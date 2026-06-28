Ducati vs Aprilia, sarà questo il leit motiv del Gran Premio d’Olanda decimo appuntamento del Mondiale MotoGP 2026. Ieri la vittoria un po’ a sorpresa di Raul Fernandez nella Sprint che ha cambiato di poco la classifica piloti:
|1
|Marco Bezzecchi
|Aprilia
|186
|2
|Jorge Martin
|Aprilia
|177
|3
|Fabio Di Giannantonio
|Ducati
|164
|4
|Marc Marquez
|Ducati
|144
|5
|Ai Ogura
|Aprilia
|143
La Sprint di Assen ha incoronato il Team Trackhouse ha fatto doppietta con Raul Fernandez davanti ad Ai Ogura. Sul podio l’unica Ducati in mezzo a quattro Aprilia, quella di Fabio Di Giannantonio. A seguire le RS-GP ufficiali di Bezzecchi e Martin partito dalla pole. Poca gloria per le Ducati ufficiali di Bagnaia e Marc Marquez con Pecco retrocesso 7° alle spalle del compagno per un track limits proprio all’ultima tornata. Un punticino per Acosta nono dopo un errore iniziale.
A scattare dalla pole anche in gara sarà Martinator davanti alle altre Aprilia di Ogura, Bezzecchi e Fernandez, quindi le Ducati di Bagnaia, Diggia e Marc Marquez. Il Gran Premio d’Olanda si disputa sul Circuito di Assen. Sono previsti 26 giri. Partenza in programma alle 14.00 di domenica 28 giugno 2026. Questa la griglia di partenza, sulla base dei risultati maturati in qualifica:
|1ª fila
|1. Jorge Martin 1:30.812
Aprilia
|2. Ai Ogura 1:30.823
Aprilia
|3. Marco Bezzecchi 1:30.845
Aprilia
|2ª fila
|4. Raul Fernandez 1:30.925
Aprilia
|5. Francesco Bagnaia 1:30.930
Ducati
|6. Fabio Di Giannantonio 1:30.955
Ducati
|3ª fila
|7. Marc Marquez 1:31.131
Ducati
|8. Pedro Acosta 1:31.224
KTM
|9. Fabio Quartararo 1:31.316
Yamaha
|4ª fila
|10. Joan Mir 1:31.504
Honda
|11. Enea Bastianini 1:31.604
KTM
|12. Alex Marquez s.t.
Ducati
|5ª fila
|*13. Franco Morbidelli 1:31.426
Ducati
|14. Diogo Moreira 1:31.718
Honda
|15. Brad Binder 1:31.922
KTM
|6ª fila
|16. Alex Rins 1:32.085
Yamaha
|17. Luca Marini 1:32.162
Honda
|18. Jack Miller 1:32.367
Yamaha
|7ª fila
|19. Maverick Vinales 1:32.790
KTM
|20. Augusto Fernandez 1:32.887
Yamaha
|21. Cal Crutchlow 1:32.978
Honda
|8ª fila
|22. Toprak Razgatlioglu 1:33.125
Yamaha
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- Aldeguer non corrererà la Sprint e il Gp