terreno fertile per i sorpassi, insieme alle frenate di Curva 10 e Curva 16. Fondamentale anche l’ultimo settore: chi esce forte dall’ultima curva può preparare l’attacco già alla tornata successiva. A Mandalika, spettacolo e duelli ravvicinati sono una certezza.

    08:14

  19. SOLO 4 PUNTI DI VANTAGGIO - Ogni GP diventa decisivo per la corsa al titolo. Basti pensare che solo quattro punti dividono, in classifica, Marc Marquez e Jorge Martin. Non era mai successo - nella storia della MotoGP - che due piloti fossero così vicini in classifica dopo 16 turni. Prima di oggi, infatti, il distacco più risicato era quello del 2006, 20 anni fa, quando Valentino Rossi aveva solo 8 punti di margine su Nicky Hayden. In top 3 dei distacchi inferiori, anche la sfida Valentino Rossi-Jorge Lorenzo del 2015, col pilota italiano avanti di 11 punti dopo 16 turni.

    05:59

  20. LA CLASSIFICA - E diamo un occhio alla classifica prima dello start. 1. Marc Marquez 343; 2. Jorge Martin 339 punti; 3. Marco Bezzecchi 284; 4. Pedro Acosta 247; 5. Ai Ogura 246; 6. Fabio Di Giannantonio 237; 7. Raul Fernandez 216; 8. Francesco Bagnaia 166; 9. Alex Marquez 163; 10. Fermin Aldeguer 125.

    05:57

  22. LE PAROLE DI JORGE MARTIN - Ecco cosa ha detto il Campione del Mondo 2024 dopo le problematiche della Sprint: “Abbiamo perso una buona opportunità per vincere. Più che altro era già fatta, perché stavo gestendo il distacco. Ho fatto una bella gara, poi ho provato a gestire il discorso delle pressioni nel modo migliore stando dietro a Marc. Ma, poi, ho fatto un errore a due giri dalla fine e ho perso le opportunità di ripassarlo, perché ero più veloce di lui. Tutto è iniziato dal discorso della pressione e mi sono deconcentrato un po’. Avevo una buona opportunità per ripassarlo all’ultimo giro e, quando ho messo la seconda, mi è partita dietro. Poi sono rimasto tranquillo, sennò rischiavo di non prendere punti. Ho cercato di gestire sino al traguardo. Marquez? Sappiamo che è sempre forte. Io cerco di ottenere il massimo, e oggi ero primo per 1″5, quando ho avuto questo problema ho dovuto lasciarlo passare. Forse potevo gestirla un po’ meglio, però la gara era già in tasca”.

    05:57

  23. MARQUEZ HA VINTO LA SPRINT - E, dopo le qualifiche, nella Sprint è successo di tutto. Dalla caduta, al primo giro, di Bezzecchi e Raul Fernandez, alla sfida tra Jorge Martin e Marc Marquez per il successo della gara veloce. Sembrava fatta per Martin ma, nel finale, il pilota dell'Aprilia ha avuto un problema di pressione alla gomma posteriore. Ne ha approfittata Marquez che ha vinto la gara, con Martin che si è fatto superare anche da Ogura e Di Giannantonio.

    05:55

  24. LA GRIGLIA - Prima fila: Raul Fernandez, Marco Bezzecchi e Fabio Di Giannantonio. Seconda fila: Marc Marquez, Jorge Martin e Fermin Aldeguer. Terza fila: Ai Ogura, Alex Marquez e Pedro Acosta. Quarta fila: Pecco Bagnaia, Franco Morbidelli e Fabio Quartararo.

    05:53

  25. RAUL FERNANDEZ IN POLE - A partire dalla pole, per la prima volta in carriera, c'è Raúl Fernández, che ha fermato il crono in 1'28''852 in qualifica. Il pilota della Superfile Trackhouse ha avuto la meglio di Bezzecchi (di 109 millesimi) e Di Giannantonio (di 196 millesimi). Fuori dalla prima fila Marquez e Jorge Martin che si sono marcati a vicenda disturbandosi non poco l'uno con l'altro. E, con Marquez e Jorge Martin, ci sarà Aldeguer.

    05:52

  26. Buongiorno a tutti gli appassionati di motori e benvenuti al GP dell'Indonesia. Siamo sul circuito di Mandalika, pronti per seguire la corsa di Moto GP, 17esimo appuntamento del Mondiale 2026

    05:49

Con un nuovo leader del Mondiale, Marc Marquez dopo la vittoria della Sprint, la MotoGP torna in pista a Mandalika per il GP d’Indonesia, diciassettesimo appuntamento del Mondiale 2026. Dopo il sorpasso su Martin, la classifica piloti è attualmente così composta:

1 Marc Marquez Ducati 343
2 Jorge Martin Aprilia 339
3 Marco Bezzecchi Aprilia 284
4 Pedro Acosta KTM 247
5 Ai Ogura Aprilia 246

Successo di tutto nella Sprint di Mandalika che ha visto la vittoria di Marc Marquez nuovo leader del mondiale piloti con 4 punti di vantaggio su quel Martin crollato nel finale e 4° al traguardo. Sul podio Ogura e Di Giannantonio ma soprattutto la caduta al via di Bezzecchi e Raul Fernandez che ci riproveranno partendo davanti con lo spagnolo in pole anche se dolorante a un dito. Il Gran Premio d’Indonesia si disputa sul Circuito di Mandalika. Sono previsti 27 giri. Partenza in programma alle 9.00 di domenica 11 ottobre 2026. Questa la griglia di partenza, sulla base dei risultati maturati in qualifica:

1ª fila 1. Raul Fernandez 1:28.852
Aprilia
2. Marco Bezzecchi 1:28.961
Ducati
3. Fabio Di Giannantonio 1:29.048
Ducati
2ª fila 4. Marc Marquez 1:29.118
Ducati
5. Jorge Martin 1:29.152
Aprilia
6. Fermin Aldeguer 1:29.232
Ducati
3ª fila 7. Ai Ogura 1:29.279
Aprilia
8. Alex Marquez 1:29.386
Ducati
9. Pedro Acosta 1:29.408
KTM
4ª fila 10. Francesco Bagnaia 1:29.501
Ducati
11. Franco Morbidelli 1:29.790
Ducati
12. Fabio Quartararo 1:29.837
Yamaha
5ª fila 13. Alex Rins 1:29.834
Yamaha
14. Enea Bastianini 1:29.879
KTM
15. Luca Marini 1:30.037
Honda
6ª fila 16. Brad Binder 1:30.248
KTM
17. Jack Miller 1:30.357
Yamaha
18. Maverick Vinales 1:30.504
KTM
7ª fila 19. Toprak Razgatlioglu 1:30.532
Yamaha
20. Johann Zarco 1:30.703
Honda
21. Diogo Moreira 1:30.725
Honda
8ª fila 22. Aleix Espargarò 1:31.067
Honda

MotoGP, diretta live GP d'Indonesia: Martin piomba su Fernandez e Bezzecchi, Marquez 4° Fonte: ANSA

Posizioni

  1. Raul Fernandez
    SuperFile Trackhouse MotoGP Team
  2. Marco Bezzecchi
    Aprilia Racing
  3. Jorge Martin
    Aprilia Racing
  4. Pedro Acosta
    Red Bull KTM Factory Racing
  5. Marc Marquez
    Ducati Lenovo Team
  6. Fabio Di Giannantonio
    Pertamina Enduro VR46 Racing Team
  7. Alex Marquez
    BK8 Gresini Racing MotoGP
  8. Ai Ogura
    SuperFile Trackhouse MotoGP Team
  9. Luca Marini
    Honda HRC Castrol
  10. Fabio Quartararo
    Monster Energy Yamaha MotoGP
  11. Brad Binder
    Red Bull KTM Factory Racing
  12. Enea Bastianini
    Red Bull KTM Tech3
  13. Alex Rins
    Monster Energy Yamaha MotoGP
  14. Johann Zarco
    Honda LCR
  15. Diogo Moreira
    Honda LCR
  16. Franco Morbidelli
    Pertamina Enduro VR46 Racing Team
  17. Toprak Razgatlioglu
    Prima Pramac Yamaha MotoGP
  18. Maverick Vinales
    Red Bull KTM Tech3
  19. Francesco Bagnaia
    Ducati Lenovo Team
    RITIRATO
  20. Jack Miller
    Prima Pramac Yamaha MotoGP
    RITIRATO
  21. Fermin Aldeguer
    BK8 Gresini Racing MotoGP
    RITIRATO
Indonesian GP - Pertamina Mandalika International Circuit 11/10/2026
Pertamina Mandalika International Circuit

Altri dati:

  • Ora inizio: 09:00
  • Circuito: Pertamina Mandalika International Circuit
  • Città: Central Lombok Regency
  • Nazione: Indonesia
  • Numero di giri: 27
  • Lunghezza giro: 4.3 KM
  • Lunghezza gara: 116.13 KM

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