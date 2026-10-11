Con un nuovo leader del Mondiale, Marc Marquez dopo la vittoria della Sprint, la MotoGP torna in pista a Mandalika per il GP d’Indonesia, diciassettesimo appuntamento del Mondiale 2026. Dopo il sorpasso su Martin, la classifica piloti è attualmente così composta:
|1
|Marc Marquez
|Ducati
|343
|2
|Jorge Martin
|Aprilia
|339
|3
|Marco Bezzecchi
|Aprilia
|284
|4
|Pedro Acosta
|KTM
|247
|5
|Ai Ogura
|Aprilia
|246
Successo di tutto nella Sprint di Mandalika che ha visto la vittoria di Marc Marquez nuovo leader del mondiale piloti con 4 punti di vantaggio su quel Martin crollato nel finale e 4° al traguardo. Sul podio Ogura e Di Giannantonio ma soprattutto la caduta al via di Bezzecchi e Raul Fernandez che ci riproveranno partendo davanti con lo spagnolo in pole anche se dolorante a un dito. Il Gran Premio d’Indonesia si disputa sul Circuito di Mandalika. Sono previsti 27 giri. Partenza in programma alle 9.00 di domenica 11 ottobre 2026. Questa la griglia di partenza, sulla base dei risultati maturati in qualifica:
|1ª fila
|1. Raul Fernandez 1:28.852
Aprilia
|2. Marco Bezzecchi 1:28.961
Ducati
|3. Fabio Di Giannantonio 1:29.048
Ducati
|2ª fila
|4. Marc Marquez 1:29.118
Ducati
|5. Jorge Martin 1:29.152
Aprilia
|6. Fermin Aldeguer 1:29.232
Ducati
|3ª fila
|7. Ai Ogura 1:29.279
Aprilia
|8. Alex Marquez 1:29.386
Ducati
|9. Pedro Acosta 1:29.408
KTM
|4ª fila
|10. Francesco Bagnaia 1:29.501
Ducati
|11. Franco Morbidelli 1:29.790
Ducati
|12. Fabio Quartararo 1:29.837
Yamaha
|5ª fila
|13. Alex Rins 1:29.834
Yamaha
|14. Enea Bastianini 1:29.879
KTM
|15. Luca Marini 1:30.037
Honda
|6ª fila
|16. Brad Binder 1:30.248
KTM
|17. Jack Miller 1:30.357
Yamaha
|18. Maverick Vinales 1:30.504
KTM
|7ª fila
|19. Toprak Razgatlioglu 1:30.532
Yamaha
|20. Johann Zarco 1:30.703
Honda
|21. Diogo Moreira 1:30.725
Honda
|8ª fila
|22. Aleix Espargarò 1:31.067
Honda