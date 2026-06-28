Cronaca in diretta

Pole position per Jorge Martin su Aprilia, seguito da Ai Ogura, sull'Aprilia Trackhouse e da Marco Bezzecchi con l'altra Aprilia ufficiale. In seconda fila ci sono Raul Fernandez, ieri vincitore della gara sprint, Pecco Bagnaia e Fabio Di Giannantonio. Solo settimo Marc Marquez, vincitore delle ultime due gare.

Ci siamo! Piloti impegnati nel giro di ricognizione. Condizioni atmosferiche ottimali dopo il nubifragio della notte che ha rinfrescato il Circuit Van Drenthe.

PARTITI! Ai Ogura scatta benissimo al via e gira primo alla staccata in fondo al rettilineo, nell'incrocio successivo è però Martin a mettersi al comando.

GIRO 1. Martin passa primo sul traguardo con sei decimi su Fernandez e Ogura, errore invece di Bezzecchi che viene passato da Marquez.

GIRO 4. Fernandez recupera tre decimi su Martin e stacca Marquez, ora distante 1"7 dal connazionale. Ogura e Acosta intanto sono tornati sotto al campione del Mondo.

GIRO 5. Fernandez accorcia ancora su Martin e allunga ulteriormente sul primo inseguitore che ora è Ogura.

GIRO 6. Martin e Fernandez ora sono attaccati, Marquez intanto paga la scelta della soft e viene passato anche da Acosta.

Ducati vs Aprilia, sarà questo il leit motiv del Gran Premio d’Olanda decimo appuntamento del Mondiale MotoGP 2026. Ieri la vittoria un po’ a sorpresa di Raul Fernandez nella Sprint che ha cambiato di poco la classifica piloti:

1 Marco Bezzecchi Aprilia 186 2 Jorge Martin Aprilia 177 3 Fabio Di Giannantonio Ducati 164 4 Marc Marquez Ducati 144 5 Ai Ogura Aprilia 143

La Sprint di Assen ha incoronato il Team Trackhouse ha fatto doppietta con Raul Fernandez davanti ad Ai Ogura. Sul podio l’unica Ducati in mezzo a quattro Aprilia, quella di Fabio Di Giannantonio. A seguire le RS-GP ufficiali di Bezzecchi e Martin partito dalla pole. Poca gloria per le Ducati ufficiali di Bagnaia e Marc Marquez con Pecco retrocesso 7° alle spalle del compagno per un track limits proprio all’ultima tornata. Un punticino per Acosta nono dopo un errore iniziale.

A scattare dalla pole anche in gara sarà Martinator davanti alle altre Aprilia di Ogura, Bezzecchi e Fernandez, quindi le Ducati di Bagnaia, Diggia e Marc Marquez. Il Gran Premio d’Olanda si disputa sul Circuito di Assen. Sono previsti 26 giri. Partenza in programma alle 14.00 di domenica 28 giugno 2026. Questa la griglia di partenza, sulla base dei risultati maturati in qualifica:

1ª fila 1. Jorge Martin 1:30.812

Aprilia 2. Ai Ogura 1:30.823

Aprilia 3. Marco Bezzecchi 1:30.845

Aprilia 2ª fila 4. Raul Fernandez 1:30.925

Aprilia 5. Francesco Bagnaia 1:30.930

Ducati 6. Fabio Di Giannantonio 1:30.955

Ducati 3ª fila 7. Marc Marquez 1:31.131

Ducati 8. Pedro Acosta 1:31.224

KTM 9. Fabio Quartararo 1:31.316

Yamaha 4ª fila 10. Joan Mir 1:31.504

Honda 11. Enea Bastianini 1:31.604

KTM 12. Alex Marquez s.t.

Ducati 5ª fila *13. Franco Morbidelli 1:31.426

Ducati 14. Diogo Moreira 1:31.718

Honda 15. Brad Binder 1:31.922

KTM 6ª fila 16. Alex Rins 1:32.085

Yamaha 17. Luca Marini 1:32.162

Honda 18. Jack Miller 1:32.367

Yamaha 7ª fila 19. Maverick Vinales 1:32.790

KTM 20. Augusto Fernandez 1:32.887

Yamaha 21. Cal Crutchlow 1:32.978

Honda 8ª fila 22. Toprak Razgatlioglu 1:33.125

Yamaha

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