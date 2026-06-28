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MotoGP diretta live GP Olanda Assen: brutta caduta di Bezzecchi, c'è Martin in testa, Marquez 3°, Bagnaia 6°

Il racconto in diretta del GP d'Olanda, decimo appuntamento del Mondiale 2026 della MotoGP. Si corre sul Circuito di Assen. Sono previsti 26 giri. Partenza in programma alle 14.00 di domenica 28 giugno 2026

Ultimo aggiornamento:

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GIRO 6 di 26

Gara in corso

  1. Jorge Martin
    Aprilia Racing
  2. Raul Fernandez
    SuperFile Trackhouse MotoGP Team
  3. Ai Ogura
    SuperFile Trackhouse MotoGP Team

Cronaca in diretta

  1. GIRO 6. Martin e Fernandez ora sono attaccati, Marquez intanto paga la scelta della soft e viene passato anche da Acosta.

    14:12

  2. GIRO 5. Fernandez accorcia ancora su Martin e allunga ulteriormente sul primo inseguitore che ora è Ogura.

    14:11

  4. GIRO 4. Fernandez recupera tre decimi su Martin e stacca Marquez, ora distante 1"7 dal connazionale. Ogura e Acosta intanto sono tornati sotto al campione del Mondo.

    14:09

  5. GIRO 3. Martin comanda con otto decimi su Fernandez, impegnato a tenersi dietro un Marc Marquez in palla, anche grazie alla soft al posteriore.

    14:08

  6. GIRO 2. BEZZECCHI A TERRA! Il leader del Mondiale perde l'anteriore alla 15 e finisce nella via di fuga. Incidente molto pesante, si spera senza conseguenze fisiche.

    14:06

  7. GIRO 1. Martin passa primo sul traguardo con sei decimi su Fernandez e Ogura, errore invece di Bezzecchi che viene passato da Marquez.

    14:04

  8. PARTITI! Ai Ogura scatta benissimo al via e gira primo alla staccata in fondo al rettilineo, nell'incrocio successivo è però Martin a mettersi al comando.

    14:03

  10. Ci siamo! Piloti impegnati nel giro di ricognizione. Condizioni atmosferiche ottimali dopo il nubifragio della notte che ha rinfrescato il Circuit Van Drenthe.

    14:02

  11. La classifica Mondiale vede Bezzecchi al comando con 186 punti, nove più di Martin e 22 su Di Giannantonio. Quarto posto per Marc Marquez con 42 lunghezze di ritardo, una meno rispetto ad Ai Ogura.

    13:39

  12. Pole position per Jorge Martin su Aprilia, seguito da Ai Ogura, sull'Aprilia Trackhouse e da Marco Bezzecchi con l'altra Aprilia ufficiale. In seconda fila ci sono Raul Fernandez, ieri vincitore della gara sprint, Pecco Bagnaia e Fabio Di Giannantonio. Solo settimo Marc Marquez, vincitore delle ultime due gare.

    13:38

  13. Buongiorno e benvenuti alla diretta scritta del GP d'Olanda della classe MotoGP, si corre sul tracciato di Assen.

    13:36

Ducati vs Aprilia, sarà questo il leit motiv del Gran Premio d’Olanda decimo appuntamento del Mondiale MotoGP 2026. Ieri la vittoria un po’ a sorpresa di Raul Fernandez nella Sprint che ha cambiato di poco la classifica piloti:

1 Marco Bezzecchi Aprilia 186
2 Jorge Martin Aprilia 177
3 Fabio Di Giannantonio Ducati 164
4 Marc Marquez Ducati 144
5 Ai Ogura Aprilia 143

La Sprint di Assen ha incoronato il Team Trackhouse ha fatto doppietta con Raul Fernandez davanti ad Ai Ogura. Sul podio l’unica Ducati in mezzo a quattro Aprilia, quella di Fabio Di Giannantonio. A seguire le RS-GP ufficiali di Bezzecchi e Martin partito dalla pole. Poca gloria per le Ducati ufficiali di Bagnaia e Marc Marquez con Pecco retrocesso 7° alle spalle del compagno per un track limits proprio all’ultima tornata. Un punticino per Acosta nono dopo un errore iniziale.

A scattare dalla pole anche in gara sarà Martinator davanti alle altre Aprilia di Ogura, Bezzecchi e Fernandez, quindi le Ducati di Bagnaia, Diggia e Marc Marquez. Il Gran Premio d’Olanda si disputa sul Circuito di Assen. Sono previsti 26 giri. Partenza in programma alle 14.00 di domenica 28 giugno 2026. Questa la griglia di partenza, sulla base dei risultati maturati in qualifica:

1ª fila 1. Jorge Martin 1:30.812
Aprilia
2. Ai Ogura 1:30.823
Aprilia
3. Marco Bezzecchi 1:30.845
Aprilia
2ª fila 4. Raul Fernandez 1:30.925
Aprilia
5. Francesco Bagnaia 1:30.930
Ducati
6. Fabio Di Giannantonio 1:30.955
Ducati
3ª fila 7. Marc Marquez 1:31.131
Ducati
8. Pedro Acosta 1:31.224
KTM
9. Fabio Quartararo 1:31.316
Yamaha
4ª fila 10. Joan Mir 1:31.504
Honda
11. Enea Bastianini 1:31.604
KTM
12. Alex Marquez s.t.
Ducati
5ª fila *13. Franco Morbidelli 1:31.426
Ducati
14. Diogo Moreira 1:31.718
Honda
15. Brad Binder 1:31.922
KTM
6ª fila 16. Alex Rins 1:32.085
Yamaha
17. Luca Marini 1:32.162
Honda
18. Jack Miller 1:32.367
Yamaha
7ª fila 19. Maverick Vinales 1:32.790
KTM
20. Augusto Fernandez 1:32.887
Yamaha
21. Cal Crutchlow 1:32.978
Honda
8ª fila 22. Toprak Razgatlioglu 1:33.125
Yamaha
  • Morbidelli penalizzato di tre posizioni sulla griglia per la gara di domenica per impeding a Enea Bastianini
  • Aldeguer non corrererà la Sprint e il Gp
MotoGP diretta live GP Olanda Assen: brutta caduta di Bezzecchi, c'è Martin in testa, Marquez 3°, Bagnaia 6° Fonte: ANSA

Posizioni

  1. Jorge Martin
    Aprilia Racing
  2. Raul Fernandez
    SuperFile Trackhouse MotoGP Team
  3. Ai Ogura
    SuperFile Trackhouse MotoGP Team
  4. Pedro Acosta
    Red Bull KTM Factory Racing
  5. Marc Marquez
    Ducati Lenovo Team
  6. Francesco Bagnaia
    Ducati Lenovo Team
  7. Fabio Di Giannantonio
    Pertamina Enduro VR46 Racing Team
  8. Alex Marquez
    BK8 Gresini Racing MotoGP
  9. Enea Bastianini
    Red Bull KTM Tech3
  10. Fabio Quartararo
    Monster Energy Yamaha MotoGP
  11. Toprak Razgatlioglu
    Prima Pramac Yamaha MotoGP
  12. Brad Binder
    Red Bull KTM Factory Racing
  13. Alex Rins
    Monster Energy Yamaha MotoGP
  14. Jack Miller
    Prima Pramac Yamaha MotoGP
  15. Luca Marini
    Honda HRC Castrol
  16. Franco Morbidelli
    Pertamina Enduro VR46 Racing Team
  17. Diogo Moreira
    Honda LCR
  18. Maverick Vinales
    Red Bull KTM Tech3
  19. Augusto Fernandez
    Yamaha Factory Racing Team
  20. Cal Crutchlow
    Honda LCR
  21. Marco Bezzecchi
    Aprilia Racing
    RITIRATO
  22. Joan Mir
    Honda HRC Castrol
    RITIRATO
Dutch GP - TT Circuit Assen 28/06/2026
TT Circuit Assen

Altri dati:

  • Ora inizio: 14:00
  • Circuito: TT Circuit Assen
  • Città: Assen
  • Nazione: Olanda
  • Numero di giri: 26
  • Lunghezza giro: 4.54 KM
  • Lunghezza gara: 118.09 KM

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